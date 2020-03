Argentina. Resumen Gremial y Social. UTEP: No al paro de los reyes de la soja // Paro Portuario // Más info

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 8 de mar­zo de 2020.-

NO AL PARO DE LOS REYES DE LA SOJA

Des­de la UTEP agra­ria y jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes don­de confluí­mos miles de peque­ños pro­duc­to­res y pro­duc­to­ras, comu­ni­da­des cam­pe­si­nas e indí­ge­nas de todo el terri­to­rio argen­tino, que­re­mos res­pal­dar las polí­ti­cas agroa­li­men­ta­rias lle­va­das ade­lan­te por el gobierno nacio­nal. El nue­vo régi­men de reten­cio­nes, ade­más de estar ava­la­do por ley, ben­di­ce impo­si­ti­va­men­te a más del 70% de los pro­duc­to­res soje­ros, ade­más de impul­sar y apo­yar las eco­no­mías regio­na­les.

En ese sen­ti­do, recha­za­mos enfá­ti­ca­men­te el inten­to de extor­sión y des­es­ta­bi­li­za­ción que algu­nos sec­to­res con­cen­tra­dos y cor­po­ra­ti­vos del agro han plan­tea­do en estas horas. Quie­nes hoy lla­man al paro por un aumen­to de 3 pun­tos por­cen­tua­les, solo apli­ca­ble a los 2600 más con­cen­tra­dos empre­sa­rios de la soja, no tie­nen nin­gún inte­rés ni com­pro­mi­so con la situa­ción de los media­nos y peque­ños pro­duc­to­res y pro­duc­to­ras. Enten­de­mos que allí está expre­sa­da la voz de ellos, quie­nes fue­ran par­tí­ci­pes y benefi­cia­rios por las polí­ti­cas de deva­lua­cio­nes y libe­ra­li­za­ción comer­cial del gobierno ante­rior, las cua­les tan­to han las­ti­ma­do a nues­tro Pue­blo. Muchos de ellos has­ta hace unos meses ocu­pa­ban car­gos en la admi­nis­tra­ción públi­ca y fue­ron garan­tes de la fuga de capi­ta­les y del cre­ci­mien­to indis­cri­mi­na­do de una deu­da que afec­ta el dere­cho a la ali­men­ta­ción de más de la mitad de los niños y niñas de nues­tro país.

Tal como nos hemos expre­sa­do ante­rior­men­te, enten­de­mos que la imple­men­ta­ción de una polí­ti­ca de reten­cio­nes seg­men­ta­das y de com­pen­sa­cio­nes sec­to­ria­les y regio­na­les es, ade­más de abso­lu­ta­men­te jus­ta y con­sen­sua­da, un paso esen­cial para una mayor jus­ti­cia fis­cal y dis­tri­bu­ti­va, con miras en garan­ti­zar recur­sos para ase­gu­rar­nos que nues­tro Pue­blo coma y mejo­re la cali­dad y con­di­cio­nes de vida de las fami­lias de peque­ños pro­duc­to­res agro­pe­cua­rios.

Es cada vez más evi­den­te la nece­si­dad de que se tomen deci­sio­nes en pos de la redis­tri­bu­ción tan­to de las rique­zas obte­ni­das de nues­tro terri­to­rio, como tam­bién del acce­so a la tie­rra para las manos de peque­ños y media­nos pro­duc­to­res y pro­duc­to­ras. Es la úni­ca alter­na­ti­va para un pro­yec­to de desa­rro­llo nacio­nal que pon­ga en el cen­tro del deba­te el Buen Vivir de nues­tro Pue­blo, y no la ren­ta­bi­li­dad del 1% que repre­sen­ta los intere­ses del capi­tal con­cen­tra­do nacio­nal y trans­na­cio­nal.

La sobe­ra­nía ali­men­ta­ria es una de las ban­de­ras que siem­pre hemos levan­ta­do y enten­de­mos que las deci­sio­nes sobe­ra­nas que el gobierno nacio­nal pue­da tomar con res­pec­to a esto siem­pre serán apo­ya­das por nues­tro sec­tor. Los y las peque­ñas pro­duc­to­ras somos par­te de la solu­ción apor­tan­do todos los días nues­tro tra­ba­jo, de sol a sol, pro­du­cien­do los ali­men­tos para las mesas de todos los hoga­res de nues­tro país.

TIERRA, TECHO Y TRABAJO

POR UNA REFORMA AGRARIA INTEGRAL Y POPULAR

Unión de Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras de la Eco­no­mía Popu­lar (UTEP) Rama Agra­ria. Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos (MTE-UTEP)

Movi­mien­to Nacio­nal Cam­pe­sino Indí­ge­na-Vía Cam­pe­si­na Fede­ra­ción Nacio­nal Cam­pe­si­na (FNC)

Fren­te Agra­rio Evi­ta

Asam­blea Cam­pe­si­na Indí­ge­na del Nor­te Argen­tino (ACINA) Agru­pa­ción Gri­to de Alcor­ta (AGA)

Movi­mien­to Cam­pe­sino Libe­ra­ción (MCL) Unión de Tra­ba­ja­dorxs Rura­les-Cór­do­ba

Aso­cia­ción de Muje­res Rura­les Argen­ti­nas (AMRAF)

«Colo» De Isa­si cri­ti­co el «loc­kout» del cam­po y los acu­só de aten­tar con­tra la socie­dad

Info­gre­mia­les – El secre­ta­rio gene­ral de ATE bonae­ren­se, Oscar de Isa­si, ana­li­zó el loc­kout de las patro­na­les rura­les: «Esta cri­sis que fue pro­vo­ca­da por los mis­mos que no quie­ren sol­tar un peso».

El secre­ta­rio gene­ral de ATE bonae­ren­se, Oscar de Isa­si, ana­li­zó los por­me­no­res del anun­ció de loc­kout patro­nal de 4 días de las patro­na­les rura­les y cues­tio­nó su fal­ta de com­pro­mi­so con los más des­fa­vo­re­ci­dos: «Al igual de los gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos y finan­cie­ros, nun­ca quie­ren rele­gar sus ganan­cias extra­or­di­na­rias».

Por otra par­te, De Isa­si seña­ló a quié­nes apun­tan las medi­das: «La suba de las reten­cio­nes es para una peque­ña por­ción de gran­des pro­duc­to­res expor­ta­do­res de soja. La medi­da guber­na­men­tal tie­ne mucho de la pro­pues­ta que hici­mos des­de la CTA Autó­no­ma, ya que se ha encar­ga­do de seg­men­tar según la capa­ci­dad de cada pro­duc­tor, ade­más de ser un incen­ti­vo para sos­te­ner las eco­no­mías regio­na­les, por lo que una par­te se des­ti­na­rá a la baja de impues­tos a los otros cul­ti­vos y a las eco­no­mías regio­na­les»

«Para una más jus­ta dis­tri­bu­ción de la rique­za en el país es nece­sa­rio que los gran­des bene­fi­cia­dos de los últi­mos años cedan su gran tasa de ren­ta­bi­li­dad para resol­ver los acu­cian­tes pro­ble­mas de los sec­to­res popu­la­res.

La cla­se tra­ba­ja­do­ra no aguan­ta más ser el botón de ajus­te. Vivi­mos en un país don­de más del 40% de la pobla­ción es pobre, y don­de la mayo­ría de estos son muje­res y niños. En el país del tri­go no pue­de fal­tar pan en la mesa de los y las argen­ti­nas. Que esto se cum­pla debe ser una prio­ri­dad del Esta­do.

«Si no se apli­can polí­ti­cas ten­dien­tes a dis­tri­buir las ganan­cias extra­or­di­na­rias de los sec­to­res con­cen­tra­dos de la eco­no­mía, la Argen­ti­na no va a poder salir de esta cri­sis que fue, por otra par­te, pro­vo­ca­da por los mis­mos que no quie­ren sol­tar un peso».

Con res­pec­to a la situa­ción de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, de Isa­si resal­tó que «es men­ti­ra que la pro­vin­cia es invia­ble y defi­ci­ta­ria. Se deben fomen­tar polí­ti­cas ten­dien­tes a sacar­le a los que más tie­nen. La pro­vin­cia de Bue­nos repre­sen­ta el 40% de lo que pro­du­ce el país, lo que suce­de es que esa rique­za no que­da en su terri­to­rio y no se dis­tri­bu­ye equi­ta­ti­va­men­te.»

Aya­la se des­pe­ga de las patro­na­les del cam­po: «No son los peque­ños pro­duc­to­res ni los tra­ba­ja­do­res los que impul­san el paro»

Info­gre­mia­les – El líder de los peo­nes rura­les, Ramón Aya­la, le sol­tó la mano a las patro­na­les agro­pe­cua­rias y dijo que «no es el momen­to para ir al paro». «Están toman­do una deci­sión erró­nea», dis­pa­ró.

Lue­go de más de una déca­da de una alian­za inque­bran­ta­ble que tejió el falle­ci­do Geró­ni­mo «Momo» Vene­gas, el gre­mio de peo­nes rura­les (Uatre) pare­ce empe­zar a tomar una camino inde­pen­dien­te de las patro­na­les agro­pe­cua­rias. Es que hoy el here­de­ro sin­di­cal de Vene­gas, Ramón Aya­la, salió a cri­ti­car la huel­ga de 4 días impul­sa­da por los pro­duc­to­res y has­ta la til­dó de inopor­tu­na.

«No es el momen­to para ir al paro, están toman­do una deci­sión erró­nea, más allá de los pro­ble­mas del sec­tor, hay que enten­der la nece­si­dad de la gen­te» seña­ló Aya­la, quien fue­ra el refe­ren­te de la pata sin­di­cal del macris­mo has­ta que per­die­ra las elec­cio­nes en octu­bre pasa­do.

«Hay que refle­xio­nar sobre la situa­ción del país y ver el esfuer­zo que está hacien­do el pre­si­den­te para salir de la cri­sis más gran­de que yo recuer­do» agre­gó el titu­lar de la Uatre, que reco­no­ció que Juan­tos por el Cam­bio, alian­za polí­ti­ca que inte­gró con su Par­ti­do FE, lle­vó el país a la rui­na: «Esta­mos peor que en la cri­sis de 2001», sen­ten­ció.

«Este el momen­to de poner­le el pecho a las balas y de cola­bo­rar», agre­gó Aya­la en decla­ra­cio­nes a AM750..

Ade­más expli­có que la deci­sión la toma­ron los gran­des juga­do­res del sec­tor sin con­sul­tar a los demás: «No son los peque­ños pro­duc­to­res ni los tra­ba­ja­do­res los que están impul­san­do el paro».

Por últi­mo defen­dió el acuer­do que había pro­pues­to la ges­tión de Alber­to Fer­nán­dez a los pro­duc­to­res: «El acuer­do que hizo el gobierno bene­fi­cia a las eco­no­mías regio­na­les, que son las que gene­ran mano de obra», con­clu­yó.

Por­tua­rios anun­cia­ron un paro de 48 hs en recha­zo a los posi­bles 800 des­pi­dos

Mun­do Gre­mial – Ante “la gra­ve situa­ción en el Puer­to de Bue­nos Aires, la con­cen­tra­ción que ejer­ce el gru­po domi­nan­te Maersk-APM Ter­mi­nals y su con­trol de la Ter­mi­nal 4 median­te un sis­te­ma de inte­gra­ción ver­ti­cal”, la FEMPINRA desata­rá un paro de 48 hs a par­tir del domin­go.

Inte­gran­tes de Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval (FEMPINRA), anun­cia­ron un paro de 48 hs que dará comien­zo el domin­go en todas las ter­mi­na­les del Puer­to de Bue­nos Aires y en la ter­mi­nal Exol­gan, de la loca­li­dad bonae­ren­se de Dock Sud.

La FEMPINRA, a car­go de Juan Car­los Sch­mid, deci­dió acti­var un paro de 48 horas ante “la gra­ve situa­ción de la esta­ción marí­ti­ma por­te­ña y la posi­bi­li­dad cier­ta de que se pro­duz­can 800 des­pi­dos”.

Los diri­gen­tes denun­cia­ron tam­bién que Maersk con­cen­tra el 75 % del movi­mien­to marí­ti­mo y de car­ga a tra­vés de sus socios MSC y Ham­burg Sud, ambos “con intere­ses en la ter­mi­nal Exol­gan, en Dock Sud, a lo que se suma la drás­ti­ca caí­da de la car­ga de la Ter­mi­nal más impor­tan­te (Río de la Pla­ta S.A. Dubai Ports), lo que pro­vo­ca­ría el inmi­nen­te des­pi­do de 800 tra­ba­ja­do­res”, pun­tua­li­zó el secre­ta­rio de Pren­sa, Luis Rebo­llo.

La FEMPINRA expli­có que esas cesan­tías se pro­du­ci­rían en el con­tex­to de “la fina­li­za­ción de un pro­ce­so lici­ta­to­rio vicia­do por intere­ses inmo­bi­lia­rios y mono­pó­li­cos en la ges­tión macris­ta” y denun­ció que Maersk, a menos de 80 días de la asun­ción del nue­vo gobierno, pro­cu­ra pro­du­cir “un daño eco­nó­mi­co-social al puer­to fede­ral y des­truir el comer­cio exte­rior argen­tino en lugar de pre­ser­var el empleo y for­ta­le­cer las eco­no­mías regio­na­les”.

Es impor­tan­te recor­dar que la Fede­ra­ción Marí­ti­ma se movi­li­zó esta sema­na hacia la Comi­sión Nacio­nal de Defen­sa de la Com­pe­ten­cia para exi­gir “la defi­ni­ción de un con­flic­to de inte­gra­ción ver­ti­cal entre Mersk y Ter­mi­na­les Río de la Pla­ta S.A. a fin de que no se pro­duz­can des­pi­dos ni tras­la­dos de car­gas has­ta el nue­vo plie­go lici­ta­to­rio”.

La jor­na­da inclui­rá asam­bleas infor­ma­ti­vas y de escla­re­ci­mien­to en recha­zo de “los des­pi­dos y las con­duc­tas mono­pó­li­cas a tra­vés de la inte­gra­ción ver­ti­cal, lo que pro­vo­có en su momen­to el colap­so del Puer­to de Bue­nos Aires por Maersk para con­tro­lar el comer­cio exte­rior y mono­po­li­zar y obs­ta­cu­li­zar la sobe­ra­nía y el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo». «No fue­ron los tra­ba­ja­do­res quie­nes que­bran­ta­ron la paz social”, fina­li­zó Sch­mid.

Esta­ta­les y docen­tes mar­cha­ron a Hacien­da con­tra el ajus­te y la pre­ca­ri­za­ción de Larre­ta

Por Pren­sa UTE

UTE-Cte­ra y ATE Capi­tal movi­li­za­ron en uni­dad des­de la Legis­la­tu­ra Por­te­ña, don­de reci­bie­ron el apo­yo del Blo­que de Legis­la­do­res y Legis­la­do­ras del Fren­te de Todos, al Minis­te­rio de Hacien­da. Recla­ma­ron recom­po­si­ción sala­rial urgen­te, pase a plan­ta de las y los com­pa­ñe­ros con­tra­ta­dos y mono­tri­bu­tis­tas y una urgen­te solu­ción a los pro­ble­mas edu­ca­ti­vos. El pró­xi­mo 18 de mar­zo, ambos gre­mios pro­ta­go­ni­za­rán un Paro y movi­li­za­ción.

«Vini­mos a exi­gir­le a Larre­ta y a su Gobierno la aper­tu­ra urgen­te de Pari­ta­rias. Nece­si­ta­mos la recom­po­si­ción sala­rial de nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ros, nece­si­ta­mos urgen­te el pase a plan­ta y el aumen­to a los más de 18.000 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras mono­tri­bu­tis­tas que se encuen­tran pre­ca­ri­za­dos. Bas­ta de frau­de labo­ral», resu­mió Agus­ti­na Panis­sa, Secre­ta­ria Adjun­ta de ATE Capi­tal, des­de la nutri­da movi­li­za­ción en el cen­tro por­te­ño.

Por su par­te, Angé­li­ca Gra­ciano, Secre­ta­ria Gene­ral de UTE-Cte­ra, expu­so las men­ti­ras de Larre­ta sobre la cons­truc­ción de supues­tas nue­vas escue­las y des­ta­có que este año “más de 24 mil niños y niñas se encuen­tran sin vacan­tes”. La esta­bi­li­dad labo­ral para los docen­tes de nivel secun­da­rio y supe­rior, que hace años recla­man su titu­la­ri­za­ción, fue otro de los ejes del recla­mo.

La movi­li­za­ción con­tó con el apo­yo del Blo­que de Legis­la­do­res y Legis­la­do­ras del Fren­te de Todos, quie­nes par­ti­ci­pa­ron de una radio abier­ta fren­te a la Legis­la­tu­ra en defen­sa de la edu­ca­ción públi­ca, se soli­da­ri­za­ron con el recla­mo de las y los tra­ba­ja­do­res de la Ciu­dad y se com­pro­me­tie­ron a luchar con­tra el ajus­te y la pre­ca­ri­za­ción de Larre­ta.

Entre otras y otros legis­la­do­res, se hicie­ron pre­sen­tes: San­tia­go Rober­to, Ofe­lia Fer­nán­dez, Lore­na Pokoik, Manuel Socías, Clau­dio Morre­si, Maru Bie­lli, Lau­ra Velaz­co, Ceci­lia Segu­ra y Matías Barroe­ta­ve­ña.

El plan de lucha y uni­dad en la Ciu­dad con­ti­nua­rá con un paro y movi­li­za­ción el pró­xi­mo 18 de mar­zo, día en el que se rea­li­za­rá una Audien­cia Públi­ca por el recla­ma­do aumen­to de las Asig­na­cio­nes Fami­lia­res de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, con­ge­la­das por Larre­ta des­de el año 2007.

Daniel Cata­lano, Secre­ta­rio Adjun­to de la CTA de Los Tra­ba­ja­do­res, denun­ció que “el 70 % de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras mono­tri­bu­tis­tas están hoy por deba­jo de la línea de la pobre­za” y, des­de la movi­li­za­ción, sub­ra­yó: “Hay que pelear para que nues­tros com­pa­ñe­ros dejen de ser mono­tri­bu­tis­tas y sean plan­ta per­ma­nen­te, pero mien­tras tan­to, debe­mos luchar para tener un aumen­to sala­rial que nos saque de la línea de pobre­za. Este gobierno es una fábri­ca de pobres”.

Rodol­fo Aguiar: “Logra­mos impe­dir la sus­hi­mi­li­tan­cia”

ATE fue el prin­ci­pal gre­mio que se opu­so al decre­to de Mau­ri­cio Macri: para el segun­do de ATE “a esta altu­ra ya pode­mos decir que no va a haber un country den­tro del barrio del Esta­do”

De Pablo Mara­dei – Mun­do

De afue­ra, la facha­da vidria­da del edi­fi­cio de ATE no mues­tra el teso­ro arqui­tec­tó­ni­co que encie­rra: un case­rón enor­me que inclu­ye anfi­tea­tro en la plan­ta baja con esca­le­ra cara­col de made­ra y un gran salón de estar que inclu­ye un vitraux al lle­gar al pri­mer piso. Des­de fines del año pasa­do una de las ofi­ci­nas prin­ci­pa­les la ocu­pa Rodol­fo Aguiar, adjun­to del gre­mio. Vie­ne de ocu­par la secre­ta­ría gene­ral de Río Negro. De 47 años, Aguiar nació en Inge­nie­ro Huer­go un pue­blo peque­ño de esa pro­vin­cia. Tra­ba­ja­dor de PAMI empe­zó su carre­ra sin­di­cal como dele­ga­do de base en el año 2000; y esca­lan­do lle­gó al car­go máxi­mo en el 2011 que lo man­tu­vo has­ta 2019. “El Fuer­te pro­ce­so de lucha de esos 8 años per­mi­tió mi des­em­bar­co en la con­duc­ción nacio­nal de ATE como secre­ta­rio adjun­to”, resal­ta. Y des­ta­ca: “Enfren­té 55 cau­sas judi­cia­les (33 fede­ra­les y 22 loca­les) por cor­tes de ruta, ocu­pa­ción de pozos de gas y petró­leo, toma de minis­te­rios y otras pro­tes­tas; inclu­so fui dete­ni­do en 3 opor­tu­ni­da­des: una de ellas por blo­quear el aero­puer­to de la capi­tal pro­vin­cial (Vied­ma) en la pri­me­ra visi­ta de Mau­ri­cio Macri a la pro­vin­cia en Febre­ro 2016”. Sobre su escri­to­rio des­can­sa el libro que está leyen­do: “El hom­bre que ama­ba a los perros”, del cubano Ale­jan­dro Padu­ra.

¿Qué obje­ti­vos se pro­pu­so en esta nue­va fun­ción?

Nos debe­mos un deba­te muy pro­fun­do sobre el Esta­tu­to cons­ti­tu­ti­vo de nues­tro gre­mio y es por eso que el obje­ti­vo a prio­ri es modi­fi­car­lo. Por ejem­plo, en cuan­to a demo­cra­ti­za­ción sin­di­cal vamos a impul­sar que la con­duc­ción de ATE pue­da sola­men­te aspi­rar a dos perío­dos de gobierno. Otro es que los jubi­la­dos pue­dan inte­grar el secre­ta­ria­do gene­ral. Y, cla­ro está, el acom­pa­ña­mien­to y apo­yo en esta revo­lu­ción de las muje­res para lle­gar al 50 y 50. Final­men­te, nin­gún afi­lia­do que ten­ga una con­de­na fir­me podrá ser can­di­da­to.

Le pido un aná­li­sis de lo que pasó duran­te la ges­tión Cam­bie­mos y lo que espe­ran del gobierno actual

El Esta­do ha que­da­do devas­ta­do. Coin­ci­di­mos en la des­crip­ción de Alber­to Fer­nán­dez, de que esta­mos ante un Esta­do “debi­li­ta­do” en el que se “las­ti­mó” la rela­ción con los tra­ba­ja­do­res del Esta­do. Te lo cuen­to en núme­ros: Hoy tene­mos unos 200.000 tra­ba­ja­do­res públios de los cua­les 68.000 están con­tra­ta­dos; y de esta can­ti­dad 18.000 son pro­fe­sio­na­les. El Gobierno dice que se podrían incor­po­rar 10.000 en sus cua­tro años de ges­tión; noso­tros con­si­de­ra­mos que se pue­den incor­po­rar esa can­ti­dad por año.

Pero por aho­ra rige un decre­to por el cual no se pue­den tomar emplea­dos…

Es cier­to y es una medi­da que com­pren­de­mos abso­lu­ta­men­te por el tama­ño de la cri­sis que dejó el macris­mo. Noso­tros con­si­de­ra­mos que ese decre­to no debe afec­tar el esque­ma de rein­cor­po­ra­cio­nes ni de recu­pe­ra­ción sala­rial.

Y por otro lado está el decre­to que fir­mó Macri antes de irse para que no se pue­da des­pe­dir a sus fun­cio­na­rios…

Logra­mos impe­dir la sus­hi­mi­li­tan­cia con esa reso­lu­ción macris­ta: a esta altu­ra ya pode­mos decir que no va a haber un country den­tro del barrio del Esta­do. Eran entre 2500 y 3000 fun­cio­na­rios macris­tas que pre­ten­dían que­dar­se. Hoy esa deci­sión está sus­pen­di­da y vamos a estar sien­do con­vo­ca­dos este mes para dis­cu­tir­la con Ana­lía Cas­te­lla­ni, secre­ta­ria de Ges­tión y Empleo Públi­co.

Reto­mo con Alber­to: ¿con­si­de­ra que el Gobierno pue­de avan­zar con el tema de la Refor­ma Labo­ral?

Noso­tros diji­mos que no hay lugar para una refor­ma labo­ral que vaya en con­tra de los dere­chos y las con­quis­tas his­tó­ri­cas que haya­mos alcan­za­do en nues­tro país. Pero esto no tie­ne que negar­nos a ver que tan­to el empleo públi­co como pri­va­do están en ries­go. La refor­ma labo­ral que se impul­sa­ba acá era muy simi­lar a las de otras de la región que pre­ten­den tras­va­sar áreas del Esta­do al sec­tor pri­va­do favo­re­cién­do­los con pér­di­das de miles de empleos. Si a esto suma­mos los avan­ces tec­no­ló­gi­cos vemos que muchos pues­tos de tra­ba­ja­do­res esta­rán afec­ta­dos por lo que tene­mos un desafío por delan­te.

Y cuán­to tiem­po de chan­güí le van a dar al Pre­si­den­te por­que ATE es muy pro­cli­ve al paro… ¿cómo vie­nen los tiem­pos de ATE?

Es el prin­ci­pal desafío y es una pre­gun­ta que ha dado en la tecla por­que el prin­ci­pal desafío que tene­mos es lograr ese sano equi­li­brio que nece­si­ta­mos entre nues­tras jus­tas deman­das de recu­pe­rar todo el terreno per­di­do en con­di­cio­nes de empleo y sala­rial y enten­der cuál es esce­na­rio actual de tie­rra arra­sa­da deja­do por el macris­mo. En par­te ya lo hemos pues­to a prue­ba por­que cuan­do se anun­ció el últi­mo aumen­to a los jubi­la­dos y jubi­la­das eso por supues­to que gene­ró fuer­tes deba­tes pero hemos fija­do públi­ca­men­te nues­tra posi­ción. En otras opor­tu­ni­da­des hubie­ra gene­ra­do una inme­dia­ta acción direc­ta y movi­li­za­ción. Sin lugar a dudas el ham­bre es una prio­ri­dad, pero tam­bién deci­mos que esa emer­gen­cia no pue­de ser per­ma­nen­te y que esa soli­da­ri­dad la deben dar los que más gana­ron y no siem­pre los mis­mos.

En su visión, ¿es via­ble lo que vie­ne anun­cian­do la CTA de aco­plar­se con la CGT?

Noso­tros deci­mos que la uni­dad la tie­nen que hacer los tra­ba­ja­do­res y no dos o tres diri­gen­tes tomán­do­se un café. Para noso­tros es impo­si­ble pen­sar en un retorno a la CGT. Entre otras cosas por­que esta­mos dis­cu­tien­do un nue­vo mode­lo gre­mial. En el 91 cuan­do lle­ga Menem al poder des­de la CGT se hacían pan­car­tas en las que decían que iban a res­pal­dar las polí­ti­cas del gobierno; bueno había muchos diri­gen­tes como noso­tros que pen­sá­ba­mos al revés: si es ver­dad que lle­gó un com­pa­ñe­ro él debe­rá garan­ti­zar que las polí­ti­cas que defi­na­mos noso­tros se cum­plan. Esa diver­gen­cia sigue exis­tien­do. La uni­dad de acción debe estar y este Fren­te de Todos real­men­te ha per­mi­ti­do que dis­tin­tas corrien­tes sin­di­ca­les nos haya­mos reen­con­tra­dos.

¿En qué situa­ción está la situa­ción pari­ta­ria?

El dete­rio­ro en el poder adqui­si­ti­vo es altí­si­mo. En el 2015 nues­ta lucha era por man­te­ner sala­rios igua­les a la canas­ta fami­liar. En 2019 peleá­ba­mos por sala­rios que no se ubi­ca­ran por deba­jo de la línea de pobre­za. Esta­mos con­fia­dos que aho­ra en mar­zo el Gobierno nos debe con­vo­car para dis­cu­tir la pér­di­da sala­rial a mar­zo de 2019 y lue­go en mayo dis­cu­tir ver la pau­ta sala­rial para 2020. Tene­mos que ver cuál es la des­ace­le­ra­ción de la infla­ción y se sos­tie­ne en el tiem­po. Noso­tros pre­fe­ri­mos que se aban­do­ne la cláu­su­la gati­llo.

Usted habló al prin­ci­pio de demo­cra­cia sin­di­cal…

Es que los sin­di­ca­tos siguen sien­do islas exen­tas de todo tipo de con­trol; los sin­di­ca­lis­tas siguen tenien­do pri­vi­le­gios que rayan con la impu­ni­dad. El pue­blo y los afi­lia­dos debe saber en qué casa vivi­mos, qué auto tene­mos, cuán­to gana­mos y qué evo­lu­ción patri­mo­nial tene­mos. Algu­nos pre­sen­ta­mos decla­ra­cio­nes jura­das de ingre­so; en mi caso es el cuar­to año con­se­cu­ti­vo que lo hago mien­tras que la mayo­ría sen nie­ga a hacer­lo. Hay que des­ta­car que se tie­nen que ter­mi­nar los sin­di­ca­les ricos y los tra­ba­ja­do­res pobres. Tene­mos que recu­pe­rar la con­fian­za de la socie­dad.