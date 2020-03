Feminismos. Marina Zeizing: «Cómo representamos a la mujer y no binaries en la pantalla»

Por Mari­na Zei­sing, Resu­men lati­noa­me­ri­cano 9 de mar­zo de 2020

Como cineas­ta mujer y docen­te me inter­pe­lo y me pre­gun­to qué pue­do apor­tar y cola­bo­rar con un cam­bio en la socie­dad don­de escu­cho per­so­nas que repi­ten dis­cur­sos mediá­ti­cos sin deco­di­fi­car­los o veri­fi­car la infor­ma­ción cana­li­zan­do todas sus frus­tra­cio­nes y odios en lugar de plan­tear pro­pues­tas y hacer algo para mejo­rar este mun­do. Me pre­gun­to cómo repre­sen­ta­mos a la mujer y no bina­ries en la pan­ta­lla.

Qué his­to­rias con­ta­mos y cómo. Cómo impac­tar nues­tros dis­cur­sos en hechos audio­vi­sua­les con­cre­tos. Cómo des­ar­mar esos dis­cur­sos esta­ble­ci­dos que nos inva­die­ron has­ta en las can­cio­nes con las que cre­ci­mos.

Como des­ar­mar el con­cep­to de com­pe­ten­cia entre las muje­res que nos empu­ja el patriar­ca­do como ano­che vi en la Fies­ta de la Ven­di­mia don­de pre­sen­ta­ban joven­ci­tas que pro­cla­ma­ban como «empo­de­ra­das» cuan­do en reali­dad esta­ban sien­do for­za­das no solo a com­pe­tir entre ellas sino que el valor de la com­pe­ten­cia esta­ba pues­to en su belle­za físi­ca para que res­pon­dan a un mode­lo que el mer­ca­do impo­ne. De sus deseos, tra­ba­jos, estu­dios, apor­tes a la socie­dad y cua­li­da­des huma­nas, que segu­ra­men­te las tie­nen, poco y nada pudi­mos saber.

Cómo des­ar­mar la idea que impu­so el Macris­mo que un dere­cho es un «curro», sin medir los alcan­ces de esos dere­chos, los mis­mos que cuan­do se con­si­guen esos dere­chos hacen uso de lo que cri­ti­ca­ron. Como les que dicen que el femi­nis­mo no les repre­sen­ta pero gra­cias a el opi­nan, tra­ba­jan, estu­dian, votan, se divor­cian si quie­ren y se vis­ten como quie­ren entre otros dere­chos adqui­ri­dos. Aun vemos hoy como con­fun­den creen­cias reli­gio­sas con salud públi­ca.

Como des­ar­mar los man­da­tos que la fami­lia es lo pri­me­ro cuan­do la mayor par­te de las vio­len­cias esta­dís­ti­ca­men­te suce­den en el seno fami­liar…

El femi­nis­mo moles­ta por­que cues­tio­na nues­tras pro­pias vidas y los mode­los impe­ran­tes. Pro­po­ne mode­los de vida alter­na­ti­vos más sanos, libres y menos dani­ños don­de las elec­cio­nes indi­vi­dua­les de vida sean res­pe­ta­das y no se aso­cie con sufri­mien­to, en reali­dad por­que espe­ja que lo que here­da­mos fue insano y lo pone­mos en evi­den­cia. Por eso somos des­acre­di­ta­das y agre­di­das.

Los afe­rra­dos a vie­jas estruc­tu­ras se afe­rran aun más, ponién­do­se a la defen­si­va, en lugar de repen­sar­se por­que ese ejer­ci­cio es inco­mo­do, inter­pe­la y empu­ja al cam­bio.

Enton­ces ¿cómo refle­jar todo esto como cineas­ta y como docen­te en nues­tras pro­duc­cio­nes y aulas? Por empe­zar que más muje­res poda­mos guio­nar y diri­gir sin que el sis­te­ma nos expul­se. Que poda­mos con­tar nues­tras his­to­rias y no las que creen y quie­ren que sea­mos. Que pen­se­mos todo esto con los estu­dian­tes, las nue­vas gene­ra­cio­nes que me gus­ta­ría que no can­ten can­cio­nes rege­to­ne­ras que atra­san déca­das. Que este movi­mien­to inter­na­cio­nal femi­nis­ta no que­den en slo­gans.

Final­men­te «feliz día» será el que no ten­ga­mos que decir todo esto, que no espe­ren de noso­tras solo pala­bras boni­tas y dis­cur­sos naif edul­co­ra­dos, que nos res­pe­ten, no nos pidan que nos calle­mos, que no nos agre­dan cuan­do cues­tio­na­mos la reali­dad, que nos tra­ten con amor, que no nos vio­len y maten por­que creen que somos obje­tos con due­ños.

Y que las muje­res no repi­ta­mos meca­nis­mos y diná­mi­cas de poder ver­ti­ca­lis­tas del patriar­ca­do. Bási­ca­men­te, si no hay amor en los víncu­los, que no haya nada. Mien­tras tan­to cola­bo­re­mos cada uno de su lugar para un mun­do mas abier­to, libre e inclu­si­vo que res­pe­te los deseos indi­vi­dua­les y esten res­pal­da­dos con dere­chos como el #abor­to­le­gal­se­gu­roy­gra­tui­to. #sera­ley