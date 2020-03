Argentina. Resumen gremial. Coronavirus: La Corte otorga una licencia a trabajadores del Poder Judicial que hayan viajado al exterior/ Aeronavegantes recomienda a los tripulantes de cabina ponerse en cuarentena … (Más info)

Coro­na­vi­rus: La Cor­te otor­ga una licen­cia a tra­ba­ja­do­res del Poder Judi­cial que hayan via­ja­do al exte­rior

Por Redac­ción EDA –

En sin­to­nía con lo dis­pues­to por el Gobierno nacio­nal, la Cor­te Supre­ma de Jus­ti­cia les brin­da licen­cia con goce de suel­do a aque­llos tra­ba­ja­do­res del Poder Judi­cial que arri­ben del exte­rior. En su deci­sión, el máxi­mo tri­bu­nal expo­ne que se otor­ga “una licen­cia excep­cio­nal, con goce de habe­res, para todos aque­llos magis­tra­dos, fun­cio­na­rios y emplea­dos que regre­sen al país de áreas con cir­cu­la­ción y trans­mi­sión de coro­na­vi­rus (COVID-19), en la for­ma y en los tér­mi­nos que sur­gen del artícu­lo 1 de la reso­lu­ción 178⁄ 2020 del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social”.

Al tiem­po que agre­gan que esta licen­cia “será otor­ga­da, en cada caso, por las auto­ri­da­des refe­ri­das en el artícu­lo 2 del Régi­men de Licen­cia para Magis­tra­dos, Fun­cio­na­rios y Emplea­dos de la Jus­ti­cia Nacio­nal; quie­nes debe­rán tener en con­si­de­ra­ción, a esos efec­tos, las reco­men­da­cio­nes vigen­tes ema­na­das de la auto­ri­dad de salud com­pe­ten­te”.

Tam­bién indi­ca­ron que ante las reco­men­da­cio­nes del minis­te­rio de Salud, en el mar­co del plan de pre­pa­ra­ción y res­pues­ta al COVID-19 (coro­na­vi­rus) y las accio­nes de emer­gen­cia sani­ta­ria adop­ta­das en el mis­mo sen­ti­do por las auto­ri­da­des loca­les de las pro­vin­cias y del Gobierno de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, “corres­pon­de que este Tri­bu­nal, en su carác­ter de cabe­za del Poder Judi­cial de la Nación, acom­pa­ñe las medi­das dis­pues­tas, con el fin de pre­ser­var la salud del per­so­nal del Poder Judi­cial de la Nación como así tam­bién la de todas aque­llas per­so­nas que con­cu­rran a los tri­bu­na­les y depen­den­cias que lo inte­gran; de for­ma de con­tri­buir, ade­más, con la con­ten­ción de la pro­pa­ga­ción de la infec­ción por coro­na­vi­rus”.

Acer­ca de la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus, Alber­to Fer­nán­dez, quien dis­pu­so cua­ren­te­na obli­ga­to­ria para quie­nes arri­ben des­de paí­ses con alta pre­sen­cia de coro­na­vi­rus, “la per­so­na que cum­ple la cua­ren­te­na de 14 días des­pués de via­jar tie­ne la obli­ga­ción de que­dar­se y recluir­se en sole­dad en su casa”. Y aña­dió que “si no la cum­ple, esta­rá incu­rrien­do en un deli­to que pone en ries­go a la salud públi­ca”.

La deci­sión fue toma­da lue­go de la reunión espe­cial de Gabi­ne­te que se con­cre­tó duran­te la tar­de del mar­tes en Casa Rosa­da, lue­go de la que tam­bién se con­fir­mó el lan­za­mien­to de un fon­do sani­ta­rio espe­cial de 1700 millo­nes de pesos para luchar con­tra la epi­de­mia, que ya regis­tra 19 casos en nues­tro país.

Fede­ra­ción por­tua­ria acuer­da a una mesa sec­to­rial que inclu­ye a las navie­ras

En el mar­co del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, los gre­mios de la Fede­ra­ción Marí­ti­ma Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval (FeM­PIN­RA) acor­da­ron armar mesa sec­to­rial con todos los acto­res. Se va a desa­rro­llar bajo el para­guas del Minis­te­rio de Trans­por­te. Bus­ca evi­tar des­pi­dos masi­vos en el puer­to de Bue­nos Aires.11/03/2020 16:20:00

La Fede­ra­ción Marí­ti­ma Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval (FeM­PIN­RA) que con­du­ce Juan Car­los Sch­mid, se reunió este mar­tes en la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Empleo y Segu­ri­dad Social (MTEySS) jun­to a las empre­sas TRP, Ter­mi­nal 4, BACTSSA.S.A y Exol­gan, en el mar­co de la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria fren­te al paro anun­cia­do por los gre­mios por­tua­rios la sema­na pasa­da. Acor­da­ron «con­vo­car a una mesa sec­to­rial den­tro de los pró­xi­mos 10 días en el Minis­te­rio de Trans­por­te para abor­dar la situa­ción del Puer­to de Bue­nos Aires», indi­ca­ron.

«Lue­go de un deba­te y expo­si­ción de posi­cio­nes que­dó esta­ble­ci­do que ni el sec­tor sin­di­cal ni el Esta­do iban a sopor­tar un des­pi­do, acor­da­ron par­ti­ci­par de una mesa sec­to­rial de tra­ba­jo a desa­rro­llar­se en el Minis­te­rio de Trans­por­te a fines de abor­dar la pro­ble­má­ti­ca del ámbi­to den­tro del perío­do de la con­ci­lia­ción volun­ta­ria acor­da­da.» infor­ma­ron des­de FeM­PIN­RA

Asi­mis­mo, soli­ci­ta­ron «con­vo­car a las líneas marí­ti­mas invo­lu­cra­das en la fase comer­cial del con­flic­to» y se dejó esta­ble­ci­da una pró­xi­ma audien­cia a rea­li­zar­se el 26 de mar­zo a las 12:00 horas en las ofi­ci­nas de Tra­ba­jo.

Des­de FeM­PIN­RA des­ta­ca­ron el com­pro­mi­so del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de «pre­ser­var la paz social, los pues­tos de tra­ba­jo y la ope­ra­to­ria, den­tro del perío­do de con­ci­lia­ción volun­ta­ria con un pla­zo de 10 días».

La reunión se lle­vó a cabo en la sede del Minis­te­rio de Tra­ba­jo que con­du­ce Clau­dio Moro­ni con la par­ti­ci­pa­ción de los Secre­ta­rios Gene­ra­les de los gre­mios por­tua­rios y los CEOs de las empre­sas men­cio­na­das que ope­ran en el Puer­to de Bue­nos. Del lado de las auto­ri­da­des nacio­na­les, par­ti­ci­pó el Secre­ta­rio de Tra­ba­jo Mar­cer­lo Bellot­ti, el Jefe de Gabi­ne­te del Minis­te­rio de Trans­por­te Abel Nico­lás De Manue­le y el Geren­te Gene­ral de la Admi­nis­tra­ción Gene­ral de Puer­tos, José Beni.

Bas­ta de ajus­te

La CTA Autó­no­ma res­pal­da las luchas de las y los tra­ba­ja­do­res y recla­ma urgen­te con­vo­ca­to­ria

al Con­se­jo del Sala­rio Míni­mo,

Vital y Móvil

La CTA Autó­no­ma expre­sa su res­pal­do a las tra­ba­ja­do­ras y los

tra­ba­ja­do­res que están lle­van­do ade­lan­te accio­nes y recla­mos en todo el

país en defen­sa de los sala­rios y los dere­chos labo­ra­les y a la vez

afir­ma que es nece­sa­rio una inme­dia­ta con­vo­ca­to­ria al Con­se­jo del

Sala­rio Míni­mo, Vital y Móvil y la rein­cor­po­ra­ción de todos los y las

des­pe­di­das de la era Macri.

Des­de la CTA‑A exi­gi­mos que se res­pe­ten los acuer­dos pari­ta­rios

fir­ma­dos, a la vez que se res­ti­tu­yan dere­chos gana­dos, ya que es

inad­mi­si­ble que el ajus­te siga reca­yen­do sobre los sec­to­res popu­la­res,

cas­ti­gan­do mayor­men­te a las muje­res a car­go de las tareas de cui­da­do sin

remu­ne­ra­ción, para quie­nes deman­da­mos tra­ba­jo genuino.

Asi­mis­mo, recha­za­mos que se enca­ren las pari­ta­rias 2020 sus­ten­ta­das en

sumas fijas, que dete­rio­ran las esca­las de anti­güe­dad y los

esca­la­fo­nes, al tiem­po que des­fi­nan­cian a las obras socia­les y al

sis­te­ma pre­vi­sio­nal. Exi­gi­mos que se paguen los sala­rios adeu­da­dos a las

y los tra­ba­ja­do­res de la OSPLAD, así como a los de las pro­vin­cias de

Chu­but, Tucu­mán, Sal­ta, entre otras.

Aler­ta­mos sobre la situa­ción que atra­vie­san las y los jubi­la­dos y

soli­ci­ta­mos que se dero­gue la lla­ma­da Ley de Repa­ra­ción His­tó­ri­ca ya

que ha sido abier­ta­men­te per­ju­di­cial para el sec­tor, a quie­nes se debe

con­vo­car a dis­cu­tir la pró­xi­ma ley de movi­li­dad jubi­la­to­ria. Exi­gi­mos

que se pre­ser­ve el Fon­do de Garan­tías ya que hoy está sien­do usa­do

para finan­ciar al Esta­do.

La cri­sis eco­nó­mi­ca y el obs­ceno endeu­da­mien­to here­da­dos del gobierno

de Macri ponen al actual gobierno nacio­nal ante la impo­si­bi­li­dad de

poder dar las res­pues­tas que nece­si­ta el país y, sobre todo, de obte­ner

los recur­sos nece­sa­rios de los gru­pos eco­nó­mi­cos con­cen­tra­dos que se

bene­fi­cia­ron en los últi­mos años.

Por ello salu­da­mos la ini­cia­ti­va del gobierno nacio­nal de subir las

reten­cio­nes y seg­men­tar­las, a la vez que repu­dia­mos el loc­kout patro­nal

y la extor­sión de los sec­to­res de los agro­ne­go­cios ya que bus­can sólo

defen­der sus pri­vi­le­gios de siem­pre en el mar­co de un mode­lo

extrac­ti­vis­ta y depre­da­dor.

Rati­fi­ca­mos que la deu­da sigue sien­do con el pue­blo y que no es posi­ble

pagar­la has­ta que no se inves­ti­gue qué pro­por­ción es legí­ti­ma y cuál

se uti­li­zó para la espe­cu­la­ción finan­cie­ra y la fuga de capi­ta­les, en

detri­men­to de la reac­ti­va­ción de la eco­no­mía y a cos­ta de los que

menos tie­nen. Deci­mos que es nece­sa­ria la urgen­te con­vo­ca­to­ria al

Con­se­jo del Sala­rio Míni­mo, inclu­yen­do a todas las repre­sen­ta­cio­nes de

la cla­se tra­ba­ja­do­ra for­mal, pre­ca­ri­za­da, como así tam­bién de quie­nes

for­man par­te de la eco­no­mía popu­lar.

Del mis­mo modo, con­si­de­ra­mos nece­sa­rio lla­mar al Con­se­jo Eco­nó­mi­co y

Social para dar res­pues­ta a la tra­ge­dia social en la que vive nues­tro

país y exi­gi­mos la inme­dia­ta rein­cor­po­ra­ción de todos y todas las

des­pe­di­das duran­te el Gobierno de Macri.

secre­ta­ría de comu­ni­ca­ción y difu­sión

cen­tral de tra­ba­ja­do­res de la argen­ti­na – autó­no­ma

Perón 3866 – C.A.B.A. – Argen­ti­na

5411−4958−0997

El sin­di­ca­to del per­so­nal jerár­qui­co de ener­gía tuvo su pri­mer encuen­tro de muje­res

(Por Ana Flo­res Sorro­che @anisjoplin) Habla­mos con Mara Rive­ra, sub­se­cre­ta­ria de Géne­ros e Igual­dad de Opor­tu­ni­da­des de la Secre­ta­ría Gre­mial de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Supe­rior de Empre­sas de Ener­gía (APSEE) sobre cómo se tra­ba­ja la pers­pec­ti­va de géne­ro en un sec­tor labo­ral tan masculinizado.11/03/2020 15:11:00

El 6 de mar­zo, en la sema­na del Día de Inter­na­cio­nal de la Mujer Tra­ba­ja­do­ra, tuvo lugar el pri­mer encuen­tro de muje­res de la Aso­cia­ción del Per­so­nal Supe­rior de Empre­sas de Ener­gía (APSEE). Rea­li­za­ron un home­na­je inau­gu­ran­do una ins­ta­la­ción que en pala­bras de Mara Rive­ra, la sub­se­cre­ta­ria de Géne­ros e Igual­dad de Opor­tu­ni­da­des «estu­vo la ver­dad muy emo­ti­va.» Se tra­ta de una mues­tra per­ma­nen­te en el hall de entra­da del sin­di­ca­to del barrio por­te­ño de Mon­se­rrat que lle­va el nom­bre «A las que lucha­ron, luchan y lucha­rán».

Para las pala­bras de bien­ve­ni­da par­ti­ci­pó el secre­ta­rio gene­ral, Car­los Minuc­ci y die­ron un salu­do Clau­dia Laz­za­ro, por el Minis­te­rio de la Mujer de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, Sole­dad Alon­so, como dipu­tada pro­vin­cial y Vivia­na Gar­cía jun­to a Rive­ra de la Inter­na­cio­nal de Ser­vi­cios Públi­cos. Todas sin­di­ca­lis­tas.

Duran­te el ini­cio tam­bién pasa­ron un video de lo que fue­ron los últi­mos cua­tro años del colec­ti­vo Muje­res Sin­di­ca­lis­tas (en la Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT) en la calle, «en los que APSEE par­ti­ci­pó muy acti­va­men­te». Tal fue el caso de las resis­ten­cias exi­to­sas al inten­to del macris­mo de eli­mi­nar la mora­to­ria jubi­la­to­ria y a la refor­ma labo­ral encu­bier­ta en «Ley de Equi­dad de Géne­ro». Tam­bién par­ti­ci­pa­ron de tres encuen­tros nacio­na­les de muje­res y de las mar­chas por el 8 de mar­zo.

Des­pués se tra­ba­jó en tres comi­sio­nes. Una que se tra­tó de Qué tipo de ser­vi­cio públi­co que­re­mos, la otra de Mujer y sin­di­ca­lis­mo y la otra Empre­sas con pers­pec­ti­va de géne­ro libre de vio­len­cias. Lue­go fina­li­zó la jor­na­da. «El 4 de abril vamos a estar hacien­do la devo­lu­ción de las comi­sio­nes y cerran­do el encuen­tro» en el barrio por­te­ño de Mata­de­ros, en un salón que per­te­ne­ce al sin­di­ca­to.

«La ver­dad fue muy emo­ti­vo por­que pre­via­men­te se visi­tó a las com­pa­ñe­ras en sus luga­res de tra­ba­jo, invi­tán­do­las al encuen­tro y pudie­ron par­ti­ci­par muchas com­pa­ñe­ras. Fue muy lin­da», afir­mó Rive­ra.

«La idea más que nada es gene­rar entre las com­pa­ñe­ras una agen­da en común para, no sólo tra­ba­jar las pro­ble­má­ti­cas de géne­ro que tene­mos en los sec­to­res tan mas­cu­li­ni­za­dos como son las empre­sas de ener­gía sino tam­bién para acre­cen­tar la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­ras en estos sec­to­res.», pun­tua­li­zó.

Para cerrar, espe­ci­fi­có con datos duros: «Noso­tras aho­ra somos un 15 por cien­to de afi­lia­das y eso sig­ni­fi­ca que hay un 15 por cien­to de muje­res que lle­gan a los car­gos de con­duc­ción. Que­re­mos tra­ba­jar para rom­per ese «techo de cris­tal» y que maña­na sea­mos el 30, 40 por cien­to. Ese es un tra­ba­jo que tene­mos que hacer des­de el sin­di­ca­to, yo estoy en la Secre­ta­ría Gre­mial y lo plan­teé des­de ahí, for­ta­le­cer la igual­dad de opor­tu­ni­da­des en las empre­sas».

La Jus­ti­cia de Mora­les y Bla­quier pro­ce­só al líder del gre­mio del Inge­nio Ledes­ma

Se tra­ta de Rafael Var­gas, el líder del Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos del Azú­car del Inge­nio Ledes­ma (SOEAIL). Des­de la CTA Autó­no­ma cata­lo­ga­ron la deci­sión judi­cial como un «inten­to de dis­ci­pli­na­mien­to a la cla­se trabajadora».11/03/2020 11:45:00

La CTA Autó­no­ma que con­du­ce Ricar­do Pei­dro repu­dió el pro­ce­sa­mien­to del secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to Azu­ca­re­ro de Ledes­ma, Rafael Var­gas, y aler­tó sobre un «inten­to de dis­ci­pli­na­mien­to que se quie­re impo­ner sobre la cla­se tra­ba­ja­do­ra orga­ni­za­da».

«Des­de que el Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos del Azú­car del Inge­nio Ledes­ma (SOEAIL) está al fren­te de las luchas, las con­di­cio­nes de vida y sala­ria­les de los tra­ba­ja­do­res azu­ca­re­ros han mejo­ra­do expo­nen­cial­men­te, y este pro­ce­sa­mien­to es otra mues­tra del dis­ci­pli­na­mien­to que se quie­re impo­ner sobre la cla­se tra­ba­ja­do­ra orga­ni­za­da», advir­tió la cen­tral a tra­vés de un comu­ni­ca­do.

Por eso, la orga­ni­za­ción exi­gió que «se revo­que la deci­sión del Tri­bu­nal N° 3 de Jujuy de dis­po­ner la ele­va­ción a jui­cio» de Var­gas bajo la impu­tación de «tur­ba­ción de la pose­sión».

Var­gas, tam­bién secre­ta­rio de Dere­cho Huma­nos de la CTA Autó­no­ma, sos­tu­vo­que el gober­na­dor juje­ño, Gerar­do Mora­les, y el empre­sa­rio Car­los Bla­quier, pro­pie­ta­rio del Inge­nio Ledes­ma, «per­si­guen a quie­nes nos ani­ma­mos a pelear y pro­tes­tar por nues­tros dere­chos», por lo que rati­fi­có que «Jujuy es una pro­vin­cia que se ha veni­do carac­te­ri­zan­do por levan­ta­mien­tos socia­les y gobier­nos patro­na­les don­de, sin la soli­da­ri­dad de cla­se, los patro­nes siem­pre triun­fan».

«Quie­ren encar­ce­lar a diri­gen­tes sin­di­ca­les y sen­tar pre­ce­den­tes para incul­car el mie­do y dis­ci­pli­nar a los que se rebe­lan con­tra las injus­ti­cias que se come­ten en esta pro­vin­cia», aña­dió el refe­ren­te sin­di­cal.

La cau­sa judi­cial, que data de 2013, se ini­ció ante la acu­sa­ción con­tra Var­gas por el deli­to de pre­sun­ta «usur­pa­ción» a raíz de su ingre­so en una pro­pie­dad de Ledes­ma por una pro­tes­ta.

«El paro del sec­tor agro­pe­cua­rio nos preo­cu­pa por­que atra­sa»

El secre­ta­rio gene­ral de la Unión Ferro­via­ria (UF), Ser­gio Sasia, cues­tio­nó la medi­da de fuer­za del cam­po con­tra la suba de reten­cio­nes, al seña­lar que ese paro «atra­sa» y remar­có que «cada uno tie­ne que apor­tar su gra­ni­to de are­na en esta situa­ción tan difí­cil» que vive el país.11/03/2020 08:51:00

«El paro del sec­tor agro­pe­cua­rio nos preo­cu­pa por­que atra­sa. Cada uno tie­ne que apor­tar su gra­ni­to de are­na en esta situa­ción tan difí­cil», sos­tu­vo el diri­gen­te ferro­via­rio en decla­ra­cio­nes a La990.

Al res­pec­to, Sasia pidió a los pro­duc­to­res agro­pe­cua­rios que rea­li­zan la pro­tes­ta que miren «hacia fue­ra, hacia el con­tex­to inte­gral del país, en el que hay mucha pobre­za».

En ese mar­co, el sin­di­ca­lis­ta aler­tó al cam­po sobre el hecho de hacer esa pro­tes­ta de cua­tro días en medio de la «situa­ción com­pli­ca­da» del país en la que ade­más se está «nego­cian­do una deu­da gene­ra­da por el gobierno ante­rior».

Con­sul­ta­do sobre la reunión de la «mesa chi­ca» de la CGT de la cual par­ti­ci­pó este lunes, Sasia comen­tó que allí «hubo un inter­cam­bio sobre la situa­ción en la que están cada una de las acti­vi­da­des de quie­nes está­ba­mos en la reunión, sobre cómo están las pari­ta­rias y sobre el esta­do de las con­ver­sa­cio­nes que hay con el Gobierno».

Tam­bién se abor­dó en aquel encuen­tro «la uni­dad hacia agos­to en la reno­va­ción de auto­ri­da­des que se va a dar en la CGT» duran­te ese mes, sos­tu­vo el diri­gen­te gre­mial.

Coro­na­vi­rus: Aero­na­ve­gan­tes reco­mien­da a los tri­pu­lan­tes de cabi­na poner­se en cua­ren­te­na

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes avi­só y sugi­rió en un comu­ni­ca­do interno a su base gre­mial que «Los tri­pu­lan­tes que regre­san de la zona de con­ta­gio (FCO/​MAD) podrán de mane­ra volun­ta­ria rea­li­zar el ais­la­mien­to de 14 días suge­ri­do por el decre­to del PEN».11/03/2020 00:18:00

De esta mane­ra, la enti­dad gre­mial que con­du­ce Juan Pablo Brey se adap­ta a las exi­gen­cias del Minis­te­rio de Salud de la Nación que con­du­ce Ginés Gar­cía y a las reco­men­da­cio­nes del Eje­cu­ti­vo nacio­nal ante la emer­gen­cia sani­ta­ria por el Coro­na­vi­rus.

«Cual­quier tri­pu­lan­te que por moti­vos jus­ti­fi­ca­bles y atri­bui­bles al coro­na­vi­rus, con­si­de­re per­ti­nen­te no rea­li­zar vue­los a las zonas iden­ti­fi­ca­das como focos de con­ta­gio, se encuen­tra ava­la­do por este sin­di­ca­to», sos­tu­vie­ron des­de Aero­na­ve­gan­tes.

Asi­mis­mo, acla­ra­ron que «Toda medi­da va varian­do de mane­ra diná­mi­ca, al tiem­po que las auto­ri­da­des nacio­na­les toman deci­sio­nes. Los regre­sos a base serán coor­di­na­dos por el área ope­ra­ti­va de la empre­sa».

Tam­bién des­de el sin­di­ca­to pusie­ron a dis­po­si­ción un for­mu­la­rio «para todos aque­llos que quie­ran soli­ci­tar los 14 días de licen­cia, para vue­los que regre­san al país des­de zonas decla­ra­das en ries­go».

«Los regre­sos a base serán coor­di­na­dos por el área ope­ra­ti­va de la empre­sa. El Comi­té de cri­sis de la empre­sa Aero­lí­neas Argen­ti­nas-Aus­tral se está reunien­do en for­ma con­ti­nua por el Coro­na­vi­rus, y en cons­tan­te con­tac­to con nues­tra Secre­ta­ría Gre­mial», fina­li­za­ron.

Los judi­cia­les acep­ta­ron la ofer­ta de Kici­llof que logra con­te­ner otro foco de con­flic­to

El gre­mio de judi­cia­les bonae­ren­ses acep­tó la pro­pues­ta sala­rial del Gobierno pro­vin­cial para el pri­mer tri­mes­tre, que pre­vé un incre­men­to del 9% para mar­zo a cobrar en abril y una suma fija de entre 3.000 y 5.000 pesos, según el escalafón.11/03/2020 00:00:00

La deci­sión fue toma­da por las asam­bleas depar­ta­men­ta­les que, por mayo­ría, die­ron el vis­to bueno a la ofer­ta sala­rial de la admi­nis­tra­ción de Axel Kici­llof.

Las depar­ta­men­ta­les que vota­ron por la acep­ta­ción fue­ron Bahía Blan­ca, Dolo­res, Junín, La Matan­za, Lomas de Zamo­ra, Mar del Pla­ta, Mer­ce­des, Moreno – Gene­ral Rodrí­guez, Morón, Per­ga­mino, Quil­mes, San Isi­dro, San Mar­tín, Tren­que Lau­quen y Zára­te – Cam­pa­na; mien­tras que Azul, La Pla­ta, Neco­chea y San Nico­lás vota­ron por el recha­zo.

La ofer­ta con­sis­te en una suba del 9% del sala­rio bási­co a par­tir de mar­zo a per­ci­bir en abril y una suma fija remu­ne­ra­ti­va a cobrar por úni­ca vez duran­te este ter­cer mes, que tam­bién abar­ca­rá a los jubi­la­dos.

La suma de $3.000 será per­ci­bi­da por los agen­tes com­pren­di­dos en los nive­les 8 a 12; $ 4000 para los nive­les 14 a 17 y $5000 para los nive­les 18 a 19.5 (no será per­ci­bi­do por las cate­go­rías supe­rio­res).

Ade­más, el Gobierno pro­vin­cial acep­tó con­for­mar mesas téc­ni­cas para abor­dar la ley de nego­cia­ción colec­ti­va para el Poder Judi­cial; devo­lu­ción de los des­cuen­tos por días de paro de 2018 y 2019, desig­na­ción de per­so­nal, pues­ta en fun­cio­na­mien­to de depen­den­cias.

Tam­bién se acor­dó reini­ciar las nego­cia­cio­nes sala­ria­les para el segun­do tri­mes­tre a par­tir de los pri­me­ros días de mayo.

La Unión de Kios­ke­ros advier­te que reci­bió aumen­tos en ali­men­tos y bebi­das de has­ta el 10%

El gre­mio que repre­sen­ta a los kios­ke­ros advir­tió que reci­bió, en las últi­mas horas, los pro­duc­tos ali­men­ti­cios con subas de has­ta el 10%. Cul­pa a las ali­men­ti­cias de una «cata­ra­ta» de aumentos.11/03/2020 09:30:00

«A días del encuen­tro de empre­sa­rios y repre­sen­tan­tes de la ali­men­ta­ción con el Pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez, hemos reci­bi­do de par­te de nues­tros pro­vee­do­res infor­ma­ción de aumen­tos de pre­cios en los pro­duc­tos de entre un 4 y has­ta un 10%», abre el comu­ni­ca­do que difun­dió la Unión de Kios­ke­ros.

La orga­ni­za­ción remar­có que no son los comer­cian­tes los que sub­ne los pre­cios, sino que son sus pro­vee­do­res y seña­lan que de no acep­tar los nue­vos lis­ta­dos no les bajan la mer­ca­de­ría.

«Nos resul­ta muy lla­ma­ti­va la cata­ra­ta de aumen­tos, cuan­do se han con­ge­la­do los pre­cios de los ser­vi­cios, el valor del com­bus­ti­ble, la esta­bi­li­dad del dólar y la gran mora­to­ria fis­cal», seña­lan los repre­sen­ta­dos por Adrián Pala­cios.

Según el gre­mio fue­ron, con­cre­ta­men­te, Dano­ne, La Sere­ní­si­ma y Mon­de­lez quie­nes les infor­ma­ron de las subas en las últi­mas horas a los comer­cian­tes y les tras­la­da­ron las nue­vas lis­tas de pre­cios.

La nue­va suba se da horas antes de que se infor­me ofi­cial­men­te el índi­ce de infla­ción de febre­ro de 2020, que se espe­ra sea el más bajo en 2 años, pero que toda­vía tie­ne al rubro de Ali­men­tos y Bebi­dos entre los que más trac­cio­na para arri­ba el núme­ro final.

Según los gre­mios, la infla­ción de febre­ro fue la más baja en 27 meses

El regis­tro mar­có el 1,7% y, a nivel inter­anual, la suba de pre­cios cayó por deba­jo de 50% por pri­me­ra vez des­de febre­ro de 2019. Los datos sur­gen del infor­me men­sual del Ins­ti­tu­to Esta­dís­ti­co de los Tra­ba­ja­do­res (IET).11/03/2020 13:07:00

La infla­ción de febre­ro se des­ace­le­ró al 1,7%, el nivel más bajo des­de noviem­bre de 2017, de acuer­do con el infor­me men­sual del Ins­ti­tu­to Esta­dís­ti­co de los Tra­ba­ja­do­res (IET), depen­dien­te de la Uni­ver­si­dad Metro­po­li­ta­na para la Edu­ca­ción y el Tra­ba­jo (UMET).

A nivel inter­anual, la suba de pre­cios cayó por deba­jo de 50% por pri­me­ra vez des­de febre­ro del año pasa­do al ubi­car­se en 49,7%. Pese a la des­ace­le­ra­ción de esa varia­ble tan­to a nivel men­sual como inter­anual, el rit­mo de los pre­cios per­sis­te en valo­res muy ele­va­dos.

En febre­ro, los pre­cios estu­vie­ron moto­ri­za­dos por «Ali­men­tos y bebi­das», que tre­pa­ron 3,3%, de la mano de esta­cio­na­les como las fru­tas y las ver­du­ras, que subie­ron res­pec­ti­va­men­te 12,3% y 11%.

En segun­do lugar, «Trans­por­te y comu­ni­ca­cio­nes» mos­tró un enca­re­ci­mien­to de 2,3%, atri­bui­ble a alzas en autos cero kiló­me­tro, acei­tes lubri­can­tes y cubier­tas.

En ter­cer orden, «Vivien­da y sus ser­vi­cios» pre­sen­tó un alza pro­me­dio del 1,9%, debi­do a los alqui­le­res (los ser­vi­cios públi­cos estu­vie­ron con­ge­la­dos en febre­ro, al igual que en los últi­mos meses).

Por deba­jo del nivel gene­ral se sitúa «Equi­pa­mien­to y man­te­ni­mien­to del hogar» (1,4%), impul­sa­do por subas pun­tua­les en cier­tos elec­tro­do­més­ti­cos y tam­bién en algu­nos pro­duc­tos de lim­pie­za (jabón blan­co).

«Salud» tuvo un alza de 1%, en un mes en don­de no hubo incre­men­tos en pre­pa­gas pero sí en algu­nos medi­ca­men­tos. «Otros bie­nes y ser­vi­cios» tam­bién subió 1%, des­ta­cán­do­se algu­nos aumen­tos mode­ra­dos en máqui­nas de afei­tar y des­odo­ran­tes.

Ade­más, «Indu­men­ta­ria y cal­za­do» y «Edu­ca­ción» tre­pa­ron por deba­jo del 1%: vale des­ta­car que este últi­mo rubro mete­rá pre­sión a la infla­ción de mar­zo, cuan­do se actua­li­cen las cuo­tas de los cole­gios. Por últi­mo, «Espar­ci­mien­to» regis­tró una baja del 4%, en vis­ta de la caí­da de los pre­cios de hote­le­ría tras el pico de la tem­po­ra­da alta en enero.

Por su par­te, en febre­ro el sala­rio real fue 15,8% infe­rior al de noviem­bre de 2015 y, per­sis­te en nive­les simi­la­res a los de fines de 2008. En la com­pa­ra­ción inter­anual (con­tra febre­ro de 2019), tam­bién se regis­tró una mer­ma, en este caso del 2,5%.

De acuer­do con el infor­me, para los pró­xi­mos meses, es dable espe­rar una dis­mi­nu­ción de la desigual­dad sala­rial en los asa­la­ria­dos for­ma­les.

Tal expec­ta­ti­va resi­de en la polí­ti­ca sala­rial del gobierno, que has­ta el momen­to ha apun­ta­la­do los aumen­tos de suma fija. En tér­mi­nos rela­ti­vos al ingre­so, los aumen­tos de suma fija tien­den a bene­fi­ciar rela­ti­va­men­te más a los asa­la­ria­dos de meno­res ingre­sos que a los de altos ingre­sos, achi­can­do la bre­cha rela­ti­va entre ambos. En par­ti­cu­lar, el impac­to de los aumen­tos de suma fija es más favo­ra­ble en las muje­res, los jóve­nes y los asa­la­ria­dos del NOA y el NEA, que se encuen­tran en la par­te infe­rior de la esca­la sala­rial.

Pablo Moyano se reunió con emba­ja­dor ruso y sue­ña con visi­tar este año a Vla­di­mir Putin

El secre­ta­rio gene­ral adjun­to de la Fede­ra­ción Nacio­nal de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, visi­tó al emba­ja­dor de Rusia, Dimitry Feok­tis­tov, para pro­mo­ver «polí­ti­cas de tra­ba­jo bila­te­ra­les» y la «inte­gra­ción» en el área del trans­por­te de car­gas, a la espe­ra de poder reunir­se en el trans­cur­so de este año con el pre­si­den­te ruso Vla­di­mir Putin.11/03/2020 00:08:00

Pablo Moyano estu­vo en la sede de la emba­ja­da rusa acom­pa­ña­do por Omar Pérez, secre­ta­rio de Polí­ti­cas del Trans­por­te del gre­mio, y su her­mano, el abo­ga­do de la Fede­ra­ción de Camio­ne­ros Hugo Moyano (h).

A par­tir de una invi­ta­ción de Feok­tis­tov, el gre­mio indi­có que la reunión «fue de carác­ter sin­di­cal con las orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­jo que com­pren­den el área de trans­por­te y la ITF (Fede­ra­ción Inter­na­cio­nal de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te), bus­can­do la inte­gra­ción de ambos paí­ses en el avan­ce de lazos que bene­fi­cien» al sec­tor «ela­bo­ran­do polí­ti­cas de tra­ba­jo bila­te­ra­les».

«Entre los temas que se inclu­ye­ron estu­vie­ron los de actua­li­dad polí­ti­ca y eco­nó­mi­ca que viven ambos paí­ses, sobre todo el esfuer­zo que debe rea­li­zar Argen­ti­na en bús­que­da de solu­cio­nes lue­go de la terri­ble ges­tión del salien­te gobierno de Cam­bie­mos», aña­dió en un comu­ni­ca­do el sin­di­ca­to que con­du­ce Hugo Moyano.

Ade­más, indi­có que se pla­nea una visi­ta a Rusia de Pablo Moyano, en su carác­ter de vice­pre­si­den­te pri­me­ro de la ITF, «para un encuen­tro per­so­nal con el pre­si­den­te ruso Vla­di­mir Putin, que podría con­cre­tar­se duran­te el corrien­te año».Compartir esta Nota

Un paro de marí­ti­mos afec­ta la acti­vi­dad flu­vial en el Del­ta del Tigre

El Sin­di­ca­to de Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos (SOMU) jun­to a tra­ba­ja­do­res Arma­do­res de Lan­chas y Patro­nes y Ofi­cia­les Flu­via­les de Pes­ca y Cabo­ta­je Marí­ti­mo cum­plen una medi­da de fuer­za por tiem­po inde­ter­mi­na­do por habe­res adeu­da­dos y el incum­pli­mien­to en el pago de un bono.11/03/2020 00:02:00

El Sin­di­ca­to de Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos (SOMU) cum­ple des­de ayer una medi­da de fuer­za por tiem­po inde­ter­mi­na­do ante la fal­ta de pago de habe­res y un bono acor­da­do, lo que afec­ta la acti­vi­dad flu­vial en la zona del Del­ta del Tigre, en el nor­te de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Según infor­mó el sin­di­ca­to a tra­vés de un comu­ni­ca­do, el paro tie­ne la adhe­sión de «los tra­ba­ja­do­res del sec­tor de la Cáma­ra de Aso­cia­ción de Arma­do­res de Lan­chas con Hora­rios e Iti­ne­ra­rio Fijo», y se con­vo­ca ante «la fal­ta de pago de habe­res adeu­da­dos, corres­pon­dien­tes al mes de febre­ro y el bono acor­da­do, a par­tir de las 00.00 horas del día 10 de mar­zo de 2020».

Ade­más del SOMU, la medi­da de fuer­za es con­vo­ca­da por el Cen­tro de Patro­nes y Ofi­cia­les Flu­via­les de Pes­ca y Cabo­ta­je Marí­ti­mo.

Los sin­di­ca­tos acla­ran que la medi­da de fuer­za impli­ca «un cese de acti­vi­dad con per­ma­nen­cia a bor­do por tiem­po inde­ter­mi­na­do con­tra las empre­sas adhe­ri­das» a la men­cio­na­da Cáma­ra.

El inten­den­te de la ciu­dad pun­ta­na de Mer­lo le debe sala­rios a los muni­ci­pa­les y los ame­na­zó en ple­na asam­blea

El secre­ta­rio gene­ral de ATE San Luis, Fer­nan­do Gati­ca, denun­ció que el inten­den­te cam­bie­mis­ta Juan Álva­rez Pin­to se nie­ga a pagar los habe­res en for­ma corres­pon­dien­te e irrum­pió una asam­blea gre­mial acom­pa­ña­do de poli­cías bus­can­do impo­ner­se sobre los dere­chos sindicales.11/03/2020 00:04:00

La Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE), filial San Luis, anun­ció un paro por 24 horas para hoy en la Muni­ci­pa­li­dad de Mer­lo y repu­dió la acti­tud «vio­la­to­ria de los dere­chos sin­di­ca­les» por par­te del inten­den­te de esa loca­li­dad, Juan Álva­rez Pin­to (Cam­bie­mos), al ase­gu­rar que el man­da­ta­rio comu­nal se nie­ga a pagar los habe­res en for­ma corres­pon­dien­te a los tra­ba­ja­do­res y los ame­na­za en ple­na asam­blea.

En diá­lo­go con Télam, el secre­ta­rio gene­ral de ATE San Luis, Fer­nan­do Gati­ca, con­fir­mó la medi­da de fuer­za en recla­mo del pago de un suple­men­to de la asis­ten­cia esco­lar, otro por tra­ba­jo insa­lu­bre, un plus a cho­fe­res, un aumen­to sala­rial de 4.000 pesos y el pase a plan­ta per­ma­nen­te de varios emplea­dos, entre otras deman­das.

El gre­mia­lis­ta fue más allá, al des­cri­bir un epi­so­dio que pro­ta­go­ni­zó el inten­den­te ayer, cuan­do se rea­li­za­ba la asam­blea de los tra­ba­ja­do­res y se pre­sen­tó en la acti­vi­dad «para rom­per­la, poner­le un hora­rio y ame­na­zar a los tra­ba­ja­do­res».

Según cons­ta en un vídeo que el mis­mo inten­den­te subió a la redes, Alva­rez Pin­to irrum­pió en la asam­blea de los tra­ba­ja­do­res, les «con­ce­dió» sólo una hora para fun­cio­nar y les ade­lan­tó que «les iba a des­con­tar el día a quie­nes no cum­plie­ran», mien­tras era acom­pa­ña­do por «efec­ti­vos poli­cia­les», según denun­cia­ron los gre­mia­lis­tas.

Gati­ca sos­tu­vo que al inten­den­te «se le debe alcan­zar el tex­to de Ley 23.551, que en su artícu­lo 23 esta­ble­ce cla­ra­men­te, que los tra­ba­ja­do­res pue­den rea­li­zar reunio­nes o asam­bleas sin nece­si­dad de auto­ri­za­ción pre­via».

«El inten­den­te echó a 10 tra­ba­ja­do­res y desató una caza de bru­jas con­tra los del­ga­dos y com­ple­tó no pagan­do un suple­men­to que es un dere­cho his­tó­ri­co adqui­ri­do por los tra­ba­ja­do­res».

Final­men­te el diri­gen­te acla­ró que la medi­da que se toma­rá en Mer­lo maña­na, es par­te de un «plan de pro­vin­cia­li­za­ción de los con­flic­tos» en los que ATE actua­rá para con­tra­rres­tar «todas las medi­das en las que se eche a tra­ba­ja­do­res o se los vio­len­te».

Val­dés y los sub­te­rrá­neos: «es raro que impor­te­mos las empre­sas y no el mode­lo»

Juan Manuel Val­dés, Legis­la­dor por­te­ño del Fren­te de Todos, dia­lo­gó con Esta­do de aler­ta por Radio Coope­ra­ti­va para poner blan­co sobre negro en cues­tión de la pró­xi­ma lici­ta­ción del sub­te­rrá­neo por­te­ño, la que a su enten­der pre­sen­ta “un serie de irre­gu­la­ri­da­des”.

En ese sen­ti­do pun­tua­li­zó en que “des­de hace tres años en que la con­ce­sión de Metro­vías se encuen­tra ven­ci­da y para la reno­va­ción hay actual­men­te un solo pos­tu­lan­te: el mis­mo que tie­ne la con­ce­sión hoy, Metro­vías, sin com­pe­ten­cia algu­na” cri­ti­có Val­dés.

Por otra par­te seña­ló como uno de los peo­res momen­tos de ese trans­por­te en la ciu­dad al refe­rir que «es la pri­me­ra vez en 25 años que la ciu­dad no está amplian­do la red de sub­te­rrá­neos».

A ello sumó el tema de la con­ta­mi­na­ción por asbes­to que hubo en varias líneas del sub­te­rrá­neo por­te­ño ‑que hoy inten­ta su “desabes­ti­za­ción”- y denun­ció la com­pra de los vago­nes “que se adqui­rie­ron duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri”.

En cuan­to a las polí­ti­cas públi­cas en que pien­sa su sec­tor para los pró­xi­mos años des­ta­có el tra­ba­jo legis­la­ti­vo que vie­nen lle­van­do ade­lan­te y con­tó que «tene­mos pre­sen­ta­dos dos pro­yec­tos de esta­ti­za­ción del ser­vi­cio».

Al res­pec­to se jus­ti­fi­có en que “es raro que impor­te­mos las empre­sas y no el mode­lo, hay que dar­le a la Ciu­dad una red trans­por­te públi­co acor­de al siglo XXI «, con­clu­yó el joven legis­la­dor que tam­bién tra­ba­ja en la recom­po­si­ción de la copar­ti­ci­pa­ción que reci­be el gobierno de Hora­cio Rodri­guez Larre­ta, que se tri­pli­có duran­te la ges­tión de Cam­bie­mos.

Petro­le­ros a favor del retorno del «barril crio­llo» para pro­te­ger los pues­tos de tra­ba­jo

Las más impor­tan­tes empre­sas petro­le­ras del país uni­fi­ca­ron posi­cio­nes y le plan­tea­rán al Gobierno nacio­nal que se vuel­va a esta­ble­cer un “barril crio­llo” a 50 dóla­res, una medi­da para pro­te­ger la pro­duc­ción nacio­nal ante la baja de la coti­za­ción inter­na­cio­nal del petró­leo. El plan­teo tam­bién es apo­ya­do por pro­vin­cias petro­le­ras y por la Fede­ra­ción Argen­ti­na Sin­di­cal del Petró­leo, Gas y Bio­com­bus­ti­bles (FASPGy­Bio).

La dis­cu­sión entre el Gobierno y las petro­le­ras loca­les se pro­du­ce en medio de una situa­ción inter­na­cio­nal de cri­sis del mer­ca­do petro­lí­fe­ro, que este lunes lle­vó a que el pre­cio del barril de refe­ren­cia Brent se des­plo­ma­ra un 30% (aun­que al día siguien­te recu­pe­ró alre­de­dor de un 8%), alcan­zan­do un pre­cio de 37 dóla­res.

Según las hidro­car­bu­rí­fe­ras loca­les, con un pre­cio menor a 50 dóla­res por barril la pro­duc­ción resul­ta­ría defi­ci­ta­ria, por lo que recla­man que el esta­do garan­ti­ce ese pre­cio míni­mo del “barril crio­llo” con una serie de sub­si­dios espe­cia­les. “Esta­mos tenien­do brea­ke­vens bajos con las nue­vas per­fo­ra­cio­nes en blo­ques ya desa­rro­lla­dos, pero es difí­cil hacer inver­sio­nes en nue­vos blo­ques con pre­cios inter­na­cio­na­les del petró­leo meno­res a USD50”, expli­có el CEO de YPF, Daniel Gon­zá­lez.

Pedro Milla, secre­ta­rio gene­ral de FASPGy­Bio, reco­no­ció que la situa­ción del sec­tor es “muy preo­cu­pan­te”: “El barril subió ape­nas 7% y eso da un poqui­to de espe­ran­za, aun­que la situa­ción la está sufrien­do nues­tro país y el res­to del mun­do. Ara­bia Sau­di­ta y Rusia eran los úni­cos que evi­ta­ban que el mer­ca­do mun­dial de petró­leo caye­ra, no lo pusie­ron sos­te­ner. La coyun­tu­ra por la caí­da de las bol­sas y el coro­na­vi­rus tie­ne un impac­to que no es solo en Vaca Muer­ta, sino que gol­pea estruc­tu­ral­men­te en la eco­no­mía del país. Es una situa­ción muy difí­cil”.

En cuan­to al posi­ble impac­to para los tra­ba­ja­do­res petro­le­ros, anti­ci­pó: “Se nos va com­pli­car des­de la eco­no­mía, la dis­cu­sión en la mesa pari­ta­ria no va a ser fácil por el tema coyun­tu­ral. Pero tene­mos la obli­ga­ción de actua­li­zar nues­tros sala­rios. Las inver­sio­nes que pue­den venir ya se están paran­do, y esta­mos pidien­do una solu­ción inte­gral para Vaca Muer­ta. En Tie­rra del Fue­go segui­mos pro­du­cien­do, pero está un poco para­do en Sal­ta, más por la polí­ti­ca ener­gé­ti­ca pro­vin­cial. Y en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires tene­mos el aérea de refi­na­ría, que sigue la mar­cha de lo que pasa a nivel nacio­nal”.

Más allá de lo difí­cil de la situa­ción, Milla reco­no­ció que aún no se han regis­tra­do des­pi­dos, aun­que en Men­do­za YPF está plan­tean­do la posi­ble baja de un equi­po. De todos modos, el gre­mio se man­tie­ne “en aler­ta, por situa­cio­nes que viven otros sin­di­ca­tos her­ma­nos, que nos pue­den lle­gar a noso­tros”.

El gre­mia­lis­ta aña­dió, sobre la rela­ción con el Gobierno nacio­nal: “Apos­ta­mos a Fer­nán­dez-Fer­nán­dez por una visión de futu­ro. Esta­mos espe­ran­za­dos por el dis­cur­so que Alber­to en el Con­gre­so, don­de dio una mira­da fede­ral de los hidro­car­bu­ros y no solo de Vaca Muer­ta, sino del res­to del país. Por ejem­plo, en Malar­güe, Men­do­za, refi­na­mos el 40% de lo que se pro­du­ce en Vaca Muer­ta o en el nor­te de Sal­ta, don­de se están hacien­do estu­dios para obte­ner petró­leo no con­ven­cio­nal”. En este sen­ti­do, ase­gu­ró que la explo­ta­ción de hidro­car­bu­ros no tra­di­cio­na­les en la pro­vin­cia nor­te­ña “va a ser mucho más impor­tan­te que Vaca Muer­ta, si es que el país como en todo el mun­do, el petró­leo levan­ta y pode­mos salir de esta eco­no­mía”.

Milla agre­gó: “La pro­vin­cia de Bue­nos Aires es una pro­vin­cia petro­le­ra, allí es don­de se con­cen­tra la mayor deman­da de pro­duc­ción para expor­tar está en la refi­ne­rías de YPF, Shell, Axion y Tras­fi­gu­ra. Los petro­le­ros de la Pro­vin­cia tene­mos den­tro del mapa ener­gé­ti­co. Me puse con­ten­to cuan­do Kici­llof tomó la inver­sión de u$s1.500 millo­nes de Axion en la Pro­vin­cia como si fue­se de Esta­do. Ade­más, hay muchas pymes bonae­ren­ses que pue­den pres­tar ser­vi­cios a refi­ne­rías, a plan­tas de gas y yaci­mien­tos ¿por qué no pode­mos dar mayor pre­vi­si­bi­li­dad y tra­ba­jo a las pymes? Hay que armar una mesa ener­gé­ti­ca de la pro­vin­cia dar­le ele­men­tos al gober­na­dor y tra­tar de inser­tar­lo en los temas petro­le­ros del país”.

Res­pec­to de los bio­com­bus­ti­bles, con­si­de­ró nece­sa­ria “una polí­ti­ca ener­gé­ti­ca que nos con­ten­ga a todos”. Y aña­dió: “Hay un pro­ble­ma que enfren­ta el valor de la tone­la­da ver­sus el cos­to de pro­duc­ción, y eso es lo que no está dan­do. Hay empre­sas que están a pun­to de sus­pen­der. Tene­mos que ver cómo ayu­dar”.

Por últi­mo, valo­ró la posi­bi­li­dad de vol­ver a un “barril crio­llo”, como plan­tean las petro­le­ras: “Si tra­ba­ja­mos en una polí­ti­ca ener­gé­ti­ca seria, ten­go espe­ran­za de que poda­mos ser una poten­cia. El cru­do debe­ría estar más alto para dar pre­vi­si­bi­li­dad a las empre­sas que invier­tan. Y no esta­ría mal de par­te del Gobierno de fijar un barril de petró­leo crio­llo, como hubo antes, que nos dio la posi­bi­li­dad de man­te­ner las fuen­tes de tra­ba­jo y que las empre­sas no pier­dan”.

Gre­mios por­tua­rios acor­da­ron tra­ba­jar con la UIA “para reac­ti­var la pro­duc­ción”

La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (FeM­PIN­RA) que con­du­ce Juan Car­los Sch­mid se reunió con las prin­ci­pa­les auto­ri­da­des de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) y los res­pon­sa­bles del Depar­ta­men­to de Logís­ti­ca, Vías Nave­ga­bles e Indus­tria Naval “para tra­ba­jar tra­ba­jar jun­tos en la ela­bo­ra­ción de alter­na­ti­vas que per­mi­tan reac­ti­var la pro­duc­ción.”, sos­tu­vo Sch­mid.

“Este pun­ta­pié ini­cial debe ser poten­cia­do con otros acto­res, tan­to el empre­sa­ria­do como los sin­di­ca­tos tene­mos que ofre­cer al gobierno de Alber­to Fer­nán­dez las ideas capa­ces de pro­mo­ver el cre­ci­mien­to”, agre­gó Sch­mid, quien tam­bién es titu­lar de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te.

Según infor­ma­ron des­de la Fede­ra­ción por­tua­ria, la reunión estu­vo cen­tra­da en el aná­li­sis de las dos lici­ta­cio­nes más pró­xi­mas (Puer­to Metro­po­li­tano e Hidro­vía) y en su víncu­lo con el desa­rro­llo de la indus­tria naval.

El encuen­tro se lle­vó a cabo el jue­ves 5 de mar­zo en la sede de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) y con­tó ade­más con la pre­sen­cia de su Pre­si­den­te Miguel Ace­ve­do y del Direc­tor Eje­cu­ti­vo y Eco­no­mis­ta Jefe, Daniel Coatz.

Vía Bari­lo­che: bus­can rein­cor­po­rar al cho­fer que denun­ció las con­di­cio­nes de segu­ri­dad

Los direc­ti­vos de la fir­ma Vía Bari­lo­che des­pi­die­ron a un tra­ba­ja­dor por denun­ciar las con­di­cio­nes de segu­ri­dad. Una sema­na des­pués, tras un cho­que, falle­cie­ron dos pasa­je­ros. El chó­fer des­pe­di­do exi­ge su rein­cor­po­ra­ción a la vez que con­ti­núa denun­cian­do la fal­ta de segu­ri­dad. Por ANRed.

El 4 de febre­ro pasa­do, un micro de la empre­sa Vía Bari­lo­che coli­sio­nó con­tra el guar­drail en el kiló­me­tro 93 de la Ruta 2. El chó­fer se había que­da­do dor­mi­do. Tras el hecho, dos per­so­nas falle­cie­ron y más de 30 resul­ta­ron heri­das. Unas sema­nas antes, el 16 de enero, un con­duc­tor había sido des­pe­di­do por denun­ciar, jus­ta­men­te, las con­di­cio­nes de segu­ri­dad.

En octu­bre de 2019 la empre­sa El Rápi­do, dedi­ca­da al trans­por­te de pasa­je­ros de lar­ga dis­tan­cia, per­dió sus reco­rri­dos; los tra­ba­ja­do­res fue­ron reasig­na­dos a Vía Bari­lo­che. Lue­go del tras­pa­so, Este­ban Cori­ciano, uno de los cho­fe­res, jun­to a varios de sus com­pa­ñe­ros, rea­li­za­ron una denun­cia exi­gien­do con­di­cio­nes de segu­ri­dad.

Las denun­cias se cen­tra­ron en la fal­ta de des­can­so corres­pon­dien­te y por el no pago de las horas extras y de las horas noc­tur­nas. Ade­más, denun­cia­ron que, al lle­gar a des­tino, las habi­ta­cio­nes para rea­li­zar el des­can­so se encon­tra­ban haci­na­das, por lo cual los cho­fe­res debian des­can­sar en el piso.

A raíz de las denun­cias, el 16 de octu­bre pasa­do, los direc­ti­vos de Vía Bari­lo­che des­pi­die­ron a Este­ban Cori­ciano. Este­ban reali­zó la denun­cia en la Unión tran­via­rios Auto­mo­tor (UTA), sin embar­go, las auto­ri­da­des del gre­mio no toma­ron car­tas en el asun­to. Días des­pués del des­pi­do, ocu­rrió la tra­ge­dia de la Ruta 2.

A tra­vés de un comu­ni­ca­do de pren­sa, que lle­va por títu­lo «Vía Bari­lo­che escla­vi­za tra­ba­ja­do­res y mata pasa­je­ros», se exi­ge la rein­cor­po­ra­ción de Cori­ciano, quien denun­cia, ade­más, haber sido ame­na­za­do. En el mis­mo, se pre­gun­tan: «Ya murie­ron pasa­je­ros en la ruta, ¿Quién es res­pon­sa­ble si no se garan­ti­za el hora­rio de des­can­so y con­di­cio­nes míni­mas a los labu­ran­tes?».

Este­ban Cori­ciano, jun­to a sus com­pa­ñe­ros y a orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les y socia­les, con­vo­can a movi­li­zar­se a la pró­xi­ma audien­cia en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. La cita será el lunes 16 de mar­zo, a las 10 horas, en Luro y Espa­ña, Mar del Pla­ta.

Lanús: tra­ba­ja­do­ras pre­ca­ri­za­das en niñez comen­za­ron un paro por mejo­ras sala­ria­les

Tra­ba­ja­do­ras del área de niñez per­te­ne­cien­tes al Muni­ci­pio de Lanús, cuyo inten­den­te es Nés­tor Grin­det­ti comen­za­ron ayer un paro de acti­vi­da­des. Recla­man una «pro­pues­ta sala­rial con­cre­ta». Este año reci­bie­ron como ofer­ta el mis­mo con­tra­to que en 2019 y por cua­tro meses. «No pode­mos seguir suman­do esfuer­zos ni recur­sos para sos­te­ner una polí­ti­ca públi­ca vacia­da». Por ANRed



Tra­ba­ja­do­ras del área niñez per­te­ne­cien­tes al muni­ci­pio de Lanús, cuyo inten­den­te es Nés­tor Grin­det­ti comen­za­ron ayer un paro de acti­vi­da­des. Recla­man una «pro­pues­ta sala­rial con­cre­ta».

Des­de prin­ci­pio de enero, y como sue­le ocu­rrir cada año con la reno­va­ción de con­tra­tos al ser mono­tri­bu­tis­tas, el gobierno local se com­pro­me­tió a con­vo­car una reunión para dis­cu­tir los aumen­tos pero les ofre­ció el mis­mo mon­to de suel­do que en 2019, pese a tener una infla­ción anual de más del 50 por cien­to, y un con­tra­to por cua­tro meses, por lo que las tra­ba­ja­do­ras denun­cia­ron la situa­ción de pre­ca­ri­za­ción, el vacia­mien­to y la impo­si­bi­li­dad de sos­te­ner esas con­di­cio­nes labo­ra­les.

Ase­gu­ran en el comu­ni­ca­do pre­sen­ta­do ante la titu­lar de Desa­rro­llo Social, Noe­lia Quin­di­mil «no pode­mos seguir suman­do esfuer­zos ni recur­sos para sos­te­ner una polí­ti­ca públi­ca vacia­da». Las denun­cias se suman a los reite­ra­dos recla­mos por techos rotos, fal­ta de lim­pie­za, de mate­ria­les, desidia y mal­tra­to labo­ral.

Las tra­ba­ja­do­ras soli­ci­tan que se «con­vo­que a una reunión y se pre­sen­te una pro­pues­ta sala­rial para los pró­xi­mos meses», en la que se expre­se «un aumen­to sig­ni­fi­ca­ti­vo y se reco­noz­ca nues­tro tra­ba­jo».

«Nos piden que siga­mos man­te­nien­do los espa­cios con pagos que van entre los 87 y los 150 pesos la hora de tra­ba­jo», expli­ca­ron y ase­gu­ra­ron que «duran­te estos cua­tro años el Muni­ci­pio de Lanús vie­ne des­man­te­lan­do los espa­cios de niñez y juven­tud y hace oídos sor­dos a la infi­ni­dad de recla­mos pre­sen­ta­dos for­mal­men­te y denun­cia­dos públi­ca­men­te».

Hoy, des­de las 11 horas fren­te al edi­fi­cio de la Secre­ta­ría de Desa­rro­llo Social, ubi­ca­do en Melo 1739, Lanús rea­li­za­ron sus recla­mos. La deci­sión que toma­ron las tra­ba­ja­do­ras es con­ti­nuar con el paro de acti­vi­da­des en los pro­gra­mas de niñez has­ta tan­to el gobierno muni­ci­pal haga lle­gar una pro­pues­ta que mejo­re la situa­ción, ya que «no pode­mos seguir suman­do esfuer­zos ni recur­sos para sos­te­ner una polí­ti­ca públi­ca vacia­da»

PRECARIZACIÓN LABORAL

¿El Gobierno real­men­te quie­re ter­mi­nar con la pre­ca­rie­dad labo­ral en las empre­sas de «pla­ta­for­ma»?

Entre­vis­ta a León Pia­sek, abo­ga­do e inte­gran­te de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas sobre el pro­yec­to que tie­ne en vis­ta el Minis­te­rio de Tra­ba­jo para crear una ley labo­ral pro­pia de los tra­ba­jos de pla­ta­for­mas, por fue­ra de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo y sin rela­ción de depen­den­cia.

El gobierno de Alber­to Fer­nan­dez tie­ne pre­vis­to impul­sar una ley con el pro­pó­si­to de regu­lar el tra­ba­jo en pla­ta­for­mas digi­ta­les como Rap­pi, Glo­vo y Uber. La ini­cia­ti­va fue anun­cia­da en un artícu­lo del dia­rio Ámbi­to Finan­cie­ro, aun­que toda­vía no se dió a cono­cer el pro­yec­to.

La Izquier­da Dia­rio dia­lo­gó con León Pia­sek, abo­ga­do inte­gran­te de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas, que nos dió su visión res­pec­to al pro­yec­to que el gobierno tie­ne en agen­da.

LID: Si bien aún el pro­yec­to no ha sido difun­di­do, se cono­cie­ron sus linea­mien­tos gene­ra­les. ¿Que opi­nás de que los tra­ba­ja­do­res de pla­ta­for­mas ten­gan un esta­tu­to apar­te que no con­tem­pla­ría la rela­ción de depen­den­cia? LP: Por un lado las mal lla­ma­das pla­ta­for­mas en reali­dad son gran­des empre­sas, muchas de ellas mul­ti­na­cio­na­les. Creo que los y las tra­ba­ja­do­res de esas empre­sas como Rap­pi, Uber, Glo­vo deben estar ampa­ra­dos por la legis­la­ción labo­ral vigen­te, la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, las leyes pre­vi­sio­na­les e inclu­so pro­te­ger­los aún más por el tipo de tareas que desa­rro­llan y la expo­si­ción a los mal lla­ma­dos acci­den­tes de trán­si­to, que en reali­dad son acci­den­tes en oca­sión del tra­ba­jo.

Estas cor­po­ra­cio­nes argu­men­tan que solo son inter­me­dia­rias entre los clien­tes y los “cola­bo­ra­do­res” que trans­por­tan con sus pro­pios medios y “equi­pos” (celu­la­res) los obje­tos, por los que per­ci­ben una con­tra­pres­ta­ción de los usua­rios y a su vez las “pla­ta­for­mas” per­ci­ben solo una comi­sión. Toda esta argu­men­ta­ción tie­ne como fin elu­dir su res­pon­sa­bi­li­dad como empre­sa para aumen­tar sus ganan­cias, ava­sa­llan­do los dere­chos de sus tra­ba­ja­do­res.

LID: Por lo que tras­cen­dió habría con­ce­sio­nes pero tam­bién se evi­ta­ría que estén en rela­ción de depen­den­cia como for­mal­men­te rige para el res­to de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, y ten­drían un «esta­tus» infe­rior. LP: No hay nin­gún fun­da­men­to para decir que las y los tra­ba­ja­do­res de esas empre­sas no están en rela­ción de depen­den­cia. Una de las excu­sas que usan es que quie­nes tra­ba­jan en ellas tie­nen más liber­tad, que pue­den fle­xi­bi­li­zar y ele­gir sus hora­rios, entre otras cosas. Pero lo cier­to es que esto no es así, de hecho están some­ti­dos a un con­trol abso­lu­to de los tiem­pos, entre­gas, tra­yec­to, etc y si no cum­plen con los obje­ti­vos impues­tos son des­co­nec­ta­dos, es decir des­pe­di­dos. Es decir que es una liber­tad fic­ti­cia.

Segu­ra­men­te recor­da­rán el caso del tra­ba­ja­dor que tuvo un acci­den­te de trán­si­to y la empre­sa Glo­bo mien­tras el emplea­do les avi­sa­ba la app sólo le pre­gun­ta­ba por el esta­do de la piz­za que debía entre­gar, terri­ble. Noso­tros sos­te­ne­mos que los víncu­los entre los emplea­dos de pla­ta­for­ma y los tra­ba­ja­do­res que pres­tan su fuer­za labo­ral para una orga­ni­za­ción o empre­sa aje­na no deben ser ana­li­za­dos con inter­pre­ta­cio­nes dis­tin­tas a la de cual­quier otra rela­ción en la que se deba­te su natu­ra­le­za jurí­di­ca, es decir des­de los prin­ci­pios del dere­cho del tra­ba­jo, las nor­mas de inter­pre­ta­ción y las nor­mas labo­ra­les y cons­ti­tu­cio­na­les. El Minis­te­rio de Tra­ba­jo debe­ría obli­gar a estas empre­sas a que res­pe­ten los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y en caso de que no lo hagan san­cio­nar­las. El Esta­do debe res­pe­tar la liber­tad sin­di­cal y per­mi­tir la for­ma­ción de orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les, para que los tra­ba­ja­do­res eli­jan colec­ti­va­men­te a quie­nes los repre­sen­ten.

LID: Estas empre­sas usan argu­men­tos fal­sos y como des­cri­bís vio­lan los dere­chos de sus tra­ba­ja­do­res. En caso de que el pro­yec­to entre en vigen­cia, ¿Sería regla­men­tar la pre­ca­ri­za­ción labo­ral? LP: Cla­ro, los tra­ba­ja­do­res de las apps, lejos de la apa­ren­te auto­no­mía y liber­tad para poder orga­ni­zar su tra­ba­jo, se encuen­tran inmer­sos en una rela­ción de depen­den­cia labo­ral mon­ta­da median­te estas téc­ni­cas de con­trol a dis­tan­cia pro­pias del capi­ta­lis­mo. La situa­ción de vul­ne­ra­bi­li­dad de estos tra­ba­ja­do­res, es la razón de ser prin­ci­pal para que se apli­que la pro­tec­ción del art.14 bis CN, las nor­mas labo­ra­les como la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo, de segu­ri­dad social, de pre­ven­ción de ries­gos de acci­den­tes y enfer­me­da­des labo­ra­les y de repa­ra­ción de los daños. Es preo­cu­pan­te que un pro­yec­to así avan­ce, sería real­men­te regla­men­tar la pre­ca­ri­za­ción labo­ral de sus tra­ba­ja­do­res.