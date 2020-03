China acusa al ejército de EEUU de introducir el Covid-19. El Departamento de Estado convoca al embajador chino para expresar su protesta

El por­ta­voz del Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res de Chi­na, Zhao Lijian, escri­bió en su cuen­ta de Twit­ter el jue­ves 12 de mar­zo que el ejér­ci­to esta­dou­ni­den­se habría intro­du­ci­do el coro­na­vi­rus en la ciu­dad chi­na de Wuhan, des­de don­de el virus comen­zó a exten­der­se, pri­me­ro en Chi­na y lue­go a una gran can­ti­dad de paí­ses.

“Pudo haber sido el ejér­ci­to esta­dou­ni­den­se el que tra­jo la epi­de­mia a Wuhan. ¡Séd trans­pa­ren­tes! ¡Haced públi­cos vues­tros datos! ¡EEUU nos debe una expli­ca­ción!”, Zhao tui­teó en inglés, un men­sa­je que fue reco­gi­do rápi­da­men­te el jue­ves 12 de mar­zo por la agen­cia de noti­cias Reuters.

Este comu­ni­ca­do ali­men­ta aún más los rumo­res y las teo­rías de que EEUU es res­pon­sa­ble de la pro­pa­ga­ción de este virus en Chi­na, lo que fre­na el cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co del país y limi­ta la influen­cia de sus com­pa­ñías en el extran­je­ro.

Esta sema­na, el Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res de Chi­na cri­ti­có al secre­ta­rio de Esta­do de EEUU, Mike Pom­peo, por lla­mar al coro­na­vi­rus “el virus de Wuhan”, seña­lan­do que las decla­ra­cio­nes de este últi­mo con­tra­di­cen los hallaz­gos de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud.

Y este vier­nes el Depar­ta­men­to de Esta­do de EE.UU. ha con­vo­ca­do al emba­ja­dor de Chi­na, Cui Tian­kai, para expre­sar su pro­tes­ta a los comen­ta­rios de un por­ta­voz del Minis­te­rio de Exte­rio­res del país asiá­ti­co que sugi­rió, sin pre­sen­tar prue­bas, que el Ejér­ci­to nor­te­ame­ri­cano sería res­pon­sa­ble del bro­te del nue­vo coro­na­vi­rus en la ciu­dad de Wuhan.

El sub­se­cre­ta­rio para Asun­tos de Asia Orien­tal y el Pací­fi­co, David Stil­well, ha con­vo­ca­do a Cui por lo que ha cali­fi­ca­do como una cam­pa­ña de des­in­for­ma­ción «fla­gran­te y glo­bal» sobre el coro­na­vi­rus, infor­man medios loca­les.

El emba­ja­dor chino fue fil­ma­do salien­do de las depen­den­cias del Depar­ta­men­to de Esta­do en Washing­ton. El diplo­má­ti­co no ha con­tes­ta­do a las pre­gun­tas de los repor­te­ros que esta­ban en el lugar.

Chi­ne­se Ambas­sa­dor Cui Tian­kai lea­ving Sta­te. He was sum­mo­ned ear­lier this mor­ning. pic​.twit​ter​.com/​u​0​2​K​h​w​C​rXK

— Rich Edson (@RichEdsonDC) March 13, 2020