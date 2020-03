Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias.

Coro­na­vi­rus: Aero­na­ve­gan­tes exi­ge la con­for­ma­ción de un Comi­té de Cri­sis y eva­lúa para­li­zar los vue­los

El gre­mio pidió que se con­for­me un Comi­té de Cri­sis que tome deci­sio­nes inme­dia­tas y agre­gó que están eva­luan­do la con­ti­nui­dad o no de los ser­vi­cios a bordo».12/03/2020 16:17:00

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes que con­du­ce Juan Pablo Brey y que nuclea a los tri­pu­lan­tes de cabi­na de Argen­ti­na, recla­mó hoy al Minis­te­rio de Trans­por­te y a las líneas aéreas «la con­for­ma­ción de un Comi­té de Cri­sis para abor­dar las pre­cau­cio­nes con­tra el con­ta­gio de Coro­na­vi­rus».

«Ante la enor­me con­fu­sión pro­du­ci­da a raíz de las indi­ca­cio­nes con­tra­pues­tas de los decre­tos de los últi­mos días, y tenien­do en cuen­ta los nume­ro­sos tras­tor­nos que están sufrien­do muchos tri­pu­lan­tes de cabi­na con sus fami­lias res­pec­to a las acti­vi­da­des en esta­ble­ci­mien­tos como escue­las o geriá­tri­cos, hemos exi­gi­do al Minis­te­rio de Trans­por­te y a todas las empre­sas la con­for­ma­ción de un Comi­té de Cri­sis cons­tan­te, que tome rápi­das deci­sio­nes sobre estas difi­cul­ta­des y cómo con­ti­nuar ope­ran­do», expli­có Brey.

«Hemos pedi­do se haga un rele­va­mien­to de cada caso par­ti­cu­lar que per­mi­ta saber exac­ta­men­te la dota­ción con la que se cuen­ta, para que las empre­sas pue­dan acti­var un plan de pro­gra­ma­ción de con­tin­gen­cia con aque­llos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras en con­di­cio­nes de volar, y aten­dien­do todas aque­llas situa­cio­nes que están impo­si­bi­li­tan­do a algu­nos de nues­tros afi­lia­dos a cum­plir el ser­vi­cio», indi­có el gre­mia­lis­ta.

Ade­más, el líder de los Aero­na­ve­gan­tes, advir­tió que des­de el gre­mio eva­lúan «en estos momen­tos» la con­ti­nui­dad o no de los ser­vi­cios a bor­do.

«Exi­gi­mos que a tono con la sus­pen­sión de even­tos públi­cos de con­cu­rren­cia masi­va, nues­tra acti­vi­dad tome las máxi­mas pre­cau­cio­nes. Deman­da­mos cohe­ren­cia por par­te de las auto­ri­da­des, res­pec­to de las medi­das que se van adop­tan­do en demás ámbi­tos, al tiem­po que éstas per­mi­tan sos­te­ner la conec­ti­vi­dad inter­na y exter­na de nues­tro país», con­clu­yó.

«Si hace­mos cua­ren­te­na nos que­da­mos sin tri­pu­la­ción», dijo el titu­lar del gre­mio de pilo­tos de avión

El secre­ta­rio gene­ral de la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró, sos­tu­vo hoy que «el tra­ba­ja­dor de trans­por­te debe­ría estar exclui­do del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio» con­tem­pla­do en las medi­das ante el avan­ce del coro­na­vi­rus ya que, advir­tió, si rea­li­zan la cua­ren­te­na no habrá tripulación.12/03/2020 15:14:00

El líder de los pilo­tos, Pablo Biró, habló sobre el impac­to del Coro­na­vi­rus y de las reco­men­da­cio­nes en el sec­tor y advir­tió que en caso de ple­gar­se a la cua­ren­te­na habrá que can­ce­lar vue­los masi­va­men­te.

En diá­lo­go con radio El Des­ta­pe, Biró ase­ve­ró que los pilo­tos están «muy com­pli­ca­dos, y per­ma­nen­te­men­te plan­teán­do­les cues­tio­nes de índo­le labo­ral a las empre­sas, por­que tene­mos inquie­tu­des y temor al con­ta­gio».

El gre­mia­lis­ta se refi­rió espe­cial­men­te a la situa­ción de Aero­lí­neas Argen­ti­nas y ase­ve­ró que tie­nen «muy buen diá­lo­go» con su pre­si­den­te, Pablo Ceria­ni, quien, des­ta­có, es «muy expe­di­ti­vo».

«Los pedi­dos de cua­ren­te­na a noso­tros nos dejan sin tri­pu­la­cio­nes. Hace­mos los plan­teos, pero si hace­mos la cua­ren­te­na nos que­da­mos sin tri­pu­la­ción», advir­tió el gre­mia­lis­ta y ade­lan­tó que hoy habrá «una reunión en Aero­par­que para todos los gre­mios y labu­ran­tes, para refor­zar medi­das».

Biró sos­tu­vo que «hay argen­ti­nos deses­pe­ra­dos que nece­si­tan que haga­mos los vue­los», y con­tó que ayer hubo tri­pu­la­cio­nes que se com­ple­ta­ron con «volun­ta­rios por­que muchos se nega­ron a rea­li­zar el vue­lo por tener fami­lia­res de ries­go».

«Para los pilo­tos esto es un desas­tre pero vamos a ban­car­la», con­clu­yó.

El SiPre­BA ante la expan­sión del coro­na­vi­rus

Ins­ta­mos a las empre­sas perio­dís­ti­cas a adop­tar las medi­das pre­ven­ti­vas que sugie­ren las OMS y el Minis­te­rio de Salud.

Ante la expan­sión del Coro­na­vi­rus, el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires ins­ta a las empre­sas perio­dís­ti­cas a res­guar­dar la salud de las y los tra­ba­ja­do­res adop­tan­do las medi­das pre­ven­ti­vas que sugie­ren las Orga­ni­za­ni­za­cio­nes Mun­dialy Pan­ame­ri­ca­nade la Salud.

En rela­ción con la labor pro­fe­sio­nal de las y los com­pa­ñe­ros, ins­ta­mos a las empre­sas, geren­cias perio­dis­ti­cas y pro­duc­to­res eje­cu­ti­vos a res­pe­tar la deci­sión de las y los tra­ba­ja­do­res que deban rea­li­zar las cober­tu­ras con pro­fe­sio­na­les que se encuen­tran tra­tan­do a pacien­tes afec­ta­dos con el COVID19, así como con pasa­je­ros que arri­ban des­de luga­res con cir­cu­la­ción viral como el Aero­puer­to Inter­na­cio­nal de Ezei­za. Es fun­da­men­tal que se garan­ti­ce su cui­da­do sin ava­sa­llar su segu­ri­dad sani­ta­ria comprometiendolos/​as a entre­vis­tar per­so­nas sin res­pe­tar las indi­ca­cio­nes y pro­to­co­los pre­ven­ti­vos del Minis­te­rio de Salud para res­guar­dar­los de posi­bles con­ta­gios. Asi­mis­mo, en línea con las reco­men­da­cio­nes, se ins­ta a evi­tar la expo­si­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras a gran­des con­cen­tra­cio­nes de gen­te y a cober­tu­ras en exte­rio­res en gene­ral. Por últi­mo, recla­ma­mos que se pro­ble­ma­ti­ce la labor de ves­tua­ris­tas y tra­ba­ja­do­res con tareas afi­nes, en per­ma­nen­te con­tac­to físi­co con nume­ro­sas per­so­nas.

En cuan­to a los espa­cios comu­nes en los luga­res de tra­ba­jo, ade­más de las res­pon­sa­bi­li­da­des per­so­na­les de cada tra­ba­ja­dor y tra­ba­ja­do­ra, reco­men­da­mos que las empre­sas extre­men la lim­pie­za sobre escri­to­rios, tecla­dos, con­so­las, moni­to­res, escri­to­rios y demás ele­men­tos y espa­cios de uso com­par­ti­do.

CONFLICTO DOCENTE

Sal­ta, Chu­but, San­ta Fe y Tucu­mán en lucha: ¿qué espe­ra la CTERA para lla­mar al paro nacio­nal?

Al día de hoy se man­tie­nen fuer­tes con­flic­tos pro­vin­cia­les con paros y masi­vas movi­li­za­cio­nes. ¿Dón­de está la CTERA? Com­par­ti­mos la decla­ra­ción de la Corrien­te Nacio­nal 9 de abril-Lis­ta Marrón.

El ini­cio de cla­ses no fue para nada nor­mal con con­flic­to en 11 pro­vin­cias recha­zan­do la pari­ta­ria a la baja que el Gobierno nacio­nal fir­mó con CTERA. Lejos de lo que inten­tan pre­sen­tar, con la ayu­da de los gran­des medios ‑ofi­cia­lis­tas y opositores‑, al día de hoy se man­tie­nen fuer­tes con­flic­tos pro­vin­cia­les con paros y masi­vas movi­li­za­cio­nes.

En Sal­ta y Tucu­mán las medi­das de lucha se votan en asam­bleas de docen­tes auto­con­vo­ca­dos, lue­go de la trai­ción de los sin­di­ca­tos de base de CTERA como ADP y ATEP. En Chu­but, la con­duc­ción de ATECh lla­ma a medi­das ais­la­das y no a un ver­da­de­ro plan de lucha que es lo que se nece­si­ta para ganar. Algo que deja a las cla­ras el ali­nea­mien­to de estas con­duc­cio­nes, ya sea por medio de la trai­ción abier­ta, así como por medio del des­gas­te, con el pro­yec­to nacio­nal de Alber­to Fer­nán­dez, que tie­ne de su lado tam­bién a gober­na­do­res pero­nis­tas en las pro­vin­cias como Man­zur, Sáenz y Arcio­ni.

En el caso de Sal­ta ya van por el noveno día de paro con alto aca­ta­mien­to e hicie­ron que el gober­na­dor Sáenz ten­ga que ele­var la pro­pues­ta del 8 al 30%. Sin embar­go, una asam­blea de más de 1000 docen­tes auto­con­vo­ca­dos recha­zó la mis­ma por no con­te­ner la cláu­su­la gati­llo ni el com­pro­mi­so de no des­con­tar días de paro ni tomar repre­sa­lias admi­nis­tra­ti­vas. El día de ayer el paro vol­vió a ser alto y fue acom­pa­ña­do de una masi­va movi­li­za­ción.

Algo simi­lar vie­ne pasan­do en Tucu­mán, don­de ya van casi tres meses de lucha con­tra el Gobierno de Man­zur, en defen­sa del sala­rio y la cláu­su­la gati­llo. Ayer hubo un paro de auto­con­vo­ca­dos con más del 90% de aca­ta­mien­to y una mar­cha nue­va­men­te muy masi­va como la del 2 de mar­zo, cuan­do el minis­tro de Edu­ca­ción Trot­ta visi­tó la pro­vin­cia y no encon­tró escue­las abier­tas. En en el caso de San­ta Fe y Nequén, la docen­cia fue al paro la sema­na pasa­da y esta vol­vió con otro de 48h.

Con estos con­flic­tos en mar­cha que­da cla­ro que, si la CTERA tuvie­ra la pre­dis­po­si­ción de lucha que tie­nen las y los docen­tes de Sal­ta, Tucu­mán, Chu­but, no se podría ata­car el sala­rio en la Argen­ti­na y la rela­ción de fuer­zas a favor de las deman­das de tra­ba­ja­do­res, fami­lias y las y los estu­dian­tes sería cla­ra­men­te otra. Pero no sólo eso, tam­bién, se podría enfren­tar el ajus­te en cur­so que impli­ca que un 40% de la pobla­ción viva en la pobre­za y el 35% tra­ba­je en for­ma pre­ca­ria. Estas cifras, en el nor­te del país, don­de mue­ren niños y niñas wichís por des­nu­tri­ción, son más acu­cian­tes.

Las y los docen­tes que impul­sa­mos la Agru­pa­ción 9 de abril- Lis­ta Marrón, en Sal­ta, Tucu­mán, Chu­but, San­ta Fe, Neu­quén y demás pro­vin­cias en con­flic­to, le exi­gi­mos a la CTERA un plan de lucha para nacio­na­li­zar los con­flic­tos y que, a la vez, per­mi­ta desa­rro­llar la fuer­za de más de un millón de docen­tes con­tra el ajus­te que se quie­re rea­li­zar con sala­rios a la baja a pedi­do del FMI para cum­plir con los acree­do­res de la deu­da exter­na. Este plan­teo cre­ce cada día, des­de aba­jo, en cada diá­lo­go con docen­tes, en plan­teos en las asam­bleas don­de inter­ve­ni­mos. Nos pare­ce que esas asam­bleas de auto­con­vo­ca­dos de Sal­ta y Tucu­mán son las que deben votar esa exi­gen­cia para que real­men­te se la poda­mos impo­ner a la CTERA.

Cree­mos que hay que desa­rro­llar una cam­pa­ña nacio­nal de apo­yo a los con­flic­tos pro­vin­cia­les en cur­so por­que mues­tran el camino de cómo defen­der la edu­ca­ción públi­ca, el sala­rio y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo. Orga­ni­zán­do­nos demo­crá­ti­ca­men­te con asam­bleas por escue­la y zonas, en uni­dad con fami­lias y estu­dian­tes.

Pla­ta para la edu­ca­ción, no para la deu­da

Los con­flic­tos en cur­so enfren­tan la polí­ti­ca del Gobierno nacio­nal y los pro­vin­cia­les, aún con miles de docen­tes que tie­nen expec­ta­ti­vas en los mis­mos. Mien­tras a los gana­do­res de la era Macri no se les toca un peso de sus ganan­cias y se le siguen dan­do cuan­tio­sos bene­fi­cios impo­si­ti­vos como es el caso de los ban­cos, las mine­ras, petro­le­ras, taba­ca­le­ras, citrus o inge­nios azu­ca­re­ros. O en el caso del trans­por­te en Tucu­mán: ante la extor­sión de empre­sa­rios, Man­zur res­pon­de con más sub­si­dios ajus­tan­do la salud y la edu­ca­ción.

El ajus­te del FMI impli­ca recor­tes para pagar sala­rios a docen­tes y esta­ta­les, y pre­su­pues­tos mise­ra­bles para edu­ca­ción que se expre­san en la no cons­truc­ción de escue­las, techos que se caen a peda­zos, vian­das insu­fi­cien­tes y en mal esta­do. Pero tam­bién impli­ca un recor­te en las par­ti­das pre­su­pues­ta­rias que supo­nen que nues­tros niños y niñas se sigan murien­do por des­nu­tri­ción. Por eso, des­de la 9 de abril deci­mos que hay que inver­tir las prio­ri­da­des, que no hay que pagar la deu­da exter­na y la pla­ta tie­ne que ir para salud, edu­ca­ción, vivien­da y tra­ba­jo. Con esos recur­sos podría aumen­tar­se el pre­su­pues­to a un 10% del PBI prio­ri­zan­do real­men­te la inver­sión en edu­ca­ción, tan­to en lo sala­rial, como en la infra­es­truc­tu­ra, recur­sos y come­do­res.

Esta pelea empie­za por desa­rro­llar una enor­me soli­da­ri­dad con todas las pro­vin­cias en lucha, para nacio­na­li­zar los con­flic­tos y que no que­den las pro­vin­cias luchan­do en for­ma ais­la­da.

Por 41 votos posi­ti­vos y 21 nega­ti­vos

El Sena­do apro­bó los cam­bios a las jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio

El Sena­do apro­bó por 41 votos posi­ti­vos con­tra 21 nega­ti­vos la ley que modi­fi­ca los regi­me­nes jubi­la­to­rios de pri­vi­le­gio del Poder Judi­cial y los fun­cio­na­rios del Ser­vi­cio Exte­rior. «No se bus­ca eli­mi­nar el carác­ter dife­ren­cial del régi­men sino que sea con­se­cuen­te con el esfuer­zo que se hace a nivel gene­ral para una dis­tri­bu­ción de los recur­sos más equi­ta­ti­va», valo­ró el sena­dor y miem­bro infor­man­te por el Fren­te de Todos, Daniel Love­ra.

La opo­si­ción con el pre­si­den­te del blo­que del Jun­tos por el Cam­bio, Luis Nai­de­noff, a la cabe­za votó en con­tra de la modi­fi­ca­ción de jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio al acu­sa­ro al ofi­cia­lis­mo de rea­li­zar una ley de «impu­ni­dad y revan­cha» con­tra el Poder Judi­cial y seña­lar que no se fue a fon­do para eli­mi­nar de pleno el regi­men de pri­vi­le­gio.

«El blo­que de la opo­si­ción nos corre por izquier­da por­que resul­ta que esta­mos hacien­do poco y ellos­hu­bie­sen envia­do a todos los jue­ces al regi­men gene­ral», des­es­ti­mó María Inés Pilat­ti Ver­ga­ra la pos­tu­ra toma­da por Nai­de­noff y, entre otros, los sena­do­res Este­ban Bull­rich, Mar­tín Los­teau, Julio Cobos, Car­los Reute­mann y Hum­ber­to Schia­vo­ni.

El pre­si­den­te del blo­que del Fren­te de Todos, José Mayans, en su dis­cur­so de cie­rre, des­ta­có la apro­ba­ción del pro­yec­to para equi­li­brar el sis­te­ma pre­vi­sio­nal y cri­ti­có a la opo­si­ción por «no decir nada sobre la cri­sis eco­nó­mi­ca que deja­ron». «Se ajus­tan a la pro­pa­gan­da», les apun­tó.

El pro­yec­to esta­ble­ce para los jubi­la­dos del Poder Judi­cial una nue­va fór­mu­la para cal­cu­lar sus habe­res —que se man­ten­drán en el 82 por cien­to móvil— en base al pro­me­dio de las últi­mas 120 remu­ne­ra­cio­nes al valor actua­li­za­do y no al últi­mo car­go ocu­pa­do. Ade­más, aumen­ta la edad jubi­la­to­ria a 65 años para los hom­bres y redu­ce la nómi­na de fun­cio­na­rios que podrán acce­der al régi­men espe­cial.

En el caso de los jubi­la­dos del ser­vi­cio diplo­má­ti­co la movi­li­dad jubi­la­to­ria se redu­ci­rá del 85% al 82%, tam­bién sobre el pro­me­dio de las últi­mas 120 remu­ne­ra­cio­nes actua­li­za­das, no serán compu­tados doble los des­ti­nos con­si­de­ra­dos como peli­gro­sos o insa­lu­bres, entre otros cam­bios.

La pro­pues­ta reci­bió crí­ti­cas de la opo­si­ción, que ade­lan­tó que com­par­tía «el espí­ri­tu» de la nor­ma en gene­ral pero cues­tio­nó artícu­los espe­cí­fi­cos y resol­vió pre­sen­tar un dic­ta­men en mino­ría.

«Una gigan­tes­ca asi­me­tría»

«Este pro­yec­to debe ser ana­li­za­do de mane­ra inte­gral, y con mira­da soli­da­ria y en el cotex­to tre­men­da­men­te com­ple­jo en el que se encuen­tra hoy nues­tro país», expli­có Love­ra, quien es ade­más pre­si­den­te de la comi­sión de Tra­ba­jo del Sena­do.

En el ini­cio de la sesión, el sena­dor seña­ló que «estos regí­me­nes espe­cia­les tie­nen un défi­cit impor­tan­te» y con­si­de­ró que el «sis­te­ma pre­vi­sio­nal pasó de ser un sis­te­ma soli­da­rio a ser un sis­te­ma tre­men­da­men­te injus­to», ya que exis­te «una gigan­tes­ca asi­me­tría».

El legis­la­dor del Fren­te de Todos acla­ró que «no se tra­ta de una ini­cia­ti­va ais­la­da sino que es par­te de un pro­gra­ma de gobierno» que tie­ne como pre­mi­sa que «deje de ser la cla­se tra­ba­ja­do­ra la úni­ca que haga todos los esfuer­zos en la Argen­ti­na».

Una de cal y una de are­na: la infla­ción se des­ace­le­ra pero los sala­rios siguen muy bajos

Datos extra­ofi­cia­les indi­can que la infla­ción de febre­ro sería de 1,7%, menos de lo que espe­ra­ba el pro­pio gobierno. Al mis­mo tiem­po, los suel­dos de la mitad de los emplea­dos del sec­tor pri­va­do cubre sólo el 56% de una canas­ta fami­liar.

Por Alfon­so de Villa­lo­bos –

El infor­me del Ins­ti­tu­to Esta­dís­ti­co de los Tra­ba­ja­do­res (IET) de la Uni­ver­si­dad Metro­po­li­ta­na (UMET) ade­lan­tó las cifras de infla­ción del mes de febre­ro. Los datos indi­can que los pre­cios duran­te ese mes cre­cie­ron un 1,7%. De com­pro­bar­se, se tra­ta­ría de una sen­si­ble des­ace­le­ra­ción de los pre­cios que al lle­gar a un 49,7%, de hecho, ubi­can por pri­me­ra vez un año la suba inter­anual por deba­jo del 50%.

El infor­me, con todo, des­ta­ca que los ali­men­tos, que tie­nen un peso más gran­de en el con­su­mo de los sec­to­res popu­la­res, con un 3,3% se incre­men­ta­ron muy por enci­ma de la infla­ción gene­ral. Algo simi­lar ocu­rre con el ítem Trans­por­te que tam­bién resul­ta un ser­vi­cio de pri­me­ra nece­si­dad y que se incre­men­tó un 2,3% duran­te el mes de febre­ro.

El Índi­ce de Pre­cios al Con­su­mi­dor (IPC) ofi­cial se cono­ce­rá el jue­ves a las 16 horas cuan­do lo publi­que el INDEC. Así las cosas, y toman­do en cuen­ta que en enero la suba de pre­cios gene­ral esta­ble­ci­da por el orga­nis­mo ofi­cial se situó en 2,3%, la suba acu­mu­la­da en los dos pri­me­ros dos meses del año a par­tir de los datos de la IET habría alcan­za­do un 4%.

Los pro­nós­ti­cos que publi­ca el BCRA en su Rele­va­mien­to de Expec­ta­ti­vas del Mer­ca­do (REM) y que sur­ge de las esti­ma­cio­nes de las prin­ci­pa­les con­sul­to­ras pri­va­das, pre­vé una suba de pre­cios en febre­ro del 2,5% y de un 2,9% para mar­zo. De com­pro­bar­se esos datos la infla­ción en los dos pri­me­ros meses del año alcan­za­ría un 4,9% que esca­la­ría a un 7,9% para el acu­mu­la­do del pri­mer tri­mes­tre.

Sala­rios

El infor­me de la UMET, ade­más, des­ta­ca que en febre­ro el sala­rio real fue 15,8% infe­rior al de noviem­bre de 2015 y que per­sis­te en nive­les simi­la­res a los de fines de 2008. En la com­pa­ra­ción inter­anual tam­bién se iden­ti­fi­ca una caí­da de un 2,5% con rela­ción a febre­ro de 2019.

La Jun­ta inter­na de ATE-INDEC ela­bo­ró un nue­vo infor­me en el que fija el valor de la deno­mi­na­da Canas­ta Fami­liar para enero de 2020 en $63.783. Se tra­ta de una canas­ta que hace muchos años que dejó de medir­se ofi­cial­men­te y que supera el con­cep­to de las canas­tas Ali­men­ta­ria y Total que esta­ble­cen el lími­te de la indi­gen­cia y la pobre­za res­pec­ti­va­men­te. La tra­di­ción sin­di­cal indi­ca que el sala­rio míni­mo debie­ra esta­ble­cer­se alre­de­dor de ese valor que inclu­ye, ade­más de los bie­nes y ser­vi­cios bási­cos para ali­men­tar­se y movi­li­zar­se al tra­ba­jo, otros ser­vi­cios que per­mi­tan afron­tar el alqui­ler y con­su­mos vin­cu­la­dos con el ocio y el espar­ci­mien­to que hacen al dis­fru­te de la vida de una fami­lia tipo.

Según datos ofi­cia­les ori­gi­na­dos en los regis­tros de la AFIP y publi­ca­dos por el minis­te­rio de Tra­ba­jo, en noviem­bre de 2019, la media­na del sala­rio neto se situó en $32.279. Ese valor divi­de al uni­ver­so de asa­la­ria­dos pri­va­dos regis­tra­dos por la mitad. Así las cosas duran­te ese mes fue­ron poco más de 3 millo­nes los emplea­dos que per­ci­bie­ron ese ingre­so de bol­si­llo.

Si a ese mon­to se le suman los $3.204 netos dic­ta­mi­na­dos por el decre­to ofi­cial 14⁄ 2020 , resul­ta que, la mitad de los tra­ba­ja­do­res toda­vía per­ci­be ape­nas un 56% del valor de lo que nece­si­ta una fami­lia para dis­fru­tar de su vida en ple­ni­tud.

Tra­ba­ja­do­res de la segu­ri­dad dicen que las empre­sas «no cum­plen con pro­to­co­los» con­tra coro­na­vi­rus

El Sin­di­ca­to de Cus­to­dios (SUTCA) denun­ció hoy que más de 1000 empre­sas de segu­ri­dad pri­va­da en la ciu­dad y par­te de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires «no apli­can los pro­to­co­los de pre­ven­ción, detec­ción y con­trol» fren­te a la pan­de­mia del coronavirus.12/03/2020 14:12:00

En medio de la cri­sis sani­ta­ria y de las alar­mas socia­les y guber­na­men­ta­les que se encen­die­ron por la pro­pa­ga­ción de Covid19, los emplea­dos de segu­ri­dad pri­va­da denun­cia­ron que las fir­mas se nie­gan a cum­plir con los pro­to­co­los esti­pu­la­dos para evi­tar el con­ta­gio.

Así lo infor­mó Chris­tian López, secre­ta­rio gene­ral del SUTCA, quien con­si­de­ró que la acti­tud de las empre­sas de segu­ri­dad pri­va­da «es una mues­tra más del des­pre­cio que sien­ten hacia los tra­ba­ja­do­res y su obse­si­va ambi­ción de obte­ner mayor ren­ta­bi­li­dad inclu­so si eso pone en ries­go la vida mis­ma».

En ese sen­ti­do, López ase­gu­ró que los tra­ba­ja­do­res del sec­tor «tie­nen una alta expo­si­ción al con­ta­gio sobre todo los que cum­plen fun­cio­nes en aero­puer­tos, puer­tos, hos­pi­ta­les públi­cos y pri­va­dos, cen­tros comer­cia­les, esta­dios de fút­bol y con­cier­tos», entre otros cen­tros de con­cen­tra­ción de per­so­nas.

Final­men­te, el sin­di­ca­lis­ta pidió, en decla­ra­cio­nes a Telam, el «cum­pli­mien­to de los pro­to­co­los por empre­sas, gru­pos de ges­tión res­pon­sa­bles de imple­men­tar­los con par­ti­ci­pa­ron de los repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res, lim­pie­za y desin­fec­ción de los luga­res de tra­ba­jo y dis­tri­bu­ción de alcohol en gel».

Mer­ca­do labo­ral pre­ca­ri­za­do: casi la mitad de los mono­tri­bu­tis­tas no acce­de a una obra social

El 45,4% de los mono­tri­bu­tis­tas con­sul­ta­dos no acce­de a una cober­tu­ra médi­ca, ya sea por des­co­no­ci­mien­to o por la «buro­cra­cia del sis­te­ma». En Argen­ti­na exis­ten unos 3.2 millo­nes de autónomos.12/03/2020 09:54:00

Los datos se des­pren­den de una inves­ti­ga­ción que lle­vó ade­lan­te la pla­ta­for­ma MiO​bra​So​cial​.com​.ar entre 300 entre­vis­ta­dos de dife­ren­tes pun­tos del país, mayor­men­te de la Ciu­dad y la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

El estu­dio con­clu­yó que hay un alto por­cen­ta­je que rea­li­za «apor­tes fre­cuen­tes» por un ser­vi­cio que «no usa».

Si se tie­ne en cuen­ta que en la Argen­ti­na exis­ten 3,2 millo­nes de mono­tri­bu­tis­tas, más de 1,45 millo­nes apor­tan sin reci­bir a cam­bio nin­gu­na pres­ta­ción.

El 59% de los encues­ta­dos mani­fes­tó que le «nega­ron la afi­lia­ción» a una cober­tu­ra por ser mono­tri­bu­tis­ta.

Entre las razo­nes más fre­cuen­tes del recha­zo se encuen­tran la nega­ción a acep­tar con­tri­bu­yen­tes adhe­ri­dos a este régi­men, el pedi­do de pagos adi­cio­na­les cos­to­sos y pro­ble­mas téc­ni­cos a la hora de pro­ce­sar el alta, entre otros.

«Soy mono­tri­bu­tis­ta y le recla­mo hace un año por negar­me la afi­lia­ción. Nos hacen pagar por un ser­vi­cio que no usa­mos. Y nadie da res­pues­ta ante esta pro­ble­má­ti­ca», expli­có una mujer entre los 300 entre­vis­ta­dos.

«Hace cua­tro años que ten­go mono­tri­bu­to y no poseo una obra social, pese a que pago todos los meses», seña­ló otra afec­ta­da que que­ría tra­mi­tar el mono­tri­bu­to para dar­le una obra social a sus hijos.

Este año los autó­no­mos paga­rán por mes $1.513 millo­nes en apor­tes por ser­vi­cios que no uti­li­za­rán, según pro­yec­cio­nes esti­ma­das en base a la encues­ta.

Den­tro del 54,58% de mono­tri­bu­tis­tas que sí posee una cober­tu­ra, el 33,45% abo­na un adi­cio­nal, ya sea para hacer uso de una pre­pa­ga o una obra social.

Afron­tar el gas­to de una pre­pa­ga repre­sen­tó para los afi­lia­dos un pro­me­dio de $3.970 men­sua­les extra al mono­tri­bu­to para acce­der a esta pres­ta­ción, mien­tras que quie­nes abo­nan un plus apar­te del pago de mono­tri­bu­to para obras socia­les corres­pon­den en un 90% a co-pagos o bonos.

«La gen­te no inves­ti­ga lo sufi­cien­te antes de incli­nar­se por una opción. Es impor­tan­te con­sul­tar con la obra social o pre­pa­ga ele­gi­da antes de ini­ciar el trá­mi­te», afir­mó Igna­cio Cám­po­ra, fun­da­dor de MiO​bra​So​cial​.com​.ar, res­pec­to del ori­gen de esta pro­ble­má­ti­ca.

Daer dice que «si no fue­ra por el coro­na­vi­rus, esta­ría­mos hacien­do medi­das de fuer­za»

El gre­mio toda­vía no lle­gó a un acuer­do sala­rial para recom­po­ner los ingre­sos de los emplea­dos de la acti­vi­dad. Daer dijo que se sus­pen­die­ron las medi­das de acción direc­tas por el bro­te de Coronavirus.12/03/2020 00:04:00

Uno de los secre­ta­rios gene­ra­les de la CGT y refe­ren­te del gre­mio de Sani­dad, Héc­tor Daer, advir­tió que, a raíz del avan­ce de casos de Coro­na­vi­rus en el país, su sin­di­ca­to fre­nó medi­das de fuer­za que iba a adop­tar por el fra­ca­so de las nego­cia­cio­nes sala­ria­les.

«Si no fue­ra por el coro­na­vi­rus, esta­ría­mos hacien­do medi­das de fuer­za por­que no hemos podi­do recu­pe­rar los ingre­sos», remar­có Daer al refe­rir­se a las pari­ta­rias del gre­mio de enfer­me­ros que se encuen­tran tra­ba­das.

Al res­pec­to, agre­gó: «No digo que hubié­ra­mos hecho un paro pero sí medi­das reac­ción direc­ta para pre­sio­nar al sec­tor empre­sa­rio que se nie­ga a pagar un incre­men­to».

En decla­ra­cio­nes a la pren­sa, Daer sos­tu­vo que su sin­di­ca­to pre­fi­rió adop­tar un acti­tud «res­pon­sa­ble» fren­te a los casos de Coro­na­vi­rus que se regis­tran y cre­cen en la Argen­ti­na, que los lle­vó a dejar de lado, por aho­ra, sus pro­tes­tas por temas sala­ria­les.

Rodrí­guez Saa anun­ció un aumen­to sala­rial del 40% para los esta­ta­les

El gober­na­dor de San Luis, Alber­to Rodrí­guez Saá, anun­ció un aumen­to sala­rial del 40% para la admi­nis­tra­ción públi­ca pro­vin­cial, un 48% en asig­na­cio­nes fami­lia­res y 20% en pla­nes sociales.12/03/2020 00:00:00

El incre­men­to sala­rial se paga­rá en seis par­tes y la pri­me­ra cuo­ta que será del 15% se abo­na­rá con los habe­res de mar­zo, la segun­da en mayo, un 5%, la ter­ce­ra en sep­tiem­bre, 5%, la cuar­ta en noviem­bre, un 5% y la ulti­ma en el mes de diciem­bre, tam­bién un 5%.

Ade­más, «El Alber­to» ade­lan­tó el pase a plan­ta per­ma­nen­te y la reca­te­go­ri­za­ción de dis­tin­tos esca­la­fo­nes de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les.

De esta mane­ra, emplea­dos de la admi­nis­tra­ción públi­ca con más de 5 años de anti­güe­dad del esca­la­fón gene­ral y que se encuen­tren tran­si­tan­do sus últi­mos 10 años de apor­tes jubi­la­to­rios, pasa­rán a la cate­go­ría más alta, «la A», abar­can­do a todas las muje­res de 50 años en ade­lan­te y hom­bres de 55.

De la mis­ma mane­ra, pasa­rán a plan­ta per­ma­nen­te emplea­dos del esca­la­fón gene­ral con más de 5 años de anti­güe­dad.

Ade­más, se incre­men­ta­ron más del 48% las asig­na­cio­nes fami­lia­res, pasan­do de 2.013 pesos a 3.000 pesos la asig­na­ción por hijo; en caso de hijos dis­ca­pa­ci­ta­dos aumen­ta­rá de 6.619 a 9.000 pesos y la ayu­da anual esco­lar de 700 a 2.500 pesos.

En tan­to, los pla­nes socia­les en San Luis pasa­rán de 12.000 pesos a 13.500 en mar­zo con un des­cuen­to de 400 pesos para sos­te­ner la obra social del Esta­do y de 13.000 a 15.000 pesos a mitad de año, con un des­cuen­to de 600 pesos para obra social y las becas 22 AG por las que se abo­nan actual­men­te 3.000 pesos, a par­tir de mar­zo será de 4.000 a 4.600 pesos en dos par­tes.

«Quie­ro agra­de­cer a mi equi­po de tra­ba­jo por este gran esfuer­zo que hicie­ron para poder dar este incre­men­to a pesar de la cri­sis y la para­li­za­ción de la eco­no­mía que esta­mos vivien­do, real­men­te es un ges­to de ver­da­de­ra jus­ti­cia social«, des­ta­có el man­da­ta­rio en decla­ra­cio­nes perio­dís­ti­cas.

Ade­más, remar­có que San Luis posee uno de los sala­rios más altos para los docen­tes, des­pués de la región pata­gó­ni­ca.

«Sé que nece­si­ta­mos dar sala­rios más jus­to, que esto no alcan­za, pero es un gran esfuer­zo que hace­mos para poder brin­dar una com­pen­sa­ción sala­rial, espe­ra­mos res­pues­ta del gobierno Nacio­nal cuan­do pue­da arre­glar el tema de la deu­da exter­na y poder acti­var la eco­no­mía para tener otro hori­zon­te», fina­li­zó Rodrí­guez Saá.

Coro­na­vi­rus: Las empre­sas tam­bién comen­za­ron a apli­car pro­to­co­los de pre­ven­ción y detec­ción

Un día des­pués de que la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) decla­ra­ra a los con­ta­gios por coro­na­vi­rus como “pan­de­mia”, los dis­tin­tos nive­les de Gobierno de nues­tro país (nivel nacio­nal, pro­vin­cial y de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, entre otros dis­tri­tos) comen­za­ron a tomar medi­das para tra­tar de limi­tar su con­ta­gio: sus­pen­sión de even­tos masi­vos, cua­ren­te­nas obli­ga­to­rias para tra­ba­ja­do­res que regre­san de paí­ses con alta inci­den­cia del virus, impul­so del tele­tra­ba­jo. Tam­bién las empre­sas públi­cas y pri­va­das están comen­zan­do a apli­car este tipo de pro­to­co­los.

A nivel nacio­nal, más allá de haber prohi­bi­do ya el ingre­so de visi­tan­tes des­de Chi­na, Corea del Sur e Irán, el Gobierno podría poner en vigen­cia a la bre­ve­dad un Decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia refor­zan­do la nece­si­dad de la cua­ren­te­na para tra­ba­ja­do­res que lle­guen al país des­de des­ti­nos de ries­go, garan­ti­zan­do en todos los casos el cobro de los sala­rios corres­pon­dien­tes.

YPF, la petro­le­ra esta­tal argen­ti­na, comen­zó a apli­car un pro­to­co­lo nacio­nal para emplea­dos que hayan tran­si­ta­do por paí­ses de ries­go, ade­más de reco­men­dar a todos sus tra­ba­ja­do­res res­trin­gir los via­jes a esos des­ti­nos. Si via­ja­ran, al regre­sar debe­rán comu­ni­car­se con el ser­vi­cio médi­co de la empre­sa.

A nivel inter­na­cio­nal, empre­sas como Goo­gle y Face­book ya comen­za­ron a vol­car­se por el tele­tra­ba­jo para la mayo­ría de su per­so­nal. En su sede local, Goo­gle con­fir­mó que “se están toman­do todas las medi­das de pre­cau­ción nece­sa­rias para evi­tar que el COVID-19 con­ti­núe expan­dién­do­se”. Voce­ros de la empre­sa con sede en Puer­to Made­ro aña­die­ron: “Des­de glo­bal se han can­ce­la­do los prin­ci­pa­les even­tos públi­cos que con­vo­can a miles de per­so­nas, como el Goo­gle I/​O ‑la con­fe­ren­cia anual de desa­rro­lla­do­res- y el Goo­gle Cloud Next. A nivel local, toda­vía esta­mos en pro­ce­so de revi­sión y en per­ma­nen­te cam­bio”.

Las ofi­ci­nas de Face­book en nues­tro país por el momen­to con­ti­núa con la moda­li­dad de tra­ba­jo pre­sen­cial, pero no se des­car­tan cam­bios en este sen­ti­do. Ana Cla­ra Pri­lutzky, Geren­te de Comu­ni­ca­cio­nes para el Cono sur de la empre­sa, expli­có: “Toma­mos una serie de medi­das de pre­cau­ción que inclu­ye res­trin­gir los via­jes de nego­cios, tan­to nacio­na­les como inter­na­cio­na­les, que no sean esen­cia­les has­ta nue­vo avi­so».

La Aso­cia­ción de Ban­cos de Argen­ti­na (ABA), la Aso­cia­ción de Ban­cos Públi­cos y Pri­va­dos de la Argen­ti­na (Abap­pra), la Aso­cia­ción de la Ban­ca Espe­cia­li­za­da (ABE) y la Aso­cia­ción de Ban­cos Argen­ti­nos (ADEBA) tam­bién defi­nie­ron una serie de medi­das para “con­tri­buir al cui­da­do de la salud de los usua­rios y emplea­dos del sis­te­ma finan­cie­ro fren­te al avan­ce del coro­na­vi­rus”, entre ellas la reco­men­da­ción de “uso de cana­les elec­tró­ni­cos para rea­li­zar ope­ra­cio­nes ban­ca­rias como home-ban­king y apli­ca­cio­nes móvi­les para rea­li­zar pagos, trans­fe­ren­cias, con­sul­tas de sal­dos, e infor­ma­ción sobre todo tipo de ope­ra­cio­nes”. Tam­bién reco­men­da­ron a los adul­tos mayo­res “el uso de estos medios evi­tan­do la asis­ten­cia en sucur­sa­les”.

Muchas empre­sas que no pue­den recu­rrir al tele­tra­ba­jo están imple­men­tan­do dis­tin­to tipo de pro­to­co­los para la difu­sión de la data de segu­ri­dad sani­ta­ria y las medi­das pre­ven­ti­vas reco­men­da­das. Tam­bién se tien­de a refor­zar la seña­lé­ti­ca, a garan­ti­zar la pro­vi­sión del alcohol en gel y la ase­so­ría médi­ca para los emplea­dos.

Hace algu­nos días la Cáma­ra Argen­ti­na de Comer­cio y Afi­nes (CAC) emi­tió un comu­ni­ca­do para ase­so­rar a las empre­sas que la com­po­nen en el abor­da­je del pro­ble­ma, mien­tras su Comi­té de Salud está ela­bo­ran­do un docu­men­to con con­se­jos prác­ti­cos para la con­ti­nui­dad ope­ra­ti­va. La Uni­ver­si­dad Argen­ti­na de la Empre­sa (UADE) pro­pu­so rea­li­zar una cam­pa­ña de con­cien­ti­za­ción y pre­ven­ción sobre el Coro­na­vi­rus y envió un comu­ni­ca­do en este sen­ti­do a sus alum­nos.

Como con­tra­ejem­plo, esta sema­na se denun­ció que el geren­te de una sucur­sal de Paler­mo super­mer­ca­dos Día% que regre­só de un via­je a Madrid y se pre­sen­tó a tra­ba­jar con fie­bre y sin rea­li­zar la cua­ren­te­na. Des­de la empre­sa acla­ra­ron que el caso se pro­du­jo antes de la apro­ba­ción de la nor­ma­ti­va nacio­nal en este sen­ti­do pero lue­go del inci­den­te resol­vie­ron que “de mane­ra pre­ven­ti­va” los emplea­dos de la sede cor­po­ra­ti­va de la empre­sa cum­plan con sus tareas en sus hoga­res duran­te las pró­xi­mas dos sema­nas, acla­ran­do que en el res­to de los casos “todos los equi­pos en Dia con­ti­núan tra­ba­jan­do con nor­ma­li­dad para dar ser­vi­cio a sus más de 900 tien­das en la Argen­ti­na”.

La Juven­tud Sin­di­cal: Tren Soli­da­rio y pro­ble­má­ti­ca labo­ral

A pesar de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, la Juven­tud Sin­di­cal de la CGT, que coman­da Sebas­tián Matu­rano, joven pro­ve­nien­te del gre­mio ferro­via­rio, La Fra­ter­ni­dad, tomó como ini­cia­ti­va acom­pa­ñar des­de su lugar, la lucha con­tra el ham­bre, en la que ha hecho foco el pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez.

Al aire, por Esta­do de Aler­ta, en Radio Coope­ra­ti­va, Matu­rano invi­tó a acer­car dona­cio­nes al museo Ferro­via­rio sobre la Ave­ni­da Liber­ta­dor, en ciu­dad de Bue­nos Aires, en vis­tas a la par­ti­da del «tren soli­da­rio» que será este jue­ves a las 13 horas con des­tino a San­tia­go del Este­ro en vis­tas a una reali­dad de ple­na emer­gen­cia.

En cuan­to al rol de la juven­tud den­tro del arco sin­di­cal, Matu­rano, que lide­ra una orga­ni­za­ción que aglu­ti­na 47 gre­mios, agra­de­ció “que se hayan modi­fi­ca­do esta­tu­tos para que los jóve­nes pue­dan tam­bién ocu­par car­gos de alta jerar­quía y ade­más de ser dele­ga­dos pue­dan ocu­par car­gos medios, secre­ta­rías o for­mar par­te de la comi­sión direc­ti­va”.

Si bien reco­no­ció que todo tie­ne su tiem­po y que la úni­ca for­ma de cre­cer den­tro de la CGT es “seguir tra­ba­jan­do”, agra­de­ció tener las puer­tas abier­tas y que se per­mi­ta el “recam­bio gene­ra­cio­nal”.

La reunión con el minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, que man­tu­vie­ron hace algu­nos días fue defi­ni­da por el joven refe­ren­te gre­mial como “posi­ti­va” y la seña­ló como “el lugar don­de com­par­tie­ron la reali­dad que atra­vie­sa, el país, y que el tra­ba­jo tie­ne que ser el orde­na­dor social que saque a éste país de la pobre­za”.

En el encuen­tro, “plan­tea­mos un plan a futu­ro para con­te­ner las pro­ble­má­ti­cas actua­les como: el des­em­pleo, el tra­ba­jo infor­mal y los mono­tri­bu­tis­tas. Tam­bién el pri­mer empleo, la inser­ción labo­ral de aque­llos que ter­mi­nan el secun­da­rio y no encuen­tran un ámbi­to labo­ral dón­de desa­rro­llar­se”, lo que el minis­tro recep­cio­nó muy “posi­ti­va­men­te” según seña­ló Matu­rano.

Por el Coro­na­vi­rus, la Ciu­dad suma­rá 200 enfer­me­ros jubi­la­dos al sis­te­ma de salud

Lo anun­ció el jefe de Gobierno, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta en una con­fe­ren­cia de pren­sa en que con­fir­mó tam­bién que se sus­pen­den los espec­tácu­los masi­vos y se cerra­rán los museos y otras acti­vi­da­des, como los reci­ta­les.

Larre­ta, el minis­tro de Salud, Fer­nán Qui­rós, y el titu­lar del SAME, Miguel Cres­cen­ti hicie­ron foco en el refuer­zo de per­so­nal sani­ta­rio que se impon­drá des­de el Gobierno de la ciu­dad para tener un sis­te­ma de salud amplia­do fren­te al aumen­to del bro­te, ayer decla­ra­do mun­dial­men­te Pan­de­mia.

El minis­tro seña­ló que se está refor­zan­do la infra­es­truc­tu­ra de cama de cui­da­dos inten­si­vos. «Vamos a agre­gar cien camas y lla­ma­re­mos a 200 car­gos de enfer­me­ría que se hayan reti­ra­do en los últi­mos tres años, gen­te con expe­rien­cia en el sis­te­ma públi­co», agre­gó Qui­rós.

“La idea fue no tomar enfer­me­ros del sis­te­ma pri­va­do de salud para no debi­li­tar la otra pata de la salud, pues fren­te a una epi­de­mia así los sis­te­mas de salud públi­co y pri­va­dos deben tra­ba­jar en for­ma coor­di­na­da”.

Para­le­la­men­te se con­tra­tó un impor­tan­te refuer­zo de médi­cos para las tera­pias inten­si­vas ya que los hos­pi­ta­les se han amplia­do en un 80% en su capa­ci­dad de base”, dijo Qui­rós.

Fren­te a la preo­cu­pa­ción de los tra­ba­ja­do­res de la salud, se ase­gu­ró tam­bién que “toman las medi­das de pro­to­co­lo de todo cor­dón sani­ta­rio y así se evi­ta que se dis­tri­bu­ya en otros casos, pro­te­gien­do al equi­po de salud que es quien tie­ne que mane­jar estas situa­cio­nes en caso de que apa­rez­can”.

Según expli­có Rodrí­guez Larre­ta, la medi­da rige «des­de hoy mis­mo», por lo que los reci­ta­les pre­vis­tos para este jue­ves ya debe­rían sus­pen­der­se. Por el lado de las cla­ses en las escue­las por­te­ñas, el jefe de Gobierno de la Ciu­dad de Bue­nos Aires dijo que por el momen­to no está pre­vis­ta su sus­pen­sión.

En la Ciu­dad de Bue­nos Aires hay 11 casos con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus, tres inter­na­dos en el Hos­pi­tal Muñiz, dos en el Sana­ta­rio Ago­te, otros tan­tos en el Ota­men­di, y uno en el Bri­tá­ni­co, en el Ale­mán, en la Clí­ni­ca San­ta Isa­bel y en el Sana­to­rio la Tri­ni­dad, res­pec­ti­va­men­te.

Des­de la jefa­tu­ra por­te­ña expli­có que “está en fun­cio­na­mien­to el call cen­ter del 107 (SAME) con asis­ten­cia de exper­tos epi­de­mió­lo­gos para aten­der a todos los veci­nos que con­si­de­ren tener la enfer­me­dad y des­pe­jar las dudas y con­sul­tas. Un pro­fe­sio­nal eva­lua­rá su ries­go y coor­di­na­rá el mejor pro­ce­so de aten­ción clí­ni­ca”.

Es impor­tan­te que todas las per­so­nas que ten­gan sín­to­mas de enfer­me­dad de vía aérea supe­rior o gri­pal, que tomen la pre­cau­ción de que­dar­se en su casa, de no ir a tra­ba­jar y no ir a luga­res de con­glo­me­ra­dos gran­des por­que eso faci­li­ta la comu­ni­ca­ción de las enfer­me­da­des.

Sólo a tra­vés de ban­cos: Prohi­bie­ron el pago de suel­dos por bille­te­ras elec­tró­ni­cas

El minis­te­rio de Tra­ba­jo dis­pu­so este miér­co­les que los emplea­do­res ya no podrán pagar sala­rios median­te dis­po­si­ti­vos móvi­les u otros sopor­tes elec­tró­ni­cos habi­li­ta­dos, “aún cuan­do exis­tie­re acep­ta­ción explí­ci­ta y feha­cien­te por par­te del tra­ba­ja­dor”.

La car­te­ra que lide­ra Clau­dio Moro­ni, a tra­vés de la Reso­lu­ción 179⁄ 2020 , dero­gó la reso­lu­ción 168 de abril de 2018 del área labo­ral de la admi­nis­tra­ción ante­rior. La nue­va nor­ma­ti­va indi­có que aque­llos emplea­do­res que con acep­ta­ción “explí­ci­ta del tra­ba­ja­dor, hubie­ren dis­pues­to la uti­li­za­ción de dis­po­si­ti­vos móvi­les como cana­les para la trans­fe­ren­cia inme­dia­ta de fon­dos para la acre­di­ta­ción de las remu­ne­ra­cio­nes, debe­rán den­tro de los 90 días hábi­les, dis­po­ner un nue­vo medio de pago con­for­me a la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo”.

La reso­lu­ción sub­ra­ya que, si bien el uso de otros medios de pago con apo­ya­tu­ra en herra­mien­tas tec­no­ló­gi­cas podría ofre­cer algu­nos bene­fi­cios, lo cier­to es que, des­de lo for­mal, no pue­den asi­mi­lar­se a cuen­tas abier­tas en enti­da­des ban­ca­rias, ya que no cum­plen los requi­si­tos esta­ble­ci­dos por la Ley 21.526 de Enti­da­des Finan­cie­ras, y, por lo tan­to, no están con­for­me a lo pre­vis­to en la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo. Tam­bién, indi­có que las trans­fe­ren­cias de fon­dos o de pagos elec­tró­ni­cos, aun­que pue­dan acre­di­tar­se en for­ma inme­dia­ta, no pue­den con­si­de­rar­se como un pago en efec­ti­vo, ya que este requie­re que se reali­ce con papel mone­da como medio de cam­bio gene­ral­men­te acep­ta­do para el pago de bie­nes y ser­vi­cios.

La nor­ma­ti­va des­ta­có que la expe­rien­cia ha demos­tra­do que la alter­na­ti­va esta­ble­ci­da en la reso­lu­ción 168⁄ 18 no ha gene­ra­do ven­ta­jas reales en la vida de los ciu­da­da­nos ni en la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca. Por lo tan­to, con­clu­yó que, habi­li­tar el pago de las remu­ne­ra­cio­nes median­te cuen­tas suel­do vir­tua­les impli­ca colo­car a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, como así tam­bién a los emplea­do­res, en un esta­do de inde­fen­sión, pues­to que no cuen­tan con los pri­vi­le­gios pre­vis­tos por la Ley de Enti­da­des Finan­cie­ras y el sis­te­ma de segu­ro de garan­tía de los depó­si­tos.

En este sen­ti­do, el eco­no­mis­ta Ariel Set­ton, espe­cia­lis­ta en ban­ca­ri­za­ción y medios de pago, amplió: «Casi no exis­tían per­so­nas que hubie­ran ele­gi­do cobrar en sus bille­te­ras móvi­les en vez de sus cuen­tas ban­ca­rias. La medi­da es figu­ra­ti­va, en el sen­ti­do de que no se impo­si­bi­li­ta que, una vez cobra­do el suel­do en una cuen­ta ban­ca­ria, pue­da trans­fe­rir­se vía CBU a la bille­te­ra vir­tual».

La reso­lu­ción con­clu­ye des­ta­can­do que des­de la ópti­ca del tra­ba­ja­dor que reci­be su suel­do en una cuen­ta vir­tual, la des­pro­tec­ción es mani­fies­ta en cuan­to no está ampa­ra­da por la pro­tec­ción al usua­rio de ser­vi­cios finan­cie­ros, que inclu­ye los requi­si­tos de difu­sión de la infor­ma­ción y meca­nis­mos de recla­mos. Al no encon­trar­se las cuen­tas vir­tua­les regu­la­das por las nor­mas del Ban­co Cen­tral, no se cum­plen con los estric­tos requi­si­tos en mate­ria de segu­ri­dad de la infor­ma­ción, ni “están suje­tas a cum­plir con exi­gen­cias sobre sus posi­cio­nes de sol­ven­cia y de liqui­dez”.

Del­ta: paro total del trans­por­te flu­vial

Los tra­ba­ja­do­res de lan­chas colec­ti­vas en el Tigre pro­ta­go­ni­zan el cuar­to día de huel­ga. La medi­da de fuer­za res­pon­de al no pago de sala­rios y bonos del mes de febre­ro y cuen­ta con un fuer­te apo­yo de la comu­ni­dad isle­ña y docen­te. Por ANRed.

Los tra­ba­ja­do­res marí­ti­mos de todas las empre­sas que pres­tan ser­vi­cios en la esta­ción flu­vial de la loca­li­dad de Tigre se encuen­tran en huel­ga. La medi­da, que rige des­de las cero horas del mar­tes, res­pon­de al no pago de los sala­rios y bonos del mes de febre­ro.

En la tar­de del mar­tes, ambas par­tes man­tu­vie­ron una reunión en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de Tigre. En la mis­ma los empre­sa­rios pro­pu­sie­ron abo­nar los sala­rios adeu­da­dos en cuo­tas, ofre­ci­mien­to que fue recha­za­do por los tra­ba­ja­do­res afi­lia­dos al Sin­di­ca­to de Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos (SOMU).

De acuer­do a la infor­ma­ción brin­da­da por el sitio Que Pasa Web, des­de el SOMU mani­fes­ta­ron: “el carác­ter de urgen­cia dado que los tra­ba­ja­do­res sin el sala­rio no pue­den lle­var a cabo su vida nor­mal y habi­tual deján­do­los en una situa­ción de extre­ma gra­ve­dad y des­am­pa­ro”.

Para la pobla­ción del Del­ta el trans­por­te es un bien cru­cial, sin el mis­mo no cuen­tan con agua pota­ble y no tie­nen for­ma de acce­der a las escue­las y hos­pi­ta­les. De acuer­do a un vecino con­sul­ta­do por ANRed: «el ser­vi­cio de lan­chas para las escue­las está pri­va­ti­za­do, la Direc­ción Gene­ral de Cul­tu­ra y Edu­ca­ción no pone las lan­chas del Esta­do».

El recla­mo de los tra­ba­ja­do­res de lan­chas colec­ti­vas cuen­ta con el apo­yo de la comu­ni­dad isle­ña y docen­te. Des­de el mar­tes las cla­ses están sus­pen­di­das en todo el dis­tri­to. Se esti­ma que, solo en San Fer­nan­do, se sus­pen­die­ron las cla­ses en más de 30 escue­las.

En la tar­de de este miér­co­les, los mari­ne­ros pro­ta­go­ni­za­ron una mani­fes­ta­ción, fren­te a la esta­ción plu­vial, que con­tó con el apo­yo del SUTEBA Tigre. Según mani­fes­ta­ron, la medi­da de fuer­za con­ti­nua­rá por tiem­po inde­ter­mi­na­do has­ta que les sean abo­na­dos el total de los sala­rios caí­dos.

TRABAJADORES

Ya se recu­pe­ra­ron 300 pues­tos de tra­ba­jo per­di­dos en el macris­mo

El rele­va­mien­to rea­li­za­do por la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do cote­ja que en la era Macri 35.000 tra­ba­ja­do­res per­die­ron su pues­to. A su vez, la nego­cia­ción gre­mial con el nue­vo Gobierno, ya logró la rein­cor­po­ra­ción de 300 des­pe­di­dos en dis­tin­tos sec­to­res del Esta­do Nacio­nal.

Los cua­tro años de gobierno macris­ta, con un mode­lo polí­ti­co neo­li­be­ral, se carac­te­ri­za­ron por el ajus­te y des­pi­dos en dife­ren­tes áreas del Esta­do Nacio­nal. La con­tra­par­te fue la lucha, movi­li­za­ción y resis­ten­cia que las y los tra­ba­ja­do­res pusie­ron y lle­va­ron a las calles.

Canal Abier­to acce­dió al infor­me ela­bo­ra­do por la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do que está pron­to a ser publi­ca­do, en el que rele­va­ron los des­pi­dos des­de 2015 a 2019, y las rein­cor­po­ra­cio­nes que la nego­cia­ción entre el sin­di­ca­to y el nue­vo Gobierno nacio­nal acor­da­ron. En lo que va del año, se ha logra­do la rein­cor­po­ra­ción de 300 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res a sus pues­tos labo­ra­les.

“Resis­tir y pelear­le al mode­lo macris­ta ha sido la ban­de­ra de lucha que guió la polí­ti­ca de los últi­mos 4 años. Ajus­te, más ajus­te, rece­sión eco­nó­mi­ca, endeu­da­mien­to astro­nó­mi­co, suba de la pobre­za y miles de des­pi­dos en el Esta­do han hecho de ATE un gre­mio en per­ma­nen­te movi­li­za­ción”, sos­tie­nen des­de el sin­di­ca­to.

Des­de fines de 2015 a diciem­bre de 2019, más de 35.000 tra­ba­ja­do­res esta­ta­les per­die­ron sus pues­tos en el mar­co de la lla­ma­da “Ter­ce­ra Refor­ma del Esta­do”, pro­duc­to del ajus­te imple­men­ta­do. “Nos pusi­mos al fren­te de la lucha en defen­sa de cada pues­to de tra­ba­jo y, a la vez, denun­cia­mos el vacia­mien­to de áreas estra­té­gi­cas como la pro­duc­ción nacio­nal, la cien­cia, la ener­gía, la salud, la edu­ca­ción y la segu­ri­dad social”, des­ta­ca ATE.

Como for­ma de hacer fren­te a esta situa­ción, el año pasa­do se con­for­mó la CORREDMA, una comi­sión encar­ga­da de bre­gar por el rele­va­mien­to y Rein­cor­po­ra­ción de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras Esta­ta­les Des­pe­di­dos en la era Macri.

A con­ti­nua­ción, se pre­sen­ta el deta­lle de cada sec­tor: