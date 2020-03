Presidente Maduro: Se ha decidido un plan de guerra contra Venezuela desde la Casa Blanca

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​6 de mar­zo de 2020

“Se ha deci­di­do un plan de gue­rra con­tra Vene­zue­la des­de la Casa Blan­ca”, afir­mó el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la, Nico­lás Madu­ro Moros.

“Des­de la Casa Blan­ca han tra­za­do un plan para traer una gue­rra y el terro­ris­mo a Vene­zue­la, para des­es­ta­bi­li­zar a Vene­zue­la, para lle­nar de vio­len­cia a Vene­zue­la, para esca­lar un con­flic­to de carác­ter vio­len­to y arma­do y jus­ti­fi­car una inva­sión a nues­tro país”, ase­gu­ró el Jefe de Esta­do.

En una Reunión con Gober­na­do­res, Gober­na­do­ras y el Con­se­jo Boli­va­riano de Alcal­des y Alcal­de­sas, el pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro, recal­có que uno de los éxi­tos de la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na en sus 21 años, es tener los pies sobre la tie­rra, ser obje­ti­vos, saber a qué se enfren­tan, sacar el pecho y enfren­tar todas las cir­cuns­tan­cias que le ha toca­do vivir a Vene­zue­la con inte­li­gen­cia, con valen­tía, con estra­te­gias y con capa­ci­dad.

“Por eso es que Trump se lle­va al títe­re ven­de patria de Guai­dó para allá (EE.UU.) y lue­go lo man­da para que cum­pla tareas de des­es­ta­bi­li­za­ción inter­na del país, por eso con­vo­ca a su otro títe­re al sub pre­si­den­te de Colom­bia, Iván Duque; no habla­ron de nar­co­trá­fi­co y de cómo está cre­cien­do la expor­ta­ción de cocaí­na des­de Colom­bia para Esta­dos Uni­dos, no, habla­ron de Vene­zue­la”, seña­ló.

El Man­da­ta­rio Nacio­nal lla­mó a la con­cien­cia y tocar la cam­pa­na de aler­ta nacio­nal a todo el pue­blo de Vene­zue­la, al pue­blo her­mano de Colom­bia y al mun­do.

Denun­ció que des­de los Esta­dos Uni­dos tam­bién se pre­ten­de empu­jar a Bra­sil a un con­flic­to arma­do con­tra Vene­zue­la. “Des­de Vene­zue­la lo denun­cia­mos y le pedi­mos a los sec­to­res demo­crá­ti­cos, al pue­blo de Bra­sil y a las Fuer­zas Mili­ta­res de Bra­sil que deten­gan cual­quier aven­tu­ra con­tra Vene­zue­la”, indi­có.

El pre­si­den­te Madu­ro exhor­tó a afi­nar la Unión Cívi­co Mili­tar, poli­cial y el Poder Popu­lar, con la Cons­ti­tu­ción de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la en la mano, e ir al com­ba­te para ganar y garan­ti­zar la paz en cual­quier esce­na­rio que toque.

“Pue­blo de Vene­zue­la aten­ción, oídos y lis­tos para el com­ba­te”, fina­li­zó. /​maye

VTV*