Argentina. Resumen gremial. Chubut: se descompensó una trabajadora durante una huelga de hambre/ Larreta vuelve a descontar el día a las mujeres que pararon en la Ciudad / Coronavirus: Sanidad pidió formalmente medidas de seguridad para los trabajadores del sector … (Más info)

Chu­but: se des­com­pen­só una tra­ba­ja­do­ra duran­te una huel­ga de ham­bre

Tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la Salud se encuen­tran en huel­ga de ham­bre debi­do a las irre­gu­la­ri­da­des en el cobro de sus sala­rios y la defi­cien­te infra­es­truc­tu­ra de los hos­pi­ta­les en la pro­vin­cia gober­na­da por Mariano Arcio­ni. Este medio­día Andrea Leo­net quien esta­ba lle­van­do hace 9 días una huel­ga de ham­bre y hace un día comen­zó jun­to a otros tra­ba­ja­do­res una huel­ga de ham­bre total (sin inge­rir tam­po­co líqui­dos), se des­com­pen­só fren­te a las puer­tas del Minis­te­rio de Salud mien­tras rea­li­za­ban una pro­tes­ta. Por ANRed

Repre­sen­tan­tes de los gre­mios SiSaP y Ate (Regio­nal Tre­lew) man­tu­vie­ron una reunión con el Gobierno. Según las tra­ba­ja­do­ras la reunión tuvo «gus­to a poco». De las nego­cia­cio­nes el gobierno se com­pro­me­tió a devol­ver los des­cuen­tos por los días de paro, aper­tu­ra de pari­ta­rias no sala­ria­les, es decir revi­sa­rán el con­ve­nio colec­ti­vo.

Por su par­te las tra­ba­ja­do­ras levan­tan la huel­ga de ham­bre, pero con­ti­nua­rán de paro. El pró­xi­mo vier­nes man­ten­drán una nue­va reunión con las auto­ri­da­des del Minis­te­rio.

Larre­ta vuel­ve a des­con­tar el día a las muje­res que para­ron en la Ciu­dad

El gobierno por­te­ño no paga­rá la jor­na­da a quie­nes se suma­ron al 8M. Denun­cian que el fun­cio­na­rio encar­ga­do de estas san­cio­nes duran­te el gobierno de Macri con­ti­núa en el Esta­do.

(Foto: Die­go Mar­ti­nez)

10 de Mar­zo de 2020

El gobierno de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta deci­dió des­con­tar el día a las tra­ba­ja­do­ras que para­ron este 8M duran­te la jor­na­da de lucha inter­na­cio­nal por los dere­chos de las muje­res.

La admi­nis­tra­ción por­te­ña anun­ció la san­ción el vier­nes pasa­do a tra­vés del direc­tor de Rela­cio­nes Labo­ra­les, Jor­ge Andrés Rey, lue­go de que la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) comu­ni­ca­ra el cese de tareas para el 9 de mar­zo en el mar­co del Día Inter­na­cio­nal de la Mujer.

“Los agen­tes del GCABA que no con­cu­rran per­so­nal­men­te a pres­tar ser­vi­cios o deja­ren de cum­plir fun­cio­nes en sus car­gos no deven­ga­rán habe­res debien­do pro­ce­der­se en tal caso a prac­ti­car los des­cuen­tos corres­pon­dien­tes en la res­pec­ti­va liqui­da­ción men­sual, con excep­ción de aque­llos emplea­dos que se encuen­tren gozan­do de una licen­cia legal con goce de habe­res”, seña­ló el comu­ni­ca­do interno.

La deci­sión, que ya habían toma­do años ante­rio­res, con­tras­ta con la pos­tu­ra del gobierno nacio­nal y de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, que este año explí­ci­ta­men­te habi­li­ta­ron a las tra­ba­ja­do­ras esta­ta­les a parar y movi­li­zar­se.

Fun­cio­na­rio reci­cla­do. Des­de Cam­bie­mos se había toma­do la deci­sión de san­cio­nar la adhe­sión al 8M. Cuan­do gober­nó en Nación, pro­vin­cia de Bue­nos Aires y Ciu­dad, en los tres dis­tri­tos se tomó la mis­ma medi­da.

A nivel nacio­nal, el encar­ga­do de hacer­lo fue el direc­tor de Recur­sos Huma­nos de la Secre­ta­ría de Moder­ni­za­ción, Mar­tín Lía, quien el 8 de mar­zo de 2019 man­dó el comu­ni­ca­do en el que anun­ció la san­ción a las tra­ba­ja­do­ras.

Un año des­pués, a pesar de haber cam­bia­do el color polí­ti­co del gobierno nacio­nal, Lía con­ti­núa en el Esta­do. Según aler­ta­ron des­de ATE, días antes de la lle­ga­da de Alber­to Fer­nán­dez a la pre­si­den­cia, el cola­bo­ra­dor de Andrés Iba­rra fue desig­na­do en una depen­den­cia de jefa­tu­ra de Gabi­ne­te.

Para Fer­nán­dez, el paro agro­pe­cua­rio es “para bene­fi­ciar a los mayo­res pro­duc­to­res de soja”

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez afir­mó que el loc­kout que están lle­van­do ade­lan­te las enti­da­des agro­pe­cua­rias orga­ni­za­das en la Mesa de Enla­ce, que se plan­tea­ron un cese de comer­cia­li­za­ción de gra­nos y car­nes por cua­tro días, cons­ti­tu­ye una medi­da “para bene­fi­ciar a los mayo­res pro­duc­to­res de soja”.

“Los auto­con­vo­caos son diri­gen­tes opo­si­to­res dis­fra­za­dos de cha­ca­re­ros. La socie­dad está sin­tien­do que este paro es incom­pren­si­ble. Hemos cui­da­do a la mayo­ría de los pro­duc­to­res. No se entien­de qué están hacien­do”, aña­dió el Pre­si­den­te duran­te una entre­vis­ta tele­vi­si­va en su des­pa­cho.

De todos modos, la medi­da no pare­ció con­tar con una gran adhe­sión de los pro­duc­to­res ya que, por ejem­plo, el puer­to de Rosa­rio tra­ba­ja­ron este lunes con abso­lu­ta nor­ma­li­dad, no regis­tran­do el más míni­mo impac­to, y el mer­ca­do de Hacien­da de Liniers tuvo un día récord de ingre­so de gana­do.

Res­pec­to de la pro­tes­ta agro­pe­cua­ria, opi­nó que no esta­ba mal que diri­gen­tes ofi­cia­lis­tas como el sena­dor Oscar Parri­lli o el diri­gen­te social Juan Gra­bois la hayan cues­tio­na­do en duros tér­mi­nos: “Soy par­te de un espa­cio don­de somos muchos y no nece­sa­ria­men­te pen­sa­mos todos igual. No me preo­cu­pa. Todos que­re­mos lo mis­mo”. En el mis­mo sen­ti­do, des­car­tó las acu­sa­cio­nes de “vio­len­cia” con­tra esas expre­sio­nes, pre­gun­tán­do­se si no era vio­len­to un paro que defien­de los bene­fi­cios de un peque­ño gru­po de pro­duc­to­res de soja.

Tam­bién dife­ren­ció la situa­ción de la de 2008, expli­can­do que “la 125 fue una medi­da muy incon­sul­ta, esto se habló muchí­si­mo con el cam­po”. Y agre­gó que espe­ra­ba que los pro­duc­to­res entien­dan la situa­ción: “Todos tie­nen que hacer un esfuer­zo. Hay gen­te que la está pasan­do muy mal. Con­fío en que en algún momen­to los diri­gen­tes se van a dar cuen­ta que este no es el camino. Cum­pli­mos con nues­tra pala­bra. Esta vez el peque­ño cha­ca­re­ro no va a pagar reten­cio­nes”.

En un día de fuer­te cri­sis de los mer­ca­dos finan­cie­ros inter­na­cio­na­les, Fer­nán­dez con­si­de­ró que la caí­da de las bol­sas tuvo más que ver con el impac­to de la baja del petró­leo que con el coro­na­vi­rus. En cuan­to a la epi­de­mia que preo­cu­pa al mun­do, tam­bién des­car­tó las acu­sa­cio­nes de impre­vi­sión con­tra el Minis­te­rio de Salud argen­tino: “Son todos casos con­traí­dos en el exte­rior. En la Argen­ti­na lo esta­mos con­tro­lan­do. Pen­sa­mos que iba a demo­rar­se más”.

En cuan­to a la rene­go­cia­ción de la deu­da exter­na deta­lló: “No vamos a pagar la deu­da sacri­fi­can­do a los que la están pasan­do mal. No fue lo que hizo el otro gobierno, que sacri­fi­có todo”. De todos modos, reco­no­ció el difí­cil pano­ra­ma eco­nó­mi­co: “La eco­no­mía va a caer este año y pro­ba­ble­men­te el otro tam­bién”.

Final­men­te, sobre la refor­ma judi­cial, insis­tió con la nece­si­dad de que la Jus­ti­cia “fun­cio­ne bien”, aun­que des­ta­có que hoy “está lle­na de jue­ces pro­bos y dig­nos”. Tam­bién des­car­tó que él vaya a lla­mar nun­ca a un juez para inci­dir sobre una sen­ten­cia. En lo que hace al caso Mila­gro Sala, res­ca­tó el com­pro­mi­so del gober­na­dor radi­cal Gerar­do Mora­les de plan­tear la revi­sión del caso por la Cor­te Supre­ma: “Todos no que­da­ría­mos más tran­qui­los, por­que tene­mos muchas dudas sobre cómo fun­cio­nó la jus­ti­cia de Jujuy”.

Coro­na­vi­rus: Sani­dad pidió for­mal­men­te medi­das de segu­ri­dad para los tra­ba­ja­do­res del sec­tor

Según infor­mó el mis­mo titu­lar de Sani­dad, Héc­tor Daer, man­tu­vie­ron con el Minis­tro de Tra­ba­jo, el Dr Clau­dio Moro­ni, una char­la sobre la situa­ción de los tra­ba­ja­do­res de la salud, a pro­pó­si­to de la pro­pa­ga­ción del Coro­na­vi­rus.

Para­le­la­men­te hicie­ron entre­ga de la car­ta, soli­ci­tan­do de mane­ra urgen­te se haga efec­ti­vo el pedi­do de la mis­ma que con­sis­te en que se adop­ten las medi­das labo­ra­les de emer­gen­cia en for­ma urgen­te en rela­ción a todos los tra­ba­ja­do­res del Sec­tor Asis­ten­cial de Salud, tan­to Públi­cos como Pri­va­dos de todo el país, afec­ta­dos a la aten­ción, cui­da­do y asis­ten­cia de los pacien­tes afec­ta­dos con coro­na­vi­rus.

En ese sen­ti­do, y ante el cre­cien­te núme­ro de afec­ta­dos y un falle­ci­do, des­de “Sani­dad” espe­ran “el cum­pli­mien­to de pro­to­co­los que garan­ti­cen la salud de los tra­ba­ja­do­res”.

Así en un comu­ni­ca­do ofi­cial, que fir­man el titu­lar del sin­di­ca­to, Héc­tor Daer y el secre­ta­rio gene­ral de la Fede­ra­ción de Sani­dad, Car­los West Ocam­po, que­dó cons­tan­cia de la nece­si­dad de avan­zar rápi­da­men­te en los “res­guar­dos” del per­so­nal de sani­dad.

El tra­ba­jo de pre­ven­ción por supues­to, debe estar eje­cu­ta­do en coor­di­na­ción con Salud, cuyo res­pon­sa­ble máxi­mo es el minis­tro Ginés Gon­zá­lez Gar­cía, quien si bien dijo haber­se sor­pren­di­do por lo «rápi­do que lle­gó el virus al país» agre­gó que des­de el minu­to uno se eje­cu­ta­ron todos los pro­to­co­los de rigor.

El coro­na­vi­rus: otro posi­ble fac­tor de para­li­za­ción de nue­vos empleos

A los pro­ble­mas estruc­tu­ra­les, que no daban gran­des aus­pi­cios pero sí una peque­ña ilu­sión en el sec­tor pro­duc­ti­vo res­pec­to a una reac­ti­va­ción por mayor con­su­mo con gene­ra­ción de empleo, aho­ra la incer­ti­dum­bre mun­dial se suma al lado nega­ti­vo de la balan­za.

Los núme­ros de Man­po­wer­Group para el segun­do semes­tre ‑mues­treo rele­va­do en enero pasa­do- indi­có que la Expec­ta­ti­va Neta de Empleo (ENE) fue de +3%, lo que impli­có una mejo­ra de dos pun­tos por­cen­tua­les con res­pec­to al tri­mes­tre pasa­do, y un for­ta­le­ci­mien­to de tres pun­tos por­cen­tua­les en la com­pa­ra­ción inter­anual.

Pero estas cifras de cho­can de fren­te con la heca­tom­be del Coro­na­vi­rus : «Toda­vía no sabe­mos el impac­to del tsu­na­mi que esta­mos vivien­do estos días», admi­tió Luis Guas­ti­ni, direc­tor gene­ral de Man­po­wer­Group Argen­ti­na, que acep­tó que la lle­ga­da del virus y del des­plo­me petro­le­ro pue­den incre­men­tar la «incer­ti­dum­bre» en la eco­no­mía local y modi­fi­car las expec­ta­ti­vas de las empre­sas pri­va­das.

Res­pec­to a lo que suce­día meses atrás cuan­do se reali­zó el estu­dio, la expec­ta­ti­va mos­tra­ba “algu­nos pun­tos intere­san­tes, aus­pi­cio­sos, aun­que toda­vía había mucha cau­te­la», expre­sa­ron des­de la mega con­sul­to­ra de con­tra­ta­ción de per­so­nal.

Del total de las empre­sas encues­ta­das, “el 80% no espe­ra rea­li­zar cam­bios en sus nómi­nas en el segun­do semes­tre, el 8% pla­nea aumen­tar­las, el 4%, dis­mi­nuir­las, y el 8% res­tan­te no sabe si rea­li­za­rá cam­bios”, cita el infor­me

Las cifras ofi­cia­les mues­tran inclu­so una pre­vi­sión más aus­te­ra que las pri­va­das. La encues­ta de Indi­ca­do­res Labo­ra­les (EIL) del Minis­te­rio de Tra­ba­jo infor­mó que en enero el 93,1% de las fir­mas encues­ta­das seña­ló que espe­ra man­te­ner su dota­ción de per­so­nal esta­ble en los pró­xi­mos tres meses.

La sema­na pasa­da, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo infor­mó que el sec­tor pri­va­do regis­tra­do cerró 2019 con 166.800 asa­la­ria­dos menos que hace un año. Se tra­ta de una retrac­ción de 2,7% en ese mer­ca­do.

Con téc­ni­cos de la CGT y la UIA, el Gobierno bus­ca cerrar un acuer­do de pre­cios y sala­rios

En un día muy com­pli­ca­do para las bol­sas y los mer­ca­dos inter­na­cio­na­les, el Gobierno argen­tino pre­ten­de avan­zar en el “acuer­do social” que fue­ra eje de la cam­pa­ña pre­si­den­cial de Alber­to Fer­nán­dez. Duran­te la tar­de de este lunes se reúnen repre­sen­tan­tes de los equi­pos téc­ni­cos de la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) y de la Unión Indus­trial Argen­ti­na (UIA) con fun­cio­na­rios del Gobierno para inten­tar avan­zar en un acuer­do de pre­cios y sala­rios.

Según se con­fir­mó, ya no se espe­ra­rá a tener cerra­do un acuer­do con el Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal (FMI) para dar los pri­me­ros pasos en esta nego­cia­ción, como era la inten­ción ori­gi­nal. El encuen­tro se lle­va ade­lan­te des­de las 15 en la sede del Minis­te­rio de Eco­no­mía, con la par­ti­ci­pa­ción de repre­sen­tan­tes lega­les y eco­no­mis­tas de las enti­da­des empre­sa­rias y sin­di­ca­les, ade­más de fun­cio­na­rios de las car­te­ras de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Tra­ba­jo y de la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te.

El pro­yec­to de acuer­do social anti­ci­pa­do por el ofi­cia­lis­mo, comen­zó a con­cre­tar­se con acuer­dos pari­ta­rios que de suma fija acor­da­dos por algu­nos impor­tan­tes gre­mios nacio­na­les (como los ban­ca­rios y Emplea­dos de Comer­cio), que apun­tan a “desin­de­xar” la eco­no­mía nacio­nal, como expli­có el mis­mo pre­si­den­te Fer­nán­dez. El obje­ti­vo ofi­cial pasa por sus­pen­der la nego­cia­ción pari­ta­ria, por lo menos duran­te elpri­mer semes­tre del año, reem­pla­zán­do­la por el pago de sumas fijas fija­do a nivel nacio­nal, apun­tan­do tam­bién a eli­mi­nar las cláu­su­las gati­llo de los acuer­dos.

El acuer­do de pre­cios y sala­rios que se bus­ca fir­mar en la reunión de este lunes, bus­ca pau­tar la evo­lu­ción de las dos varia­bles para lo que res­ta del año, superan­do recla­mos de algu­nos sec­to­res sin­di­ca­les que bus­can recu­pe­rar el poder adqui­si­ti­vo per­di­do duran­te la ges­tión de Cam­bie­mos.

En este sen­ti­do, la CGT espe­ra­rá los resul­ta­dos del encuen­tro para avan­zar en algu­nas defi­ni­cio­nes pro­pias en una reunión de su “mesa chi­ca”, que tam­bién está pro­gra­ma­da para horas de la tar­de de este lunes en la sede de UPCN. Ade­más del anfi­trión Andrés Rodrí­guez y de los coti­tu­la­res de la CGT Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña, se espe­ra que par­ti­ci­pen diri­gen­tes como Gerar­do Mar­tí­nez (UOCRA), Arman­do Cava­lie­ri (Comer­cio) y José Luis Lin­gie­ri (Obras Sani­ta­rias), Ser­gio Sasia (Unión Ferro­via­ria) y Gui­ller­mo Moser (Luz y Fuer­za), entre otros.

Uno de los temas cen­tra­les de la reunión pasa­rá por defi­nir una posi­ción uni­fi­ca­da para lle­var a la reunión del Con­se­jo del Sala­rio, que el Gobierno con­vo­ca­ría para las pró­xi­mas sema­nas. Hoy el Sala­rio Míni­mo Vital y Móvil es de 16.875 pesos, sufrien­do un seve­ro atra­so por la evo­lu­ción infla­cio­na­ria del últi­mo año. Los gre­mios bus­ca­rían un aumen­to de por lo menos el 15 o 20%, pero según tras­cen­dió des­de la Casa Rosa­da hoy se eva­lúa algo más cer­cano al 12%. Otro de los tema pasa por el demo­ra­do pago del Esta­do de su deu­da con las Obras Socia­les Sin­di­ca­les.

Des­de maña­na, los metro­de­le­ga­dos libe­ran moli­ne­tes en recla­mo de pari­ta­rias

La Aso­cia­ción Gre­mial de Tra­ba­ja­do­res del Sub­te y Pre­me­tro (Agtsyp) dis­pu­so ini­ciar, a par­tir de maña­na, medi­das de fuer­za que con­sis­ti­rán en la aper­tu­ra de moli­ne­tes en dis­tin­tos hora­rios ante la «fal­ta de avan­ce en la pari­ta­ria 2019».10/03/2020 15:20:00

«No pudi­mos cerrar toda­vía la pari­ta­ria 2019 y este mes ten­dría­mos que dis­cu­tir la pari­ta­ria 2020», dijo el secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Rober­to Pia­ne­lli, en decla­ra­cio­nes a radio El Des­ta­pe.

El diri­gen­te gre­mial agre­gó: «No nos gus­ta afec­tar el ser­vi­cio por­que somos cons­cien­tes de los que usan el sub­te, así que vamos a pro­tes­tar levan­tan­do moli­ne­tes».

Para maña­na, los metro­de­le­ga­dos dis­pu­sie­ron que el medi­da rija de 7 a 9 en la ter­mi­nal de San Pedri­to, de la Línea A; y en la esta­ción Cons­ti­tu­ción, de la Línea C; y de 17 a 19 en las esta­ción Reti­ro, de la Línea C; y en la de Perú, de la Línea A.

El jue­ves, la libe­ra­ción de moli­ne­tes se hará de 7 a 9 en la esta­ción Rosas, de la Línea B, y en Con­gre­so de Tucu­mán, de la D; lue­go, de 17 a 19, se repli­ca­rá en Alem, en la B, y en Cate­dral, de la D.

Final­men­te, el vier­nes se abri­rán los moli­ne­tes de 7 a 9 en la esta­ción Virre­yes de la Línea E, y Par­que Patri­cios, de la H; y más tar­de, de 17 a 19, en Reti­ro, de la Línea E, y en Facul­tad de Dere­cho, de la H.

Al expli­car las razo­nes de la medi­da de pro­tes­ta, Pia­ne­lli expli­có que «el año pasa­do la infla­ción fue del 54% y lo que hubo fue­ron refuer­zos y sumas fijas no remu­ne­ra­ti­vas».

«Que­re­mos en los suel­dos bási­cos lo mis­mo que subió la infla­ción. El PRO dijo que los datos de infla­ción son con­fia­bles así que que­re­mos ese núme­ro, 54%», dijo.

Moyano bus­ca rédi­to de su luna de miel con el Gobierno y le pide a Moro­ni que inter­ven­ga el gre­mio del cau­cho

Se tra­ta del gre­mio de obre­ros del cau­cho que estu­vo por más de 3 déca­das en manos de un alia­do del camio­ne­ro. A pesar de que su espa­cio per­dió las elec­cio­nes hace casi dos años y medio, bus­ca la inter­ven­ción del sin­di­ca­to y de la obra social. Vie­jos negocios.10/03/2020 14:08:00

Uno de los mayo­res res­que­mo­res que gene­ra Hugo Anto­nio Moyano en el mun­do sin­di­cal resi­de en su insa­cia­ble sed de poder y su bús­que­da cons­tan­te de que­dar­se con orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les. Pro­mo­cio­na líneas y lis­tas opo­si­to­ras en sin­di­ca­tos her­ma­nos, va por la repre­sen­ta­ción de afi­lia­dos en dispu­tas inter­sin­di­ca­les y mue­ve sus influen­cias polí­ti­cas para mane­jar gre­mios que no comul­gan con su for­ma de con­du­cir.

Esos mane­jos, que se apa­ga­ron lue­go del quie­bre de su rela­ción con Mau­ri­cio Macri, son los que vuel­ven a resur­gir en su luna de miel con la ges­tión de Alber­to Fer­nán­dez. Un caso tes­ti­go es el del Sin­di­ca­to de Obre­ros del Cau­cho (Soca­ya) y de su obra social. Allí el ex líder de la CGT le pide al minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, que inter­ven­ga por unas elec­cio­nes resuel­tas hace casi dos años y medios. Inclu­so su can­di­da­to a secre­ta­rio Gene­ral se murió en el trans­cur­so.

El Soca­ya supo res­pon­der al moya­nis­mo duran­te la ges­tión de más de 30 años del ya falle­ci­do Juan Car­los Pon­ce, diri­gen­te que per­dió los comi­cios en el últi­mo tra­mo de 2017. Pon­ce nun­ca reco­no­ció la derro­ta a manos de Clau­dio Strei­tem­ber­ger, judi­cia­li­zó la situa­ción y has­ta tomó el gre­mio. De hecho tuvo que des­alo­jar­lo la Gen­dar­me­ría con orden judi­cial.

Strei­tem­ber­ger, por su par­te, des­de que tomó el coman­do de la orga­ni­za­ción lle­vó a la jus­ti­cia una serie de irre­gu­la­ri­da­des come­ti­das por la ges­tión de Pon­ce y se inves­ti­gan des­víos de fon­dos por sumas millo­na­rias. Inclu­so se pre­sen­ta­ron los pape­les de una ven­ta a las apu­ra­das de un pre­dio de los cau­che­ros que pasó a manos de Camio­ne­ros a un pre­cio vil antes del cam­bio de manos.

Las vuel­tas de la polí­ti­ca y la nece­si­dad de enfren­tar al macris­mo, lle­vó al sin­di­ca­to a incor­po­rar­se, el año pasa­do, al Fren­te Sin­di­cal para el Mode­lo Nacio­nal, que coman­da­ba el triun­vi­ra­to Moyano, Ser­gio Palaz­zo y Ricar­do Pig­na­ne­lli. Ya con la cer­ti­fi­ca­ción de auto­ri­da­des emi­ti­da y com­par­tien­do espa­cio sin­di­cal, se pen­só que la bata­lla esta­ba con­clui­da. Sin embar­go, con el cam­bio de aires, el camio­ne­ro regre­sa por todo.

En las últi­mas jor­na­das su hijo, el abo­ga­do Hugo Moyano (h), con­si­guió una reso­lu­ción judi­cial que puso en duda el resul­ta­do de los comi­cios, ya reco­no­ci­dos por Tra­ba­jo, y aho­ra le pide a la car­te­ra labo­ral que inter­ven­ga el gre­mio y la obra social has­ta que haya nue­vas elec­cio­nes.

Des­de la con­duc­ción de Strei­tem­ber­ger no des­car­tan ir a un nue­vo pro­ce­so elec­to­ral para rati­fi­car su lide­raz­go, pero temen que el poder de lobby de los Moyano vuel­va a pro­vo­car una eclo­sión en el sin­di­ca­to

Kici­llof tam­bién otor­ga licen­cia a emplea­dos públi­cos que via­ja­ron a zonas con coro­na­vi­rus

El gobierno bonae­ren­se otor­ga­rá una licen­cia excep­cio­nal a todas aque­llos tra­ba­ja­do­res del sec­tor públi­co pro­vin­cial, cual­quie­ra sea el régi­men esta­tu­ta­rio al que per­te­nez­can, que hayan ingre­sa­do a la Argen­ti­na des­de los paí­ses con casos con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus (Covid-19).10/03/2020 09:43:00

Median­te el decre­to 127 publi­ca­do hoy en el Bole­tín Ofi­cial del dis­tri­to, se expli­có que la medi­da se dis­pu­so «según indi­ca­ción de la auto­ri­dad sani­ta­ria, a fin de que pue­dan per­ma­ne­cer en sus hoga­res con el obje­to de dar cum­pli­mien­to a las pre­vi­sio­nes sani­ta­rias esta­ble­ci­das en las reco­men­da­cio­nes del Minis­te­rio de Salud de la Nación y del Minis­te­rio de Salud de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires».

La licen­cia se hará efec­ti­va des­de que la per­so­na que haya esta­do en paí­ses con casos con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus (COVID-19) hubie­ra ingre­sa­do a la Repú­bli­ca Argen­ti­na y por un lap­so de 14 días corri­dos y «no afec­ta­rá la per­cep­ción de las remu­ne­ra­cio­nes nor­ma­les y habi­tua­les, como así tam­po­co de los adi­cio­na­les que por ley o con­ve­nio le corres­pon­die­re per­ci­bir a la per­so­na tra­ba­ja­do­ra».

El Eje­cu­ti­vo invi­tó a los Pode­res Legis­la­ti­vo y Judi­cial y a los muni­ci­pios de Bue­nos Aires a adhe­rir al decre­to «o adop­tar medi­das de idén­ti­co tenor».

En los fun­da­men­tos se deta­lla que el coro­na­vi­rus (Covid-19) «se pro­pa­ga ace­le­ra­da­men­te a nivel mun­dial» y se recuer­da que como «el virus se con­ta­gia de per­so­na a per­so­na, resul­ta de vital impor­tan­cia la pron­ta ais­la­ción de las per­so­nas afec­ta­das a fin de evi­tar un ries­go de infec­ción para otras».

«Es nece­sa­rio aten­der des­de el ámbi­to labo­ral la urgen­te nece­si­dad de ais­la­mien­to de per­so­nas en ries­go even­tual de pade­cer la enfer­me­dad», se aña­de.

La nor­ma­ti­va lle­va las fir­mas del gober­na­dor Axel Kici­llof; su jefe de Gabi­ne­te, Car­los Bian­co; y la minis­tra de Tra­ba­jo, Mara Ruiz Malec.

«Nos pare­ce que fue muy apre­su­ra­da una medi­da como el loc­kout soje­ro»

El líder de UPCN y secre­ta­rio Adjun­to de la CGT, Andrés Rodrí­guez, pidió que no se extien­dan las sumas fijas y dijo que «las pari­ta­rias tie­nen que ser libres». Ade­más cues­tio­nó el paro de las patro­na­les agro­pe­cua­rias: «Nos pare­ce que fue muy apre­su­ra­da una medi­da como el loc­kout sojero».10/03/2020 08:45:00

El Secre­ta­rio Ajun­to de la CGT, Andrés Rodrí­guez, se refi­rió a la reunión que man­tu­vo ayer la cúpu­la de la Cen­tral Obre­ra. Expli­có que «tuvi­mos una reunión amplia­da de la con­duc­ción de CGT» y des­ta­có que «repa­sa­mos la com­ple­ja situa­ción eco­nó­mi­ca y social».

«Vemos con satis­fac­ción que comien­za a bajar la infla­ción, aun­que no en ali­men­tos», advir­tió el esta­tal que evi­tó expre­sar cual será el pedi­do de su sin­di­ca­to en pari­ta­rias.

En diá­lo­go con El Des­ta­pe Radio, el titu­lar de UPCN con­tó que se rati­fi­có la con­clu­sión de que «las pari­ta­rias tie­nen que ser libres. Si bien reco­no­ce­mos que en la emer­gen­cia fue nece­sa­rio una cifra como la que otor­gó el Eje­cu­ti­vo, esto acha­ta las cate­go­ri­za­cio­nes por eso es que la idea es que fun­cio­nen con liber­tad».

Ade­más con­tó que «esta­mos empe­zan­do a orga­ni­zar el Con­fe­de­ral que se lle­va­rá a cabo en agos­to para la reno­va­ción de auto­ri­da­des de la CGT».

Por otro lado, Rodrí­guez se refi­rió a la pos­tu­ra de la cen­tral obre­ra sobre el paro del cam­po. «Nos pare­ce que fue muy apre­su­ra­da una medi­da como el loc­kout soje­ro», ase­gu­ró.

En esa línea pun­tua­li­zó que «ten­dría que haber exis­ti­do un espa­cio de mayor com­pren­sión, habien­do exis­ti­do con­ver­sa­cio­nes y ofer­tas de por medio».

Moyano recar­ga­do con­tra el paro del cam­po: «Es una medi­da con­tra el pue­blo, con­tra los tra­ba­ja­do­res»

El secre­ta­rio adjun­to del gre­mio de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, vol­vió a cues­tio­nar el paro agra­rio res­pal­da­do por las patro­na­les rura­les. Ade­más recla­mó que el «esfuer­zo sea de toda la socie­dad, no sólo de los tra­ba­ja­do­res» ante la «cri­ti­ca» situa­ción eco­nó­mi­ca del país.10/03/2020 00:05:00

«En menos de tres meses de la asun­ción de un Gobierno ele­gi­do por la gran mayo­ría de los argen­ti­nos, tomar una medi­da de fuer­za como esta tie­ne una inten­ción polí­ti­ca muy impor­tan­te», ase­gu­ró Moyano, quien apun­tó a los sec­to­res con­cen­tra­dos del agro que «no quie­ren com­par­tir sus ganan­cias».

«Esta es una medi­da con­tra el pue­blo, con­tra los tra­ba­ja­do­res», juz­gó el gre­mia­lis­ta, en decla­ra­cio­nes al Des­ta­pe Radio y cri­ti­có: «Un barren­de­ro paga (el impues­to a las) Ganan­cias y los gran­des poo­les de siem­bra no quie­ren com­par­tir par­te de sus ganan­cias con los que menos tie­nen».

En ese sen­ti­do, defen­dió la medi­da toma­da por el Eje­cu­ti­vo de ele­var tres pun­tos los dere­chos de expor­ta­ción a la soja y sus deri­va­dos: «El Gobierno esta hablan­do de soli­da­ri­dad y una vez que se le pide un esfuer­zo a este sec­tor, le res­pon­den con una medi­da de fuer­za a los tres meses de haber asu­mi­do».

Para Moyano, el «esfuer­zo» ante la «cri­ti­ca» situa­ción del país «tene­mos que hacer­lo toda la socie­dad, no sólo los tra­ba­ja­do­res» y con­si­de­ró que «par­te del cam­po, no todo, por­que tam­bién tie­nen sus dife­ren­cias, tie­ne la inten­ción de des­gas­tar al Gobierno con estas medi­das».

En otro orden, el secre­ta­rio adjun­to del gre­mio de Camio­ne­ros vol­vió a adver­tir que va «defen­der» a sus afi­lia­dos si los rura­lis­tas deci­die­ran sumar los cor­tes de ruta al paro que comen­zó ayer y se exten­de­rá has­ta el jue­ves a la media­no­che.

«Que hagan sus medi­das pero que no jodan a los afi­lia­dos a Camio­ne­ros por­que tene­mos el tris­te recuer­do del 2008, cuan­do cor­ta­ban rutas y los afi­lia­dos nues­tros pasa­ban angus­tia por­que no podían lle­var gui­ta a sus hoga­res», advir­tió.

El cese de comer­cia­li­za­ción de gra­nos y car­nes con­vo­ca­do por la Mesa de Enla­ce comen­zó este lunes y se exten­de­rá has­ta el jue­ves a la media­no­che.

Por otro lado, el secre­ta­rio de camio­ne­ros ana­li­zó la situa­ción actual del país y pro­nos­ti­có que «si no hay una reac­ti­va­ción a tra­vés de los aumen­tos sala­ria­les y el freno de la infla­ción, este país no tie­ne des­tino».

«La expe­rien­cia que vivi­mos estos 4 años nos sir­vió. Uno pide resul­ta­dos ya pero sabe que, por los desas­tres que dejó el Gobierno ante­rior, va a saber un año duro», aña­dió.

El paro del cam­po es «un palo en la rue­da al Gobierno nacio­nal»

El secre­ta­rio adjun­to de ATE nacio­nal y secre­ta­rio gene­ral de la CTA Río Negro, Rodol­fo Aguiar, cri­ti­có la deci­sión de las Con­fe­de­ra­cio­nes Rura­les Argen­ti­nas (CRA) de rea­li­zar un cese de comer­cia­li­za­ción de soja por cua­tro días en res­pues­ta a la actua­li­za­ción de las reten­cio­nes y con­si­de­ró que se tra­ta de «un palo en la rue­da al Gobierno nacional».10/03/2020 00:01:00

Los cua­tro días sin acti­vi­dad comer­cial deci­di­dos por los pro­duc­tos soje­ros y que arras­tró a todas las enti­da­des que repre­sen­tan a las patro­na­les agro­pe­cua­rios, sigue gene­ran­do polé­mi­ca. La reso­lu­ción fue rápi­da­men­te cues­tio­na­da y fue­ron varios los diri­gen­tes sin­di­ca­les que salie­ron al cru­ce.

El que tam­bién se pro­nun­ció en las últi­mas horas fue el secre­ta­rio adjun­to de ATE nacio­nal y secre­ta­rio gene­ral de la CTA Río Negro, Rodol­fo Aguiar.

Aguiar cali­fi­có como «salu­da­ble» el aumen­to del 3% en la reten­cio­nes a la soja para aque­llos pro­duc­to­res que ven­dan más de mil tone­la­das anua­les por­que afec­ta al 25% de pro­duc­to­res «que más tie­ne».

«No vamos a tole­rar a quie­nes pre­ten­dan un mode­lo que pon­ga de rodi­llas a la cla­se tra­ba­ja­do­ra argen­ti­na como fue­ron los últi­mos 4 años, don­de los sec­to­res más pode­ro­sos del cam­po se vie­ron alta­men­te bene­fi­cia­dos con la baja de impues­tos», con­si­de­ró el secre­ta­rio.

En esta línea, Aguiar entien­de que «en la difí­cil situa­ción que atra­vie­sa el pue­blo argen­tino es impor­tan­te que los sec­to­res de gran poder adqui­si­ti­vo con­tri­bu­yan a la reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca del país de for­ma soli­da­ria y pro­gre­si­va».

La Uocra pidió a San­ta Fe la reac­ti­va­ción de 80 obras de vivien­das para­li­za­das

El minis­tro de Tra­ba­jo de San­ta Fe, Rober­to Suker­man, reci­bió al secre­ta­rio gene­ral de la Uocra Sec­cio­nal Rosa­rio, Car­los Ver­ga­ra, ante el recla­mo gre­mial «por las obras públi­cas que se encuen­tran paralizadas».10/03/2020 00:00:00

Según un comu­ni­ca­do sin­di­cal, Suker­man infor­mó al gre­mio que «el gober­na­dor Omar Perot­ti con­si­de­ró la pro­pues­ta de Ver­ga­ra de reac­ti­var cuan­to antes ‑y has­ta tan­to no se con­si­ga el aval legis­la­ti­vo para la Ley de Nece­si­dad Públi­ca- las obras de vivien­da que depen­den de recur­sos nacio­na­les».

Por su par­te, Ver­ga­ra expu­so «la dura situa­ción labo­ral que pade­ce el sec­tor por las más de 80 obras públi­cas para­li­za­das» y pro­pu­so crear «una comi­sión tri­par­ti­ta inte­gra­da por Uocra, el minis­te­rio de Tra­ba­jo y la Cáma­ra Argen­ti­na de la Cons­truc­ción, para abor­dar en for­ma con­jun­ta esta pro­ble­má­ti­ca».

«Fue una reunión posi­ti­va. El minis­tro enten­dió nues­tro plan­teo y nos comu­ni­có que com­pren­de nues­tra posi­ción como gre­mio de plan­tear la defen­sa de pues­tos de tra­ba­jo. Por el momen­to nos vamos con bue­nas noti­cias por­que hay una res­pues­ta a nues­tro pedi­do por las vivien­das de fon­dos nacio­na­les», dijo el gre­mia­lis­ta.

Aña­dió que «vamos a seguir de cer­ca la reac­ti­va­ción del res­to de las obras públi­cas y cómo se tra­du­ce eso en tra­ba­jo con­cre­to para nues­tros com­pa­ñe­ros».

Tam­bién con sumas fijas, el gobierno fue­guino lle­gó a un acuer­do sala­rial con los esta­ta­les

El gobierno de Tie­rra del Fue­go lle­gó a un acuer­do sala­rial con los tra­ba­ja­do­res de la admi­nis­tra­ción públi­ca pro­vin­cial, lue­go de nego­cia­cio­nes pari­ta­rias que invo­lu­cra­ron a los prin­ci­pa­les sin­di­ca­tos esta­ta­les del distrito.10/03/2020 00:00:00

El pro­pio gober­na­dor Gus­ta­vo Mele­lla sus­cri­bió el acuer­do con repre­sen­tan­tes de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) y la Unión del Per­so­nal Civil de la Nación (UPCN), que abar­ca tan­to a los emplea­dos de la Casa de Gobierno fue­gui­na y otras depen­den­cias afi­nes (lla­ma­do local­men­te esca­la­fón seco) como a los tra­ba­ja­do­res del sec­tor de la salud (esca­la­fón húme­do)

La nego­cia­ción inclu­yó el incre­men­to de dis­tin­tos adi­cio­na­les y el pago de una suma fija remu­ne­ra­ti­va de entre $4 mil y $10 mil según el nivel de ingre­sos para el esca­la­fón seco, y el aumen­to de adi­cio­na­les, el incre­men­to del ítem zona y el otor­ga­mien­to de una suma fija remu­ne­ra­ti­va de $2000 para el esca­la­fón húme­do.

Ade­más, las par­tes acor­da­ron tra­ba­jar en la ins­tru­men­ta­ción de reca­te­go­ri­za­cio­nes y en otros ítems a par­tir de la redac­ción de un nue­vo con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo, y reabrir las nego­cia­cio­nes pari­ta­rias a par­tir de junio.

El gobierno fue­guino ya había lle­ga­do a un acuer­do sala­rial con el sec­tor docen­te, que com­pren­dió la ele­va­ción del suel­do bási­co a $30 mil por car­go (entre otras varian­tes) y que per­mi­tió el comien­zo del ciclo lec­ti­vo 2020 en tiem­po y for­ma.

«Todos sabe­mos que la situa­ción del país y de las pro­vin­cias es muy com­ple­ja. Tene­mos un Esta­do Nacio­nal que tie­ne como obje­ti­vo pri­mor­dial resol­ver el pro­ble­ma de la deu­da exter­na, y con­fia­mos en que lo hará. Mien­tras tan­to tene­mos que com­par­tir esfuer­zos y poner­nos del lado de los tra­ba­ja­do­res», afir­mó Mele­lla al sus­cri­bir el acuer­do con los esta­ta­les.

Tam­bién sos­tu­vo que la recom­po­si­ción sala­rial en el Esta­do «tie­ne su corre­la­to en el sec­tor pri­va­do, por­que los tra­ba­ja­do­res no van a com­prar dóla­res o fugar el dine­ro de este aumen­to, sino que van a com­prar ali­men­tos, úti­les esco­la­res, ropa, y eso va a ser una inyec­ción de dine­ro en la eco­no­mía local».

Patri­cia Blan­co, Secre­ta­ria de Géne­ro CTA de los Tra­ba­ja­do­res CABA

«La desobe­dien­cia del femi­nis­mo es ele­men­tal para cons­truir un mun­do más igua­li­ta­rio»

Patri­cia Blan­co hija de Blan­qui­to, tra­ba­ja­dor de SEGBA y Amé­ri­ca, ama de casa y des­cen­dien­te de cha­rrúas. Es madre de dos jóve­nes, docen­te de arte, esce­nó­gra­fa, tra­ba­ja­do­ra del nivel secun­da­rio en la ciu­dad de Bue­nos Aires, afi­lia­da a UTE, mili­tan­te femi­nis­ta y hoy ejer­cien­do el car­go de secre­ta­ria de gene­ro de la CTA, de les tra­ba­ja­do­res de CABA.

Por Veró­ni­ca Pon­to­rie­ro Fotos Mau­ro Fer­nan­dez

¿Por qué el neo­li­be­ra­lis­mo y el patriar­ca­do encuen­tran a las muje­res en la vere­da de enfren­te y por qué es impor­tan­te orga­ni­zar­se?

Fue el neo­li­be­ra­lis­mo y el patriar­ca­do aso­cia­dos con la igle­sia y “el macho” que cons­tru­ye­ron un mun­do de acu­mu­la­ción que pro­du­ce desigual­da­des dejan­do afue­ra a las muje­res, les­bia­nas, trans, tra­ves­tis y disi­den­cias. Tene­mos una his­to­ria de tra­ba­ja­do­ras que lucha­ron por sus dere­chos que vive en noso­tras y, a la divi­sión del tra­ba­jo impues­ta, a la pri­va­ción de dere­chos, a la vio­len­cia que gene­ra ese apa­ra­to opre­sor los movi­mien­tos femi­nis­tas sali­mos a las calles y les deci­mos: ¡¡¡BASTA!!! El femi­nis­mo es otro pro­yec­to de vida, pro­po­ne otra for­ma de vida.

¿Qué crees que le apor­ta el movi­mien­to femi­nis­ta al sin­di­ca­lis­mo y vice­ver­sa?

Los domin­gos, en casa, mien­tras mamá hacía la pas­ta o papá el asa­do escu­chá­ba­mos en el toca­dis­cos una can­ción que decía así …” las con­quis­tas socia­les sin­te­ti­zan el poder que tene­mos en la unión”. Era la mar­cha de Luz y Fuer­za. La unión, la orga­ni­za­ción, la cons­truc­ción de les tra­ba­ja­do­res como suje­tos de dere­cho son apor­tes impres­cin­di­bles y creo que la desobe­dien­cia del femi­nis­mo es ele­men­tal para cons­truir un mun­do más igua­li­ta­rio.

¿Cómo se vie­nen tra­ba­jan­do las situa­cio­nes de vio­len­cia de géne­ro en los ámbi­tos labo­ra­les? ¿Cómo toma­ron el anun­cio de Alber­to Fer­nán­dez sobre la rati­fi­ca­ción del con­ve­nio 190 de la OIT por vio­len­cia y aco­so en el ámbi­to labo­ral?

En la CTA de les tra­ba­ja­do­res ya hace casi un año que se apro­ba­ron pro­to­co­los que atien­den la vio­len­cia de géne­ro en dis­tin­tos ámbi­tos: el pri­va­do, el labo­ral y al inte­rior de las orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les. Los sin­di­ca­tos de base van hacien­do sus ade­cua­cio­nes para apro­bar­los y poner­los en prác­ti­ca. Yo no fui a la Pla­za el 1 de mar­zo, esta­ba muy emo­cio­na­da. Nece­si­ta­ba ver a Cris­ti­na y Alber­to en el Con­gre­so. Y ver­los fue ¡total! Que­ría poder escu­char al pre­si­den­te, estar aten­ta, todo lo que nos iba a decir habla­ba de nues­tro pre­sen­te y, sobre todo, nues­tro futu­ro. Fue un dis­cur­so de tan­to con­te­ni­do, con un diag­nós­ti­co tan cla­ro. ¡Tan duro! Los anun­cios de Alber­to Fer­nán­dez todos mar­can un cam­bio de rum­bo total, pien­so que son la segun­da tan­da, des­pués de los del 10 de diciem­bre, del movi­mien­to que de a poco gene­ra­rá mayor bien­es­tar, don­de todes vamos a estar aden­tro, como bien defi­ne Máxi­mo. El ham­bre del pue­blo no tie­ne per­dón. Alber­to vino a ser mujer y ya es mejor. La rati­fi­ca­ción del con­ve­nio 190 de la OIT por vio­len­cia y aco­so en el ámbi­to labo­ral, el pro­yec­to de ley sobre abor­to, la imple­men­ta­ción de la ley Micae­la nos dice cla­ra­men­te que Alber­to es femi­nis­ta y que esta­mos toman­do el rum­bo hacia la igual­dad.

¿Cómo afec­tó el ajus­te macris­ta sobre las muje­res tra­ba­ja­do­ras en gene­ral y en par­ti­cu­lar a las de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires?

¡Fatal! Mirá elE­VA, la inter­sin­di­cal de inves­ti­ga­ción en géne­ros, del que for­mo par­te, el Obser­va­to­rio de Géne­ro y Tra­ba­jo, coor­di­na­do por Mar­ta Novick pre­sen­tó el infor­me de “Cos­to de vida de lxs tra­ba­ja­dorxs por géne­ro» sobre el impac­to de la infla­ción sobre los hoga­res que nos demos­tró cómo fue mayor el impac­to de la infla­ción sobre noso­tras y demos­tró de mane­ra cien­tí­fi­ca cómo vivi­mos todos los días cuan­do sen­ti­mos que la pla­ta se nos des­va­ne­ce de las manos y que son indi­rec­ta­men­te pro­por­ció­na­les los suel­dos con los cos­tos de vida, los ali­men­tos, los impues­tos.

¿Cuá­les fue­ron las con­quis­tas duran­te los últi­mos años en la secre­ta­ría de géne­ro?

Las secre­ta­rías de géne­ro eran el espa­cio de los sin­di­ca­tos para cum­plir con el cupo sin­di­cal. Hoy las secre­ta­rías tie­nen con­te­ni­do y fun­cio­nan. Apor­tan muchí­si­mo al movi­mien­to gre­mial. Suma mira­das para la igual­dad.

¿Qué repre­sen­ta este espa­cio para las com­pa­ñe­ras?

Es una con­quis­ta más, que no aban­do­na­re­mos. Es el espa­cio des­de don­de trans­ver­sa­li­za­re­mos en todas las dimen­sio­nes del tra­ba­jo y el gre­mia­lis­mo los dere­chos de las muje­res, les­bia­nas, trans, tra­ves­tis, inter­se­xua­li­da­des y por un mun­do don­de reine el amor y la igual­dad.

De cara al futu­ro, ¿Cuál es el rol y por qué es impor­tan­te que las muje­res vayan ocu­pan­do luga­res de toma de deci­sión en el ámbi­to sin­di­cal?

Rom­per con el poder patriar­cal, bas­ta a los machos de aco­sa­do­res, vio­len­tos que nos silen­cien. Bas­ta de temas de varo­nes. hemos cons­trui­do leyes que nos habi­li­ta­ron dere­chos, pero tam­bién hemos cons­trui­do una red entre noso­tras con otras que se rete­je cons­tan­te­men­te, hacién­do­la eter­na, fuer­te e indes­truc­ti­ble.

Las muje­res vamos a seguir avan­zan­do y cuan­do noso­tras avan­za­mos nin­gún hom­bre que­da afue­ra. Patri­cia Blan­co CTA de los Tra­ba­ja­do­res

