Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​11 de mar­zo 2020 .-

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con­fir­mó la fir­ma del decre­to por el cual hará obli­ga­to­ria la cua­ren­te­na para todos aque­llos que lle­guen de las zonas de cir­cu­la­ción del coro­na­vi­rus. Ade­más, res­pal­dó el tra­ba­jo de Ginés Gon­zá­lez Gar­cía des­de la lle­ga­da del virus. El anun­cio esta­rá en el Bole­tín Ofi­cial del jue­ves.

«no pode­mos hacer una cua­ren­te­na volun­ta­ria, la tene­mos que hacer obli­ga­to­ria», dijo Alber­to Fer­nán­dez en char­la con C5N. Por otro lado, anun­ció que las per­so­nas lle­ga­rán al país y serán acom­pa­ña­das por un agen­te poli­cial o sani­ta­rio que esta­rá obli­ga­do a denun­ciar si la per­so­na lle­ga­da aban­do­na la cua­ren­te­na

En la mis­ma entre­vis­ta, el pre­si­den­te agre­gó: «Si una per­so­na rom­pe la cua­ren­te­na será denun­cia­da». Por otro lado, el man­da­ta­rio defen­dió al minis­tro de Salud, Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, de las crí­ti­cas que reci­bió en los últi­mos días por el mane­jo del tema, y con­si­de­ró: «El úni­co pro­ble­ma comu­ni­ca­cio­nal que tuvo Ginés fue que fue muy hones­to». «Cal­cu­lá­ba­mos que la lle­ga­da de esto iba a ser con el frío», sub­ra­yó Fer­nán­dez.

En esa deci­sión se enmar­ca la acción del Gobierno, que tam­bién pedi­rá a las pro­vin­cias que evi­ten hacer actos masi­vos, como ya lo hicie­ron Cata­mar­ca y Río Negro.

Los paí­ses inclui­dos en la res­tric­ción son Chi­na (en la ciu­dad de Wuhan se ori­gi­nó esta nue­va cepa), Corea del Sur, Japón, Irán, Ita­lia, Espa­ña, Fran­cia, Ale­ma­nia y Esta­dos Uni­dos.

Vol­no­vich: “Pedi­mos a los mayo­res de 65 años que si pue­den evi­ten luga­res masi­vos»

Miér­co­les 11 de Mar­zo | 11:26Ante los casos de coro­na­vi­rus en Argen­ti­na, la direc­to­ra eje­cu­ti­va de PAMI dio una serie de reco­men­da­cio­nes.

La direc­to­ra eje­cu­ti­va del PAMI, Lua­na Vol­no­vich, se refi­rió a las polí­ti­cas de ese orga­nis­mo ante el bro­te de coro­na­vi­rus e indi­có: “Le pedi­mos a los afi­lia­dos mayo­res de 65 años que si pue­den tien­dan a evi­tar los luga­res masi­vos y que tra­ten de estar más en la casa».

“Ayer estu­ve en la reunión con el Pre­si­den­te por tema coro­na­vi­rus”, recor­dó y agre­gó: «Pue­den lla­mar por coro­na­vi­rus al 107, esta­mos arti­cu­la­dos con la Ciu­dad, pero tam­bién al 139 y al 138 que son los direc­tos a PAMI”.

“Adap­ta­mos los pro­to­co­los de coro­na­vi­rus al PAMI”, indi­có y aubra­yó que “lo que dicen los pro­to­co­los es que tene­mos que inten­tar hacer ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo, por eso lo mejor es lla­mar al 107, 139 o 138”.

En decla­ra­cio­nes a El Des­ta­pe Radio, tam­bién ana­li­zó en anun­cio sobre medi­ca­men­tos gra­tui­tos: “Alber­to plan­teó en cam­pa­ña que los jubi­la­dos tenían que ser prio­ri­dad y ayer cum­plió”. En ese sen­ti­do, des­ta­có que “los medi­ca­men­tos gra­tis son un ali­vio para 5 millo­nes de jubi­la­dos afi­lia­dos a PAMI”.

Echa­ron a la direc­to­ra del Ins­ti­tu­to Mal­brán, que con­fir­ma o des­car­ta casos de coro­na­vi­rus

La doc­to­ra Clau­dia Peran­do­nes fue reem­pla­za­da por Pas­cual Fide­lio.

foto: Ins­ti­tu­to Mal­brán

El minis­te­rio de Salud de la Nación deci­dió des­pe­dir a la has­ta ayer direc­to­ra del Ins­ti­to Anlis Mal­brán, Clau­dia Peran­do­nes, y la reem­pla­zó por el doc­tor Pas­cual Fide­lio.

La deci­sión sur­gió en medio de la con­mo­ción mun­dial por el avan­ce del coro­na­vi­rus y su recien­te pene­tra­ción en nues­tro país.

Peran­do­nes es médi­ca gene­tis­ta y tie­ne unos 30 años de tra­yec­to­ria den­tro del Mal­brán, don­de comen­zó a ofi­ciar de inter­ven­to­ra duran­te el gobierno de Mau­ri­cio Macri.

El ins­ti­tu­to cien­tí­fi­co nacio­nal es cen­tral en medio de los casos de coro­na­vi­rus que se regis­tran en Argen­ti­na debi­do a que allí se rea­li­zan los estu­dios que con­fir­man o des­car­tan nue­vos casos de COVID-19.

En tan­to, Fide­lio, cor­do­bés, de 56 años, es licen­cia­do en Bio­quí­mi­ca de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Cór­do­ba y magis­ter en Desa­rro­llo y For­mu­la­ción de Estra­te­gias Públi­cas y Pri­va­das en el Cen­tro de Estu­dios Avan­za­dos de la UNC. En los últi­mos tiem­pos fue Direc­tor del Labo­ra­to­rio de Hemo­de­ri­va­dos de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Cór­do­ba, una empre­sa esta­tal de pro­duc­ción de fár­ma­cos que mane­ja su pro­pio pre­su­pues­to pero depen­de de la uni­ver­si­dad.

SALUD

Pan­de­mia: La des­in­for­ma­ción gene­ra mie­do

Ante la decla­ra­ción ofi­cial de la OMS sobre el coro­na­vi­rus, se encien­den las alar­mas. Para la comu­ni­dad médi­ca, si bien el mie­do es nece­sa­rio para movi­li­zar recur­sos, no hay que gene­rar páni­co. Infor­ma­ción, pre­ven­ción y todo lo que hay que saber sobre el virus en esta nota.

Redac­ción Canal Abier­to | La Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) decla­ró ofi­cial­men­te al coro­na­vi­rus una pan­de­mia. Se dio algo que en la comu­ni­dad médi­ca se espe­ra­ba, lue­go de con­fir­mar que el núme­ro de per­so­nas infec­ta­das de COVID-19 en el mun­do lle­gó a 118.554. De estas, 4.281 falle­cie­ron, en 110 paí­ses y terri­to­rios.

En diá­lo­go con Canal Abier­to, la Dra. Ale­jan­dra Mac­chi, jefa del Ser­vi­cio de Infec­to­lo­gía del Hos­pi­tal de Trau­ma y Emer­gen­cias “Dr. Fede­ri­co Abe­te”, y el Dr. Car­los Kam­bou­rian, ex pre­si­den­te del Hos­pi­tal Garrahan, expli­ca­ron todo lo que hay que saber sobre este virus, y sobre saram­pión y den­gue.

“Se deno­mi­na pan­de­mia cuan­do hay una nue­va enfer­me­dad que gene­ra muchos casos y la pro­pa­ga­ción es mun­dial. Esto es lo que venía suce­dien­do con el COVID 19. Es una enfer­me­dad nue­va que en diciem­bre se detec­ta­ron los pri­me­ros casos en Wuhan”, expli­có Mac­chi.

Por su par­te, Kam­bou­rian agre­gó: “Si toma­mos en cuen­ta que es un virus de alta con­ta­gio­si­dad, esta­mos hablan­do de una situa­ción extre­ma­da­men­te deli­ca­da. Hoy, la aler­ta es máxi­ma y las medi­das a tomar tie­nen que ser urgen­tes. No pode­mos basar­nos estric­ta­men­te en los pro­to­co­los, por­que me pare­ce que esta­mos sub­es­ti­man­do una serie de casos que van a empe­zar a apa­re­cer y que la cir­cu­la­ción viral local ya está ins­ta­la­da”.

El COVID 19 es un virus nue­vo, del cual no se cono­ce total­men­te cómo fun­cio­na, cuán­to vive, cómo infec­ta. En par­te, esto se debe a que es un ger­men que mutó hace muy poco y está en pleno estu­dio. Pro­ba­ble­men­te, en esta pan­de­mia no se ter­mi­ne de saber total­men­te cómo fun­cio­na.

Lo que sí se sabe es que ingre­sa al cuer­po por las vías res­pi­ra­to­rias, es decir por las goti­tas de sali­va que uno expul­sa cuan­do tose, estor­nu­da o tam­bién por con­tac­to de lo que que­da pega­do en las manos o super­fi­cies. Cabe recor­dar que la tos o el estor­nu­do des­pren­den estas gotas has­ta a un metro del cuer­po.

En la per­so­na que pre­sen­ta sín­to­mas, es acon­se­ja­ble la uti­li­za­ción un bar­bi­jo. Es útil tam­bién para el per­so­nal de salud cuan­do se tie­ne con­tac­to con pacien­tes con un caso sos­pe­cho­so de esta enfer­me­dad, de gri­pe u otras enfer­me­da­des de trans­mi­sión por medio de las gotas de sali­va.

“No se reco­mien­da el uso de bar­bi­jo en per­so­nas asin­to­má­ti­cas, pri­me­ro, por­que gene­ra fal­sa segu­ri­dad al pen­sar que de esa mane­ra se está pro­te­gi­do y se olvi­da de todas las otras medi­das de pro­tec­ción. Por otro lado, cuan­do otra per­so­na tose, pue­den que­dar en el bar­bi­jo esas goti­tas y quien lo está usan­do, sin sín­to­mas, lo toca y se toca sin lavar­se las manos, tie­ne ries­go de con­ta­gio”, ase­ve­ra la médi­ca.

El coro­na­vi­rus pro­vo­ca infla­ma­ción en las vías res­pi­ra­to­rias, fie­bre –por­que es pro­duc­to de una infección‑, decai­mien­to, tos, y en algu­nos casos, dolor de gar­gan­ta y dolor de cabe­za. Has­ta ahí, es como una gri­pe común. A par­tir de esto, y sobre todo en los adul­tos mayo­res, pro­vo­ca difi­cul­ta­des res­pi­ra­to­rias seve­ras, mucha más infla­ma­ción pul­mo­nar, y eso es lo que lo con­vier­te en mor­tal, en un por­cen­ta­je alto para esta pobla­ción.

En este sen­ti­do, el ex pre­si­den­te del Garrahan refie­re: “En quie­nes tie­nen otra pato­lo­gía que los debi­li­ta, pro­vo­ca cua­dros mor­ta­les. También afec­ta a los chi­cos, pero ellos cur­san un cua­dro mucho más leves por­que tie­nen un sis­te­ma inmu­no­ló­gi­co mucho más for­ta­le­ci­do. En los casos en los que no pro­vo­ca muer­te –en un por­cen­ta­je que no es muy alto, pero que existe‑, pue­de sur­gir algu­na lesión cró­ni­ca, como fibro­sis pul­mo­nar”.

Cono­cien­do lo que se sabe has­ta aho­ra del virus se pue­den reco­men­dar algu­nas medi­das para pre­ve­nir el con­ta­gio. En este caso el lava­do de manos es fun­da­men­tal. Con agua alcan­za, si se suma jabón es mejor. No pue­de pasar un día ente­ro sin lavar las manos. A esto se suma la lim­pie­za de super­fi­cies (con deter­gen­te, y lavan­di­na dilui­da en caso de tener el virus); la ven­ti­la­ción de los ambien­tes, por­que al abrir las ven­ta­nas hace que el ger­men cir­cu­le y se vaya, ya que el virus en el aire no vive mucho tiem­po; y evi­tar los con­glo­me­ra­dos de gen­te.

Para Mac­chi, “este virus es bas­tan­te con­ta­gio­so. Por cada per­so­na pue­de lle­gar a infec­tar a dos o tres, pero no tan­to como el saram­pión, por ejem­plo, que es otro bro­te que esta­mos atra­ve­san­do en este momen­to con más de cien casos des­de el año pasa­do, y un caso de este pue­de con­ta­giar a 18 per­so­nas”.

Saram­pión

Si bien el con­ta­gio de esta enfer­me­dad tam­bién es por vía res­pi­ra­to­ria, el virus del saram­pión es mucho más con­ta­gio­so por­que sobre­vi­ve más tiem­po en el aire.

“Esta enfer­me­dad es un pro­ble­ma del con­ti­nen­te”, dice Mac­chi. En 2016, Amé­ri­ca esta­ba libre de saram­pión y era el pri­mer con­ti­nen­te en hacer esa decla­ra­ción. Pos­te­rior­men­te, a tra­vés de via­jes se rein­tro­du­jo esta enfer­me­dad. Des­de el año pasa­do se regis­tra­ron apro­xi­ma­da­men­te 156 casos, y en lo que va de este 2020, 45. La mayo­ría fue­ron no vacu­na­dos.

“La mala noti­cia es cómo se con­ta­gia. La bue­na es que tene­mos una vacu­na segu­ra y efec­ti­va, y que está dis­po­ni­ble de for­ma gra­tui­ta. Todos los naci­dos des­pués de 1965 deben tener dos dosis de esta vacu­na, des­pués del año de vida”, acla­ra la médi­ca.

Den­gue

Ya des­de agos­to de 2019, la Orga­ni­za­ción Pan­ame­ri­ca­na de la Salud emi­tió una aler­ta por­que en ese año hubo en toda Amé­ri­ca más de 3 millo­nes de casos de den­gue, con 28.000 de den­gue gra­ve, y 1.500 muer­tes.

Es una enfer­me­dad viral que se trans­mi­te por el mos­qui­to Aedes Aegy­pti. En este sen­ti­do, Mac­chi acla­ra que “la par­ti­cu­la­ri­dad es que este mos­qui­to vive alre­de­dor del domi­ci­lio y sus hue­vos se depo­si­tan en aguas cla­ras. Enton­ces, la res­pues­ta del den­gue tie­ne que ser des­de la comu­ni­dad por­que el mos­qui­to vue­la entre 100 y 200 metros. De nada sir­ve que en tu jar­dín no ten­gas cria­de­ros (reci­pien­tes don­de se jun­ta el agua) y que vecino sí”.

Para evi­tar expo­ner­se al mos­qui­to, se debe usar ropas cla­ras, man­gas lar­gar y repe­len­te. Ideal­men­te, den­tro de sus domi­ci­lios debe­rían tener mos­qui­te­ros en puer­tas y ven­ta­nas y usar insec­ti­ci­das ter­mo­eva­po­ra­bles en los ambien­tes.

“Como pro­fe­sio­na­les de la salud debe­mos aler­tar dan­do infor­ma­ción feha­cien­te y veraz, pero no alar­mar. La des­in­for­ma­ción gene­ra alar­ma, gene­ra mie­do, e inclu­so dis­cri­mi­na­ción, y eso trae con­se­cuen­cias terri­bles. Ejem­plo: si todos los asin­to­má­ti­cos deci­den com­prar­se un bar­bi­jo, quien lo nece­si­te no lo va a tener. Esto es un uso inade­cua­do de los recur­sos. El bar­bi­jo tie­ne indi­ca­cio­nes pre­ci­sas, como todo insu­mo en medi­ci­na. Sir­ve en la per­so­na que tie­ne sín­to­mas para pre­ve­nir la trans­mi­sión, y al per­so­nal de salud para evi­tar con­ta­giar”, fina­li­zó la médi­ca.

El Gobierno des­ti­nó 1.700 millo­nes de pesos para fre­nar el coro­na­vi­rus

Miér­co­les 11 de Mar­zo | 05:20Lo anun­ció Alber­to Fer­nán­dez en una con­fe­ren­cia en la que ade­más se reco­men­dó «ais­lar» a los mayo­res de 65 años.

Con un fon­do de 1.700 millo­nes de pesos el gobierno nacio­nal inten­ta refor­zar el tra­ba­jo de labo­ra­to­rios y hos­pi­ta­les para fre­nar el cre­cien­te avan­ce del coro­na­vi­rus en el país, que has­ta este mar­tes dejó un sal­do de un muer­to y 19 per­so­nas infec­ta­das.

La deci­sión fue anun­cia­da en con­fe­ren­cia de pren­sa por el pro­pio pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez jun­to a la secre­ta­ria de Acce­so a la Salud de la Nación, Car­la Viz­zot­ti, el infec­tó­lo­go Pedro Cahn y la emba­ja­do­ra espe­cial de la OMS sobre coro­na­vi­rus para Lati­noa­mé­ri­ca y el Cari­be, Mir­ta Roses.

En ese mar­co, Viz­zot­ti ase­gu­ró que el país «tra­ba­ja en una fase de con­ten­ción y obser­van­do lo que suce­de en Euro­pa».

Por su par­te, Cahn, titu­lar de la Fun­da­ción Hués­ped, afir­mó que no está «com­pro­ba­da» la «cir­cu­la­ción local» del virus y advir­tió que se está en pre­sen­cia de una «epi­de­mia diná­mi­ca», lo que impli­ca que «lo que es cier­to hoy pue­de ya no ser cier­to en algu­nas sema­nas o días».

En tan­to, Viz­zot­ti reco­men­dó tam­bién el «ais­la­mien­to social» para mayo­res de 65 años y «mini­mi­zar las acti­vi­da­des con públi­co». Asi­mis­mo, resal­tó la impor­tan­cia de asis­tir al «sis­te­ma de salud» ante «sín­to­mas» como «fie­bre, tos, dolor de gar­gan­ta y difi­cul­tad res­pi­ra­to­ria», ade­más, por supues­to, del «ante­ce­den­te de haber esta­do en lugar de trans­mi­sión».

Coro­na­vi­rus: el Ban­co Mun­dial apor­ta­rá 30 millo­nes de dóla­res para com­ba­tir la pan­de­mia en Argen­ti­na

El prés­ta­mo ser­vi­rá para com­ple­men­tar la par­ti­da de $ 1700 millo­nes que anun­ció el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez

Por NICOLÁS LANTOS

El Ban­co Mun­dial dará a la Argen­ti­na un cré­di­to de 30 millo­nes de dóla­res para refor­zar la pre­ven­ción y miti­ga­ción del coro­na­vi­rus, según con­fir­ma­ron fuen­tes ofi­cia­les. El prés­ta­mo ser­vi­rá para com­ple­men­tar la par­ti­da de 1700 millo­nes de pesos que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez había anun­cia­do ayer y esta­rá des­ti­na­do a aumen­tar la capa­ci­dad de diag­nós­ti­co de la enfer­me­dad y “refor­zar las dis­tin­tas áreas de salud en todo el terri­to­rio argen­tino”.

La noti­cia se dio a cono­cer lue­go de la reunión del gabi­ne­te eco­nó­mi­co que se lle­vó a cabo esta maña­na en Casa Rosa­da para eva­luar el esce­na­rio de una pan­de­mia. Enca­be­za­da por el jefe de Gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, par­ti­ci­pa­ron su vice, Ceci­lia Todes­ca Boc­co; los minis­tros de Eco­no­mía, Mar­tín Guz­mán; Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni; y Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas; la titu­lar de AFIP, Mer­ce­des Mar­có del Pont y el del BCRA, Miguel Pes­ce.

Ade­más, el minis­tro Guz­mán puso al res­to del equi­po al tan­to de las con­ver­sa­cio­nes que man­tu­vo de mane­ra remo­ta con sus pares de otros paí­ses del mun­do “para ana­li­zar la situa­ción y los efec­tos eco­nó­mi­cos que está gene­ran­do el COVID-19 a nivel glo­bal”. Cafie­ro, por su par­te, dio cuen­ta del decre­to que se publi­ca­rá hoy para coor­di­nar a nivel fede­ral todas las res­pues­tas que haya que dar en el mar­co de esta pan­de­mia.

*Fuen­tes: Info­News- El Des­ta­pe- Canal Abier­to-