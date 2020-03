Argentina. Los grandes productores sojeros se lanzan contra el gobierno

Rodol­fo Koé Gutié­rrez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​6 de mar­zo de 2020

Los gran­des pro­duc­to­res agra­rios de la Argen­ti­na lla­ma­ron a un loc­kout en la comer­cia­li­za­ción de gra­nos a par­tir del lunes pró­xi­mo y has­ta el jue­ves, lue­go de que el gobierno ofi­cia­li­za­ra la suba de reten­cio­nes para pro­duc­to­res de más de mil tone­la­das de soja.

La medi­da es la res­pues­ta del sec­tor más duro y opues­to al gobierno a la deci­sión del Minis­te­rio de Agri­cul­tu­ra de redis­tri­buir el impac­to de las reten­cio­nes, subién­do­le tres pun­tos (del 30 al 33%) a los gran­des pro­duc­to­res de soja, pero reba­ján­do­le de uno a 12 pun­tos median­te com­pen­sa­cio­nes a los de menos de 500 tone­la­das en la últi­ma cam­pa­ña.

El cese de comer­cia­li­za­ción con­sis­ti­ría en no enviar hacien­da (gana­do) al mer­ca­do ni cerea­les a los puer­tos duran­te los cua­tro días que dure el loc­kout, medi­da que no podría ser apli­ca­da ni por tam­be­ros ni pro­duc­to­res de ver­du­ras, si no cuen­tan con ins­ta­la­cio­nes pro­pias de con­ser­va­ción. Mien­tras, la soja segui­rá cre­cien­do en los cam­pos sem­bra­dos entre lunes y jue­ves, para bene­fi­cio de sus due­ños, nacio­na­les y extran­je­ros.

A su vez, se había dis­pues­to que par­te de lo recau­da­do por el aumen­to de las reten­cio­nes a los gran­des pro­duc­to­res se vol­ca­ra en la for­ma de una baja en las reten­cio­nes a diver­sos cul­ti­vos regio­na­les. La reso­lu­ción de lan­zar un cese de acti­vi­da­des en con­tra de estas medi­das redis­tri­bu­ti­vas fue toma­da por la diri­gen­cia rural de espal­das a los intere­ses de pro­duc­to­res peque­ños y de las pro­duc­cio­nes regio­na­les, con un tin­te que muchos des­cri­bie­ron como «cla­ra­men­te polí­ti­co».

“Se hará un cese de comer­cia­li­za­ción de gra­nos y hacien­da en pie des­de el lunes has­ta el jue­ves». Ase­gu­ró que «la deci­sión ya esta­ba toma­da antes de las reunio­nes con el minis­tro de Agri­cul­tu­ra, Luis Bas­te­rra, y la suba de reten­cio­nes a los pro­duc­to­res de más de 1000 tone­la­das de soja”, dijo Gabriel De Rae­de­mae­ker, vice­pre­si­den­te de Con­fe­dra­cio­nes Rurals Argen­ti­nas (CRA).

“Los dere­chos de expor­ta­ción es un mal impues­to que des­in­cen­ti­va a la pro­duc­ción. Poner­se a dis­cu­tir de qué mane­ra va a devol­ver­lo, no está en nues­tra agen­da inme­dia­ta. Esta­mos pidien­do la eli­mi­na­ción”, aña­dió.

El esque­ma de reten­cio­nes a la soja deci­di­do por el gobierno seg­men­ta su apli­ca­ción a favor de los pro­duc­to­res más chi­cos. La Mesa de Enla­ce, inte­gra­da por la CRA, la Socie­dad Rural, Coni­na­gro y la Fede­ra­ción Agra­ria, lo recha­zó y se lan­za a la pelea en defen­sa de los intere­ses más con­cen­tra­dos.

«Si las medi­das toma­das son empu­ja­das por un espí­ri­tu recau­da­to­rio, ten­gan en cuen­ta que es un jue­go de suma cero en el cor­to pla­zo; si son empu­ja­das por un espí­ri­tu ideo­ló­gi­co, entonces…nos vere­mos en las rutas», seña­ló la mesa de Enla­ce, en cla­ra alu­sión a las pro­tes­tas que se exten­die­ron por varios meses en el trans­cur­so de 2009, en la pul­sea­da entre el gobierno kirch­ne­ris­ta de enton­ces y la diri­gen­cia rural en torno a la Reso­lu­ción 125, que pre­ten­día esta­ble­cer un régi­men de reten­cio­nes móvi­les a la soja.

En aquel momen­to, el modo más explí­ci­to de pro­tes­ta era la con­vo­ca­to­ria jun­to a las rutas de diri­gen­tes rura­les y cha­ca­re­ros, logran­do una amplí­si­ma difu­sión de las cade­nas hege­mó­ni­cas de noti­cias, que no sólo le die­ron visi­bi­li­dad sino que ubi­ca­ron el tema en el pri­mer lugar de la agen­da infor­ma­ti­va a lo lar­go de varios meses para debi­li­tar el gobierno de Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner, hoy vice­pre­si­den­ta de la Nación.

Según la CRA, esta­rán excep­tua­dos de la medi­da de fuer­za aque­llos pro­duc­to­res que nece­si­ten tras­la­dar hacien­da por los efec­tos de la sequía que está afec­tan­do a la región núcleo», acla­ra­ba el comu­ni­ca­do.

La deci­sión pro­vo­có cier­to asom­bro y no sólo en el gobierno. La seg­men­ta­ción que anun­ció el minis­tro Luis Bas­te­rra esta sema­na fue con­si­de­ra­do, por sec­to­res de la pro­duc­ción, como «el mode­lo más equi­ta­ti­vo y favo­ra­ble a los peque­ños pro­duc­to­res que jamás se haya dado».

Para algu­nos ana­lis­tas, el recha­zo de CRA y Socie­dad Rural a la pro­pues­ta del gobierno, es com­pren­si­ble: impac­ta fun­da­men­tal­men­te en los gran­des pro­duc­to­res de la pam­pa húme­da, estre­cha­men­te vin­cu­la­dos al nego­cio agroex­por­ta­dor, de más de 10 mil quin­ta­les (mil tone­la­das) de soja por tem­po­ra­da.

Aña­den que es inex­pli­ca­ble que Coni­na­gro y Fede­ra­ción Agra­ria se sumen a una medi­da de fuer­za, cuan­do los peque­ños pro­duc­to­res y coope­ra­ti­vis­tas, de menos de mil quin­ta­les (100 tone­la­das) van a pagar, des­pués de las com­pen­sa­cio­nes, 21 por cien­to de reten­cio­nes. Obvia­men­te, indi­ca­ron, es una medi­da des­es­ta­bi­li­za­do­ra con­tra el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez.

Como ape­ri­ti­vo al loc­kout, medio cen­te­nar de trac­to­res y un cen­te­nar de camio­ne­tas par­ti­ci­pa­ron de movi­li­za­cio­nes por las rutas del cen­tro de la pro­vin­cia de Cór­do­ba, en una medi­da pro­mo­vi­da des­de antes de cono­cer­se la pro­pues­ta del gobierno.

*Perio­dis­ta eco­nó­mi­co argen­tino, ana­lis­ta aso­cia­do a al Cen­tro Lati­noa­me­ri­cano de Aná­li­sis Estra­té­gi­co.