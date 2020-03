Colombia. Delegación asturiana de verificación de Derechos Humanos visita a Casanare

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​15 de mar­zo de 2020

Esta visi­ta rea­li­za­da por la dele­ga­ción de la comu­ni­dad autó­no­ma de Astu­rias para la veri­fi­ca­ción de la situa­ción de Dere­chos Huma­nos se rea­li­za debi­do a la cri­sis huma­ni­ta­ria en el país. Es la segun­da oca­sión que los dele­ga­dos de Astu­rias visi­tan el depar­ta­men­to de Casa­na­re.

Esta dele­ga­ción hace par­te de una de las 16 misio­nes que con­for­man el acu­mu­la­do de la rela­ción astu­ria­na con Colom­bia en temas de Dere­chos Huma­nos; y que se com­ple­men­ta con un pro­gra­ma de Dere­chos Huma­nos de aten­ción tem­po­ral a per­so­nas a víc­ti­mas y ame­na­za­das, las cua­les se asi­lan por un tiem­po en Astu­rias y para lue­go regre­sar al tra­ba­jo social y polí­ti­co en las comu­ni­da­des.

« En el desa­rro­llo de la misión astu­ria­na per­mi­te visi­bi­li­zar el ase­si­na­to del líder social, ambien­tal y defen­sor de Dere­chos Huma­nos Daniel Abril Fuen­tes y es un espa­cio de denun­cia a nivel inter­na­cio­nal » así lo indi­ca Arjo­na, voce­ro de la misión.

La misión tam­bién evi­den­ció que las empre­sas petro­le­ras son pro­ta­go­nis­tas de los mon­ta­jes judi­cia­les, liga­do a los recur­sos inver­ti­dos ‑cin­co mil millo­nes de pesos – que estas empre­sas han des­ti­na­do para ser­vi­cios de segu­ri­dad y que con­vier­te lo publi­co en pri­va­do como lo es la segu­ri­dad y la jus­ti­cia.

A con­ti­nua­ción refe­ren­cia­mos algu­nos casos que la misión logró evi­den­ciar

El caso de Daniel Abril Fuen­tes y la misión de veri­fi­ca­ción

Para los par­ti­ci­pan­tes de la misión “ el caso de Daniel lo hemos segui­do con mucha aten­ción, ya que se había com­par­ti­do con la fami­lia de Daniel a los pocos meses del ase­si­na­to y lue­go con las últi­mas noti­cias de la sen­ten­cia con­de­na­to­ria a un mili­tar, y con la preo­cu­pa­ción que de que eso solo que­de en una per­so­na, como chi­vo expia­to­rio mien­tras, quie­nes die­ron la orden, quie­nes die­ron el dine­ro, quie­nes pro­pi­cia­ran ese cri­men, que es mucho más gran­de de lo que se pue­de supo­ner por ser un líder del medio ambien­te simi­lar a otros que son más cono­ci­dos a nivel mun­dial eso nos hace tener un acer­ca­mien­to a la fami­lia y a las orga­ni­za­cio­nes acom­pa­ñan­tes ”.

El ase­si­na­to de Daniel Abril no es un hecho ais­la­do

“Lo que pasa en el Casa­na­re y en toda Colom­bia no son hechos ais­la­dos en abso­lu­to y cuan­do hay una pre­sen­cia tan fuer­te y una deter­mi­na­ción polí­ti­ca y un pro­duc­to inte­rior bru­to que depen­de tan­to de empre­sas extran­je­ras como es el caso de este depar­ta­men­to, se ha demos­tra­do en otros casos nun­ca son casos ais­la­dos, el lide­raz­go de Daniel Abril en la lucha ambien­tal y en los pro­ce­sos orga­ni­za­ti­vos y popu­la­res da enten­der que una sola per­so­na no fue o dos en este caso seña­lan­do a otro no son los úni­cos auto­res sino que detrás hay enti­da­des mucho más pode­ro­sas y eso está por lle­gar a jui­cio”.

Estra­te­gias para des­vir­tuar el lide­raz­go de los líde­res en Colom­bia

“ Las empre­sas petro­le­ras en Casa­na­re se han entre­ga­do 5 mil millo­nes según lo dicho en públi­co ‘Para ele­var el talen­to de los órga­nos mili­ta­res o poli­cia­les’, segu­ra­men­te que ese talen­to no se ha ele­va­do a esos nive­les sino que la inte­li­gen­cia mili­tar fra­gua la cober­tu­ra para que los líde­res socia­les ase­si­na­dos ade­más apa­rez­can como enre­da­dos en otras cosas. En otros luga­res las auto­ri­da­des nos dicen ese líder sin­di­cal asun­to de fal­das, asun­to de otro tipo o la seño­ra minis­tra ha dicho: ‘Bueno, si mue­ren más por robo de celu­la­res’, siem­pre hay una ver­sión que tra­ta de enre­dar, tor­pe­dear y tapar el hecho de un exter­mi­nio social que la pro­pia ONU en sus dos infor­mes a cons­ta­ta­do’ ”.

El infor­me de la ONU

Este infor­me es un refe­ren­te en Dere­chos Huma­nos, mien­tras no se demues­tre lo con­tra­rio, la situa­ción de dere­chos huma­nos en toda Colom­bia ha empeo­ra­do , el dato con­cre­to de Casa­na­re se eva­lua­rá una vez que se ten­ga todos los datos para con­tras­tar con la infor­ma­ción de las auto­ri­da­des y de las orga­ni­za­cio­nes de lo que sal­drá el infor­me.

El Caso de San Luis de Palen­que y la empre­sa petro­le­ra Fron­te­ra Energy

“El caso de Fer­ney es un caso fami­liar, por­que todos son fami­lia menos uno, pare­ce un mon­ta­je muy bien pre­pa­ra­do y pare­ce que tie­ne mucha rela­ción con esos 5 mil millo­nes que las empre­sas petro­le­ras, con una rela­ción públi­co pri­va­da están apor­tan­do para la lla­ma­da ‘segu­ri­dad’. Hay gen­te del mun­do jurí­di­co que inter­pre­ta que hay una pri­va­ti­za­ción de la jus­ti­cia en este país y eso preo­cu­pa «.

Los mon­ta­jes judi­cia­les en Colom­bia

“ …Pare­ce que los mon­ta­jes judi­cia­les es un lugar común, muy repe­ti­do en el res­to de los depar­ta­men­tos, jun­to al ase­si­na­to de líde­res, jun­to a enre­dar su vida per­so­nal, colec­ti­va y fami­liar entor­pe­cer el pres­ti­gio y la dig­ni­dad de estas per­so­nas, están los mon­ta­jes judi­cia­les y muchos de ellos se lle­van toda la ener­gía de los abo­ga­dos y de las orga­ni­za­cio­nes socia­les que debe­rían estar hacien­do otra acti­vi­dad más pro­duc­ti­va que sacar la gen­te de la cár­cel o des­mon­tar los mon­ta­jes, lamen­ta­ble­men­te eso es bas­tan­te fre­cuen­te ”.

Inter­ven­ción de la misión astu­ria­na en estos casos

Ante los casos refe­ren­cia­dos por la Misión Astu­ria­na se pro­pu­so docu­men­tar y acom­pa­ñar a las comu­ni­da­des y líde­res socia­les que se jue­gan la vida defen­dien­do sus dere­chos y su terri­to­rio. Ade­más de la rea­li­za­ción de un tri­bu­nal, que enjui­cie, que con­de­ne a las empre­sas petro­le­ras, su rela­ción con las Fuer­zas Mili­ta­res y La Fis­ca­lía.

¿Cómo agu­di­za el ser un depar­ta­men­to petro­le­ro la situa­ción social y el ries­go de los líde­res socia­les?

“Como en el Casa­na­re hay una rique­za social, que ha per­mi­ti­do que haya pro­pues­tas, que haya inter­lo­cu­ción y que se pro­pon­ga esa inter­lo­cu­ción con las empre­sas, para que no todo se vaya al extran­je­ro cuan­do lle­gan esas empre­sas y que ni siquie­ra te piden per­mi­so para entrar en tu casa, no hay con­sul­ta pre­via, no hay las con­di­cio­nes del Dere­cho Inter­na­cio­nal, pero sí ha habi­do acuer­dos, han habi­do acer­ca­mien­tos, ha habi­do diá­lo­go que a veces se cum­ple y a veces no se cum­plen. En el caso de San Luis de Palen­que, toda­vía hay un deu­da his­tó­ri­ca la cual esta­ban tra­tan­do de nego­ciar y que tie­ne que ver con el hecho con­cre­to de que esa deu­da no se hubie­ra cum­pli­do, pero las comu­ni­da­des están ahí hacien­do sus pro­pues­tas, pri­me­ro para que no des­tru­yan el terri­to­rio com­ple­ta­men­te y segun­do para que algo que­de de esa explo­ta­ción en el terri­to­rio del Casa­na­re y no todo se vaya para afue­ra”.

La cri­mi­na­li­za­ción de la pro­tes­ta social

Los líde­res lle­van 15 meses en la cár­cel, y lle­van 15 meses sin que haya pro­tes­ta por es situa­ción, es decir han con­se­gui­do una par­te del obje­ti­vo de la cri­mi­na­li­za­ción y garan­tías a la vida de defen­so­res y defen­so­ras no exis­te en Colom­bia lo dice la ONU, no fal­ta que lo diga­mos noso­tros como tes­ti­gos pre­sen­cia­les, es uno de nues­tros obje­ti­vos seguir exi­gién­do­le al Gobierno colom­biano que su obli­ga­ción es pro­te­ger la vida de su gen­te como ocu­rre en cual­quier país del mun­do y no mirar para otro lado o tra­tar de bus­car excu­sas para elu­dir esa res­pon­sa­bi­li­dad pri­me­ra del Gobierno colom­biano.

El acom­pa­ña­mien­to de la misión astu­ria­na en los terri­to­rios

Noso­tros teme­mos la ver­sión de las orga­ni­za­cio­nes más que la nues­tra y las orga­ni­za­cio­nes colom­bia­nas nos están sugi­rien­do, nos están pro­po­nien­do este­mos en los terri­to­rios que reco­ja­mos sus tes­ti­mo­nios fun­da­men­tal­men­te y eso es impor­tan­te en los terri­to­rios más ale­ja­dos don­de nadie mira, don­de nadie es res­pon­sa­ble de trans­mi­tir lo que ocu­rre, por­que ahí no pue­de lle­gar nadie en algu­nas oca­sio­nes. Lle­ga­mos como misión astu­ria­na a luga­res don­de la ONU tam­po­co lle­ga, se ha demos­tra­do en estos 16 años un com­par­tir infor­ma­ción.

Tro­chan­do Sin Fron­te­ras*