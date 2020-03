Honduras. Tres periodistas han sido objeto de seguimientos, otro juicio y campañas de desprestigio

Dina Meza y Heidy Dávi­la /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​10 de mar­zo de 2020

Podría tra­tar­se de una mera coin­ci­den­cia, pero las ame­na­zas, hos­ti­ga­mien­tos, segui­mien­tos por hom­bres des­co­no­ci­dos y carros sin pla­cas, ade­más de la reaper­tu­ra de un jui­cio, se han dado con­tra perio­dis­tas crí­ti­cos, en el preám­bu­lo del lan­za­mien­to de la can­di­da­tu­ra pre­si­den­cial del pre­si­den­te del Con­gre­so Nacio­nal, Mau­ri­cio Oli­va, el pasa­do domin­go 08 de mar­zo de 2020.

Por Dina Meza

Los perio­dis­tas Leo­nel Gar­cía, de Nacao­me Valle y Leo­nar­do Pine­da, de canal 21 de Cho­lu­te­ca, fue­ron segui­dos por hom­bres des­co­no­ci­dos en carros con vidrio pola­ri­za­dos y sin pla­cas, mien­tras Jai­ro López enfren­ta la reaper­tu­ra supues­ta­men­te de un jui­cio y le enési­ma cam­pa­ña de des­pres­ti­gio en redes socia­les.

Somos pocos los que hemos que­da­do

Gar­cía seña­ló a pasos​dea​nim​la​gran​de​.com que la sema­na ante­pa­sa­da fue segui­do por hom­bres des­co­no­ci­dos. Los temas que había abor­da­do en su pro­gra­ma “Díga­lo como Quie­ra, que se trans­mi­te de lunes a domin­go en Nacao­me, Valle, habló de las islas de La Ingle­se­ra y Pla­ya de La Vir­gen en el sec­tor del Gol­fo de Fon­se­ca, don­de hay ame­na­zas de des­alo­jo para las comu­ni­da­des que allí se encuen­tran. En estas accio­nes están invo­lu­cra­dos polí­ti­cos del Par­ti­do Nacio­nal intere­sa­dos en ven­der dichas islas.

“Empe­za­mos a des­em­pol­var esto, no con el áni­mo de hacer­les daño a los polí­ti­cos de turno en sus aspi­ra­cio­nes en las pró­xi­mas elec­cio­nes y uno de los polí­ti­cos me dijo que no habla­ra de eso por­que iba a tener con­se­cuen­cias, me preo­cu­pó eso. Tam­bién hace unos 15 días se me atra­ve­só un vehícu­lo. Ade­más de tener men­sa­jes en mi celu­lar en momen­tos de mi pro­gra­ma, don­de me dije­ron que cono­cían muy bien a mis hijos y don­de vivía que mejor guar­da­ra silen­cio. Fue un dipu­tado del Par­ti­do Libe­ral”, denun­ció.

Se refi­rió a un polí­ti­co que no qui­so decir su nom­bre quien según el comu­ni­ca­dor social le advir­tió que iba a afec­tar al canal don­de se trans­mi­tía su pro­gra­ma, “esta­ba bien enoja­do”.

“Somos pocos los que hemos que­da­do para hacer perio­dis­mo crí­ti­co con­tra la dic­ta­du­ra, para mí es bien difí­cil por­que cuan­do voy a hacer mi pro­gra­ma voy pen­sa­ti­vo que le pue­den hacer algo a mi hijo, yo no ten­go liber­tad de expre­sión, quie­nes están bien con el gobierno me dicen dedí­ca­te a otra cosa. El Minis­te­rio Públi­co he inter­pues­to denun­cias y has­ta la fecha de hoy no ha hecho nada”, agre­gó.

El fin de sema­na le ron­dó la muer­te

El fin de sema­na el comu­ni­ca­dor en men­ción denun­ció a este medio que “Hoy por tar­de ‑domin­go 08 de mar­zo de 2020‑, un suje­to a bor­do de moto me daba per­se­cu­ción mien­tras me tras­la­da­ba a la igle­sia con mi hijo, él mane­ja­ba en ese momen­to. El suje­to se acer­có por los vidrios del carro veri­fi­can­do si yo era el que iba mane­jan­do, se puso muy cer­ca al carro en mar­cha, yo tuve que tirar­me al asien­to de atrás para que el sica­rio no me iden­ti­fi­ca­ra, enton­ces hizo un ges­to nega­ti­vo, como dicien­do que no era yo».

No me deja­ron entrar al lan­za­mien­to de la cam­pa­ña del pre­si­den­te del Con­gre­so Nacio­nal

Mien­tras Leo­nar­do Pine­da de canal 21, “Pren­sa Libre”, de Cho­lu­te­ca, denun­ció a la Aso­cia­ción por la Demo­cra­cia y los Dere­chos Huma­nos, ASOPODEHU, que el domin­go 08 de mar­zo recién pasa­do, a eso de las 9 y 30 de la maña­na, fue segui­do por un vehícu­lo color negro sin pla­cas, don­de iban dos hom­bres cor­pu­len­tos ves­ti­dos de negro, “lla­mé al Meca­nis­mo de Pro­tec­ción y me dije­ron que me comu­ni­ca­ra con el enla­ce, y el enla­ce que denun­cia­ra el hecho ante la poli­cía”.

Para Pine­da esta ame­na­za podría estar conec­ta­da con el hecho que él fil­mó la mili­ta­ri­za­ción de que fue víc­ti­ma la ciu­dad de Cho­lu­te­ca con el lan­za­mien­to de la can­di­da­tu­ra pre­si­den­cial de Mau­ri­cio Oli­va, Pre­si­den­te del Con­gre­so Nacio­nal, a cuya acti­vi­dad no lo deja­ron entrar y no le die­ron expli­ca­cio­nes del por­qué.

Él cree que le nega­ron la entra­da por­que el sába­do des­pués de salir de un even­to en Tegu­ci­gal­pa que fue diri­gi­do a perio­dis­tas, se fue a tomar un café con el perio­dis­ta Jai­ro López y difun­dió en un gru­po de whatsaap la foto.

Con­tó que tan­to él como el colec­ti­vo de Pren­sa Libre están en el Meca­nis­mo de Pro­tec­ción con medi­das otor­ga­das, pero a pesar de eso las ame­na­zas han con­ti­nua­do. “Tene­mos escol­ta per­ma­nen­te en el canal, qui­sie­ra creer que se tra­ta de un hecho ais­la­do, pero ya van varias veces que pasan estas cosas».

Entre varios inci­den­tes rela­ta­dos des­ta­có que un ope­ra­dor de la radio hace varios días atrás fue dete­ni­do en un ope­ra­ti­vo poli­cial que se colo­ca cer­ca del canal de Pren­sa Libre y cuan­do le pidie­ron iden­ti­fi­car­se y dijo que era de este medio los poli­cías dije­ron “ok hijos de pu… son uste­des lo que nos tie­nen jodi­dios”.

El Meca­nis­mo de Pro­tec­ción tie­ne pen­dien­te des­de febre­ro hacer una revi­sión de medi­das y espe­ran por esa reunión, pero aún no se lle­va a cabo.

Jai­ro lópez: Es una ven­gan­za de la poli­cía y el Minis­te­rio Públi­co en mi con­tra

Por Heidy Dávi­la

El perio­dis­ta Jai­ro López, quien tam­bién cuen­ta con medi­das de pro­tec­ción por las ame­na­zas y per­se­cu­ción que tie­ne des­de hace cin­co años, denun­ció ante pasos​dea​ni​mal​gran​de​.com que el Minis­te­rio Públi­co es un ente que cri­mi­na­li­za a la víc­ti­ma y no al agre­sor y se están ven­gan­do de él por haber inter­pues­to una denun­cia con­tra un fis­cal y la poli­cía que le qui­ta­ron su vehícu­lo sin cum­plir con el debi­do pro­ce­so en enero del año pasa­do.

Por una publi­ca­ción que cir­cu­ló y que esta­ba en el sitio web del Minis­te­rio Públi­co, López se dio cuen­ta que tenía otro expe­dien­te abier­to jun­to a uno de sus escol­tas que tenía ante­rior­men­te jun­to al que fue cap­tu­ra­do el 27 de enero de 2019 cuan­do cubría una mani­fes­ta­ción con­tra el pre­si­den­te Juan Orlan­do Her­nán­dez, por la zona de Nacao­me.

Allí se le acu­sa de diri­gir las pro­tes­tas que se sus­ci­tan en la zona sur del país en los depar­ta­men­tos de Valle y Cho­lu­te­ca, con los mis­mos deli­tos que se le impu­taron un 27 de enero del 2019.

Todo ini­ció des­de el 2015 cuan­do pre­sen­ta­ron una que­re­lla y difun­die­ron una cam­pa­ña de des­pres­ti­gio en las redes acu­sán­do­lo de estar liga­do con un nar­co­tra­fi­can­te, des­de ese enton­ces, en el 2017 , ingre­só al Meca­nis­mo de Pro­tec­ción.

“Es una ven­gan­za del Minis­te­rio Públi­co y de la Poli­cía Nacio­nal, por­que yo en Cho­lu­te­ca solo he difun­di­do nue­ve pro­gra­mas de El Infor­ma­dor, don­de he toca­do temas muy fuer­tes. Voy todas las sema­nas por­que estoy des­pla­za­do de Cho­lu­te­ca y están bus­can­do basu­ra don­de ya lim­pia­ron para incul­par­me por­que no tie­nen nue­vos argu­men­tos en su acu­sa­ción” expre­só López.

Según el comu­ni­ca­dor ha pre­sen­ta­do dis­tin­tas denun­cias al MP, don­de la res­pues­ta es siem­pre un auto moti­va­do de cie­rre admi­nis­tra­ti­vo aun cuan­do están sus­ten­ta­das con prue­bas.

El 22 de noviem­bre del 2019 acu­só al Fis­cal Edson Godoy en la Fis­ca­lía de Deli­tos de Ato Impac­to. Él labo­ra en la Uni­dad de Tes­ti­go Pro­te­gi­do del Minis­te­rio Públi­co. En la denun­cia tam­bién inclu­yo al Sub­co­mi­sio­na­do Pon­ce Cana­les, sub­co­mi­sio­na­do Mil­ton Oban­do, Sub­co­mi­sio­na­do Robert Núñez , actual jefe de la Uni­dad Depar­ta­men­tal de Pre­ven­ción (UDEP), #6, en Cho­lu­te­ca, al Comi­sa­rio Nahúm Anda­ra, jefe de la DPI y el sub­ins­pec­tor Kevin Gutié­rrez, quien fue jefe de la Direc­ción Poli­cial de Inves­ti­ga­cio­nes, (DPI), de Cho­lu­te­ca.

Inter­pu­so la denun­cia ante la Direc­ción Nacio­nal de Super­vi­sión del MP, por mal pro­ce­di­mien­to en la devo­lu­ción de un auto­mó­vil que no cuen­ta con acta de deco­mi­so ni remi­sión y que tie­nen en su poder des­de el 2019.

El Minis­te­rio Públi­co, por medio de Super­vi­sión Nacio­nal le noti­fi­có al perio­dis­ta sobre el pro­ce­so que se debe eva­cuar por par­te de ellos en con­for­mi­dad con la Ley tal denun­cia en el tér­mino 10 días hábi­les, “pero en el caso que lo ame­ri­te la com­ple­ji­dad pue­de pro­lon­gar­se”, argu­men­tó esa depen­den­cia.

Pasos​dea​ni​mal​gran​de​.com qui­so cono­cer la ver­sión del Minis­te­rio Públi­co y la abo­ga­da Lore­na Cálix, Sub­di­rec­to­ra de Comu­ni­ca­ción de esa depen­den­cia, res­pon­dió que la denun­cia se tra­ta de un pro­ce­di­mien­to admi­nis­tra­ti­vo no de un deli­to penal, por lo cual debe con­cluir en una reso­lu­ción que será noti­fi­ca­da al denun­cian­te pero que por el momen­to aún se encuen­tra en inves­ti­ga­ción.

En rela­ción a las actua­cio­nes del Meca­nis­mo de Pro­tec­ción López seña­ló que nece­si­ta que este orga­nis­mo dé la cara por­que se ha lla­ma­do al silen­cio cuan­do les infor­mó de este nue­vo pro­ce­so penal en su con­tra, “ellos creen que con un esti­pen­dio, que me paguen un depar­ta­men­to, me den la ayu­da ali­men­ta­ria y nece­si­da­des bási­cas, es sufi­cien­te, pero no es así “, fina­li­zó.

Pasos de Ani­mal Gran­de*