Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 11 mar­zo 2020.

La INDDHH estu­dia 21 denun­cias de abu­so en mar­zo, seis más que los ocu­rri­dos en todo 2019.

La Ins­ti­tu­ción Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos (INDDHH) comen­za­rá a

ana­li­zar 21 denun­cias de abu­sos poli­cia­les que se pro­du­je­ron a par­tir

del pri­me­ro de mar­zo, cuan­do asu­mió el nue­vo gobierno.

La infor­ma­ción fue con­fir­ma­da por una de las direc­to­ras de la INDDHH,

la ex magis­tra­da Maria­na Mota. “La ins­ti­tu­ción las reci­be y esta­mos

tra­ba­jan­do con ellas”, dijo Mota a la dia­ria, que ade­lan­tó que el orga­nis­mo le soli­ci­ta­rá una reunión al minis­tro del Inte­rior, Jor­ge Larra­ña­ga.

El futu­ro encuen­tro, expre­só Mota, bus­ca­rá “abor­dar la preo­cu­pa­ción”

que tie­ne la INDDHH por los casos. Según dijo, este tipo de reunio­nes

son comu­nes, y como ejem­plo citó que el año pasa­do hubo un encuen­tro

simi­lar con el ex minis­tro del Inte­rior Eduar­do Bono­mi, y el otro­ra jefe

de la Poli­cía Nacio­nal, Mario Laye­ra, tras una mani­fes­ta­ción con­tra UPM

ocu­rri­da en Mon­te­vi­deo el año pasa­do, en la que se pro­du­je­ron algu­nos

inci­den­tes.

Mota dijo que en el encuen­tro de la direc­ción del INDDHH lla­mó la

aten­ción la “alta can­ti­dad” de denun­cias por abu­sos poli­cia­les, que es

supe­rior a la de todo 2019: el año pasa­do ocu­rrie­ron 15 en todo el año.

Según dijo Mota a la dia­ria, toda­vía no se ha defi­ni­do si la

INDDHH abor­da­rá de for­ma con­jun­ta o sepa­ra­da los casos. Eso, expli­có,

se deter­mi­na­rá una vez que se ana­li­cen las denun­cias.

La reunión entre el PIT-CNT y Larra­ña­ga

Jor­ge Larra­ña­ga, ayer, en el Minis­te­rio del Inte­rior.

Mien­tras el con­se­jo direc­ti­vo de la INDDHH ana­li­za­ba las denun­cias de

casos de abu­so poli­cial, Larra­ña­ga se reunía con el pre­si­den­te del

PIT-CNT, Fer­nan­do Perei­ra, y la secre­ta­ria gene­ral de la Aso­cia­ción de

Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (ADEOM), Vale­ria Ripoll. En el encuen­tro

no sólo se abor­da­ron los recien­tes ope­ra­ti­vos poli­cia­les que vie­ne

lle­van­do a cabo el gobierno des­de el 3 de mar­zo, sino una denun­cia con­cre­ta de abu­so poli­cial rea­li­za­da el lunes por un fun­cio­na­rio de la Inten­den­cia de Mon­te­vi­deo.

Larra­ña­ga les exhi­bió un video del momen­to en el que el fun­cio­na­rio

fue revi­sa­do y dijo que en fun­ción de ese y otro fil­ma­do por los pro­pios

poli­cías, sos­tu­vo que en el pro­ce­di­mien­to no exis­tió nin­gu­na

irre­gu­la­ri­dad. “Ayer hici­mos el examen de las cáma­ras de video­vi­gi­lan­cia

y hoy hici­mos lo mis­mo con cáma­ras que por­tan algu­nos fun­cio­na­rios

poli­cia­les. Ese mate­rial lo adjun­ta­mos hoy de tar­de a la Fis­ca­lía. De

ese rele­va­mien­to no hay nin­gu­na irre­gu­la­ri­dad. El pro­ce­di­mien­to fue

ajus­ta­do de dere­cho, no coin­ci­den las ver­sio­nes de pren­sa con lo que

real­men­te pasó”, dijo el minis­tro. Horas des­pués la Uni­dad de

Comu­ni­ca­ción dio a cono­cer un video edi­ta­do de cer­ca de cua­tro minu­tos

de dura­ción sobre lo ocu­rri­do des­pués de la deten­ción del fun­cio­na­rio,

en el que no se visua­li­za nin­gu­na situa­ción de abu­so por par­te de los

fun­cio­na­rios poli­cia­les.

Evi­tan­do hacer con­si­de­ra­cio­nes tajan­tes, tan­to Perei­ra como Ripoll

dije­ron que en las fil­ma­cio­nes no vie­ron agre­sión algu­na por par­te de la

Poli­cía. “Él habla­ba de dis­pa­ros, que no se repor­tan, aun­que tie­ne una

heri­da en la pier­na. El caso está en la órbi­ta poli­cial y el fis­cal

ana­li­za­rá cada uno de los videos”, dijo Perei­ra a la dia­ria.

Por su par­te Ripoll dijo que se eva­lua­rá en un futu­ro la situa­ción, pero

en el video “no se ve todo lo que el com­pa­ñe­ro ha mani­fes­ta­do”, ya que

“se plan­tean dis­pa­ros y gol­pes que no se ven”. El fun­cio­na­rio decla­ro

ayer ante el fis­cal Car­los Negro, que pidió los videos com­ple­tos que

posee la car­te­ra para ana­li­zar el hecho.

Ade­más, Perei­ra le plan­teó a Larra­ña­ga la preo­cu­pa­ción de la cen­tral

sin­di­cal por “algu­nos ope­ra­ti­vos” con­si­de­ra­dos “inapro­pia­dos”, y que

“sobre todo se enfo­can en mala­ba­ris­tas o artis­tas calle­je­ros, per­so­nas

que no repre­sen­tan nin­gu­na ame­na­za para un ciu­da­dano”. Perei­ra sos­tu­vo

que a la cen­tral le preo­cu­pa que exis­ta “una mani­ja social, que se

sim­bo­li­za en la fra­se ‘se aca­bo el recreo’, que no debe­ría tener nin­gún

corre­la­to con la acción poli­cial coti­dia­na”. Según dijo, lo que la

cen­tral bus­ca es “que no se dete­rio­re la con­vi­ven­cia entre los

uru­gua­yos”. El pre­si­den­te del PIT-CNT sos­tu­vo que Larra­ña­ga les ase­gu­ró

que la Poli­cía “va a ope­rar de acuer­do al mar­co legal actual, va a

res­pe­tar los dere­chos civi­les y en caso con­tra­rio se actua­rá en

con­se­cuen­cia”.

Perei­ra que­dó con­for­me con la reunión. “Fue una reac­ción rápi­da,

plan­tea­mos la duda el vier­nes y hoy [por ayer] estu­vi­mos reuni­dos”.

Ope­ra­ti­vos con­tra la pas­ta base

Larra­ña­ga se había reuni­do por la maña­na con el pre­si­den­te Luis

Laca­lle Pou, y tras el encuen­tro anun­ció que su minis­te­rio ini­cia­rá este

miér­co­les ope­ra­ti­vos en Mon­te­vi­deo para des­ar­ti­cu­lar con un “com­ba­te

fron­tal” las bocas de pas­ta base.

En esa opor­tu­ni­dad, cues­tio­nó a diri­gen­tes del Fren­te Amplio por

cri­ti­car los ope­ra­ti­vos poli­cia­les; la Mesa Polí­ti­ca de la coa­li­ción de

izquier­da se había expre­sa­do el vier­nes, con­de­nan­do los “exabrup­tos en

mate­ria de repre­sión poli­cial”. “Han sali­do un con­jun­to de

repre­sen­tan­tes impor­tan­tes de la opo­si­ción a emi­tir jui­cios que me

pare­cen aven­tu­ra­dos y total­men­te fue­ra de lugar, en don­de se pre­ten­de

colo­car a la Poli­cía como que abu­sa de sus pre­rro­ga­ti­vas, y eso no lo

pode­mos acep­tar”, dijo el minis­tro, que a la vez defen­dió que los

pro­ce­di­mien­tos “han sido hechos bajo el ampa­ro de la ley y de la

Cons­ti­tu­ción”.

En tan­to, el sena­dor colo­ra­do y ex pre­si­den­te Julio María San­gui­net­ti

res­pal­dó la ges­tión de Larra­ña­ga y apun­tó con­tra la opo­si­ción. En una

entre­vis­ta con Radio Mon­te­car­lo, dijo que “des­gra­cia­da­men­te hay gen­te en

el Fren­te Amplio que está en una situa­ción de enojo, ren­co­ro­sa”, y

sos­tu­vo que “lo que está ocu­rrien­do con los cues­tio­na­mien­tos a la

Poli­cía es algo alar­man­te”, en un con­tex­to en que la ins­ti­tu­ción que

“está aco­sa­da hace casi un año, reci­bien­do la agre­sión del mun­do del

deli­to que pre­ten­de que baje los bra­zos, y ata­can y ata­can”. Para el ex

pre­si­den­te, “estar hablan­do de his­to­rias meno­res –que en tal lado la

Poli­cía no le habló bien a alguien– es una bar­ba­ri­dad”.

El ex man­da­ta­rio pidió “res­pe­tar y ayu­dar a la Poli­cía, y no estar en esa situa­ción de ‘qué pasó aquí, qué pasó allá’”. Ade­más, vati­ci­nó que “van a pasar muchas veces pro­ce­di­mien­tos que no son todo lo feli­ces”, por­que es algo “inevi­ta­ble” y “más cuan­do esta­mos con agen­tes de poli­cía que están actuan­do bajo esa pre­sión psi­co­ló­gi­ca de que tie­nen que actuar a veces en for­ma ins­tan­tá­nea”. Si bien sos­tu­vo que los exce­sos se juz­ga­rán, “como siem­pre, en lo admi­nis­tra­ti­vo o en lo judi­cial”, “siem­pre hay que pre­su­mir que la Poli­cía está actuan­do en defen­sa de la socie­dad”.

Tal­vi anun­ció que Uru­guay se reti­ra­rá de la Una­sur y se rein­te­gra­rá al TIAR



La can­ci­lle­ría apues­ta a “alian­zas basa­das en una ins­ti­tu­cio­na­li­dad fuer­te y no en afi­ni­da­des ideo­ló­gi­cas”

Median­te un comu­ni­ca­do, el Minis­te­rio de Rela­cio­nes Exte­rio­res,

que enca­be­za Ernes­to Tal­vi, anun­ció este mar­tes que Uru­guay se reti­ra­rá

de la Unión de Nacio­nes Sur­ame­ri­ca­nas (Una­sur) e inte­rrum­pi­rá el

pro­ce­so de reti­ro del Tra­ta­do Inter­ame­ri­cano de Asis­ten­cia Recí­pro­ca

(TIAR), que se había ini­cia­do en setiem­bre del año pasa­do.

“El Gobierno del Uru­guay dis­pu­so reti­rar­se de la UNASUR, que ya ha

sido aban­do­na­do por la mayo­ría de los paí­ses de la región a excep­ción de

Guya­na, Suri­nam y Vene­zue­la. Se tra­ta de un orga­nis­mo regio­nal, basa­do

en ali­nea­mien­tos polí­ti­co-ideo­ló­gi­cos y que, en los hechos, ha deja­do de

fun­cio­nar: ya no cuen­ta con sede y care­ce de secre­ta­ría gene­ral

ope­ra­ti­va”, se expre­sa en el docu­men­to hecho públi­co por la can­ci­lle­ría.

Ade­más, res­pec­to de la rein­cor­po­ra­ción del Esta­do uru­gua­yo al TIAR,

se esta­ble­ce que para inte­rrum­pir el pro­ce­di­mien­to de reti­ro del

orga­nis­mo se envia­rá una nota diri­gi­da al secre­ta­rio gene­ral de la

Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos (OEA), Luis Alma­gro.

El TIAR es un acuer­do de defen­sa fir­ma­do en Río de Janei­ro en 1947,

inte­gra­do por casi la tota­li­dad de los paí­ses ame­ri­ca­nos, con la

excep­ción de unos pocos, entre los que se des­ta­can Cuba, Méxi­co y

Cana­dá.

En para­le­lo, el tex­to infor­ma que la pri­me­ra misión ofi­cial de Tal­vi

como can­ci­ller será a la Asam­blea Gene­ral de la OEA, que se cele­bra­rá en

Washing­ton el 20 de mar­zo, día en que se pro­ce­de­rá a la elec­ción del

secre­ta­rio gene­ral de la enti­dad. En esa ins­tan­cia Uru­guay apo­ya­rá la reelec­ción del uru­gua­yo Luis Alma­gro en el car­go, tal como lo anti­ci­pa­ron las actua­les auto­ri­da­des en enero.

En el docu­men­to tam­bién se dice que “las medi­das anun­cia­das refle­jan los ejes de la nue­va ges­tión: el com­pro­mi­so con el mul­ti­la­te­ra­lis­mo, con el for­ta­le­ci­mien­to de la Orga­ni­za­ción de Esta­dos Ame­ri­ca­nos y con el prin­ci­pio de for­mar par­te de alian­zas basa­das en una ins­ti­tu­cio­na­li­dad fuer­te y no en afi­ni­da­des ideo­ló­gi­cas”.

*La Dia­ria

El dólar en Uru­guay aumen­tó en el mes de mar­zo mucho más que en paí­ses del Mer­co­sur

Uno de los temas cen­tra­les de la infor­ma­ción eco­nó­mi­ca es el fuer­te sal­to en el valor del dólar en Uru­guay, lo que no se encuen­tra en la casi tota­li­dad de los infor­ma­ti­vos, son infor­ma­cio­nes com­pa­ra­ti­vas con otros paí­ses de la región. Es abso­lu­ta­men­te fal­so que el dólar subió por igual en los paí­ses del Mer­co­sur.

Mien­tras en Uru­guay en el valor com­pra subió en mar­zo (del 2 al 10 de mar­zo) un 9.09%, todo un record, en Argen­ti­na en el dólar blue (para­le­lo subió menos del 1%, un 0, 67%, el dólar ofi­cial no subió en abso­lu­to, en Bra­sil el dólar subió un 3.48% y en Para­guay subió un 1.00%.