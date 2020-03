Estado español. Junto al coronavirus crecen los despidos encubiertos

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​Insurgente /​13 mar­zo 2020

foto: Paseo de Gra­cia en Bar­ce­lo­na a una hora que habi­tual­men­te debe­ria haber mucha gen­te.

Se pre­ci­pi­tan noti­cias de des­pi­dos encu­bier­tos, ERTES y demás. Casos de ver­da­de­ra bru­ta­li­dad patro­nal. Es decir, que la infec­ción socio­la­bo­ral, des­de lue­go que es de… alar­ma.

Más allá de espe­cu­la­cio­nes sobre el ori­gen del coro­na­vi­rus, de lo que no ha de caber duda es de que el dicho­so virus ha ace­le­ra­do una cri­sis pro­fun­dí­si­ma del sis­te­ma a nivel inter­na­cio­nal de la que ya se venía advir­tien­do. Así, por ejem­plo, los billo­nes y billo­nes de dine­ro fic­ti­cio crea­dos en las altas esfe­ras de las finan­zas en los últi­mos años esta­ban lla­ma­dos a dejar sin res­pi­ra­ción nues­tras vidas a ras de nues­tro humil­de (pero real) terreno.

En ese sen­ti­do, el dicho­so virus les ha veni­do bien para tapar sus mise­rias. Pero lo peor es que pre­ten­den uti­li­zar­lo para para­li­zar­nos y ganar tiem­po a fin de sal­dar la situa­ción de (su) cri­sis en las peo­res con­di­cio­nes socio­la­bo­ra­les. Las nues­tras, cla­ro. Y peor aún es que pre­ten­dan uti­li­zar al coro­na­vi­rus para infec­tar­nos de repre­sión uti­li­zan­do esce­na­rios de esta­dos de emer­gen­cia.

Defen­sa con­tra el coro­na­vi­rus, sí. Pero tam­bién con­tra los otros pará­si­tos que pla­nean sal­var­se una vez más a cos­ta de nues­tra rui­na; tal como ocu­rrió en la cri­sis de 2008, de la que esta no es más que su segun­da gran répli­ca, como acuer­dan ana­lis­tas bien lejos de los intere­ses de los ban­cos cen­tra­les. Lucha con­tra el coro­na­vi­rus, sí, pero ojo con debi­li­tar nues­tro sis­te­ma inmu­ni­ta­rio de defen­sa y de resis­ten­cia popu­la­res. Virus se escri­be en plu­ral. Ven­za­mos al paque­te ente­ro..

Ava­lan­cha de sus­pen­sio­nes y des­pi­dos labo­ra­les por el coro­na­vi­rus

Los des­pa­chos están

reci­bien­do un alu­vión de peti­cio­nes para ini­ciar ERTE y ERE de todos los

sec­to­res por la cri­sis del coro­na­vi­rus. La urgen­cia es máxi­ma para

pymes y para gran­des empre­sas de turis­mo, espec­tácu­los y cen­tros

edu­ca­ti­vos.

Los des­pa­chos están reci­bien­do una ava­lan­cha de peti­cio­nes para ini­ciar ERTE y ERE por la cri­sis del coro­na­vi­rus, según tras­la­dan abo­ga­dos de Labo­ral a EXPANSIÓN. En los últi­mos días se esta­ba pro­du­cien­do un alu­vión de con­sul­tas, que des­de ayer se empe­za­ron a mate­ria­li­zar en la pre­sen­ta­ción sobre todo de expe­dien­tes de sus­pen­sión (ERTE), y tam­bién expe­dien­tes de extin­ción (ERE). La urgen­cia es máxi­ma en el caso de las pymes, ya que no tie­nen múscu­lo finan­cie­ro para sos­te­ner los sala­rios ante la caí­da de la pro­duc­ción y podrían tener que cerrar. Tam­bién lo es para gran­des empre­sas de los sec­to­res más afec­ta­dos, sobre todo, turis­mo y espec­tácu­los y even­tos, ade­más de cen­tros edu­ca­ti­vos y sus pro­vee­do­res y con­tra­tas.

El res­to de sec­to­res pre­sen­ta

con­sul­tas masi­vas y tie­ne pre­pa­ra­do un ERTE, a la espe­ra de que hoy se

mate­ria­li­cen las mejo­ras que ha recla­ma­do la patro­nal CEOE al Gobierno y

que podrían con­sis­tir en repo­ner a los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos por

sus­pen­sio­nes tem­po­ra­les de empleo el tiem­po de la pres­ta­ción de

des­em­pleo que con­su­man duran­te el ERTE, como ya plan­teó Tra­ba­jo que

con­tem­pla. La Con­fe­de­ra­ción Espa­ño­la de Hote­les y Alo­ja­mien­tos

Turís­ti­cos (CEHAT) y Excel­tur piden agi­li­zar la tra­mi­ta­ción de los ERTE,

que en el caso de que no sean por fuer­za mayor, de momen­to, nume­ro­sos,

se extien­de duran­te un mes con un perio­do de con­sul­tas de 15 días, y en

el caso de pymes sin repre­sen­ta­ción sin­di­cal, más. Con­si­de­ran

impres­cin­di­ble que el Gobierno decla­re la fuer­za mayor, lo que redu­ce el

pla­zo a cin­co días.

Des­de Sagar­doy cons­ta­tan una «tre­men­da ava­lan­cha de ERTE y tam­bién de ERE».

Tal­mac

Bel, socio de Labo­ral de Field­fis­her Jau­sás, expli­ca que «las pymes

tie­nen una nece­si­dad inme­dia­ta de plan­tear ERTE y de que el Gobierno

agi­li­ce su tra­mi­ta­ción, ya que no tie­nen múscu­lo finan­cie­ro para

sos­te­ner sala­rios sin acti­vi­dad». Inclu­so, aña­de, «muchas están

des­ho­jan­do la mar­ga­ri­ta para deci­dir si cie­rran o plan­tean un ERTE».

Las

más gran­des han pre­sen­ta­do un alu­vión de con­sul­tas, pero de momen­to

están «con­tem­po­ri­zan­do» por una cues­tión que cali­fi­ca de «emo­cio­nal»,

cuen­ta Bel. No quie­ren dar un men­sa­je alar­mis­ta y están a la espe­ra de

que el Gobierno aprue­be hoy que el tra­ba­ja­dor no pier­da el paro, medi­da

que seña­la que es bien reci­bi­da por los tra­ba­ja­do­res a la hora de

ini­ciar un ERTE. Los labo­ra­to­rios acu­san una caí­da drás­ti­ca de las

visi­tas. Las aero­lí­neas han plan­tea­do medi­das como vaca­cio­nes,

exce­den­cias volun­ta­rias, per­mi­sos no retri­bui­dos, pero ya cami­nan al

ERTE, tras­la­da. El Sin­di­ca­to de Tri­pu­lan­tes de Cabi­na (Sitc­pla) y el de

Pilo­tos (Sepla) infor­man de que Air Euro­pa ha plan­tea­do a sus

tra­ba­ja­do­res un ERTE.

Jesús Lahe­ra, con­sul­tor de Abdón Pedra­jas,

está reci­bien­do con­sul­tas sobre todo de cen­tros edu­ca­ti­vos en las zonas

de ries­go ‑Madrid, Ála­va y La Rioja‑y de empre­sas con con­ta­gios, los que

per­mi­ten el ERTE por fuer­za mayor, pero tam­bién por cues­tio­nes

orga­ni­za­ti­vas, pro­duc­ti­vas y eco­nó­mi­cas, por ejem­plo de hote­les.

Alfre­do

Aspra, socio direc­tor de Labo­ral de Ander­sen Tax & Legal, da cuen­ta

de la inquie­tud de gran­des empre­sas, aero­lí­neas, hote­les y agen­cias de

via­jes. Y aler­ta de con­flic­tos en sec­to­res como la ban­ca, en los que el

sala­rio medio está por enci­ma de lo que cubre la pres­ta­ción por

des­em­pleo que se acti­va en un ERTE, lo que los con­ve­nios no mejo­ran.

Eduar­do

Peña­co­ba, socio de Labo­ral de Sim­mons & Sim­mons, estu­vo ayer

ocu­pa­do ante la aler­ta en espec­tácu­los, que pre­sen­ta­ron ERTE (ver

infor­ma­ción adjun­ta), a los que sos­tie­ne que se debe­rán apli­car las

mejo­ras que se pre­vé apro­bar hoy.

Fer­mín Guar­dio­la, socio de

Labo­ral de Baker McKen­zie, trans­mi­te que «el páni­co que afec­ta a muchos

con­su­mi­do­res se ha tras­la­da­do a las empre­sas», que pre­pa­ran ERTE ante la

caí­da de la pro­duc­ción