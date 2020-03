Argentina. CORONAVIRUS. El Gobierno declaró la emergencia sanitaria en todo el país por un año/ Punto por punto: qué dice el DNU del Gobierno que estableció la cuarentena obligatoria … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​12 de mar­zo 2020 . — –

Por DNU el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez decla­ró la emer­gen­cia sani­ta­ria en toda la Argen­ti­na y por el pla­zo de un año. La reso­lu­ción pre­si­den­cial sub­ra­ya el cum­pli­mien­to obli­ga­to­rio de la cua­ren­te­na para quie­nes hayan regre­sa­do de los paí­ses con cir­cu­la­ción del virus en los últi­mos días.

El decre­to extien­de a 35 los labo­ra­to­rios con capa­ci­dad de aná­li­sis de los posi­bles casos de con­ta­gio del virus.

Ade­más, se rati­fi­ca la deci­sión de lle­var a cabo una cam­pa­ña edu­ca­ti­va y de con­cien­ti­za­ción en todo el país.

Se pone de mani­fies­to la deci­sión de coor­di­nar con todas las juris­dic­cio­nes del país medi­das de pre­ven­ción en medios de trans­por­te, luga­res de tra­ba­jo y todo espa­cio con impor­tan­te cir­cu­la­ción de per­so­nas.

El decre­to con­si­de­ra zonas afec­ta­das a Esta­dos Uni­dos, Euro­pa, Corea del Sur, Chi­na e Irán, lo cual ya no pun­tua­li­za paí­ses del vie­jo con­ti­nen­te sino que abar­ca a todas las nacio­nes allí inclui­das.

Se dis­po­ne la sus­pen­sión de vue­los inter­na­cio­na­les con zonas afec­ta­das por el pla­zo de 30 días.

Pun­to por pun­to: qué dice el DNU del Gobierno que esta­ble­ció la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por el Coro­na­vi­rus

Dis­po­ne la emer­gen­cia sani­ta­ria en todo el país por el pla­zo de un año y la sus­pen­sión de los vue­los inter­na­cio­na­les de pasa­je­ros pro­ve­nien­tes de las “zonas afec­ta­das” duran­te el pla­zo de 30 días

El Gobierno dio a cono­cer final­men­te este jue­ves a la tar­de el decre­to de nece­si­dad y urgen­cia (DNU) que esta­ble­ce la cua­ren­te­na obi­ga­to­ria por el coro­na­vi­rus y dis­po­ne la emer­gen­cia sani­ta­ria en todo el país por el pla­zo de un año.

Allí se seña­la:

1. Debe­rán per­ma­ne­cer ais­la­das duran­te 14 días, pla­zo que podrá ser modi­fi­ca­do por la auto­ri­dad de apli­ca­ción según la evo­lu­ción epi­de­mio­ló­gi­ca, las siguien­tes per­so­nas:

a) Quie­nes revis­tan la con­di­ción de “casos sos­pe­cho­sos”. A los fines del pre­sen­te Decre­to, se con­si­de­ra “caso sos­pe­cho­so” a la per­so­na que pre­sen­ta fie­bre y uno o más sín­to­mas res­pi­ra­to­rios (tos, dolor de gar­gan­ta o difi­cul­tad res­pi­ra­to­ria) y que ade­más, en los últi­mos días, ten­ga his­to­rial de via­je a “zonas afec­ta­das” o haya esta­do en con­tac­to con casos con­fir­ma­dos o pro­ba­bles de COVID-19. La defi­ni­ción podrá ser actua­li­za­da por la auto­ri­dad sani­ta­ria, en fun­ción de la evo­lu­ción epi­de­mio­ló­gi­ca.

b) Quie­nes posean con­fir­ma­ción médi­ca de haber con­traí­do el COVID – 19.

c) Los “con­tac­tos estre­chos” de las per­so­nas com­pren­di­das en los apar­ta­dos a) y b) pre­ce­den­tes en los tér­mi­nos en que lo esta­ble­ce la auto­ri­dad de apli­ca­ción.

d) Quie­nes arri­ben al aís habien­do tran­si­ta­do por “zonas afec­ta­das”. Estas per­so­nas debe­rán tam­bién brin­dar infor­ma­ción sobre su iti­ne­ra­rio, decla­rar su domi­ci­lio en el país y some­ter­se a un examen médi­co lo menos inva­si­vo posi­ble para deter­mi­nar el poten­cial ries­go de con­ta­gio y las accio­nes pre­ven­ti­vas a adop­tar que debe­rán ser cum­pli­das, sin excep­ción. No podrán ingre­sar ni per­ma­ne­cer en el terri­to­rio nacio­nal los extran­je­ros no resi­den­tes en el país que no den cum­pli­mien­to a la nor­ma­ti­va sobre ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y a las medi­das sani­ta­rias vigen­tes, sal­vo excep­cio­nes dis­pues­tas por la auto­ri­dad sani­ta­ria o migra­to­ria.

e) Quie­nes hayan arri­ba­do al país en los últi­mos 14 días, habien­do tran­si­ta­do por “zonas afec­ta­das”. No podrán per­ma­ne­cer en el terri­to­rio nacio­nal los extran­je­ros no resi­den­tes en el país que no den cum­pli­mien­to a la nor­ma­ti­va sobre ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y a las medi­das sani­ta­rias vigen­tes, sal­vo excep­cio­nes dis­pues­tas por la auto­ri­dad sani­ta­ria o migra­to­ria.

En caso de veri­fi­car­se el incum­pli­mien­to del ais­la­mien­to indi­ca­do y demás obli­ga­cio­nes* esta­ble­ci­das en el pre­sen­te artícu­lo, los fun­cio­na­rios o fun­cio­na­rias, per­so­nal de salud, per­so­nal a car­go de esta­ble­ci­mien­tos edu­ca­ti­vos y auto­ri­da­des en gene­ral que tomen cono­ci­mien­to de tal cir­cuns­tan­cia, *debe­rán radi­car denun­cia penal para inves­ti­gar la posi­ble comi­sión de los deli­tos pre­vis­tos en los artícu­los 205, 239 y con­cor­dan­tes del Códi­go Penal.*

ZONAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA: A la fecha de dic­ta­do del pre­sen­te decre­to, se con­si­de­ran “zonas afec­ta­das” por la pan­de­mia de COVID-19, todos los paí­ses de Euro­pa, Esta­dos Uni­dos, Corea del Sur, Japón, Chi­na, e Irán.

La auto­ri­dad de apli­ca­ción actua­li­za­rá dia­ria­men­te la infor­ma­ción al res­pec­to, según la evo­lu­ción epi­de­mio­ló­gi­ca.

SUSPENSIÓN TEMPORARIA DE VUELOS: Se dis­po­ne la sus­pen­sión de los vue­los inter­na­cio­na­les de pasa­je­ros pro­ve­nien­tes de las “zonas afec­ta­das”, duran­te el pla­zo de 30 días.

OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Los ope­ra­do­res de medios de trans­por­te, inter­na­cio­na­les y nacio­na­les, que ope­ran en la Repú­bli­ca Argen­ti­na, esta­rán obli­ga­dos a cum­plir las medi­das sani­ta­rias y las accio­nes pre­ven­ti­vas que se esta­blez­can.

EVENTOS MASIVOS: Podrá dis­po­ner­se el cie­rre de museos, cen­tros depor­ti­vos, salas de jue­gos, res­tau­ran­tes, pis­ci­nas y demás luga­res de acce­so públi­co; sus­pen­der espec­tácu­los públi­cos y todo otro even­to masi­vo; impo­ner dis­tan­cias de segu­ri­dad y otras medi­das nece­sa­rias para evi­tar aglo­me­ra­cio­nes.

OBLIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REPORTAR SÍNTOMAS: Las per­so­nas que pre­sen­ten sín­to­mas com­pa­ti­bles con COVID-19 debe­rán repor­tar de inme­dia­to dicha situa­ción a los pres­ta­do­res de salud.

INFRACCIONES A LAS NORMAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA: La infrac­ción a las medi­das pre­vis­tas en este Decre­to dará lugar a las san­cio­nes que resul­ten apli­ca­bles según la nor­ma­ti­va vigen­te, sin per­jui­cio de las denun­cias pena­les que corres­pon­da efec­tuar para deter­mi­nar la even­tual comi­sión de deli­tos de acción públi­ca, con­for­me lo pre­vis­to en los artícu­los 205, 239 y con­cor­dan­tes del Códi­go Penal.

INSUMOS CRÍTICOS: SALUD y DESARROLLO PRODUCTIVO, podrán fijar pre­cios máxi­mos para el alcohol en gel, los bar­bi­jos, u otros insu­mos crí­ti­cos, defi­ni­dos como tales. Asi­mis­mo, podrán adop­tar las medi­das nece­sa­rias para pre­ve­nir su des­abas­te­ci­mien­to.

INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN: El MINISTERIO DE SALUD dará infor­ma­ción dia­ria sobre las “zonas afec­ta­das” y la situa­ción epi­de­mio­ló­gi­ca.

El país sus­pen­de el visa­do de ciu­da­da­nos de Chi­na, Corea del Sur, Irán, EE.UU. y Euro­pa

Se sus­pen­dió la entre­ga de visas de ingre­so y per­mi­sos de resi­den­cia.

Una pos­tal del aero­puer­to de Ezei­za en días de coro­na­vi­rus (foto: Minis­te­rio de Salud)

La cri­sis que vive el mun­do por estos días al son del coro­na­vi­rus ya tie­ne su medi­da más con­tun­den­te has­ta el momen­to en Argen­ti­na: el gobierno nacio­nal deci­dió a tra­vés de su ofi­ci­na de Migra­cio­nes, sus­pen­der la entre­ga de auto­ri­za­cio­nes de ingre­so y per­mi­sos de resi­den­cia a ciu­da­da­nos de Chi­na, Esta­dos Uni­dos, Irán, Corea del Sur y la Unión Euro­pea, entre otros.

Se tra­ta de una sus­pen­sión tran­si­to­ria, según la dis­po­si­ción fir­ma­da por la Direc­ción de Migra­cio­nes y publi­ca­da este jue­ves en el Bole­tín Ofi­cial.

La dis­po­si­ción 1644⁄ 2020 dejó sin efec­to la auto­ri­za­ción de «resi­den­te tem­po­ra­rio» a quie­nes ten­gan las siguien­tes nacio­na­li­da­des o pro­ven­gan de los siguien­tes paí­ses: Chi­na, Corea del Sur, Irán, Japón, Esta­dos Uni­dos, el Reino Uni­do e Irlan­da del Nor­te, los Esta­dos de la Unión Euro­pea y los paí­ses que con­for­man el espa­cio Schen­gen (Ale­ma­nia, Aus­tria, Bél­gi­ca, Dina­mar­ca, Eslo­ve­nia, Espa­ña, Esto­nia, Fin­lan­dia, Fran­cia, Gre­cia, Holan­da, Hun­gría, Islan­dia, Ita­lia, Leto­nia, Liech­tens­tein, Litua­nia, Luxem­bur­go, Mal­ta, Norue­ga, Polo­nia, Por­tu­gal, Repú­bli­ca Che­ca, Repú­bli­ca Eslo­va­ca, Sue­cia y Sui­za).

Asi­mis­mo, se pun­tua­li­zan las siguien­tes cate­go­rías de resi­den­te: tra­ba­ja­dor migran­te, rentista,pensionado, inver­sio­nis­ta, cien­tí­fi­cos y per­so­nal espe­cia­li­za­do, depor­tis­tas, artis­tas, reli­gio­sos de cul­tos reco­no­ci­dos ofi­cial­men­te, aca­dé­mi­cos y estu­dian­tes.

Tam­bién se sus­pen­de la tra­mi­ta­ción de la «resi­den­cia tran­si­to­ria» (dedi­ca­da a quie­nes desean tra­ba­jar en el país) para aque­llos que pro­ven­gan de los men­cio­na­dos paí­ses con el fin de rea­li­zar labo­res aca­dé­mi­cas o soli­ci­ten per­mi­sos espe­cia­les para tra­ba­jar en el cam­po cien­tí­fi­co, pro­fe­sio­nal, téc­ni­co, reli­gio­so o artís­ti­co.

Ade­más, se sus­pen­de por el momen­to la tra­mi­ta­ción onli­ne de la Auto­ri­za­ción de Via­je Elec­tró­ni­ca (AVE) para los ciu­da­da­nos de esas nacio­na­li­da­des cita­das.

Días atrás la Can­ci­lle­ría dejó de auto­ri­zar visas ges­tio­na­das en paí­ses de alto ries­go de infec­ción. En ese mar­co, Migra­cio­nes sus­pen­dió a los con­su­la­dos argen­ti­nos como auto­ri­da­des dele­ga­das para con­ce­der per­mi­sos de ingre­so y visas en Chi­na, Corea del Sur, Japón, Esta­dos Uni­dos, Irán, Reino Uni­do e Irlan­da del Nor­te, la Unión Euro­pea y el espa­cio Schen­gen.

«Resul­ta fun­da­men­tal el refuer­zo de medi­das pre­ven­ti­vas ten­dien­tes a res­trin­gir las posi­bi­li­da­des de cir­cu­la­ción del virus», agre­ga el tex­to apa­re­ci­do en el Bole­tín Ofi­cial.

Por el coro­na­vi­rus, los ban­cos piden que no se vaya a las sucur­sa­les

Jue­ves 12 de Mar­zo | 05:48Todas las aso­cia­cio­nes de enti­da­des finan­cie­ras soli­ci­tan a quie­nes están ban­ca­ri­za­dos que uti­li­cen el sis­te­ma de home ban­king.

Por el coro­na­vi­rus, los ban­cos piden que no se vaya a las sucur­sa­les

Las enti­da­des agru­pa­das en la Aso­cia­ción de Ban­cos Argen­ti­nos (ADEBA), la Aso­cia­ción de Ban­cos de la Argen­ti­na (ABA), la Aso­cia­ción de Ban­cos Públi­cos y Pri­va­dos de la Argen­ti­na (Abap­pra) y la Aso­cia­ción de la Ban­ca Espe­cia­li­za­da (ABE) pidie­ron a los clien­tes de los dis­tin­tos ban­cos con sede en el país que tra­ten de no ir a las sucur­sa­les y opten por el sis­te­ma de home ban­king.

Lo hicie­ron en el mar­co de la dise­mi­na­ción en Argen­ti­na del coro­na­vi­rus, que has­ta este miér­co­les inclu­si­ve suma­ba 21 con­ta­gia­dos y una víc­ti­ma fatal.

«Se reco­mien­da el uso de cana­les elec­tró­ni­cos para rea­li­zar ope­ra­cio­nes ban­ca­rias como home-ban­king y apli­ca­cio­nes móvi­les para rea­li­zar pagos, trans­fe­ren­cias, con­sul­tas de sal­dos, e infor­ma­ción sobre todo tipo de ope­ra­cio­nes» indi­ca­ron las enti­da­des ban­ca­rias en un comu­ni­ca­do..

Ade­más, acon­se­ja­ron «espe­cial­men­te a los adul­tos mayo­res el uso de estos medios evi­tan­do la asis­ten­cia en sucur­sa­les».

Asi­mis­mo, las enti­da­des del sis­te­ma finan­cie­ro infor­ma­ron que incre­men­ta­ron las medi­das de higie­ne en sucur­sa­les y caje­ros auto­má­ti­cos.

«Se sugie­re a los ciu­da­da­nos que res­pe­ten las medi­das de pre­ven­ción de con­ta­gio y que las per­so­nas que pre­sen­ten sín­to­mas com­pa­ti­bles con el virus no asis­tan a sucur­sa­les», seña­la el comu­ni­ca­do, emi­ti­do lue­go de que la OMS cali­fi­ca­ra al coro­na­vi­rus como pan­de­mia.