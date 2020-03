Desde Venezuela, algunas acotaciones responsables sobre el coronavirus

Por CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PROF. FRANKLIN GIMÉNEZ – Línea de Inves­ti­ga­ción en Salud Pro­le­ta­ria /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 mar­zo 2020

1 La leta­li­dad del virus es de ape­nas el 3% (hay pató­ge­nos cir­cu­lan­do en el mun­do expo­nen­cial­men­te más mor­ta­les, o con­di­cio­nes como la explo­ta­ción en el tra­ba­jo que gene­ra más de 2.7 millo­nes de trabajadores/​as muer­tos al año en el mun­do por enfer­me­da­des y acci­den­tes de tra­ba­jo)

2 la pan­de­mia no se decla­ra por su leta­li­dad si no por su exten­sión geo­grá­fi­ca (más de 100 paí­ses con casos con­fir­ma­dos)

3 el 80% de los casos con­fir­ma­dos pre­sen­tan afec­ta­cio­nes Leves, solo 17% gene­ra com­pli­ca­cio­nes gra­ves a muy gra­ves y a penas el 3% falle­ce

4 el virus no gene­ra afec­ta­cio­nes gra­ves en los niños, y mucho menos mor­ta­les

5 la mayo­ría de los casos mor­ta­les fue­ron pacien­tes mayo­res de 70 años y con pato­lo­gías de base como hiper­ten­sión, dia­be­tes, cán­cer.

6 la prin­ci­pal alar­ma sani­ta­ria es la fácil for­ma del con­ta­gio del virus que pue­de exa­cer­bar su rápi­da pro­pa­ga­ción, sin embar­go el fácil con­ta­gio se pre­vie­ne tam­bién con fáci­les y sen­ci­llas medi­das de higie­ne como el lava­do de las manos y evi­tar con­tac­to de salu­dos de manos, abra­zos y besos con otras per­so­nas, y Ais­la­mien­to de los enfer­mos

7 el uso de res­pi­ra­do­res como el reco­men­da­do por la OMS la mas­ca­ri­lla N95 es solo para ser usa­da por pacien­tes con el virus y para el per­so­nal de salud, el res­to de la pobla­ción no requie­re estos res­pi­ra­do­res espe­cia­les, pese a ello los medios de comu­ni­ca­ción y redes socia­les incen­ti­van la mer­can­ti­li­za­ción de ellos favo­re­cien­do mer­ca­dos ines­cru­pu­lo­sos en torno al virus, pro­pi­cian­do el des­abas­te­ci­mien­to de estos res­pi­ra­do­res a quie­nes real­men­te lo nece­si­tan

8 apar­tan­do el páni­co, el coro­na­vi­rus covid-19 está ayu­dan­do al mun­do a demos­trar (a los dis­traí­dos) que la salud pri­va­da no resuel­ve pro­ble­mas colec­ti­vos, y que en cam­bio son extre­ma­da­men­te nece­sa­rios SISTEMAS ÚNICOS PÚBLICOS NACIONALES DE SALUD

9 la tec­no­lo­gía bio­mé­di­ca cuba­na ha pro­du­ci­do un inter­fe­rón que ha demos­tra­do una evi­den­cia cien­tí­fi­ca en la mejo­ría de pacien­tes con el virus en Chi­na, que ha per­mi­ti­do a Chi­na con­tro­lar el virus y decla­rar supe­ra­da la epi­de­mia. Pese a la evi­den­cia la OMS aún no incor­po­ra el inter­fe­rón cubano en su pro­to­co­lo para el mane­jo de pacien­tes con el coro­na­vi­rus, los intere­ses de las trans­na­cio­na­les far­ma­céu­ti­cas detrás del botín de la cura.

10 más peli­gro­so que el virus son los efec­tos cola­te­ra­les de las medi­das para su con­trol en los paí­ses desa­rro­lla­dos, el cie­rre de fron­te­ras y de vue­los inter­na­cio­na­les, cie­rre de ciu­da­des en cua­ren­te­na, ha pro­pi­cia­do el des­plo­me de los prin­ci­pa­les mer­ca­dos del mun­do, con nive­les his­tó­ri­cos, que nos pone a las puer­tas de una nue­va cri­sis eco­nó­mi­ca. Las poten­cias impe­ria­lis­tas mue­ven sus fichas en el mar­co del páni­co pro­mo­vi­do con el coro­na­vi­rus y bajo la excu­sa de esta­dos de emer­gen­cia pre­pa­ran su arti­lle­ría con­tra los paí­ses depen­dien­tes.

11 la posi­bi­li­dad de una gue­rra bio­ló­gi­ca en la apa­ri­ción del virus cobra fuer­za

A los movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios ante el coro­na­vi­rus covid-19 nos corres­pon­de lla­mar a la cal­ma a las masas, supe­rar y con­tro­lar el páni­co indu­ci­do, pro­mo­ver las medi­das bási­cas de higie­ne para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus, pro­mo­ver la orga­ni­za­ción y la infor­ma­ción cien­tí­fi­ca y res­pon­sa­ble para evi­tar el páni­co que sólo sir­va a intere­ses mer­can­ti­lis­tas, ade­más de esto debe­mos pre­pa­rar­nos ante las accio­nes encu­bier­tas que vie­nen detrás del coro­na­vi­rus.