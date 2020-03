Perú. Cardenal Barreto: «El Sodalicio debe disolverse»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano

El car­de­nal Pedro Barre­to, obis­po de Huan­ca­yo, se mos­tró a favor de la diso­lu­ción del Soda­li­cio de Vida Cris­tia­na (SVC), que fue fun­da­do por Luis Fer­nan­do Figa­ri, a quien una inves­ti­ga­ción de la pro­pia orga­ni­za­ción halló cul­pa­ble de abu­sos sexua­les, y a quien el Vati­cano des­ti­nó a vivir en una resi­den­cia en Roma que antes fue un cen­tro sodá­li­te.

“Hay gen­te bue­na den­tro del Soda­li­cio, enton­ces no pode­mos meter en un solo saco, pero el pro­ble­ma de fon­do es que el fun­da­dor no solo está seria­men­te cues­tio­na­do, sino que, repi­to, es una per­so­na per­ver­ti­da y una per­so­na así no pue­de trans­mi­tir y alen­tar la san­ti­dad de vida. Mi posi­ción per­so­nal y, creo que algu­nos más com­par­ten, es que debe disol­ver­se esta orga­ni­za­ción reli­gio­sa y se pue­da ayu­dar a los que están den­tro a que pue­dan vivir en auten­ti­ci­dad de vida”, dijo Barre­to al refe­rir­se al Soda­li­cio y a Figa­ri, y agre­gó que en la San­ta Sede se esta­ría eva­luan­do esta pos­tu­ra.

CONTRA LA PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

Así mis­mo, el car­de­nal Barre­to se mos­tró en con­tra de la pres­crip­ción de deli­tos, tal como ocu­rrió con el caso Soda­li­cio. El 2017, el Minis­te­rio Públi­co archi­vó por pres­crip­ción (exce­so de tiem­po) las denun­cias inter­pues­tas con­tra Figa­ri y otros exso­dá­li­ties, por fal­ta de prue­bas, y dejan­do a las víc­ti­mas sin jus­ti­cia.

“La ley posi­bi­li­ta la pres­crip­ción y eso es lamen­ta­ble por­que del pun­to de vis­ta éti­co y moral no debe pres­cri­bir por res­pe­to a la dig­ni­dad de las víc­ti­mas”, sos­tu­vo.

Seña­ló que aún exis­te un entram­pa­mien­to en cómo la igle­sia debe apli­car san­cio­nes, por­que hay dos situa­cio­nes visi­bles: una la del clé­ri­go, a quien se le qui­ta la potes­tad de cele­brar los sacra­men­tos, y la otra la del lai­co (como es el caso de Figa­ri) cuya peor san­ción es la exco­mul­ga­ción.

“Ahí está el entram­pa­mien­to que muchas veces se sien­te en que la igle­sia no cas­ti­ga, no san­cio­na, y en eso esta­mos por­que la lucha en la igle­sia con­tra la impu­ni­dad es la que el papa Fran­cis­co está impul­san­do”, agre­gó el obis­po de Huan­ca­yo.

Fuen­te: Way​ka​.pe