Chile. Pinochetistas golpearon con bates de béisbol al periodista Rafael Cavada y lanzaron gas pimienta a transeúntes

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano * /​7 de mar­zo de 2020

“He escu­cha­do tan­tas veces que es un movi­mien­to que recha­za la vio­len­cia, que pen­sé que no habría pro­ble­mas”, dijo el perio­dis­ta tras la gol­pi­za en Pro­vi­den­cia.

Dos caras tuvo la mar­cha del Recha­zo con­vo­ca­da por dife­ren­tes orga­ni­za­cio­nes de extre­ma dere­cha que están con­tra la nue­va Cons­ti­tu­ción se desa­rro­lló des­de el Cen­tro Cívi­co de Las Con­des has­ta Manuel Montt. Por un lado, la movi­li­za­ción sumó más adhe­ren­tes que en ver­sio­nes ante­rio­res, pero tam­bién se regis­tra­ron epi­so­dios de vio­len­cia a su paso.

Uno de los afec­ta­dos fue el perio­dis­ta Rafael Cava­da, actual­men­te en Chi­le­vi­sión, quien fue agre­di­do por mani­fes­tan­tes en la comu­na de Pro­vi­den­cia, cuan­do tran­si­ta­ba por el sec­tor y fue iden­ti­fi­ca­do por los par­ti­ci­pan­tes de la mar­cha.

El pro­fe­sio­nal se encon­tra­ba gra­ban­do con su celu­lar cuan­do fue gol­pea­do inclu­so con bates de béis­bol por los mani­fes­tan­tes.

“Me tira­ron el celu­lar, me empe­za­ron a gol­pear con dife­ren­tes cosas (…) Avan­za­mos unos 20 metros y empe­za­ron los gol­pes con estos bas­to­nes retrác­ti­les, con bates de made­ra. Alguien con un bate de béis­bol y cas­co de moto­ci­cle­ta me gol­peó en la cabe­za. Caí, me logré parar y ter­mi­né en un edi­fi­cio don­de la gen­te me soco­rrió”, con­tó a Radio Bío Bío.

Lo suce­di­do a Cava­da se suma a otros inci­den­te duran­te la cami­na­ta. De acuer­do a regis­tros de redes socia­les, algu­nos de los par­ti­ci­pan­tes lan­za­ron gas pimien­ta a los tran­seún­tes que se encon­tra­ban en las inme­dia­cio­nes.

“He escu­cha­do tan­tas veces que es un movi­mien­to que recha­za la vio­len­cia, que pen­sé que no habría pro­ble­mas”, aña­dió Cava­da tras la gol­pi­za.

El Mos­tra­dor*