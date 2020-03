Bolivia. Golpe de Estado: El régimen como pandemia

Por Ernes­to Eterno, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 14 de mar­zo de 2020

Un cli­ma de estu­por y zozo­bra se cier­ne sobre el país. A pesar de la alga­ra­bía racis­ta, la gen­te no ter­mi­na de expli­car, con la sufi­cien­te cla­ri­dad, qué es lo que ocu­rrió para que se pro­du­je­ra un movi­mien­to tec­tó­ni­co ensam­blan­do esta­lli­do social y gol­pe poli­cial-mili­tar que obli­gó renun­ciar a Evo Mora­les en un país que empe­za­ba a cons­truir un vigo­ro­so Esta­do Plu­ri­na­cio­nal. No es este el espa­cio para dis­cu­tir las cau­sas del gol­pe, sus acto­res o su tra­ma pro­fun­da, pero lo cier­to es que hay como un silen­cio vago que exi­ge res­pues­tas cada vez más hidal­gas en torno a un fenó­meno que pare­cía lejano pero que de pron­to des­bor­dó como un tsu­na­mi.

En solo cua­tro meses de gobierno, Boli­via está vivien­do las horas más des­di­cha­das de quie­bre, incer­ti­dum­bre e ines­ta­bi­li­dad polí­ti­ca de los últi­mos 20 años. Al gol­pe de Esta­do de noviem­bre del 2019 le ha suce­di­do un régi­men que en lugar de ges­tio­nar la tran­si­ción se apro­pió del poder para com­pe­tir ile­gí­ti­ma­men­te en las elec­cio­nes de mayo con resul­ta­dos pre­de­ci­bles. Inequí­vo­ca­men­te, los dados elec­to­ra­les están car­ga­dos bajo la som­bra sinies­tra de un por­ten­to­so frau­de tute­la­do por el impe­rio nor­te­ame­ri­cano y sus alia­dos cir­cuns­tan­cia­les como la Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos, igle­sia cató­li­ca, ONGs (NED-IRI) finan­cia­das por los EE.UU., veci­nos beli­co­sos como Bra­sil y Chi­le, amén de sec­to­res ultra­con­ser­va­do­res de la Unión Euro­pea que tra­ba­jan en Boli­via.

En este esce­na­rio elec­to­ral la auto­nom­bra­da pre­si­den­ta, vio­lan­do su com­pro­mi­so de ges­tio­nar la tran­si­ción pateó el table­ro para con­ver­tir­se en can­di­da­ta por la fuer­za polí­ti­ca JUNTOS, un entra­ma­do par­ti­da­rio difu­so, teji­do sobre la hora, pero obe­dien­te a un plan arte­ra­men­te deli­be­ra­do para con­ti­nuar en el gobierno a expen­sas del resul­ta­do del 3 de mayo. Ven­ta­jas de por medio, dis­po­ni­bi­li­dad de recur­sos públi­cos, ase­so­ría en mer­ca­deo polí­ti­co y apo­yo finan­cie­ro externo, la can­di­da­ta opor­tu­nis­ta y frau­du­len­ta dispu­ta el segun­do lugar de la pre­fe­ren­cia elec­to­ral. Des­de el bal­cón pre­si­den­cial asu­mió un dis­cur­so edul­co­ra­do de orden y paci­fi­ca­ción que en la reali­dad se tra­du­ce en masa­cre, per­se­cu­ción y repre­sión, sín­to­mas de un régi­men de mano dura.

En el cen­tro de esta con­tien­da, Car­los Mesa, can­di­da­to per­de­dor, pro­mo­tor de la vio­len­cia racis­ta e ins­ti­ga­dor de la des­truc­ción de tri­bu­na­les elec­to­ra­les, está de capa caí­da y las encues­tas lo mues­tran en pica­da. Con una cam­pa­ña que mues­tra seña­les de des­mo­ro­na­mien­to en la pre­fe­ren­cia elec­to­ral se mue­ve con­fun­di­do, len­to e inca­paz de res­pon­der a un esce­na­rio difu­so para el que no encuen­tra ni posi­cio­na­mien­to ni un dis­cur­so ade­cua­do. Luis Fer­nan­do Cama­cho, el gol­pis­ta bufón que usó la biblia para ter­mi­nar con un gobierno demo­crá­ti­co, es otro de los can­di­da­tos en cuyo cere­bro ape­nas caben dos ideas pere­gri­nas pero que a cam­bio dis­po­ne de un bol­si­llo lleno, esquil­ma­do a sus pro­mo­to­res. Dispu­ta el espa­cio en el que caben pro­yec­tos neo­fas­cis­tas, de ins­pi­ra­ción reli­gio­sa evan­gé­li­ca y un ins­tin­to gre­ga­rio de saqueo esta­tal.

Otros can­di­da­tos de menor esta­tu­ra polí­ti­ca pero intere­sa­dos en acce­der a una cuo­ta legis­la­ti­va como Chi, de ori­gen koreano, con un fuer­te dis­cur­so reli­gio­so, patriar­cal y misó­gino o Tuto Qui­ro­ga que fun­cio­na a con­trol remo­to des­de Washing­ton, no pasan el umbral del 5% en las últi­mas encues­tas. Su apues­ta en caso de segun­da vuel­ta es apo­yar una can­di­da­tu­ra de dere­cha. Para sus­to de todos, el MAS lide­ra las cre­cien­tes pre­fe­ren­cias ciu­da­da­nas con nota­ble dife­ren­cia sobre el segun­do. Curio­sa­men­te, sin la fuer­za popu­lar en las calles ni una visi­ble cam­pa­ña elec­to­ral en los medios o en las redes los can­di­da­tos, cuyo caris­ma par­si­mo­nio­so está a prue­ba, dis­po­nen el capi­tal polí­ti­co acu­mu­la­do de la lucha popu­lar de los últi­mos 30 años, los bene­fi­cios mate­ria­les y sim­bó­li­cos de los últi­mos 14 y la indig­na­ción con­te­ni­da por las masa­cres, el racis­mo, la vio­la­ción de los incon­fun­di­bles sím­bo­los indí­ge­nas como la polle­ra y la whi­pa­la, así como el abu­so de poder de los usur­pa­do­res.

En gene­ral, el cli­ma polí­ti­co no pare­ce ofre­cer una sali­da cla­ra a la cri­sis de cer­te­zas y esta­bi­li­da­des en las que se mue­ve el país. Por el con­tra­rio, mues­tra el iti­ne­ra­rio errá­ti­co que se podría tran­si­tar con una eco­no­mía que se des­mo­ro­na dia­ria­men­te, aco­sa­da por la cri­sis glo­bal, en medio de una con­flic­ti­vi­dad social cre­cien­te que pare­cie­ra estar espe­ran­do aga­za­pa­da el momen­to opor­tuno para desatar sus deman­das.

Esta es una elec­ción anó­ma­la en la que la con­tra­ofen­si­va con­ser­va­do­ra, aci­ca­tea­da des­de fue­ra, no tie­ne la menor duda que lle­gó para que­dar­se al pre­cio que sea. Los datos de la reali­dad son elo­cuen­tes: no se tuvo repa­ro alguno para pro­mo­ver masa­cres san­grien­tas con inter­ven­ción mili­tar y poli­cial inmu­ni­za­dos por nor­mas del gobierno, recha­zo a todo cues­tio­na­mien­to inter­na­cio­nal a la vio­la­ción de DDHH, ais­la­mien­to inter­na­cio­nal y fuer­te apo­yo de EEUU, pre­su­pues­tos adi­cio­na­les para la adqui­si­ción de armas y mate­rial anti­mon­ti­nes, nor­mas que eli­mi­nan la trans­pa­ren­cia en el gas­to mili­tar y poli­cial, ges­tio­nes sos­pe­cho­sas del órgano elec­to­ral, cam­bio de pie­zas cla­ves en las FFAA y dis­cur­sos desafian­tes del gobierno con­tra los movi­mien­tos socia­les a quie­nes se les decla­ró la gue­rra.

Los vati­ci­nios sobre el futu­ro demo­crá­ti­co del país sir­ven de poco con­si­de­ran­do las incon­fun­di­bles seña­les del actor hege­mó­ni­co que ya asu­mió la deci­sión de reocu­par la colo­nia para desocu­par la nación. Sin la capa­ci­dad para enten­der las dispu­tas geo­po­lí­ti­cas regio­na­les el esce­na­rio de esta elec­ción no tie­ne el bri­llo de las ideas que exi­ge este tiem­po, el caris­ma de com­pe­ti­do­res elec­to­ra­les ni el entu­sias­mo febril de las masas. Se dice que al silen­cio pre­ce­de algo casi inevi­ta­ble y por su lado, el rumor que se advier­te en las ciu­da­des taci­tur­nas del país no pre­sa­gian días mejo­res.

Asis­ti­mos a un esce­na­rio sobre­co­gi­do por el dra­ma colec­ti­vo com­pa­ra­ble con aque­llos años de gol­pe y plo­mo de fines de los 70 y prin­ci­pios de los 80, cuyo resul­ta­do pro­du­jo nue­ve perío­dos pre­si­den­cia­les con más de 15 pre­si­den­tes, inclui­dos dos triun­vi­ra­tos mili­ta­res. Pare­cie­ra que en las calles se hubie­ra ins­ta­la­do un aire enra­re­ci­do, seme­jan­te al de octu­bre del 2003, en el que una ener­va­da cri­sis polí­ti­ca pro­du­jo una bru­tal repre­sión poli­cial-mili­tar que dejó sepul­ta­dos casi 70 muer­tos y más de 500 heri­dos en las calles mal empe­dra­das de la ciu­dad de El Alto. Como un sino trá­gi­co, El Alto nue­va­men­te ha engen­dra­do el esce­na­rio de otra bru­tal repre­sión en la que poli­cías y mili­ta­res vol­vie­ron a escu­pir sus armas de odio y bru­ta­li­dad con­tra un pue­blo acos­tum­bra­do a sopor­tar estoi­ca­men­te su pobre­za y dig­ni­dad con los dien­tes apre­ta­dos. Los per­so­na­jes son los mis­mos, éli­tes ser­vi­les al poder extran­je­ro y mili­ta­res y poli­cías colo­ni­za­dos has­ta la médu­la, cui­dan­do intere­ses aje­nos a la Nación com­por­tán­do­se como una feroz escua­dri­lla de ván­da­los des­al­ma­dos.

Las masa­cres san­grien­tas del mes de noviem­bre del 2019 supe­ran los 35 muer­tos y más de 600 heri­dos, dete­ni­dos y des­apa­re­ci­dos y dece­nas de fami­lias con­de­na­das a vivir sin sus padres o her­ma­nos por el res­to de sus días. Sen­ka­ta y Saca­ba se ofre­cen como ante­sa­la de una bru­tal per­se­cu­ción polí­ti­ca y judi­cial del régi­men gol­pis­ta con­tra fun­cio­na­rios del gobierno derro­ta­do y ciu­da­da­nos inocen­tes. Dece­nas de hom­bres y muje­res sin dere­cho alguno son dete­ni­dos, gol­pea­dos, tor­tu­ra­dos y encar­ce­la­dos sin el debi­do pro­ce­so. El odio que reco­rre las entra­ñas de los repre­so­res y sus mal­sa­nas ame­na­zas de per­se­cu­ción que inclu­ye a jue­ces y fis­ca­les que no fallen a favor del régi­men, no cesa. Hay como un afán obse­si­vo de jus­ti­fi­car las masa­cres tras­la­dan­do la cul­pa a los per­se­gui­dos a quie­nes se pre­ten­de endil­gar la auto­ría mate­rial, el finan­cia­mien­to y la con­duc­ción polí­ti­ca de supues­tos pla­nes de sedi­ción y terro­ris­mo. El poder judi­cial se mue­ve bajo el ale­ro de ese gro­tes­co reper­to­rio en el que el mie­do jue­ga a dos ban­dos, como par­te­ra del odio que se ino­cu­la en los medios de comu­ni­ca­ción pero al mis­mo tiem­po como aci­ca­te para mover reser­vas fas­cis­tas en las calles.

Por la for­ma cómo ocu­rren las cosas dia­ria­men­te pare­cie­ra que el país estu­vie­ra vivien­do bajo un cli­ma de mie­dos difu­sos que se pro­yec­tan como una epi­de­mia invi­si­ble que ame­na­za con des­truir todo a su paso. Los medios de comu­ni­ca­ción con­tri­bu­yen con su cuo­ta de estri­den­cia mal­sa­na ins­ta­lan­do matri­ces de opi­nión deli­ran­tes que no tie­ne paran­gón en su vas­ta his­to­ria polí­ti­ca. Cum­plen el san­to ofi­cio de infla­mar el áni­mo de la gen­te en pro­cu­ra de lograr su con­de­na al pasa­do. Las radios ofi­cia­lis­tas –Pan­ame­ri­ca­na, Erbol, Fides– que cobran por segun­do o los cana­les de tele­vi­sión pri­va­dos –PAT, Uni­tel, Boli­vi­sión, Red Uno, ATB– que fac­tu­ran por tres lo que vale uno, hacen lo mis­mo. Repi­ten has­ta la sacie­dad como un coro de idio­tas ador­me­ci­dos el libre­to dic­ta­do des­de Pala­cio de Gobierno. Solo emi­ten con­sig­nas enve­ne­na­das que mar­ti­llea con­tra los 14 años de ges­tión del gobierno derro­ta­do, bus­can­do cul­pa­bles a cada paso y en cada esqui­na. Ence­gue­ci­dos por el nego­cio de la men­ti­ra escu­pen cas­ca­das de odio sobre el ros­tro del pue­blo al que sub­es­ti­man y des­pre­cian.

Los sesu­dos perio­dis­tas de la pren­sa escri­ta, tele­vi­si­va u oral tra­tan de con­ven­cer de que nada bueno hizo Evo Mora­les que no sea robar­se la pla­ta, pro­mo­ver el nar­co­trá­fi­co, cons­truir can­chas inser­vi­bles de fút­bol, derro­char la rique­za o abu­sar del poder. A pesar de que las prue­bas más evi­den­tes de la trans­for­ma­ción del país, que son ellos mis­mos que se movie­ron social­men­te hacia con­di­cio­nes mate­ria­les favo­ra­bles, pre­fie­ren el envi­le­ci­mien­to bara­to a cam­bio de una pre­ca­ria esta­bi­li­dad labo­ral que les ofre­cen los empre­sa­rios mediá­ti­cos que tie­nen el toro por las astas. Cuan­do no encuen­tran argu­men­tos con­vin­cen­tes para sus audien­cias com­pra­das con­vo­can a los bufo­nes de turno para sen­ten­ciar su medio­cri­dad. El perio­dis­mo boli­viano está vivien­do las horas de su roman­ce más tórri­do con el poder a cos­ta de mani­pu­lar arte­ra y mor­bo­sa­men­te la opi­nión públi­ca. Su medio­cri­dad es tan pavo­ro­sa como su pere­za. Nin­gún tiem­po es com­pa­ra­ble con la felo­nía del nego­cio mediá­ti­co que ofi­cia de par­te­ra de un fas­cis­mo lar­va­rio que empie­za a levan­tar cabe­za en medio de la penum­bra.

Cada día que el régi­men cele­bra se con­su­ma una tra­ge­dia. Los datos son incon­tras­ta­bles en la eco­no­mía como en la socie­dad. La ola de femi­ni­ci­dios reco­rre el país como una epi­de­mia som­bría, cada uno de los casos con una his­to­ria de dolor y espan­to. Sobran las cam­pa­ñas don­de hace fal­ta una pro­fun­da con­vic­ción y cono­ci­mien­to para cam­biar los patro­nes cul­tu­ra­les don­de ha cam­bia­do el mun­do sin que nos cer­cio­re­mos de su nue­va piel. Los dis­cur­sos mani­queos ofen­den la reali­dad don­de el tama­ño y la fuer­za del mons­truo que habi­ta la inti­mi­dad des­tru­ye fami­lias y comu­ni­da­des ente­ras. Nada pare­ce saciar el ape­ti­to de la vio­len­cia des­bo­ca­da ali­men­ta­da por un régi­men que no ofre­ce más que un dis­cur­so de paci­fi­ca­ción allí don­de hun­de el puñal.

El cam­po pare­ce haber retro­ce­di­do nue­va­men­te siglos. Entre la inmo­vi­li­dad de las mon­ta­ñas y la ausen­cia de la voz reso­nan­te de su líder se pre­ci­pi­ta la bron­ca con­te­ni­da. Hay como un silen­cio tor­vo de zam­po­ñas y el extra­vío de whip­ha­las indias que regían la fies­ta de la ple­be. No hay obras públi­cas que los con­vo­que a reír en sus idio­mas ances­tra­les. El color de la mul­ti­cul­tu­ra­li­dad esta­tal está retor­nan­do al ocre de la des­es­pe­ran­za y al aba­ti­mien­to al que los tenían acos­tum­bra­dos en el pasa­do cer­cano. Pero los lin­de­ros del dolor así como acer­can a hom­bres y muje­res, des­pier­tan sus con­cien­cias. Si de algo sir­ve ese dolor colec­ti­vo es pre­ci­sa­men­te para res­ti­tuir su comu­nión rebel­de para enfren­tar un futu­ro que no pare­ce aca­bar­se nun­ca.

Las ciu­da­des empie­zan a sen­tir los gol­pe­ci­tos de la cri­sis. Mien­tras el 30% de los cons­truc­to­res del país se decla­ran en quie­bra, las ven­de­do­ras de pes­ca­do de la ciu­dad de El Alto sobre­vi­ven a su peno­sa huel­ga de ham­bre. Des­de hace sema­nas que nadie les ofre­ce una solu­ción peren­to­ria debi­do a su pre­sun­ta filia­ción masis­ta que cons­ti­tu­ye un agra­vio para la alcal­de­sa de la ciu­dad. En el extre­mo sud­es­te del país, los muni­ci­pios del Cha­co, pro­duc­to­res de maíz, sor­go y soya, sufren una devas­ta­do­ra pla­ga de lan­gos­tas que ame­na­za con exter­mi­nar su pro­duc­ción agrí­co­la, sos­te­ni­da en cré­di­tos ban­ca­rios des­pó­ti­cos. El den­gue azo­ta el orien­te y la ama­zo­nia boli­via­na. La capi­tal orien­tal de San­ta Cruz ofre­ce un cua­dro dra­má­ti­co con más de 40 000 afec­ta­dos. Las víc­ti­mas des­aten­di­das por la inep­ti­tud de la gober­na­ción que no logra resol­ver el dra­ma humano vuel­ven a resig­nar­se ante la capi­tu­la­ción ver­gon­zo­sa del minis­te­rio de salud que ha deja­do que el invierno solu­cio­ne el pro­ble­ma. Entre­tan­to, el 60% de las muer­tes corres­pon­den a niños y ancia­nos mien­tras las muje­res emba­ra­za­das rezan para que la muer­te pre­ma­tu­ra no les lle­gue.

El des­em­pleo esca­la sin cle­men­cia y tam­bién aso­ma como una epi­de­mia de mie­do en las ciu­da­des. Miles de obre­ros des­pe­di­dos en el sec­tor de la cons­truc­ción y en los ser­vi­cios, miles de emplea­dos públi­cos des­pe­di­dos por su filia­ción masis­ta y otros miles que sin filia­ción polí­ti­ca están sien­do des­pe­di­dos por fal­ta de recur­sos eco­nó­mi­cos en el sec­tor públi­co y pri­va­do. Cien­tos de alcal­des que sos­tie­nen la estruc­tu­ra muni­ci­pal del país están obli­ga­dos a des­pe­dir a sus tra­ba­ja­do­res por la dis­mi­nu­ción dra­má­ti­ca de su pre­su­pues­to. La cri­sis finan­cie­ra glo­bal, la caí­da de pre­cios de las mate­rias pri­mas, las cri­sis eco­nó­mi­cas de los veci­nos pode­ro­sos como Bra­sil y Argen­ti­na, com­pra­do­res pro­vi­den­cia­les de gas, esta gol­pean­do la eco­no­mía boli­via­na. En un tiem­po muy bre­ve el régi­men abre grie­tas pro­fun­das en la eco­no­mía que ame­na­za con des­truir la esta­bi­li­dad, el cre­ci­mien­to y la redis­tri­bu­ción, patri­mo­nios de una socie­dad acos­tum­bra­da a vivir en la infla­ción, el défi­cit y la fal­ta de pro­duc­ti­vi­dad. El con­ge­la­mien­to de trans­fe­ren­cias públi­cas, la fal­ta de pagos a los pro­yec­tos de indus­tria­li­za­ción, la caí­da de la pro­duc­ción y las seña­les que emi­te el sis­te­ma finan­cie­ro con­fa­bu­la con­tra el mer­ca­do interno que cada segun­do pare­ce des­plo­mar­se como un gigan­te heri­do.

Los indi­ca­do­res de la eco­no­mía y la ili­ci­tud no pue­den ser más malos en esta hora som­bría. La tasa de cre­ci­mien­to del PIB se ha redu­ci­do a menos de la mitad, las reser­vas inter­na­cio­na­les se han pre­ci­pi­ta­do a nive­les insos­te­ni­bles y las cali­fi­ca­do­ras de ries­go colo­can a Boli­via en nive­les de alar­ma. Por cier­to, los ingre­sos por recau­da­cio­nes mues­tran cifras de espan­to. El con­tra­ban­do vuel­ve a tomar pose­sión de las fron­te­ras mien­tras poli­cías y mili­ta­res se hacen de la vis­ta gor­da. Las acti­vi­da­des ilí­ci­tas ofre­cen su ros­tro más per­ver­so y prue­ba de ello es el lla­ma­do “caso del nar­co­jet”. Una ope­ra­ción aérea entre Méxi­co, Argen­ti­na y Boli­via mues­tra una tra­ma aun indes­ci­fra­ble pero que cons­ter­na por la auda­cia de sus acto­res, la com­ple­ji­dad ope­ra­ti­va así como la mag­ni­tud corro­si­va que logró alcan­zar este caso: pilo­tos boli­via­nos en una nave extran­je­ra, avión con matrí­cu­la nor­te­ame­ri­ca­na, iti­ne­ra­rios y esca­las sos­pe­cho­sas, gigan­tes­co aco­pio de dro­ga y enti­da­des esta­ta­les –YPFB, ASSANA, DGAC– al ser­vi­cio de la ope­ra­ción trans­na­cio­nal. Curio­sa­men­te, los medios de comu­ni­ca­ción, nacio­na­les han logra­do sumer­gir el escán­da­lo mini­mi­zan­do sus efec­tos polí­ti­cos para la pre­si­den­ta can­di­da­ta. En otras cir­cuns­tan­cias el “nar­co­jet” se habría con­ver­ti­do en el mayor escán­da­lo de la his­to­ria del país con efec­tos catas­tró­fi­co para el gobierno. No obs­tan­te, el plan arte­ro del minis­te­rio de gobierno falló en su pre­ten­sión de ins­ta­lar la fala­cia de que la dro­ga se había car­ga­do en el Cha­pa­re, cri­mi­na­li­zan­do de esta mane­ra a la región y su infra­es­truc­tu­ra aero­por­tua­ria cons­trui­da por el ante­rior gobierno para impul­sar el desa­rro­llo eco­nó­mi­co e indus­trial.

A con­tra­pe­lo de una eco­no­mía que se hun­de como el Tita­nic, en Boli­via se está con­su­man­do una fie­bre des­ver­gon­za­da de corrup­ción, per­pe­tra­da por las nue­vas geren­cias de las empre­sas estra­té­gi­cas más impor­tan­tes del país: comu­ni­ca­cio­nes (ENTEL), avia­ción comer­cial (BOA), ener­gía (ENDE) e hidro­car­bu­ros (YPFB). Como si se tra­ta­ra de una cofra­día mafio­sa, las empre­sas esta­ta­les fue­ron dis­tri­bui­das entre los gol­pis­tas con arre­glo a su gra­do de par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca y a la mag­ni­tud del botín finan­cie­ro. Fue como una ele­gan­te for­ma de pago a quie­nes pro­pi­cia­ron la mayor aven­tu­ra anti­de­mo­crá­ti­ca que vive el país.

El geren­te de ENTEL huyó del país, a los EE.UU., bajo la com­pli­ci­dad del gobierno des­pués de asal­tar fas­tuo­sas sumas de dine­ro en tiem­po récord, fir­mar con­tra­tos millo­na­rios y dis­tri­buir­se el botín ver­ti­cal­men­te entre 14 socios y com­pa­dres de una com­par­sa cru­ce­ña. En cam­bio, BOA, la línea ban­de­ra del país, ha sido entre­ga­da a los exge­ren­tes de AMASZONAS, la com­pe­ten­cia comer­cial, para con­su­mar la des­truc­ción pla­ni­fi­ca­da del mayor pro­yec­to exi­to­so de la aero­náu­ti­ca civil del Esta­do Plu­ri­na­cio­nal que le cos­tó al país miles de millo­nes de dóla­res. ENDE, la empre­sa de la ener­gía que cre­ció cua­tro veces en su capa­ci­dad de pro­duc­ción nacio­nal en una déca­da, está sien­do ofre­ci­da en ban­de­ja de pla­ta a vora­ces empre­sa­rios nor­te­ame­ri­ca­nos que ya se sien­ten due­ños del mayor nego­cio ener­gé­ti­co a pre­cio de galli­na muer­ta. Los man­da­ma­ses de YPFB no ter­mi­nan de anun­ciar la defun­ción de la prin­ci­pal empre­sa del gas y petró­leo en favor de empre­sa­rios tam­bién nor­te­ame­ri­ca­nos, con la coope­ra­ción del encar­ga­do de nego­cios de los EE.UU. La ruta crí­ti­ca de su pri­va­ti­za­ción ya ha sido tra­za­da, las empre­sas petro­le­ras extran­je­ras ele­gi­das y las reser­vas pro­ba­das en pro­ce­so de ser mani­pu­la­das para adqui­rir­se en con­di­ción de rui­na. En todos los casos, las razo­nes para la ven­ta, subas­ta o pri­va­ti­za­ción de las empre­sas esta­ta­les expe­ri­men­tan la mis­ma estra­te­gia. Se desa­rro­llan ofen­si­vas mediá­ti­cas y cam­pa­ñas pre­vias de des­pres­ti­gio para mos­trar­las insol­ven­tes, insos­te­ni­bles y pre­sas de una bru­tal corrup­ción.

Sin gran­des anun­cios publi­ci­ta­rios y sin bom­bos ni pla­ti­llos la pri­va­ti­za­ción de las empre­sas está en mar­cha como lo ha anun­cia­do sin el menor des­par­pa­jo el vice­pre­si­den­te de la can­di­da­ta pre­si­den­cial, Samuel Doria Medi­na, el mayor pri­va­ti­za­dor de la his­to­ria del país. Hay un paso cor­to entre la enaje­na­ción del patri­mo­nio nacio­nal, el encu­bri­mien­to mediá­ti­co y los jugo­sos nego­cios del régi­men en torno a esta nue­va aven­tu­ra anti­na­cio­nal. El litio sin duda cons­ti­tu­ye la pie­za estra­té­gi­ca en el table­ro de la subas­ta. No hace fal­ta mucha inte­li­gen­cia para saber que detrás del gol­pe de Esta­do se encuen­tran las empre­sas nor­te­ame­ri­ca­nas, sedien­tas de devo­rar­se la ter­ce­ra reser­va más gran­de del metal no metá­li­co más pre­cio­so del mun­do. Este siglo que requie­re ener­gía lim­pia exi­ge la pro­vi­sión del oro blan­co des­de sus colo­nias.

Con­vie­ne recor­dar que en la lar­ga his­to­ria del vacia­mien­to mate­rial del país en favor del capi­ta­lis­mo extran­je­ro, figu­ran pri­me­ro la pla­ta y el sali­tre, siguió el esta­ño y el petró­leo y con­ti­núa hoy esta zaga secu­lar con el litio, el gas, la ener­gía, la side­rur­gia, las tele­co­mu­ni­ca­cio­nes. Está en mar­cha la des­truc­ción de otra cua­li­dad: la ver­te­bra­ción con­ti­nen­tal libe­ra­do­ra. Boli­via debe su ancla­je geo­po­lí­ti­co glo­bal a su con­di­ción de terri­to­rio ama­zó­ni­co-pla­ten­se-andino y su cua­li­dad ver­te­bra­do­ra sud­ame­ri­ca­na para el siglo XXI la hacen mere­cer el des­tino de lo que fue el Canal de Pana­má en el siglo XX. Este sue­ño geo­grá­fi­co liber­ta­rio de Jai­me Men­do­za, Pru­den­cio Bus­ti­llo, Gral. Fede­ri­co Román o de los pala­di­nes de la geo­gra­fía, derro­ta­dos por la polí­ti­ca crio­lla mez­qui­na, nue­va­men­te verán des­trui­da su qui­me­ra des­de la ata­la­ya del tiem­po.

A la devas­ta­do­ra cri­sis eco­nó­mi­ca le sigue una cri­sis sani­ta­ria sin pre­ce­den­tes. El régi­men hoy tam­ba­lea entre una epi­de­mia nacio­nal como es el den­gue y una pan­de­mia mun­dial que aca­ba de lle­gar como el nue­vo coro­na­vi­rus. El den­gue está hacien­do su tra­ba­jo en medio de la inep­ti­tud del minis­te­rio de salud que levan­tó sus bra­zos fren­te a miles de fami­lias que reco­rren los hos­pi­ta­les en bus­ca de una esté­ril asis­ten­cia médi­ca. Médi­cos que no alcan­zan para curar enfer­mos, hos­pi­ta­les satu­ra­dos, inexis­ten­cia de medi­ca­men­tos y enfer­me­ras poseí­das por el páni­co de no saber si enfren­tan los sín­to­mas del den­gue o el fan­tas­ma de la COVID-19. El mie­do reco­rre las espal­das de la gen­te en las calles ante el ase­dio de la epi­de­mia chi­na que ame­na­za irra­diar­se en el país. Se ha con­fir­ma­do el con­ta­gio de varias per­so­nas en Oru­ro, Cocha­bam­ba y San­ta Cruz, pero lo esca­bro­so de este asun­to es que un gru­po de per­so­nas, entre ellas per­so­nal médi­co de sie­te hos­pi­ta­les, cuya mal­dad huma­na es inve­ro­sí­mil, le negó el ingre­so a una pacien­te enfer­ma en la ciu­dad de San­ta Cruz ante la indi­fe­ren­cia de las auto­ri­da­des loca­les, depar­ta­men­ta­les y nacio­na­les.

En medio de este pano­ra­ma desola­dor debe recor­dar­se el cri­men de odio que come­tió el régi­men al expul­sar a toda una bri­ga­da médi­ca cuba­na, cer­ca de un millar de pro­fe­sio­na­les de salud, para com­pla­cer las bas­tar­das órde­nes de sus patro­nes extran­je­ros. EE.UU. deci­dió que millo­nes de boli­via­nos deja­ran de ser aten­di­dos en sus nece­si­da­des bási­cas y hoy más que nun­ca ese vacío no ha podi­do ser lle­na­do por un minis­te­rio de salud empe­ña­do en per­se­guir fan­tas­mas ideo­ló­gi­cos en lugar de asu­mir su res­pon­sa­bi­li­dad hipo­crá­ti­ca. El coro­na­vi­rus está des­nu­dan­do la inca­pa­ci­dad cró­ni­ca del régi­men que ha pues­to a la pobla­ción en con­di­cio­nes de inde­fen­sión y sozo­bra. El páni­co empie­za a mor­der el pol­vo de las calles y no será extra­ño que en medio de la con­fu­sión y el mie­do pre­ten­dan pos­ter­gar las elec­cio­nes para encu­brir su fal­ta de com­pe­ten­cia.

Otra epi­de­mia, de natu­ra­le­za arma­da aso­la el país: el uso polí­ti­co de la Poli­cía Nacio­nal y las FFAA. Ambos cuer­pos arma­dos gozan del impe­rio de impu­ni­dad. Lo que en un Esta­do moderno y demo­crá­ti­co cons­ti­tu­ye el mono­po­lio legí­ti­mo de la fuer­za públi­ca, suje­ta a leyes, con­tro­les par­la­men­ta­rios y ren­di­ción de cuen­tas, en el régi­men gol­pis­ta este mono­po­lio se ha con­ver­ti­do en una maqui­na­ria pri­va­ti­za­da de vio­len­cia, cuyas vio­la­cio­nes sis­te­má­ti­cas a los DDHH denun­cia­das nacio­nal e inter­na­cio­nal­men­te por la Defen­so­ría del Pue­blo, la CIDH o tras ins­ti­tu­cio­nes inter­na­cio­na­les, seña­lan que esta­mos ante un Esta­do poli­cial o que adquie­re la for­ma de terro­ris­mo de Esta­do. Mili­ta­res y poli­cías for­man par­te del fac­tor de ajus­te de la polí­ti­ca inter­na que los ha con­ver­ti­do en una mura­lla de con­ten­ción repre­si­va. Ope­ran como exten­sión del inte­rés polí­ti­co del régi­men en abier­ta vio­la­ción con las leyes, nor­mas inter­nas y con­ven­cio­nes inter­na­cio­na­les. Median­te argu­men­tos insos­te­ni­bles elu­den con­tro­les par­la­men­ta­rios e inclu­so se bur­lan de inter­pe­la­cio­nes rea­li­za­das al minis­tro de defen­sa mos­tran­do el papel deco­ra­ti­vo que ten­dría la Asam­blea Legis­la­ti­va.

Ambos cuer­pos han deja­ron de ser gober­na­das por la auto­ri­dad nacio­nal para some­ter­se de lleno a los impe­ra­ti­vos de segu­ri­dad y orden públi­co que les exi­ge el Gru­po Mili­tar de los EE.UU. o el depar­ta­men­to de Defen­sa. Sin embar­go, la nor­te­ame­ri­ca­ni­za­ción de la fuer­za públi­ca con­tras­ta con una anó­ma­la reali­dad que da cuen­ta que las cosas no están per­di­das para la polí­ti­ca de la eman­ci­pa­ción. Las calles nue­va­men­te están sir­vien­do como el mejor esce­na­rio para la pro­tes­ta social pues­to que per­mi­te hacer fluir el repro­che de la gen­te que no teme abu­chear a la poli­cía lla­mán­do­la moti­nes. La inter­pe­la­ción social al tene­bro­so papel gol­pis­ta de la Poli­cía per­mi­te adver­tir el vacia­mien­to crí­ti­co de la auto­ri­dad cuyo pres­ti­gio está por los sue­los a pesar de la bro­ma maca­bra de su minis­tro de gobierno que seña­la sin ambi­güe­dad que la “poli­cía está en su mejor momen­to”. Sin duda, no exis­te en su lar­ga his­to­ria otro momen­to más crí­ti­co para la pro­pia sub­sis­ten­cia poli­cial que el que se vive actual­men­te.

La pér­di­da de res­pe­to a la auto­ri­dad poli­cial es un sín­to­ma del pro­fun­do males­tar social que está colo­can­do a la ins­ti­tu­ción del orden en el difí­cil dile­ma de some­ter­se a la ley o a las direc­tri­ces polí­ti­cas del régi­men que has­ta aho­ra ha incum­pli­do sus com­pro­mi­sos gol­pis­tas: incre­men­to sala­rial al nivel de las FFAA y jubi­la­ción con el 100% del sala­rio.

Pese a los blin­da­jes jurí­di­cos que los man­tie­ne impu­nes por sus crí­me­nes de lesa huma­ni­dad, las FFAA están empe­zan­do a mos­trar sig­nos de dis­con­for­mi­dad con un gobierno que ope­ra inter­na­men­te bajo la con­sig­na de suma cero: “a los ami­gos todo, a los enemi­gos la ley”. El peso injus­to de la per­se­cu­ción polí­ti­ca con­tra aque­llos ofi­cia­les sos­pe­cho­sos de su cer­ca­nía a Evo Mora­les o al MAS ame­na­za con trans­for­mar­se en expre­sio­nes deli­be­ra­ti­vas alta­men­te peli­gro­sas para su pro­pia uni­dad cor­po­ra­ti­va. Las FFAA gozan de un fue­ro de fac­to que las con­vier­te en un poder into­ca­ble ampa­ra­dos en escu­dos nor­ma­ti­vos pro­tec­to­res para come­ter cual­quier arbi­tra­rie­dad o vio­lar los DDHH. Ade­más de los decre­tos que los exi­me de toda res­pon­sa­bi­li­dad penal en situa­cio­nes de con­flic­to social el régi­men apro­bó otros que auto­ri­zan com­pras direc­tas e ili­mi­ta­das de mate­rial béli­co, armas y muni­cio­nes anti­mo­ti­nes, gases y otros arte­fac­tos de uso mili­tar y poli­cial libe­ra­dos de todo meca­nis­mo de con­trol legis­la­ti­vo o social.

En con­clu­sión, esta­mos a mer­ced de un régi­men atí­pi­co cuya con­fi­gu­ra­ción y deci­sio­nes polí­ti­cas con efec­to nega­ti­vo en el Esta­do y socie­dad nos per­mi­te cali­fi­car­la por ana­lo­gía como una epi­de­mia polí­ti­ca y cuya suma anó­ma­la retra­ta a un gobierno que encar­na sín­to­mas de una ver­da­de­ra pan­de­mia, que ade­más de ero­sio­nar la demo­cra­cia, ame­na­za con des­truir­la.

El régi­men como pan­de­mia, que ha con­ver­ti­do la tran­si­ción ins­ti­tu­cio­nal en una sola­pa­da can­di­da­tu­ra pre­si­den­cial y que lle­va con­si­go el quie­bre de su neu­tra­li­dad polí­ti­ca, está con­du­cien­do al país a esce­na­rios de alto ries­go con­flic­ti­vo con con­se­cuen­cias impre­vi­si­bles. Las deci­sio­nes que asu­me coti­dia­na­men­te entra­ñan inequí­vo­ca­men­te una estra­te­gia de con­ti­nui­dad en el mediano y lar­go pla­zo, inde­pen­dien­te­men­te de los resul­ta­dos elec­to­ra­les del 3 de mayo. El silen­cio del gobierno de los EE.UU. ante el cua­dro abe­rran­te de vio­la­cio­nes a los DDHH es una reafir­ma­ción de su apo­yo cóm­pli­ce y aus­pi­cio gol­pis­ta.

No cabe la menor duda que la vio­la­ción a la liber­tad de pren­sa, el aplas­tan­te domi­nio sobre los pode­res judi­cial y fis­ca­lía, el con­trol pre­ben­dal que ejer­ce sobre los medios de comu­ni­ca­ción, los fas­tuo­sos gas­tos en redes socia­les con pro­pa­gan­da ofi­cial, ade­más de los ajus­tes inter­nos en las FFAA jun­to a la dis­ci­pli­na­da con­duc­ta del TSE, entra­ñan un inmi­nen­te segun­do gol­pe de Esta­do.

El dis­cur­so pre­si­den­cial o “len­gua­je de odio” está mar­ca­do fuer­te­men­te por una lógi­ca de gue­rra a tra­vés de la cual se iden­ti­fi­ca cla­ra­men­te al “enemi­go interno”. Sin mayor trá­mi­te, el dis­cur­so beli­ge­ran­te invo­ca cer­car al enemi­go, per­se­guir­lo y des­truir­lo. Este cli­ma de into­le­ran­cia polí­ti­ca bar­ni­za­do de “paci­fi­ca­ción” nos acer­ca peli­gro­sa­men­te al pasa­do auto­ri­ta­rio en el que la diso­nan­cia, la crí­ti­ca o la inter­pe­la­ción cons­ti­tu­ye el mejor pre­tex­to para eli­mi­nar al otro, al “sal­va­je”, al suje­to que cons­ti­tu­ye un las­tre que invia­bi­li­za los caros anhe­los civi­li­za­to­rios de pro­gre­so, demo­cra­cia y moder­ni­dad glo­ba­li­zan­tes.

Esta­mos pues en las puer­tas de una ver­da­de­ra pan­de­mia polí­ti­ca que ame­na­za con­ver­tir­se en un régi­men auto­ri­ta­rio o un gobierno de fac­to con maqui­lla­je demo­crá­ti­co. En Boli­via se res­pi­ra un aire extra­ño que evo­ca mie­do, pero al mis­mo tiem­po opor­tu­ni­dad. De esta oscu­ri­dad tene­bro­sa y casi cor­pó­rea pue­de nacer, como su antí­te­sis, una pode­ro­sa fuer­za radian­te capaz de ven­cer aque­llo que pro­cu­ra matar. Los movi­mien­tos socia­les toda­vía se encuen­tran con­mo­vi­dos e inmo­vi­li­za­dos por los efec­tos del gol­pe de Esta­do. No obs­tan­te, empie­zan len­ta­men­te a recu­pe­rar su vita­li­dad para poner­se en pie de lucha fren­te a las ame­na­zas de sus­pen­sión de sus bene­fi­cios socia­les, eco­nó­mi­cos, polí­ti­cos y cul­tu­ra­les logra­dos en déca­das de lucha y rebe­lión.

Per­sis­ten­te en la bús­que­da de liber­tad y eman­ci­pa­ción con­tra los enemi­gos colo­nia­les de la Patria, Boli­via con­ti­nua­rá sien­do el pro­ver­bial terri­to­rio de enco­na­das luchas socia­les anti­ca­pi­ta­lis­tas y antim­pe­ria­lis­tas que per­mi­tan for­jar su ple­na nacio­na­li­dad y el de la Patria Gran­de.