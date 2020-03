Colombia. Narcotraficante «Ñeñe» Hernández compró votos para Iván Duque por orden de Uribe

Gon­za­lo Gui­llén /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​5 de mar­zo de 2020

Una inves­ti­ga­ción de la Fis­ca­lía Gene­ral de Colom­bia, abier­ta para escla­re­cer un homi­ci­dio en Barran­qui­lla atri­bui­do al extin­to nar­co­tra­fi­can­te José Gui­ller­mo Her­nán­dez Apon­te, alias ´Ñeñe´, cap­tó cir­cuns­tan­cial­men­te con­ver­sa­cio­nes de este en las que dice a sus inter­lo­cu­to­res ser el eje de una ope­ra­ción de com­pra de votos en la Cos­ta Nor­te para el hoy pre­si­den­te, Iván Duque, por orden del ex pre­si­den­te y sena­dor Álva­ro Uri­be.

Repor­te de la DIJIN sobre varias inter­cep­ta­cio­nes lega­les.

Repor­te de la DIJIN sobre varias inter­cep­ta­cio­nes lega­les.

´Ñeñe´ Her­nán­dez fue ase­si­na­do en mayo pasa­do en Ube­ra­ba, esta­do de Mina Gerais (Bra­sil), en cir­cuns­tan­cias impre­ci­sas que han sido pre­sen­ta­das como un inten­to de robo. ´Ñeñe´, de acuer­do con auto­ri­da­des colom­bia­nas y de Esta­dos Uni­dos, era socio del nar­co­tra­fi­can­te y ase­sino Mar­cos Figue­roa, hoy pre­so en Colom­bia y en jui­cio. Una vez se cono­ció la muer­te de ¨Ñeñe´, Uri­be Vélez fue el pri­me­ro en Colom­bia en deplo­rar el hecho.

Los bie­nes del difun­to nar­co­tra­fi­can­te ´Ñeñe´ Her­nán­dez, valo­ra­dos por la DIJIN en más de dos millo­nes de millo­nes de pesos colom­bia­nos, fue­ron incau­ta­dos en junio pasa­do y entra­ron en un pro­ce­so de extin­ción del domi­nio.

Los mate­ria­les pro­ba­to­rios de frau­de elec­to­ral están entre miles de lla­ma­das inter­ve­ni­das por peti­ción de la Fis­ca­lía Gene­ral de la Nación en el caso del homi­ci­dio, pero nun­ca han sido judi­cia­li­za­dos res­pec­to de la com­pra de votos, a pesar de que fue­ron exa­mi­na­das y sepa­ra­dos por ana­lis­tas de la Direc­ción de Inves­ti­ga­ción Cri­mi­nal e Inter­pol, DIJIN, que repo­san en poder de este perio­dis­ta.

“Ñeñe´ Her­nán­dez fue uno de los prin­ci­pa­les invi­ta­dos de Iván Duque en los actos de pose­sión del 7 de agos­to de 2018. Tuvo una silla con mejor ubi­ca­ción que los magis­tra­dos de las altas cor­tes. La estre­cha amis­tad de ese nar­co­tra­fi­can­te con Iván Duque fue docu­men­ta­da por el perio­dis­ta Julián Mar­tí­nez en su pro­gra­ma en línea Reve­la­dos. VER AQUÍ.

Por otra par­te, en una de las gra­ba­cio­nes de las con­ver­sa­cio­nes se oye cuan­do ´Ñeñe´ reve­la que tam­bién robó dine­ros que eran para com­prar­le votos en la cos­ta nor­te a Ger­mán Var­gas Lle­ras en la pri­me­ra vuel­ta y, al pare­cer, los des­ti­nó a com­prár­se­los a Duque en la segun­da vuel­ta elec­to­ral.

En efec­to, en con­ver­sa­ción con una per­so­na lla­ma­da “Pris­ci­lla”, el nar­co­tra­fi­can­te “Ñeñe´, dice:

“Pón­ga­le Cui­da­do, noso­tros en las pasa­das nos apro­ve­cha­mos de la pla­ta que se roba­ron de Var­gas Lle­ras, de trans­por­te y de cosas en estas otras no la vamos a tener, ¿usted se ima­gi­na dón­de nos hubie­ran cogi­do esos cien­to y pico de millo­nes de pesos qué hubie­ra pasa­do en el Valle [Valle­du­par]?”.

En las con­ver­sa­cio­nes de “Ñeñe“ Her­nán­dez con Pris­ci­lla dejan saber que son más de mil millo­nes de pesos lo con­cer­nien­te a una entre­ga de dine­ro y él expli­ca que es el encar­ga­do de con­se­guir empre­sa­rios para com­pro­me­ter­los con la com­pra de votos para Iván Duque. Esos mil millo­nes de pesos Pris­ci­lla, al pare­cer, los reci­bió de alguien lla­ma­do Mau­ri­cio.

Repor­te de la DIJIN sobre varias inter­cep­ta­cio­nes lega­les.

Las gra­ba­cio­nes de la DIJIN para la Fis­ca­lía Gene­ral tam­bién pusie­ron al des­cu­bier­to que un fis­cal, lla­ma­do Ricar­do Beja­rano Bel­trán, se man­te­nía en con­tac­to con “Ñeñe´ Her­nán­dez, le avi­sa­ba sobre las dili­gen­cias reser­va­das que la Fis­ca­lía ade­lan­ta­ba en su con­tra y le adver­tía tam­bién cuán­do sus comu­ni­ca­cio­nes esta­ban inter­ve­ni­das. Beja­rano Bel­trán tie­ne 26 inves­ti­ga­cio­nes pena­les en la pro­pia Fis­ca­lía Gene­ral por deli­tos como Pre­va­ri­ca­to por acción, con­tra la admi­nis­tra­ción públi­ca, ame­na­zas, lesio­nes per­so­na­les, con­tra la inte­gri­dad moral y cohe­cho. Todos los casos se encuen­tran con­ge­la­dos.

El caso del homi­ci­dio en el que apa­re­cie­ron cir­cuns­tan­cial­men­te las prue­bas sobre com­pra de votos para Iván Duque se refie­re a la muer­te de Óscar Rodrí­guez, un joven a quien sica­rios con­fun­die­ron con su padre, el sas­tre Car­los Rodrí­guez Gómez, quien aca­ba­ba de regre­sar a Colom­bia al cabo de pagar una pena por lava­do de acti­vos en Esta­dos Uni­dos.

Rodrí­guez Gómez le cobró a ´Ñeñe´ una vie­ja deu­da de $1.000 millo­nes y, para no pagár­se­la, deci­dió ase­si­nar­lo con sica­rios de su socio Mar­cos Figue­roa. Pero los ase­si­nos lo con­fun­die­ron con el hijo.

“Me equi­vo­qué por­que el papá del pelao iba siem­pre en ese carro y ese día cam­bió (…); por esa equi­vo­ca­ción no me paga­ron la vuel­ta, solo me die­ron los viá­ti­cos, me die­ron de anti­ci­po $3 millo­nes en Bogo­tá, una sema­na antes de lle­gar acá [Barran­qui­lla]”, decla­ró el sica­rio con­fe­so Die­go Acu­ña.

El abo­ga­do de la par­te civil en el caso del joven ase­si­na­do, el pena­lis­ta Miguel Ángel del Río, en diá­lo­go con La Nue­va Pren­sa, expre­só su segu­ri­dad de que el caso está para­li­za­do y ha sido entor­pe­ci­do debi­do a los altos intere­ses cri­mi­na­les que exis­ten alre­de­dor de ´Ñeñe´ Her­nán­dez y sus rela­cio­nes polí­ti­cas corrup­tas:

“Para este abo­ga­do las pre­sen­tes gra­ba­cio­nes mate­ria­li­zan por una par­te, la ile­gi­ti­mi­dad de este gobierno que se valió de un ham­pón para ganar las elec­cio­nes pre­si­den­cia­les en la gua­ji­ra. Y, por otra par­te, legi­ti­man la razo­nes por las cua­les el pro­ce­so por el ase­si­na­to de Óscar Eduar­do Rodrí­guez, que invo­lu­cra­ban al Ñeñe Her­nán­dez y Mar­qui­tos Figue­roa, no ha encon­tra­do jus­ti­cia y la des­nu­dan la con­ni­ven­cia entre el fis­cal Ricar­do Beja­rano y el ñeñe Her­nán­dez en dicha actua­ción penal”.

La Nue­va Pren­sa*