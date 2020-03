Chile. Maipú Resiste: Asambleístas no legitiman la farsa constituyente y llaman a seguir la lucha

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​10 de mar­zo de 2020

Con­tra el acuer­do de los pode­ro­sos a levan­tar las asam­bleas terri­to­ria­les auto­con­vo­ca­das.

A cons­truir auto­go­bierno popu­lar des­de aba­jo*

por Asam­bleís­tas de la comu­na de Mai­pú.

El 18 de octu­bre, abri­mos un nue­vo perío­do de la lucha social y polí­ti­ca en nues­tro país, apa­re­ció en esce­na la tre­men­da fuer­za que tene­mos, la rabia acu­mu­la­da en años de injus­ti­cias, de desigual­da­des, de tra­tos indig­nos, esta­lla­mos en millo­nes de voces para decir ¡BASTA!

Sali­mos a las calles, nos reco­no­ci­mos como pue­blo y nos comen­za­mos a coor­di­nar, a orga­ni­zar… esto gene­ró el mie­do de los pode­ro­sos (gobierno, empre­sa­rios, “polí­ti­cos”) y no tar­da­ron en repri­mir­nos, nos balea­ron, ase­si­na­ron, muti­la­ron, vio­la­ron, tor­tu­ra­ron y aun así segui­mos pelean­do en las calles, en nues­tros terri­to­rios. Sus balas no nos ate­mo­ri­za­ron.

El 14 de noviem­bre, sur­ge el “Acuer­do por la Paz y una nue­va Cons­ti­tu­ción”. Lo hicie­ron rapi­di­to en el Con­gre­so, con la mis­ma rapi­dez con que se subían el suel­do. ¿Por qué se apu­ra­ron tan­to en sacar este acuer­do y lla­mar a ple­bis­ci­to? ¿Lo esta­ban hacien­do por­que escu­cha­ron el cla­mor popu­lar y abrie­ron sus men­tes y cora­zo­nes? ¿Que­rían dar res­pues­ta a nues­tras deman­das? No, defi­ni­ti­va­men­te no.

Este “acuer­do de los pode­ro­sos” lo hicie­ron para fre­nar y des­viar la lucha que había­mos ini­cia­do como pue­blo y que no podían con­te­ner con su repre­sión. Hicie­ron la mis­ma movi­da polí­ti­ca que el año 1988. Para con­te­ner la lucha popu­lar con­tra la dic­ta­du­ra, fir­ma­ron un gran acuer­do nacio­nal y lla­ma­ron a ple­bis­ci­to, el pue­blo les cre­yó y duran­te 30 años man­tu­vie­ron el enga­ño con la pro­me­sa de que la ale­gría lle­ga­ba, que la dic­ta­du­ra ter­mi­na­ba y que Chi­le era un país de opor­tu­ni­da­des. ¿Qué pasó? Las desigual­da­des aumen­ta­ron, la edu­ca­ción, la salud, los ser­vi­cios, el agua, las pen­sio­nes fue­ron un nego­cio para los pode­ro­sos. Ven­die­ron Chi­le a las trans­na­cio­na­les, a los gru­pos eco­nó­mi­cos.

Mien­tras el pue­blo cada vez más ago­bia­do, más endeu­da­do, sin dere­chos y uti­li­za­do para las tram­pas elec­to­ra­les de todo tipo orga­ni­za­das por los pode­ro­sos para ase­gu­rar­se el poder eco­nó­mi­co y sus pri­vi­le­gios. ………..No fue­ron 30 pesos…fueron 30 años !

Por eso deci­mos que este “acuer­do de los pode­ro­sos”, lla­man­do a ple­bis­ci­to es una tram­pa, es una far­sa, por­que:

1.- Bus­ca dete­ner la lucha popu­lar, hacien­do invi­si­bles las deman­das que el pue­blo levan­tó y anu­lar la crí­ti­ca pro­fun­da al orden ins­ti­tu­cio­nal y envol­ver­las den­tro de los mar­cos esta­ble­ci­dos por ellos… ¿qué saben ellos de nues­tras nece­si­da­des, si todo su accio­nar ha sido para obte­ner sucu­len­tas ganan­cias a cos­ta nues­tra?

2.- Este “acuer­do de los pode­ro­sos” quie­re man­te­ner el mode­lo eco­nó­mi­co capi­ta­lis­ta neo­li­be­ral y el mode­lo polí­ti­co que nos ha hecho tan­to daño, que ha pre­ca­ri­za­do nues­tras vidas y que nos ha con­de­na­do a las miga­jas mien­tras ellos viven en la abun­dan­cia… Deci­mos esto por­que en el “acuer­do” exis­ten ama­rres como:

a) Los quó­rum para votar esta­ble­ci­dos en este acuer­do, son de dos ter­cios para apro­bar, esto quie­re decir que un 33,01% tie­ne más valor que un 65,09%, es decir, una mino­ría tie­ne más valor que la mayo­ría. Con estos quó­rum resul­ta­rá casi impo­si­ble hacer una cons­ti­tu­ción a favor de las gran­des mayo­rías.

b) Los tra­ta­dos inter­na­cio­na­les (de libre comer­cio) no podrán ser revi­sa­dos, tie­nen que man­te­ner­se y las sen­ten­cias judi­cia­les eje­cu­to­ria­das no pue­den modi­fi­car­se.

c) El artícu­lo 135 del acuer­do esta­ble­ce que se debe man­te­ner el carác­ter demo­crá­ti­co esta­ble­ci­do por la cons­ti­tu­ción de Pino­chet. Para con­ti­nuar con el mode­lo de injus­ti­cia e inequi­dad y man­te­ner a una mino­ría pode­ro­sa, han ase­gu­ra­do la con­ti­nui­dad de la lógi­ca repre­sen­ta­ti­va que has­ta aho­ra ha teni­do la seu­do-demo­cra­cia. Si qui­sié­ra­mos cons­truir un sis­te­ma demo­crá­ti­co par­ti­ci­pa­ti­vo o demo­crá­ti­co popu­lar u otra for­ma, no podría­mos por­que el artícu­lo en cues­tión no lo per­mi­te.

3.- Este “acuer­do de los pode­ro­sos” no ten­drá nin­gu­na legi­ti­mi­dad real, ha sido pac­ta­do por los mis­mos que gobier­nan este país hace 47 años des­de la dic­ta­du­ra en ade­lan­te; por el gobierno que tie­ne una apro­ba­ción de ape­nas un 6%; por los par­la­men­ta­rios que tie­nen una apro­ba­ción de un 2% y los par­ti­dos polí­ti­cos que solo el 2% los aprue­ba. Enton­ces, ¿los mis­mos que tie­nen hecha bol­sa nues­tras vidas, hoy día levan­tan esta alter­na­ti­va? Sos­pe­cho­sa la _ _​_ _​_​, diría un humo­ris­ta.

4.- Por otra par­te, este gobierno ha vio­la­do sis­te­má­ti­ca­men­te los dere­chos huma­nos. Per­so­nas heri­das, muti­la­das y ase­si­na­das; has­ta el día de hoy apro­xi­ma­da­men­te 2 500 pre­sos y pre­sas por luchar encarcelados/​as sin prue­bas y entre ellos 155 meno­res de edad. Siguen repri­mien­do bru­tal­men­te todas las mani­fes­ta­cio­nes, aumen­tan los ase­si­na­tos, la vio­len­cia poli­cial y el encar­ce­la­mien­to. Y noso­tros, noso­tras ¿vamos a par­ti­ci­par de esta far­sa ple­bis­ci­ta­ria en este cli­ma? ¿Vamos a ir y legi­ti­mar su sali­da pac­ta­da a pesar de todo esta bru­ta­li­dad?

5.- A los y las fir­man­tes del “acuer­do de los pode­ro­sos”, lo úni­co que les impor­ta es que la gen­te vaya a votar, total, ya tie­nen ama­rra­da la futu­ra cons­ti­tu­ción. La “hoja en blan­co” es una men­ti­ra más de tan­tas, con las res­tric­cio­nes esta­ble­ci­das en el art 133 y 135 del “acuer­do” está dise­ña­do el carác­ter de la futu­ra cons­ti­tu­ción. Enton­ces, lo úni­co que les impor­ta es que vote­mos, por­que así le darán legi­ti­mi­dad popu­lar a la futu­ra cons­ti­tu­ción, que ten­drá la mis­ma esen­cia de la actual con algu­nos reto­ques que la hagan pare­cer demo­crá­ti­ca.

Enton­ces … ¿Qué hacer?

Todas las con­quis­tas del pue­blo se han obte­ni­do con orga­ni­za­ción y lucha, bas­ta mirar nues­tra his­to­ria. Nada nos ha sido rega­la­do, ni entre­ga­do por la bon­dad de los pode­ro­sos.

El 18 de octu­bre del 2019, Chi­le des­per­tó y la lucha que por años y déca­das que muchos man­te­nían en pie se mul­ti­pli­có. Al calor de ella, como pue­blo nos auto­con­vo­ca­mos en asam­bleas terri­to­ria­les, comu­na­les, barria­les. Fue una res­pues­ta espon­tá­nea, en un momen­to de lucha álgi­do. Es nece­sa­rio for­ta­le­cer esas asam­bleas como espa­cios legí­ti­mos y órga­nos de lucha, de cons­truc­ción de poder de las mayo­rías popu­la­res, trans­for­mán­do­las en espa­cios de con­duc­ción polí­ti­ca con un pro­gra­ma que expre­se las nece­si­da­des y el sen­tir de la gen­te. Bas­ta de con­fu­sión, nues­tra pro­pues­ta es levan­tar un gran encuen­tro de asam­bleas que se cons­ti­tu­ya en un pode­ro­so par­la­men­to popu­lar, ins­tan­cia de auto­go­bierno que lle­ve a cabo las trans­for­ma­cio­nes que nece­si­ta­mos. Para ello, no reque­ri­mos repre­sen­tan­tes, ni reco­no­ci­mien­to del Esta­do o de un gobierno, nues­tro poder debe cons­truir­se de mane­ra autó­no­ma e inde­pen­dien­te de toda la ins­ti­tu­cio­na­li­dad que hoy se encuen­tra en cri­sis.

Noso­tros, noso­tras des­de las asam­bleas pode­mos cons­truir nues­tra pro­pia for­ma de gobierno, pode­mos reto­mar la sobe­ra­nía usur­pa­da por los pode­ro­sos. Pode­mos ins­tau­rar un orden, un nue­vo sis­te­ma, una demo­cra­cia popu­lar, una demo­cra­cia direc­ta, radi­cal. Hoy es el momen­to, se ha abier­to una grie­ta, una fisu­ra que nos posi­bi­li­ta no solo soñar, sino pla­near, apos­tar y arries­gar­nos en la cons­truc­ción de otro mun­do.

Lla­ma­mos a las mayo­rías popu­la­res a for­ta­le­cer la orga­ni­za­ción en las asam­bleas, pro­po­ner sus ideas y cons­truir jun­tos un pro­gra­ma popu­lar y hacer­lo de una for­ma hori­zon­tal y par­ti­ci­pa­ti­va, sin enga­ños.

Es cier­to, nece­si­ta­mos una nue­va cons­ti­tu­ción, pero real­men­te nue­va, ges­ta­da des­de las bases, des­de la voz de cada per­so­na de nues­tro terri­to­rio, hecha a la medi­da de las gran­des mayo­rías de nues­tro país y ese tam­bién debe ser uno de nues­tros obje­ti­vos.

No nos enga­ñe­mos, votar en abril le dará un res­pi­ro a los pode­ro­sos, pero rápi­da­men­te el pue­blo reac­cio­na­rá, por­que la nue­va cons­ti­tu­ción ama­rra­da por ellos y sus cóm­pli­ces, per­de­rá rápi­da­men­te la ilu­sión de los que par­ti­ci­pa­rán en ella.

NOSOTROS-NOSOTRAS ASAMBLEÍSTAS DE MAIPÚ NO PARTICIPAREMOS DE ESTA FARSA. NO OPTAMOS POR EL MAL MENOR. NO TRANSAMOS CON LOS MISMOS QUE CRIMINALIZAN, ASESINAN Y ENCARCELAN EL DESPERTAR DEL PUEBLO.

¡¡ TODO NUESTRO ESFUERZO Y ENERGÍA DIRIGIDA A LEVANTAR ORGANIZACIÓN POPULAR PARA

LEVANTAR AL PUEBLO !!

¡¡ NO DESCANSAR HASTA SACAR A PIÑERA !!

Asam­bleís­tas Auto­con­vo­ca­das-os de Mai­pú.

¡¡ NO OLVIDAR NUESTRA DEMANDAS !!

1.- SALARIO MÍNIMO DE $500.000.

2.- PENSIÓN BÁSICA EQUIVALENTE AL SALARIO MÍNIMO. NO + AFP.

3.- 40 HRS. DE TRABAJO SIN FLEXIBILIDAD

4.- CONGELAMIENTO DE TARIFAS DE SERVICIOS BÁSICOS.

5.- NO + LUCRO EN LA SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL.

6.- NO + LUCRO EN EDUCACIÓN/​EDUCACIÓN LAICA Y NO SEXISTA

7.- ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO.

8.- CONGELACIÓN DE PRECIOS DE CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS.

9.- ESCALA MÓVIL DE SALARIOS. SUBEN LOS PRECIOS…SUBEN LOS SUELDOS.

10.- IGUAL TRABAJO…IGUAL SALARIO.

12.- NO MÁS MONTAJES Y DISOLUCIÓN DE CARABINEROS.

13.- SOLUCIONES HABITACIONALES DIGNAS.

14.- PASAJE GRATIS PARA ESTUDIANTES Y TERCERA EDAD.

15.- NACIONALIZAR EL AGUA Y LOS RECURSOS NATURALES.

16.- ….Y TANTAS MÁS ……..

