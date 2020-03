Alrededor de 8.000 personas se manifiestan contra el racismo en Ceuta – La otra Andalucía

Unas 8.000 per­so­nas reco­rrie­ron ayer la ciu­dad de Ceu­ta con­vo­ca­dos por la Pla­ta­for­ma con­tra el racis­mo y el fas­cis­mo, en lo que fue la mayor mani­fes­ta­ción de este siglo rea­li­za­da en la ciu­dad.

Los mani­fes­tan­tes salie­ron de la barria­da del Prín­ci­pe y atra­ve­sa­ron la cidad has­ta lle­gar al ayun­ta­mien­to, en el cen­tro de la ciu­dad. Duran­te la mar­cha la afluen­cia fue cre­cien­do incor­po­rán­do­se muchas per­so­nas a su reco­rri­do, en lo que sin duda fue una movi­li­za­ción his­tó­ri­ca en la ciu​dad​.

Aso­cia­cio­nes musul­ma­nas, cul­tu­ra­les, aso­cia­cio­nes de [email protected],diversos colec­ti­vos y algu­nas for­ma­cio­nes polí­ti­cas han secun­da­do la mar­cha. Al tér­mino de la movi­li­za­ción, repre­sen­tan­tes de Pla­ta­for­ma con­tra el racis­mo y el fas­cis­mo leye­ron el siguien­te mani­fies­to:

PLATAFORMA CONTRA EL RACISMO Y EL FASCISMO

Hoy esta­mos aquí, orgu­llo­sos y orgu­llo­sas de haber reco­rri­do jun­tos y jun­tas, uni­dos uni­das en esta gran mar­cha, des­de el barrio mas pobre de Ceu­ta, sím­bo­lo de la mar­gi­na­li­dad y el des­am­pa­ro, has­ta la más remo­de­la­da y majes­tuo­sa Gran vía, …o de la opu­len­cia y el des­pil­fa­rro. Y no es por casua­li­dad’ por­que esto defi­ne la tris­te reali­dad de una desigual­dad insul­tan­te. Esta­mos aquí, para decir alto y cla­ro que BASTA YAll! , que el racis­mo no se tole­ra, el racis­mo se com­ba­te, y nues­tra arma para com­ba­tir­lo no es solo edu­car en el res­pe­to, es una cues­tión polí­ti­ca, es exi­gir la ple­na inte­gra­ción , que pasa por la igual­dad de opor­tu­ni­da­des, la lucha con­tra la pobre­za, y la garan­tía del acce­so a dere­chos que nos están sien­do res­trin­gi­dos gobierno tras gobierno: el tra­ba­jo, la vivien­da, la ali­men­ta­ción, la salud… son los dere­chos que ejer­ci­dos logran nues­tra ple­na inte­gra­ción y com­ba­ten la delin­cuen­cia y el van­da­lis­mo, no es cues­tión de raza, ni cul­tu­ra ni san­gre ni ori­gen o nos quie­re ven­der el auge del fas­cis­mo des­de su posi­ción supre­ma­cis­ta.

La inclu­sión social pasa por tener opor­tu­ni­da­des de tener una vida dig­na, y posi­bi­li­tar­la, depen­de de las poli­ti­cas socia­les y no de levan­tar muros que for­man par­te de una con­cep­ción cla­sis­ta e inso­li­da­ria de la vida.

Nos mani­fes­ta­mos por­que hay quie­nes se están encar­gan­do de rom­per nues­tra con­vi­ven­cia, con sus comen­ta­rios, actos y des­pre­cios. Por­que no es posi­ble la con­vi­ven­cia cuan­do no hay igual­dad, cuan­do hay ciu­da­da­nos de pri­me­ra y ciu­da­da­nos de segun­da, hay dos ceu­tas, la de los mar­gi­na­dos y la de los seño­ri­tos, el fas­cis­mo seña­la a los mar­gi­na­dos y les hace sos­pe­cho­sos, Y ahí están las esta­dís­ti­cas: mar­ca­mos los máxi­mos de pobre­za extre­ma, des­em­pleo, pre­ca­rie­dad, fra­ca­so esco­lar, absen­tis­mo, mar­gi­na­ción e infra­vi­vien­da y por otro, altos índi­ces de rique­za y opu­len­cia. iQué dirían de esto, los padres cons­ti­tu­cio­na­les de nues­tra patria demo­crá­ti­ca!

Noso­tros no vamos a odiar­les corno ellos, odiar es bajar­se al barro y rega­lar­les la vic­to­ria. Pre­ten­den con el odio infun­dir des­con­fian­za y mie­dos, hacer­se con enemi­gos, evi­tar la empa­tía para no ver­se en el espe­jo del egoís­mo, y nos toca argu­men­tar entre sus gri­tos, que se pre­gun­ten cual es el cal­do de cul­ti­vo del van­da­lis­mo y cual es el reme­dio, por­que el reme­dio no pasa por aspi­rar a un plan de empleo, o a una pen­sión no con­tri­bu­ti­va que no posi­bi­li­ta una vida dig­na o a que tu salud depen­da del lugar que ocu­pa en una lis­ta de espe­ra. Solo el pue­blo con con­cien­cia crea una socie­dad lle­na de espe­ran­za, si nos deja­mos arras­trar por la des­con­fian­za se rom­pe la con­vi­ven­cia.

iFo­men­te­mos, lo que nos une y no lo que nos sepa­ra! La per­mi­si­vi­dad ante los insul­tos reci­bi­dos vía gru­pos de wasaps, chi­ri­go­tas o voz popu­lí en comi­lo­nas… pro­du­ce un daño a nues­tra socie­dad que aten­ta con­tra el futu­ro de la con­vi­ven­cia y el futu­ro de nues­tros hijos, estig­ma­ti­zán­do­los, acom­ple­ján­do­los, esta­ble­cien­do una dis­tan­cia en fun­ción de cir­cuns­tan­cias de ori­gen, que per­pe­túan la desigual­dad y les sume en la pobre­za, de esta mane­ra la pobre­za se here­da, IDes­pren­der fuer­za con­tra el débil es actuar como cobar­des! El fas­cis­mo es igno­ran­te y agre­si­vo, que no entien­de la diver­si­dad y su rique­za, que no empa­ti­za con la desigual­dad y la pobre­za, divi­de en mar­gi­na­dos y seño­ri­tos, defien­de a pri­vi­le­gia­dos fren­te a exclui­dos. Hoy les digo a uste­des, ami­gos míos, que a pesar de las difi­cul­ta­des del momen­to, aún tene­mos un sue­ño. Es un sue­ño pro­fun­da­men­te arrai­ga­do en el sue­ño de una demo­cra­cia ple­na.

La mejor de las Demo­cra­cias es la que mayor pro­te­ge a sus ciu­da­da­nos y sus dere­chos, la que abo­ga por el Esta­do de Bien­es­tar que per­mi­te la ple­na inte­gra­ción. Sue­ño que un día esta ciu­dad se levan­ta­rá y vivi­rá el ver­da­de­ro sig­ni­fi­ca­do de su pre­sen­te. Afir­ma­mos que estas ver­da­des son evi­den­tes: que todos los hom­bres y muje­res son igua­les en la diver­si­dad de sus ideas, valo­res, cre­dos y tra­di­cio­nes. Solo con el res­pe­to mutuo en la diver­si­dad, que nos enri­que­ce logra­re­mos enrai­zar nues­tra con­vi­ven­cia. Esto es un lla­ma­mien­to a los ciu­da­da­nos y a las ciu­da­da­nas, al pue­blo de Ceu­ta que aquí nos encon­tra­mos, todos y todas jun­tos, en la fies­ta de la demo­cra­cia. Denun­cia­mos que la enor­me desigual­dad exis­ten­te es res­pon­sa­bi­li­dad direc­ta de nues­tros gober­nan­tes y que vie­ne arras­trán­do­se duran­te déca­das, has­ta las cifras actua­les, que son ver­da­de­ra­men­te into­le­ra­bles, e incom­pa­ti­bles con el orden social.

Denun­cia­mos que el racis­mo y la dis­cri­mi­na­ción no son bien­ve­ni­dos, que gene­ran odio y cris­pa­ción social, que aten­tan a nues­tra dig­ni­dad y a nues­tra segu­ri­dad. iHoy ten­go un sue­ño! Sue­ño que un día, nues­tros barrios del extra­rra­dio deja­rán de ser subur­bios y gue­tos, que luci­rán esplen­di­dos al igual que el cen­tro. iQué no nos digan que no hay fon­dos ni medios eco­nó­mi­cos!, por­que eso no es ver­dad. Nues­tra ciu­dad reci­be más fon­dos estruc­tu­ra­les al desa­rro­llo que nin­gu­na otra, el pro­ble­ma estri­ba en su repar­to, que nun­ca lle­gan a esos barrios.

La mara­vi­llo­sa nue­va mili­tan­cia que ha envuel­to el movi­mien­to veci­nal y social, no aca­ba en este día, al con­tra­rio, aquí comien­za y se man­ten­drá uni­da, expec­tan­te y aten­ta a que se haga y a lo que se deje de hacer. Que no se dude de su com­pro­mi­so, que vol­ve­rá a recla­mar en las calles sus dere­chos cons­ti­tu­cio­na­les, creán­do­se obser­va­to­rios y equi­pos de tra­ba­jo de entre el pue­blo para apor­tar solu­cio­nes fren­te a los enor­mes desafíos que tene­mos por delan­te, por­que hemos lle­ga­do a la con­clu­sión evi­den­te, que des­de hoy NO vamos a callar más, no deja­re­mos pasar los odios que nos enfren­tan y que el fas­cis­mo alar­man­te engen­dra, nos encon­tra­ran de fren­te, reivin­di­can­do el amor fren­te al odio, y es que en tiem­pos de odio, AMAR es espe­cial­men­te revo­lu­cio­na­rio.

Fotos: El faro de Ceu­ta