México. Universidad Nicolaíta se suma al paro nacional de mujeres

Ernes­to Mar­tí­nez Elo­rria­ga /​Resu­men Latinoamericano/​5 de mar­zo de 2020

More­lia, Mich. Lue­go de anun­ciar que la Uni­ver­si­dad Michoa­ca­na de San Nico­lás de Hidal­go (UMSNH) se suma­rá al paro nacio­nal de muje­res el pró­xi­mo 9 de mar­zo, el rec­tor de esta casa de estu­dios, Raúl Cár­de­nas Nava­rro, mani­fes­tó que de 2013 a la fecha sólo seis estu­dian­tes nico­laí­tas han denun­cia­do el aco­so y la vio­len­cia de géne­ro ante las auto­ri­da­des uni­ver­si­ta­rias.

En con­fe­ren­cia de pren­sa comen­tó que han habi­do dece­nas de denun­cias anó­ni­mas de alum­nas a tra­vés de los lla­ma­dos “ten­de­de­ros” colo­ca­dos en las facul­ta­des de Medi­ci­na y de Dere­cho, en lo que pro­fe­so­res, tra­ba­ja­do­res admi­nis­tra­ti­vos y alum­nos son seña­la­dos de come­ter aco­so sexual.

“Hay que seña­lar que las denun­cias anó­ni­mas no pro­ce­den, es por ello que invi­ta­mos a todas las afec­ta­das y afec­ta­dos a que pre­sen­ten su denun­cia ante las auto­ri­da­des de la UMSNH, don­de serán aten­di­das no sólo por el área jurí­di­ca, sino tam­bién por el secre­ta­rio gene­ral y el rec­tor en caso de no ser aten­di­das”, indi­có.

Cár­de­nas Nava­rro anun­ció un pro­gra­ma de pre­ven­ción y capa­ci­ta­ción que per­mi­ti­rá revi­sar el pro­to­co­lo de géne­ro para que sea más efec­ti­va la san­ción a quie­nes agre­dan y aco­sen a estu­dian­tes. Acla­ró que el pro­fe­sor de la Facul­tad de Dere­cho que aco­só a una alum­na de la uni­ver­si­dad nico­laí­ta hace algu­nas sema­nas, y que fue difun­di­do por redes socia­les, fue des­pe­di­do de esta casa de estu­dios.

En tan­to, el secre­ta­rio sec­cio­nal del Sin­di­ca­to de Pro­fe­so­res de la Uni­ver­si­dad Michoa­ca­na (SPUM) de la Facul­tad de Dere­cho, Miguel Maxi­mi­liano Guz­mán, pidió al direc­tor del plan­tel reti­rar los men­sa­jes que las jóve­nes colo­ca­ron en los muros de la ins­ti­tu­ción este miér­co­les.

A tra­vés de un docu­men­to, el repre­sen­tan­te sin­di­cal seña­ló que los men­sa­jes son anó­ni­mos y no fir­man los denun­cian­tes, “lo cual afec­ta el honor y el nom­bre de algu­nos maes­tros.

“Al care­cer de fir­ma o nom­bre del autor no pue­de tener nin­gún valor o sus­ten­to legal, y por ende, pue­de ser usa­do de mane­ra indis­cri­mi­na­da por alum­nos que de algu­na mane­ra han repro­ba­do o no acu­den perió­di­ca­men­te a sus cla­ses, lo que pro­vo­ca una desave­nen­cia con los maes­tros”.

