Argentina. CORONAVIRUS. Un virus que infectó toda la agenda oficial/ Coronavirus: un hombre incumplió la cuarentena y le pusieron consigna policial … (Más info)

La epi­de­mia obli­gó al Gobierno a modi­fi­car sus pla­nes

Un virus que infec­tó toda la agen­da ofi­cial

Por Fer­nan­do Cibei­ra

El paro agro­pe­cua­rio, la deu­da y la lega­li­za­ción del abor­to pasa­ron a un segun­do plano. El Gobierno bus­ca mos­trar­se acti­vo, con el Pre­si­den­te a car­go de la situa­ción.

«Che, ¿qué eva­lua­ción hacen del paro?», lla­mó ano­che el minis­tro de Agri­cul­tu­ra, Luis Bas­te­rra, a la Casa Rosa­da. «¿De qué paro me hablás?», lo aten­dió un fun­cio­na­rio muy cer­cano a Alber­to Fer­nán­dez que tuvo que poner­se a pen­sar unos segun­dos acer­ca de qué lo con­sul­ta­ban. La medi­da de las enti­da­des rura­les, que en el ini­cio de la sema­na apa­re­cía como uno de los prin­ci­pa­les temas de la agen­da, pasó al olvi­do arra­sa­da por el coro­na­vi­rus y sus con­se­cuen­cias. Entre el lunes negro y el mar­tes que se hizo la pri­me­ra reunión inter­mi­nis­te­rial, cuan­do se veri­fi­có un cre­ci­mien­to del núme­ro de infec­ta­dos, fue que se resol­vió que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez se pon­ga al fren­te de la estra­te­gia ofi­cial de con­ten­ción de la epi­de­mia. Otros temas impor­tan­tes como el pro­yec­to de lega­li­za­ción del abor­to que se iba a pre­sen­tar ayer que­dó, en prin­ci­pio, para la sema­na que vie­ne, si es que ven que la situa­ción se cal­ma un poco. Si no suce­de, se hará más ade­lan­te.

En el lunes negro, bajó espec­ta­cu­lar­men­te el pre­cio del petró­leo y Wall Street tuvo que can­ce­lar ope­ra­cio­nes para que no sigan cayen­do las accio­nes. La reac­ción mun­dial ante la epi­de­mia ya no admi­tía indi­fe­ren­tes. En Argen­ti­na, no sólo caye­ron las accio­nes y subió el ries­go país, sino que tam­bién se siguie­ron suman­do casos de infec­ta­dos, aun­que todos impor­ta­dos. La reunión inter­mi­nis­te­rial que coor­di­na el jefe de Gabi­ne­te San­tia­go Cafie­ro en don­de se venía tra­tan­do el tema, que has­ta ahí se desa­rro­lla­ban con poca tras­cen­den­cia, de repen­te conc­ci­tó todo el inte­rés y Fer­nán­dez resol­vió par­ti­ci­par. Escu­chó con aten­ción las reco­men­da­cio­nes que ofre­cie­ron los espe­cia­lis­tas infec­tó­lo­gos y dis­pu­so un fon­do extra de 1.700 millo­nes de pesos para aten­der la urgen­cia.

En el Eje­cu­ti­vo toma­ron nota de cómo en el res­to del mun­do los gobier­nos esta­ban sien­do juz­ga­dos por cómo habían enfren­ta­do la epi­de­mia, que ese mar­tes se con­vir­tió ofi­cial­men­te en pan­de­mia de acuer­do a la decla­ra­ción de la OMS. En la Casa Rosa­da ase­gu­ran que fue un tema al que nun­ca le qui­ta­ron el ojo. Moni­to­rea­ban los casos que se habían repor­ta­do en la Antár­ti­da y seguían con aten­ción lo ocu­rri­do en Chi­na y el tras­la­do del pro­ble­ma a Euro­pa. Un dato que mar­ca­ron con énfa­sis los espe­cia­lis­tas fue que los paí­ses que mini­mi­za­ron el pro­ble­ma des­pués se habían encon­tra­do con una cri­sis de alcan­ces aún des­co­no­ci­dos.

El jue­ves se lle­gó a la con­clu­sión que no se esta­ba comu­ni­can­do bien. El Pre­si­den­te dio dos entre­vis­tas en las que se había refe­ri­do a la epi­de­mia pero lo que per­ci­bían era que el men­sa­je que trans­mi­tían era poco cla­ro. «Había mucho des­or­den infor­ma­ti­vo, no se ter­mi­na­ban de enten­der cuá­les eran las reco­men­da­cio­nes y lo que está­ba­mos hacien­do para con­tro­lar la situa­ción», expli­ca­ban en la Casa Rosa­da. El pre­si­den­te de Esta­dos Uni­dos, Donald Trump, le habló a los nor­te­ame­ri­ca­nos y anun­ció la sus­pen­sión de los vue­los des­de Euro­pa. Fer­nán­dez resol­vió enton­ces hacer una cade­na nacio­nal que sir­vie­ra para orde­nar el men­sa­je que se bus­ca­ba dar, más efec­ti­vo que una entre­vis­ta que en la que se abar­can varios temas.

Por un lado, apun­tó a lle­var tran­qui­li­dad acer­ca de que se esta­ban toman­do todas las medi­das nece­sa­rias para con­tro­lar la situa­ción, inclu­so sus­pen­dien­do los vue­los de Euro­pa, una deci­sión sin ante­ce­den­tes. Ade­más, deta­llar cuá­les eran las pre­cau­cio­nes que se debían tomar para evi­tar el con­ta­gio. Por últi­mo, ade­lan­tar cómo se segui­ría hacia ade­lan­te. Que­da­ron muy con­for­mes acer­ca de cómo salió el men­sa­je y por cómo fue reci­bi­do. Defi­ni­ti­va­men­te, Fer­nán­dez apa­re­ció mane­jan­do una situa­ción com­pli­ca­da y toman­do todas las deci­sio­nes que se reque­rían.

En el medio, el res­to de la agen­da ofi­cial que­dó en la ban­qui­na. El plan Argen­ti­na Hace, una pro­pues­ta de peque­ña obra públi­ca para muni­ci­pios al que se des­ti­na­rán 8.500 millo­nes de pesos, que se lan­za­ría con cien­tos de inten­den­tes de todos los par­ti­dos polí­ti­cos en el Museo del Bicen­te­na­rio, ter­mi­nó con­ver­ti­do en una foto de Fer­nán­dez en su des­pa­cho con el minis­tro Gabriel Kato­po­dis. Hacer otra cosa, ima­gi­na­ron, que­da­ría des­ubi­ca­do.

El pro­yec­to de inte­rrup­ción legal del emba­ra­zo, la gran apues­ta del Gobierno en el ini­cio del año par­la­men­ta­rio, que­dó en sus­pen­so. La ini­cia­ti­va, que ya está lis­ta, se pre­sen­ta­ría ayer pero se pasó para la sema­na que vie­ne. Eso en prin­ci­pio. Habrá que ver cómo evo­lu­cio­na la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, si deja lugar para otros temas en la agen­da. El Gobierno no quie­re que la lega­li­za­ción del abor­to, a la que dan gran impor­tan­cia y supo­nen que cuen­ta con el res­pal­do de la mayo­ría de la pobla­ción, pase des­aper­ci­bi­da. La refor­ma judi­cial, en con­se­cuen­cia, segui­rá la mis­ma suer­te. La secuen­cia ima­gi­na­da es pri­me­ro el abor­to y lue­go la refor­ma judi­cial.

Has­ta la cru­cial rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da que pre­pa­ra el minis­tro de Eco­no­mía, Mar­tín Guz­mán, pasó esta sema­na a un segun­do plano. En Gobierno ase­gu­ra­ban que la deba­cle finan­cie­ra no modi­fi­có los pla­nes y los tiem­pos son los mis­mos. Quie­ren ofi­cia­li­zar su pro­pues­ta en los pró­xi­mos días y espe­ran tener la rees­truc­tu­ra­ción lis­ta para fin de mes. El ten­dal que deja­rá a su paso el coro­na­vi­rus, con sus con­se­cuen­cias rece­si­vas para la eco­no­mía mun­dial, ya se empe­zó a eva­luar en la reunión del gabi­ne­te eco­nó­mi­co del miér­co­les pasa­do. La idea es inyec­tar recur­sos.

Mien­tras tan­to, todo el esfuer­zo está pues­to en con­te­ner la epi­de­mia y mos­trar un gobierno muy acti­vo. El minis­tro del Inte­rior, Eduar­do de Pedro, y la minis­tra de Segu­ri­dad, Sabi­na Fre­de­ric, se tras­la­da­ron ayer al paso fron­te­ri­zo de Igua­zú, para exhi­bir el con­trol limí­tro­fe que pro­me­tió el Pre­si­den­te. La de Igua­zú, don­de cir­cu­lan 11 millo­nes de per­so­nas al año, está entre las fron­te­ras más calien­tes (ver recua­dro). Una prue­ba para los pró­xi­mos días será el tras­la­do de todos los resi­den­tes argen­ti­nos que se encuen­tran en Euro­pa, una tarea que exi­ge una coor­di­na­ción impor­tan­te entre dis­tin­tas áreas ofi­cia­les. La Can­ci­lle­ría anun­ció que para aten­der la deman­da, los con­su­la­dos de los paí­ses afec­ta­dos tra­ba­ja­rán las 24 horas, inclu­yen­do aten­ción tele­fó­ni­ca y whatsapp.

El regre­so a la Argen­ti­na tras la can­ce­la­ción de los vue­los a los paí­ses más afec­ta­dos por el coro­na­vi­rus

Cómo será la repa­tria­ción de los argen­ti­nos que están en el exte­rior

Has­ta el pró­xi­mo lunes se man­ten­drán las ope­ra­cio­nes aéreas pro­gra­ma­das. Des­de ese día quie­nes deban vol­ver al país podrán hacer­lo a tra­vés de vue­los espe­cia­les que rea­li­za­rá Aero­lí­neas Argen­ti­nas. Para com­bi­nar el tras­la­do debe­rán con­tac­tar­se con la Can­ci­lle­ría o el con­su­la­do más cer­cano.

Las medi­das de emer­gen­cia toma­das por el Gobierno nacio­nal para con­tro­lar la expan­sión del nue­vo coro­na­vi­rus en la Argen­ti­na inclu­ye­ron la sus­pen­sión de los vue­los que unen el país con las zonas más afec­ta­dos por la pan­de­mia. Según la infor­ma­ción ofi­cial, los vue­los pro­ve­nien­tes de Esta­dos Uni­dos, Euro­pa, Chi­na, Japón, Corea del Sur e Irán podrán ingre­sar a Ezei­za has­ta el lunes. Des­pués de esa fecha, la repa­tria­ción de argen­ti­nos que­da­rá en manos de la aero­lí­nea de ban­de­ra.

Des­de la car­te­ra que con­du­ce el minis­tro de trans­por­te Mario Meo­ni con­fir­ma­ron a Página/​12 que se auto­ri­za­rán las ope­ra­cio­nes aéreas a las zonas afec­ta­das has­ta el día 16 inclui­do. Esto quie­re decir que los argen­ti­nos en el exte­rior que tenían pasa­jes de regre­so para este vier­nes, el fin de sema­na o inclu­so el lunes podrán ingre­sar al país sin pro­ble­ma.

A par­tir del mar­tes 17 todos los vue­los de los paí­ses lis­ta­dos serán can­ce­la­dos por un mes, a modo de medi­da excep­cio­nal para des­ace­le­rar el avan­ce del coro­na­vi­rus.

La ins­truc­ción la dio la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de Avia­ción Civil (ANAC), en el mar­co de la sus­pen­sión tem­po­ra­ria de vue­los esta­ble­ci­do en el artícu­lo 9 del Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia que anun­ció ayer el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez en su pri­me­ra cade­na nacio­nal. La orden inclu­ye a todos los ope­ra­do­res aéreos.

“A los efec­tos de aten­der cir­cuns­tan­cias huma­ni­ta­rias de nece­si­dad excep­cio­na­les que per­mi­tan el regre­so a los hoga­res de pasa­je­ros y tri­pu­la­cio­nes resi­den­tes en la Repú­bli­ca Argen­ti­na”, la ANAC auto­ri­zó “las ope­ra­cio­nes aéreas a las zonas afec­ta­das has­ta el día lunes 16 de mar­zo del corrien­te por par­te de todas las aero­lí­neas, inclu­si­ve”.

Des­pués de esta fecha, la úni­ca excep­ción corre­rá sobre Aero­lí­neas Argen­ti­nas, que será la encar­ga­da de repa­triar a los argen­ti­nos que no hayan podi­do retor­nar has­ta el lunes.

“A par­tir del día mar­tes 17 de mar­zo y has­ta el pla­zo fija­do por la sus­pen­sión, será exclu­si­va­men­te Aero­lí­neas Argen­ti­nas S.A. quien se encuen­tre auto­ri­za­da a efec­tuar las ope­ra­cio­nes de tras­la­do des­de y hacia las zonas afec­ta­das. El Minis­te­rio de Trans­por­te, con­jun­ta­men­te con el Minis­te­rio de Salud, auto­ri­za­rán el retorno con un pre­vio con­trol sani­ta­rio”, con­fir­ma­ron.

En prin­ci­pio, y has­ta que des­de el Minis­te­rio de Trans­por­te, la ANAC o la pro­pia aero­lí­nea de ban­de­ra den una nue­va ins­truc­ción, los argen­ti­nos en el exte­rior debe­rán con­tac­tar­se con la sede de Can­ci­lle­ría o con­su­la­do argen­tino más cer­cano al lugar don­de se encuen­tran. Allí reci­bi­rán ins­truc­cio­nes para orga­ni­zar el tras­la­do.

Ocu­rrió en Cór­do­ba y es el pri­mer caso

Coro­na­vi­rus: un hom­bre incum­plió la cua­ren­te­na y le pusie­ron con­sig­na poli­cial

La Jus­ti­cia de Cór­do­ba dis­pu­so que el hom­bre que incum­plió la cua­ren­te­na sea vigi­la­do por la poli­cía.

La Jus­ti­cia de la pro­vin­cia de Cór­do­ba impu­so el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y des­ti­nó una vigi­lan­cia poli­cial per­ma­nen­te a un hom­bre de 38 años que el fin de sema­na pasa­do regre­só de Espa­ña y no cum­plió con la cua­ren­te­na dis­pues­ta para quie­nes estu­vie­ron en los paí­ses con alta cir­cu­la­ción de coro­na­vi­rus.

El hecho ocu­rrió en la loca­li­dad de Ale­jan­dro Roca, al sur­es­te de la pro­vin­cia medi­te­rrá­nea, cuan­do los veci­nos denun­cia­ron que esta per­so­na ‑cuya iden­ti­dad no tras­cen­dió– con­ti­núo con sus tareas habi­tua­les e inclu­si­ve fue a tra­ba­jar lue­go de haber regre­sa­do el domin­go pasa­do de un via­je por Euro­pa, jun­to con su pare­ja.

La mujer cum­plió con el ais­la­mien­to dis­pues­to por el Minis­te­rio de Salud, en tan­to que el hom­bre “sub­es­ti­mó y no aca­tó” esa medi­da, según defi­nió el fis­cal gene­ral de Cór­do­ba, Héc­tor David.

Quien tomó car­tas en el asun­to fue la Fis­ca­lía de Ins­truc­ción del depar­ta­men­to La Car­lot­ta, cuyas auto­ri­da­des inti­ma­ron al hom­bre a cum­plir con el ais­la­mien­to bajo adver­ten­cia de san­ción penal, tal como lo dis­pu­so el gobierno nacio­nal . Ade­más, se le orde­nó a la Poli­cía local man­te­ner una con­sig­na que des­de ano­che per­ma­ne­ce en la puer­ta del domi­ci­lio del denun­cia­do.

El fis­cal acla­ró que el ais­la­mien­to impues­to a la pare­ja es de carác­ter pre­ven­ti­vo y sos­tu­vo que “aún no se sabe” si duran­te el via­je con­tra­je­ron el COVID-19. “En el caso de que se corro­bo­re que son por­ta­do­res del virus, se toma­rán las medi­das per­ti­nen­tes” tan­to en ellos como en las per­so­nas con las que el hom­bre que vio­ló la cua­ren­te­na estu­vo en con­tac­to.

“Hay que ase­gu­rar el cum­pli­mien­to del ais­la­mien­to. La ciu­da­da­nía debe­ría hacer esto en for­ma volun­ta­ria por­que es una cues­tión que hace a la soli­da­ri­dad y a la salud de todos”, des­ta­có David, en decla­ra­cio­nes tele­vi­si­vas.

Coro­na­vi­rus y encie­rro, pési­ma com­bi­na­ción

La Cáma­ra de Casa­ción bus­ca pro­te­ger el dere­cho a la salud de las per­so­nas pri­va­das de su liber­tad

Por Adria­na Meyer

Los cama­ris­tas pro­pu­sie­ron ela­bo­rar un pro­to­co­lo espe­cí­fi­co para las cár­ce­les. En terri­to­rio bonae­ren­se ins­ta­ron a con­ce­der arres­to domi­ci­lia­rio a los pre­sos de mayor edad.

En la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires rige

Ima­gen: Gon­za­lo Mar­ti­nez

La Cáma­ra Nacio­nal de Casa­ción Penal soli­ci­tó «a las auto­ri­da­des com­pe­ten­tes la adop­ción con carác­ter de urgen­te y en for­ma con­jun­ta un pro­to­co­lo espe­cí­fi­co para la pre­ven­ción y pro­tec­ción del Coro­na­vi­rus COVID-19 para res­guar­dar el dere­cho a la salud de las per­so­nas pri­va­das de la liber­tad, en espe­cial aque­llas con­si­de­ra­das den­tro de algún gru­po de ries­go. Ade­más, enco­me­dó a los jue­ces pena­les que le den un trá­mi­te urgen­te a las pre­sen­ta­cio­nes de dete­ni­dos que cuya salud esté dete­rio­ra­da.

Los cama­ris­tas enten­die­ron que las dis­po­si­cio­nes del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Fede­ral (SPF) sobre lava­do de manos, no com­par­tir uten­si­lios y ven­ti­lar los pabe­llo­nes son insu­fi­cien­tes, tenien­do en cuen­ta que en las cár­ce­les hay super­po­bla­ción y haci­na­mien­to de inter­nos con récords his­tó­ri­cos. La Pro­cu­ra­ción Peni­ten­cia­ria vie­ne advir­tien­do hace años, sin ser escu­cha­da, que esa situa­ción vul­ne­ra dere­chos, y ante la expan­sión del Coro­na­vi­rus la inmi­nen­te vul­ne­ra­ción del dere­cho a la salud encen­dió alar­mas. Según las últi­mas cifras, hay la can­ti­dad de inter­nos dupli­ca la capa­ci­dad de alo­ja­mien­to. La Pro­cu­ra­ción expli­có que las razo­nes de la sobre­po­bla­ción son la baja apli­ca­ción de medi­das alter­na­ti­vas a la cár­cel, la pre­sión de la opi­nión públi­ca, la redu­ci­da apli­ca­ción de liber­ta­des anti­ci­pa­das y el uso sis­te­má­ti­co de las pri­sio­nes pre­ven­ti­vas. En el ámbi­to fede­ral, más de la mitad de los pre­sos no tie­nen sen­ten­cia.

Los cama­ris­tas Gus­ta­vo Hor­nos, Gui­ller­mo Yaco­buc­ci, Daniel Petro­ne, Car­los Mahi­ques, Ale­jan­dro Slo­kar, Ange­la Ledes­ma, Ana María Figue­roa, Die­go Barroe­ta­ve­ña y Javier Car­ba­jo remar­ca­ron: «Sin per­jui­cio de las reco­men­da­cio­nes esta­ble­ci­das en aten­ción a la pan­de­mia decla­ra­da por la apa­ri­ción del Coro­na­vi­rus 2019, cons­ti­tu­ye preo­cu­pa­ción de este tri­bu­nal la situa­ción de per­so­nas pri­va­das de la liber­tad, en razón de las par­ti­cu­la­res carac­te­rís­ti­cas de pro­pa­ga­ción y con­ta­gio, con­for­me las adver­ten­cias efec­tua­das por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud y las actua­les con­di­cio­nes de deten­ción en el con­tex­to de emer­gen­cia peni­ten­cia­ria for­mal­men­te decla­ra­da».

En la acor­da­da emi­ti­da hoy, los jue­ces de Casa­ción agre­ga­ron que «esto per­mi­te infe­rir las con­se­cuen­cias sobre aque­llas per­so­nas que, ade­más, deban ser con­si­de­ra­das den­tro de un gru­po de ries­go, de acuer­do a las indi­ca­cio­nes de aque­llos orga­nis­mos y del Minis­te­rio de Salud de la Nación». Por esta razón pidie­ron el pro­to­co­lo espe­cí­fi­co, «a fin de res­guar­dar ade­cua­da­men­te el dere­cho a la salud que el Esta­do debe garan­ti­zar a las per­so­nas en con­di­ción de encie­rro, por tra­tar­se de una espe­cí­fi­ca situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad». Los cama­ris­tas Lilia­na Catuc­ci y Eduar­do Rig­gi se pro­nun­cia­ron en disi­den­cia con sus cole­gas, en el enten­di­mien­to de que «el Señor Pre­si­den­te dis­pu­so medi­das sufi­cien­te­men­te abar­ca­ti­vas de diver­sa índo­le para enfren­tar la con­ten­ción del Coro­na­vi­rus, que deben tener efec­to en todos los órga­nos del Esta­do».

La Cáma­ra de Casa­ción había emi­ti­do otra acor­da­da para suge­rir que se evi­te el tras­la­do de pre­sos, en la medi­da de lo posi­ble, y se prio­ri­ce el uso de la tec­no­lo­gía, como las video­con­fe­ren­cias, para los actos pro­ce­sa­les. Por su par­te, el cama­ris­ta de Casa­ción Gus­ta­vo Hor­nos, pre­si­den­te del Sis­te­ma Inter­ins­ti­tu­cio­nal de Con­trol de Cár­ce­les, con­sul­tó a la minis­tra de Jus­ti­cia Mar­ce­la Losar­do «si exis­te en la actua­li­dad un plan de pre­ven­ción en el medio car­ce­la­rio con­tra la situa­ción epi­de­mio­ló­gi­ca del coro­na­vi­rus» y le soli­ci­tó que «de exis­tir, se lo pon­ga en prác­ti­ca a la bre­ve­dad».

En tan­to, en el ámbi­to del Ser­vi­cio Peni­ten­cia­rio Bonae­ren­se (SPB) fue­ron res­trin­gi­das las visi­tas que tuvie­ran alguno de los sín­to­mas de esta enfer­me­dad o hayan via­ja­do a las zonas «con trans­mi­sión local de Coro­na­vi­rus». No esca­pa a las auto­ri­da­des, tan­to nacio­na­les como pro­vin­cia­les, el ante­ce­den­te de las cár­ce­les en Ita­lia don­de la res­tric­ción de las visi­tas deri­vó en moti­nes en 27 uni­da­des. Uno de ellos ocu­rrió en la ciu­dad de Móde­na y pro­vo­có seis muer­tos. Esta limi­ta­ción de ingre­so a los pena­les vale tam­bién para per­so­nal del SPB, del Poder Judi­cial o con­su­lar.

El pro­cu­ra­dor Julio Con­te Grand , jefe de los fis­ca­les bonae­ren­ses, podría indi­car en bre­ve a defen­so­res gene­ra­les y fis­ca­les gene­ra­les que soli­ci­ten arres­tos domi­ci­lia­rios para los mayo­res de 65 años, si cada caso lo per­mi­te des­de el pun­to de vis­ta pro­ce­sal. Los pre­sos de esa fran­ja eta­ria son el 1,25 por cien­to del total de la pobla­ción car­ce­la­ria en terri­to­rio bonae­ren­se.

En tan­to, los dete­ni­dos por crí­me­nes de lesa huma­ni­dad en el ámbi­to fede­ral podrían ver­se bene­fi­cia­dos por esta emer­gen­cia sani­ta­ria. El otor­ga­mien­to del arres­to domi­ci­lia­rio para los repre­so­res sigue sien­do cues­tio­na­do por los orga­nis­mos de dere­chos huma­nos. Entre los pre­sos comu­nes hay casi 2 mil enfer­mos gra­ves y con enfer­me­da­des ter­mi­na­les que jamás acce­die­ron a la pri­sión en domi­ci­lio.

Por su par­te, el Comi­té Nacio­nal de Pre­ven­ción de la Tor­tu­ra recor­dó al Esta­do su con­di­ción de «garan­te» de la situa­ción de los dete­ni­dos ante el coro­na­vi­rus y reco­men­dó a los jue­ces resol­ver «con la mayor cele­ri­dad posi­ble las soli­ci­tu­des de arres­to domi­ci­lia­rio para la pobla­ción de ries­go».

El Gobierno garan­ti­zó que por el momen­to no se cerra­rán escue­las

Nico­lás Trot­ta: «Con­ti­núan las cla­ses en todos los nive­les»

El minis­tro de Edu­ca­ción rati­fi­có la medi­da toma­da en la reunión del comi­té inter­mi­nis­te­rial. Jun­to al minis­tro de Salud, Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, el fun­cio­na­rio rati­fi­có la impor­tan­cia de seguir las reco­men­da­cio­nes para fre­nar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus. Algu­nas uni­ver­si­da­des resol­vie­ron pos­ter­gar el ini­cio de acti­vi­da­des y la Facul­tad de Medi­ci­na de la UBA anun­ció que no dic­ta­rá cla­ses pre­sen­cia­les has­ta fin de mes.

Ima­gen: Télam

Tras la reunión con los minis­tros de Edu­ca­ción de las 24 pro­vin­cias, el titu­lar de la car­te­ra nacio­nal, Nico­lás Trot­ta, rati­fi­có la con­ti­nui­dad de las cla­ses en todos los nive­les edu­ca­ti­vos, en el mar­co del bro­te de coro­na­vi­rus. Las pro­vin­cias de Jujuy y Misio­nes sus­pen­die­ron las cla­ses por dos sema­nas, en pre­ven­ción por el coro­na­vi­rus y, en el caso del dis­tri­to misio­ne­ro, por el avan­ce del den­gue.

Los inte­gran­tes del Con­se­jo Fede­ral de Edu­ca­ción, del Con­se­jo Inter­uni­ver­si­ta­rio Nacio­nal (CIN), del Con­se­jo de Rec­to­res de Uni­ver­si­da­des Pri­va­das (CRUP) y repre­sen­tan­tes sin­di­ca­les del sec­tor edu­ca­ti­vo se reunie­ron este vier­nes en el Pala­cio Sar­mien­to con el obje­ti­vo de lle­var ade­lan­te una mesa de tra­ba­jo que arti­cu­le a todos los acto­res del sis­te­ma edu­ca­ti­vo y eva­luar las medi­das vigen­tes y aque­llas a adop­tar ante el avan­ce del coro­na­vi­rus. En ese sen­ti­do, se rati­fi­có la deci­sión de no sus­pen­der las cla­ses y «de tra­ba­jar en con­jun­to en pos de que haya mira­da úni­ca para abor­dar la temá­ti­ca». «Se segui­rá cada deci­sión que tome el comi­té inter­mi­nis­te­rial», acla­ró el minis­tro en el mar­co de una con­fe­ren­cia de pren­sa.

Trot­ta habló jun­to a su par de Salud, Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, y remar­có que están lle­van­do ade­lan­te «un tra­ba­jo pre­ven­ti­vo en las aulas». «Hay medi­das com­ple­jas y com­ple­men­ta­rias para for­ta­le­cer las ins­tan­cias de higie­nes en las escue­las”, insis­tió al pedir que se tomen en cuen­ta las reco­men­da­cio­nes.

Para Gon­zá­lez Gar­cía, “hay una­ni­mi­dad en no cor­tar las cla­ses” por­que “no hay ries­go para la pobla­ción infan­til” pese a que “el tema inquie­ta a toda la socie­dad”. “Si los chi­cos no van a la escue­la, pue­den estar en luga­res muchos más com­pli­ca­dos, como la calle o shop­pings”, expli­có, al deta­llar que su even­tual entra­da en con­tac­to con mayo­res “pue­de ser un ries­go adi­cio­nal para las per­so­nas mayo­res». «No es mi opi­nión: lo dicen paí­ses que van varios esca­lo­nes ade­lan­ta­dos”, reite­ró.

Por otro lado, el minis­tro sub­ra­yó que “la pre­ven­ción es un tema de cada juris­dic­ción, ade­más de la Nación”, y resal­tó que los sin­di­ca­tos de la Edu­ca­ción hicie­ran hin­ca­pié en la lim­pie­za de los esta­ble­ci­mien­tos. “Tene­mos que enfren­tar esto uni­dos, lle­van­do cer­ti­dum­bre”, afir­mó, y pon­de­ró el tra­ba­jo con­jun­to con los minis­tros de Edu­ca­ción de la ciu­dad de Bue­nos Aires y de las pro­vin­cias de Bue­nos Aires, Cór­do­ba y Men­do­za, así como con el rec­to­ra­do de la UBA.

“Las pau­tas de fun­cio­na­mien­to se toman en torno a las reco­men­da­cio­nes del Comi­té Inter­mi­nis­te­rial”, apun­tó Trot­ta, quien comen­tó que hay dos reso­lu­cio­nes vigen­tes. Una, del vier­nes pasa­do, impo­ne cua­ren­te­na a las per­so­nas que regre­san de paí­ses con alto con­ta­gio. La otra, imple­men­ta­da el jue­ves, habi­li­ta el cie­rre de escue­las por cator­ce días en casos sos­pe­cho­sos, y se rea­li­za con asis­ten­cia del sis­te­ma uni­ver­si­ta­rio.

Tam­bién dijo que “es nues­tra res­pon­sa­bi­li­dad garan­ti­zar ele­men­tos de segu­ri­dad”, como toa­llas y alcohol en gel y seña­ló que las deci­sio­nes no salen del área peda­gó­gi­ca, sino de “espe­cia­lis­tas con­vo­ca­dos que ana­li­zan el pre­sen­te del virus y la expe­rien­cia acu­mu­la­da en los paí­ses del hemis­fe­rio nor­te”.

Por el momen­to, dos pro­vin­cias dis­pu­sie­ron la sus­pen­sión de cla­ses: Jujuy y Misio­nes. El gober­na­dor juje­ño, Gerar­do Mora­les, deci­dió sus­pen­der las cla­ses por dos sema­nas, así como tam­bién «todos los espec­tácu­los y reunio­nes públi­cas por dos meses». El gober­na­dor de Misio­nes, Oscar Herre­ra Ahuad, defi­nió el cie­rre de las escue­las a par­tir de este vier­nes duran­te quin­ce días por la pre­sen­cia del den­gue y en pre­ven­ción por el coro­na­vi­rus.

En El Cala­fa­te, el Con­se­jo Pro­vin­cial de Edu­ca­ción deci­dió sus­pen­der las cla­ses por 24 horas. La sus­pen­sión se debe a que hay un caso sos­pe­cho­so de una turis­ta nor­te­ame­ri­ca­na inter­na­da en el Hos­pi­tal de alta com­ple­ji­dad de El Cala­fa­te con sín­to­mas simi­la­res a los del virus por lo cual se acti­vó el pro­to­co­lo y la pacien­te per­ma­ne­ce ais­la­da.

En el ámbi­to uni­ver­si­ta­rio tam­po­co se deci­dió la sus­pen­sión de cla­ses aun­que algu­nas uni­ver­si­da­des como la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Cór­do­ba (UNC), la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de las Artes (UNA) y las Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Sal­ta (UNSa), entre otras, deci­die­ron pos­po­ner el ini­cio de cla­ses por el pla­zo de dos sema­nas.

La Uni­ver­si­dad de Bue­nos Aires (UBA) resol­vió res­pe­tar la reco­men­da­ción del gobierno nacio­nal de no sus­pen­der el ciclo lec­ti­vo pese al avan­ce del coro­na­vi­rus en el país, aun­que su Facul­tad de Medi­ci­na dis­pu­so que no haya cla­ses pre­sen­cia­les has­ta el 30 de mar­zo por lo menos.

Un epi­de­mió­lo­go dijo que el país «cuen­ta con la “ven­ta­ja” de poder anti­ci­par­se al avan­ce del COVID-19

Coro­na­vi­rus: Reco­men­da­cio­nes para que en Argen­ti­na no se repi­ta lo mis­mo que en Espa­ña

Ima­gen: Pepe Mateos

Un epi­de­mió­lo­go espa­ñol, que inte­gra los equi­pos de aten­ción a pacien­tes con coro­na­vi­rus en el país ibé­ri­co, des­ta­có que la Argen­ti­na cuen­ta con la “ven­ta­ja” de poder anti­ci­par­se al avan­ce del COVID-19 y, no obs­tan­te, reco­men­dó refor­zar el equi­pa­mien­to de hos­pi­ta­les para fre­nar “la enor­me capa­ci­dad de expan­sión” del virus.

«Uste­des tie­nen ven­ta­ja, no la pier­dan. No pier­dan estos días pre­cio­sos para apro­vi­sio­nar­se de equi­pos de pro­tec­ción para los hos­pi­ta­les y de equi­pos de diag­nós­ti­cos», advir­tió Juan Mar­tí­nez Her­nán­dez, quien se desem­pe­ña en Madrid, la ciu­dad más afec­ta­da por los con­ta­gios en ese país don­de ya hay más de 4 mil casos.

Ade­más, el espe­cia­lis­ta en salud públi­ca cali­fi­có de “muy impor­tan­tes” las medi­das toma­das por el gobierno argen­tino para pre­ve­nir el avan­ce del virus y retra­sar las pro­yec­cio­nes de con­ta­gio. “Se han ade­lan­ta­do un poco, aun­que pro­ba­ble­men­te esto toda­vía es impa­ra­ble”, con­si­de­ró.

En el mis­mo sen­ti­do, indi­có que los anun­cios del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, como la obli­ga­to­rie­dad de la cua­ren­te­na de 14 días para quie­nes regre­san de paí­ses en ries­go, el con­ge­la­mien­to de pre­cios de ele­men­tos sani­ta­rios y la sus­pen­sión de via­jes des­de y hacia el extran­je­ro, fue­ron “deci­sio­nes muy duras” pero “sin duda, bene­fi­cio­sas”.

Expli­có tam­bién que “el ais­la­mien­to es para pacien­tes, mien­tras que la cua­ren­te­na es para (quie­nes estu­vie­ron en) con­tac­to”, y remar­có la impor­tan­cia de que estas últi­mas se hayan decre­ta­do “obli­ga­to­rias” para los via­je­ros. Indi­có que «es muy impor­tan­te que las prue­bas (para veri­fi­car si una per­so­na con sín­to­mas de coro­na­vi­rus) se hagan pron­to”, para poder deter­mi­nar cuan­to antes su ais­la­mien­to y vigi­lan­cia sani­ta­ria a su entorno.

“Cuan­do se tie­nen muy pocos casos, como podría ser en un país lati­noa­me­ri­cano, el ais­la­mien­to es mejor hacer­lo en un hos­pi­tal don­de el per­so­nal esté muy bien equi­pa­do», eva­luó duran­te una entre­vis­ta por Radio Riva­da­via.

Duran­te esa char­la reco­men­dó que, una vez pues­tas en mar­cha esas res­tric­cio­nes, lo que res­ta es «repa­triar a los nacio­na­les» sin dejar de res­pe­tar las «obli­ga­cio­nes huma­ni­ta­rias». Accio­nes de este tipo «van a fre­nar la pro­pa­ga­ción», dijo. «La cues­tión fun­da­men­tal es fre­nar la velo­ci­dad de la epi­de­mia, si es muy brus­ca habrá gran­des pro­ble­mas de satu­ra­ción», afir­mó.

«Quien pien­se que el virus no va a lle­gar” a su país, “se equi­vo­ca”. “El virus tie­ne una enor­me capa­ci­dad de expan­sión. Las adver­ten­cias de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) han sido muy fir­mes pero en gene­ral hay un des­crei­mien­to, una fal­ta de preo­cu­pa­ción» al res­pec­to, lamen­tó Mar­tí­nez Her­nán­dez.

La capi­tal de Espa­ña, ciu­dad en la que el infec­tó­lo­go se desem­pe­ña, es la más afec­ta­da por la pan­de­mia, segui­da por el País Vas­co, La Rio­ja y Cata­lu­ña, según deta­lló. En todo el país, las víc­ti­mas se ele­va­ron a 90 y hay más de 4 mil con­ta­gia­dos. El gobierno espa­ñol está toman­do “medi­das extra­or­di­na­rias”, pero no obs­tan­te la pobla­ción está «muy preo­cu­pa­da» por lo que pue­da ocu­rrir, coclu­yó.