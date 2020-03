Argentina. Caravana feminista contra la dictadura boliviana y solidaria con el pueblo chileno

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 09 de Mar­zo de 2020.

.

Fotos y Videos: Vale­ria Fari­ña y Gladys Qui­ro­ga.

DOCUMENTO

MINISTERIO DE TRABAJO

Com­pa­ñe­ras, com­pa­ñe­res,

Una vez más cien­to de miles de muje­res, les­bia­nas, bise­xua­les, trans tra­ves­tis y no bina­ries col­ma­mos las calles en todo el mun­do.

Una vez más, ocu­pa­das, desocu­pa­das, migran­tes, pre­ca­ri­za­das, ori­gi­na­rias y afros para­mos y nos movi­li­za­mos:

PARAMOS PORQUE SOMOS PARTE DE UNA HISTORIA COMPARTIDA, DE LUCHA Y RESISTENCIA!!!

Nos pre­ce­den las obre­ras que se levan­ta­ron, alza­ron sus voces, cons­tru­ye­ron huel­gas, pro­tes­tas en pos de defen­der sus dere­chos. Para­mos por­que esos dere­chos siguen hoy vul­ne­ra­dos.

PARAMOS con­tra la pre­ca­ri­za­ción y la infor­ma­li­dad, con­tra la abe­rran­te bre­cha sala­rial y la femi­ni­za­ción de la pobre­za.

PARAMOS por­que el AJUSTE es vio­len­cia patriar­cal y recae nece­sa­ria­men­te sobre nues­tras cuer­pas

PARAMOS por­que LA DEUDA no es ni con el FMI ni con las igle­sias, ES CON NOSOTRAS, CON NOSOTRES

Por­que somos bru­jas pique­te­ras, que cor­ta­mos rutas, calles, para abrir­nos cami­nos y cons­truir barrios más jus­tos y dig­nos

PARAMOS con­tra el pago de la ile­gi­ti­ma y nefas­ta deu­da exter­na.

PARAMOS con­tra el saqueo y explo­ta­ción de nues­tros terri­to­rios.

PARAMOS Y EXIGIMOS cupo labo­ral trans/​travestis ya!

PARAMOS con­tra la xeno­fo­bia, el racis­mo y el colo­nia­lis­mo que nos hos­ti­ga y nos cri­mi­na­li­za por ser migran­tes. Migrar no es deli­to! Dero­ga­ción del decre­to de Nece­si­dad y Urgen­cia 70⁄ 2017 que cri­ma­li­za y sepa­ra fami­lias migran­tes

Olé olé

Olé ola

Yo soy migran­ta

No cri­mi­nal y tu decre­to lo vamos a dero­gar

Liber­tad para More­lia Col­que, cri­mi­na­li­za­da por defen­der­se de su agre­sor.

PARAMOS por­que nos des­per­ta­mos y enten­di­mos que las tareas coti­dia­nas de cui­da­dos y el tra­ba­jo domés­ti­co, son tra­ba­jos no remu­ne­ra­dos. Eso que lla­man AMOR es TRABAJO NO RECONOCIDO!

Por­que somos las hijas, las nie­tas, madres, abue­las de todas las tra­ba­ja­do­ras domés­ti­cas que no pudie­ron mar­char.

PARAMOS con­tra los pri­vi­le­gios mas­cu­li­nos pero tam­bién con­tra los pri­vi­le­gios de cla­se. Por­que nos explo­ta el capi­ta­lis­mo y nos opri­me el patriar­ca­do, deci­mos BASTA!!!

Por­que que­re­mos con­di­cio­nes dig­nas de tra­ba­jo y no esta­mos dis­pues­tas a nego­ciar nues­tro futu­ro

UNIDAD DE LAS TRABAJADORAS Y AL QUE NO LE GUSTA SE JODE, SE JODE

EMBAJADA DE BOLIVIA:

¡NI GOLPE DE ESTADOS, NI GOLPE A LAS MUJERES!

Los días 8 y 9 de mar­zo de 2020 una Dele­ga­ción de Femi­nis­tas Plu­ri­na­cio­na­les lle­gó a Boli­via con el obje­ti­vo de hacer del abra­zo un hecho polí­ti­co de soli­da­ri­dad.

His­tó­ri­ca­men­te los femi­nis­mos de nues­tra región nos uni­mos con­tra la mili­ta­ri­za­ción y por el dere­cho a la liber­tad. Por eso, la resis­ten­cia del pue­blo boli­viano en gene­ral y de sus muje­res de polle­ra en par­ti­cu­lar, repre­sen­ta hoy la ima­gen más cla­ra de res­pues­ta orga­ni­za­da al racis­mo, los fun­da­men­ta­lis­mos y el patriar­ca­do tras la impo­si­ción de un Gol­pe de Esta­do.

Así como nues­tras her­ma­nas en Boli­via, tam­bién en Chi­le, Ecua­dor, Colom­bia y Hai­tí son las muje­res y disi­den­cias las que no sólo pade­cen las con­se­cuen­cias direc­tas, sis­te­má­ti­cas y dis­ci­pli­na­do­ras de la vio­len­cia estruc­tu­ral sobre sus cuer­pos y terri­to­rios, sino que tam­bién son quie­nes res­pon­den de for­ma direc­ta y orga­ni­za­da.

Duran­te el 2019 la imple­men­ta­ción de dis­tin­tas polí­ti­cas que aten­ta­ron con­tra las vidas de los pue­blos tuvie­ron sus res­pues­tas y resis­ten­cias popu­la­res que se man­tie­nen has­ta el día de hoy. Los pue­blos dije­ron bas­ta. En Boli­via, el Gol­pe Cívi­co-Mili­tar Reli­gio­so lle­va­do a cabo por gru­pos fun­da­men­ta­lis­tas y fas­cis­tas, se impu­so con­tra la elec­ción de las mayo­rías. Des­de ese enton­ces, la repre­sión, mili­ta­ri­za­ción, tor­tu­ras, deten­cio­nes arbi­tra­rias y cri­mi­na­li­za­ción a quie­nes resis­ten a esta impo­si­ción, se con­vir­tie­ron en un coti­diano. Las Masa­cres de Saca­ba, Cocha­bam­ba y de Sen­ka­ta, el Alto lle­va­das a cabo por el Gobierno de Fac­to de Jea­ni­ne Añez duran­te los pri­me­ros días del gol­pe son prue­bas cla­ras. Evi­den­cian la rela­ción del gol­pis­mo con gru­pos con­ser­va­do­res y fas­cis­tas que no tole­ran que las y los indí­ge­nas tomen la pala­bra, mani­fies­ten sus cos­tum­bres, se orga­ni­cen o hagan par­te de gobier­nos. Como par­te del mis­mo plan, el cer­co mediá­ti­co y la per­se­cu­ción de diri­gen­tes polí­ti­cos y socia­les como prác­ti­cas sis­te­má­ti­cas habi­li­ta­ron un dis­po­si­ti­vo de impu­ni­dad y des­in­for­ma­ción que con­ti­núa has­ta la actua­li­dad.

Este esce­na­rio que des­de el Gobierno de Fac­to se pre­sen­ta como demo­crá­ti­co y pací­fi­co para el reco­no­ci­mien­to del pro­ce­so elec­to­ral, se da en un con­tex­to de per­ma­nen­te cen­su­ra y frau­de que ago­tan las posi­bi­li­da­des de con­fian­za sobre el mis­mo.

Sobre esto, el femi­nis­mo, como movi­mien­to sin fron­te­ras no pue­de ser ajeno y tie­ne una res­pon­sa­bi­li­dad polí­ti­ca e his­tó­ri­ca de inter­ven­ción. La com­pli­ci­dad de las empre­sas tras­na­cio­na­les, extrac­ti­vis­tas, reli­gio­sas y de comu­ni­ca­ción tie­nen una rela­ción direc­ta con las estruc­tu­ras de poder capi­ta­lis­ta, patriar­cal y racis­ta que aten­tan direc­ta­men­te con­tra nues­tros cuer­pos. Por eso, este #ParoIn­ter­na­cio­nal #8M2020 nos encuen­tra en per­ma­nen­te aler­tas.

No pode­mos, ni que­re­mos, escin­dir nues­tras prác­ti­cas femi­nis­tas de las luchas de los pue­blos. Nues­tra pre­sen­cia en el abra­zo y en la escu­cha repre­sen­ta la lle­ga­da de todos los femi­nis­mos que rom­pen el cer­co mediá­ti­co para denun­ciar las vio­len­cias. Esto es un lla­ma­do a la acción. Amé­ri­ca Lati­na ya es femi­nis­ta y es momen­to de demos­trar­lo.

¡NI GOLPE DE ESTADOS, NI GOLPE A LAS MUJERES!!!

FUERA EL GOBIERNO DE FACTO DE JEANINE AÑEZ!!!

CONSULALDO DE CHILE:

Compañeras/​es de nues­tro her­mano pue­blo chi­leno, esta­mos acá para repu­diar el accio­nar fas­cis­ta del gobierno de Piñe­ra. Fue­ra Piñe­ra y todos los pacos ase­si­nos! EL ESTADO OPRESOR ES UN MACHO VIOLADOR

Acá esta­mos en soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta y femi­nis­ta levan­tan­do sus ban­de­ras, con­tra la desigual­dad, la mise­ria, la pre­ca­ri­za­ción de la vida, la per­se­cu­ción a los pue­blos y nacio­na­li­da­des que coha­bi­tan nues­tros terri­to­rios.

Acá esta­mos, al igual que uste­des, des­pier­tas y acti­vas luchan­do con­tra este sis­te­ma opre­sor y explo­ta­dor.

Acá esta­mos enca­pu­cha­das y arma­das tejien­do con hilo rojo/​violeta/​multicolor y abri­llan­ta­do nues­tras luchas, bus­can­do hil­va­nar las his­to­rias y tren­zar­las a tra­vés de la cor­di­lle­ra, por­que nos une el deseo y en la nece­si­dad impe­rio­sa de CAMBIARLO TODO!

Por eso gri­ta­mos: MAPUCHES, CHILENAS NO BAJEN SUS BANDERAS QUE ACA ESTAMOS DISPUESTAS A CRUZAR LA CORDILLERA

Acá esta­mos compañeras/​es, con­ven­ci­das, jun­to a nues­tras que­ri­das Madres de Pla­za de Mayo, que la úni­ca lucha que se pier­de es la que se aban­do­na.

Acá fir­mes deci­di­das y deci­di­des a resis­tir, a luchar y a ven­cer, por­que nos qui­ta­ron tan­to que per­di­mos el mie­do y por eso gri­ta­mos bien fuer­te:

ALERTAAA ALERTAAAA ALERTA ALERTA ALETRA QUE CAMINA, LA LUCHA FEMINISTA POR AMERICA LATINA

SE CUIDAN SE CUIDAN SE CUIDAN LOS MACHISTAS AMERICA LATINA VA A SER TODA FEMINISTAS.

CATEDRAL/​CASA ROSADA:

compañeras/​es hemos lle­ga­do al cen­tro de la cui­dad, no esta­mos de visi­ta, vini­mos a exi­gir al poder polí­ti­co y al poder ecle­sial QUE SE DIVORCIEN YA!!!!

IGLESIA Y ESTADO ASUNTOS SEPARADOS

Por­que somos noso­tras las tes­ti­gas de su vio­len­cia, son nues­tras cuer­pas obje­to de sus deci­sio­nes. Por­que no nos calla­mos más y denun­cia­mos públi­ca­men­te y a viva voz que allí, aden­tro, no hay uno o dos curas pedó­fi­los sino una polí­ti­ca ins­ti­tu­cio­nal que encu­bre a los abu­sa­do­res. Por­que denun­cia­mos que la poli­cía los cui­da y el Esta­do ins­ti­tu­cio­na­li­za la impu­ni­dad.

El Esta­do es res­pon­sa­ble por los 31 femi­ci­dios que se pro­du­je­ron en lo que va del año.

El Esta­do es res­pon­sa­ble de todas las pibas des­apa­re­ci­das por las redes de tra­ta y explo­ta­ción.

Por­que somos noso­tras las madres , her­ma­nas, mili­tan­tes que lucha­mos con­tra el gati­llo fácil del Esta­do opre­sor.

CON LA YUTA NO HAY SORORIDAD

Vini­mos de dis­tin­tos barrios a pie para exi­gir polí­ti­cas publi­cas inte­gra­les para las que somos sobre­vi­vien­tes de las vio­len­cias machis­tas.

Veni­mos a exi­gir, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, méto­dos de cui­da­do gra­tui­tos y acce­si­bles que nos per­mi­tan dis­fru­tar de nues­tra sexua­li­dad, de nues­tras cuer­pas disi­den­tes.

Vini­mos por­que el pro­yec­to de la cam­pa­ña está en la calle y acá esta­mos exi­gien­do abor­to legal segu­ro y gra­tui­to

Vini­mos has­ta acá a recla­mar­le al poder polí­ti­co pri­mo her­mano del poder judi­cial que paren de cri­mi­na­li­zar­nos y revic­ti­mi­zar­nos. No nos van a dis­ci­pli­nar por­que nues­tras cuer­pas ya pro­ba­ron el goce, por­que nues­tros can­tos ya tie­nen otras bocas y ya nadie nos pue­de callar.

Por­que somos las nie­tas de todas las bru­jas que nun­ca pudie­ron que­mar por­que somos las tra­ba­ja­do­ras, las pique­te­ras, las ville­ras, las migran­tes, las tor­tas, las tra­vas, las negras, las gua­rras, las pibas y las vie­jas por­que esta­mos acá y vini­mos a exi­gir nues­tra par­te de pla­ce­res en el ban­que­te de la vida.

SOMOS MUJERES PIQUETERAS,

LAS BRUJAS QUE NO PUDISTE QUEMAR

LUCHAMOS DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA

CREANDO EL PODER POPULAR

SIN MARIDO NI PATRÓN

CONTRA TODA EXPLOTACIÓN

DESDE ABAJO CRECE LA ORGANIZACION

PORQUE VAMOS A LUCHAR

POR EL ABORTO LEGAL

SEGURO Y GRATUITO EN CUALQUIER LUGAR