México. “Orquestan ataques con grupos armados «

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 de mar­zo de 2020

COMUNICADO POR EL QUE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA ACLARA QUE EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD ESTÁ LIBRE DEL CRIMEN ORGANIZADO Y QUE EL GRUPO CRIMINAL DE CEMEÍ VERDÍA ZEPEDA BUSCA PROVOCAR VIOLENCIA E INESTABILIDAD CON FINES DELINCUENCIALES

A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE NUESTRO PAIS.

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO.

AL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.

A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.

A LA HONORABLE OPINION PUBLICA.

A tra­vés de este comu­ni­ca­do hace­mos del cono­ci­mien­to públi­co que el sába­do 07 de mar­zo de 2020, nues­tra comu­ni­dad fue aler­ta­da sobre la pre­sen­cia de per­so­nas fuer­te­men­te arma­das no iden­ti­fi­ca­das en el lugar cono­ci­do como “La Pin­ta­da”, per­te­ne­cien­te a la comu­ni­dad indí­ge­na de San­ta María de Ostu­la; dicho pun­to es colin­dan­cia con la comu­ni­dad indí­ge­na de Coire y el muni­ci­pio de Chi­ni­cui­la. La guar­dia comu­nal, res­pon­sa­ble de la segu­ri­dad en esa fran­ja de nues­tro terri­to­rio, reali­zó un reco­rri­do para veri­fi­car la aler­ta de hom­bres arma­dos, empren­dien­do la bús­que­da a la 01:00 a.m., y tras seguir el ras­tro de ellos topa­ron con el domi­ci­lio del C. Mar­tin Nepa­mu­ceno Domín­guez, escol­ta per­so­nal y lugar­te­nien­te de Cemei Anto­nio Ver­dia Zepe­da, ambas per­so­nas expul­sa­das de la comu­ni­dad el día 21 de julio del 2018 por aten­tar en con­tra de la comu­ni­dad y tener víncu­los con la delin­cuen­cia orga­ni­za­da.

Al momen­to de ver­se sor­pren­di­do por la guar­dia comu­nal, Mar­tin Nepa­mu­ceno y su gru­po dis­pa­ra­ron a matar a los ele­men­tos de la guar­dia comu­nal y al Jefe de Tenen­cia de Ostu­la; en el momen­to del ata­que y por el arma­men­to de alto poder que por­ta­ban, la guar­dia comu­nal se reple­gó para res­guar­dar­se del ata­que de Mar­tin Nepa­mu­ceno y sus hom­bres, en ese momen­to los sica­rios huye­ron del lugar lle­ván­do­se con­si­go un radio de comu­ni­ca­ción que uti­li­za­ron para decir­nos que “per­te­ne­cen al CJNG y que Ostu­la será de ellos ten­ga que morir quien ten­ga que morir”.

Cemei Ver­dia Zepe­da, en su deses­pe­ra­ción por cum­plir con los com­pro­mi­sos y acuer­dos pac­ta­dos con el Car­tel de Jalis­co Nue­va Gene­ra­ción CJNG, está orques­tan­do múl­ti­ples ata­ques como los dos últi­mos ocu­rri­dos: uno en el muni­ci­pio de Aqui­la y el otro en el muni­ci­pio de Chi­ni­cui­la, ata­can­do a bala­zos la cabe­ce­ra y el pala­cio muni­ci­pal de Villa Vic­to­ria, pro­pi­cian­do con ello la des­es­ta­bi­li­za­ción social, dan­do como con­se­cuen­cia que no exis­ta la paz y la tran­qui­li­dad que se vivía has­ta antes de que Cemei per­te­ne­cie­ra al gru­po delic­ti­vo antes men­cio­na­do.

Ver­dia Zepe­da es el enla­ce prin­ci­pal que ope­ra des­de Coli­ma para orques­tar ata­ques con gru­pos arma­dos per­te­ne­cien­tes al CJNG con el fin de entre­gar­les los muni­ci­pios de Coal­co­mán, Chi­ni­cui­la, Coahua­ya­na y Aqui­la, for­man­do gru­pos apo­ya­dos por el CJNG para ase­si­nar, levan­tar, matar, tor­tu­rar, secues­trar y extor­sio­nar; cau­san­do mie­do y zozo­bra a la pobla­ción como ha ocu­rri­do en los muni­ci­pios antes men­cio­na­dos.

Por tal moti­vo Cemei lan­za una cam­pa­ña de des­pres­ti­gio a nues­tra comu­ni­dad y a nues­tra lucha por la madre tie­rra uti­li­zan­do las redes socia­les y un medio de comu­ni­ca­ción de nom­bre “90 GRADOS” que tie­ne pre­fe­ren­cia por dar audien­cia a la gen­te afín al gru­po delic­ti­vo CJNG. Nues­tra comu­ni­dad indí­ge­na de San­ta María de Ostu­la es ple­na­men­te reco­no­ci­da ante las ins­tan­cias guber­na­men­ta­les y no guber­na­men­ta­les por ser una comu­ni­dad que lucha por su gen­te, por su pue­blo, por la paz y por ser libres.

Por todo lo ante­rior des­men­ti­mos a Cemei Ver­dia Zepe­da por todas las acu­sa­cio­nes fal­sas hacia nues­tra comu­ni­dad, pues:

• Den­tro de nues­tro terri­to­rio comu­nal no exis­ten gru­pos arma­dos.

• Nues­tras auto­ri­da­des civi­les, agra­rias y nues­tra orga­ni­za­ción comu­nal no están some­ti­das por nin­gún gru­po cri­mi­nal.

• La guar­dia comu­nal no ha rea­li­za­do nin­gu­na deten­ción, mucho menos des­apa­ri­ción, de nin­gu­na per­so­na den­tro o fue­ra de la comu­ni­dad.

• Den­tro de la comu­ni­dad indí­ge­na de San­ta María de Ostu­la, ran­che­rías, pue­blos y encar­ga­tu­ras de orden, no exis­ten per­so­nas secues­tra­das ni pri­va­das de su liber­tad.

Ante esto, res­pon­sa­bi­li­za­mos al cri­mi­nal Cemei Ver­dia Zepe­da por los hechos, repre­sa­lias y ata­ques que ocu­rran en con­tra de nues­tra guar­dia comu­nal, encar­ga­dos de orden, Jefes de Tenen­cia, Comi­sa­ria­do de Bie­nes Comu­na­les y las y los comu­ne­ros de la comu­ni­dad indí­ge­na de San­ta María de Ostu­la.

La comu­ni­dad indí­ge­na de San­ta María de Ostu­la esta pres­ta para cual­quier acla­ra­ción y aten­cio­nes ante los medios de comu­ni­ca­ción y las diver­sas auto­ri­da­des.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuen­te: Pozol Colec­ti­vo