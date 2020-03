Venezuela. Agudas críticas ha despertado en organizaciones populares chavistas la detención de dos jóvenes trabajadores de PDVSA a los que se acusa de espías para EE.UU.

Resu­men lati­noa­me­ri­cano, 3 mar­zo 2020

En res­pues­ta a las acu­sa­cio­nes sobre los com­pa­ñe­ros Alfre­do Chi­ri­nos y Arye­nis Torreal­ba Tra­ba­ja­do­res de PDVSA

Por: Los aba­jo fir­man­tes |

03 DE MARZO DE 2020

Día Nacio­nal de los Dere­chos Huma­nos y del Poder Popu­lar

A Todo el pue­blo de Vene­zue­la

Al Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la Nico­lás Madu­ro Moros

A la Asam­blea Nacio­nal Cons­ti­tu­yen­te

A los pue­blos del Mun­do

El movi­mien­to popu­lar Vene­zo­lano que ha acom­pa­ña­do leal­men­te la lucha

revo­lu­cio­na­ria en Vene­zue­la des­de épo­cas de clan­des­ti­ni­dad has­ta la

pre­sen­te fecha reco­no­ce den­tro de sus filas a dos valio­sos cua­dros como

lo son ALFREDO CHIRINOS Y ARYENIS TORREALBA, y salu­da con bene­plá­ci­to la

crea­ción de una comi­sión Pre­si­den­cial que inves­ti­gue los casos de

corrup­ción de la nación en momen­tos en que la corrup­te­la y el blo­queo

eco­nó­mi­co pre­ten­den arro­di­llar a nues­tro pue­blo, sin embar­go esta

fla­man­te comi­sión lla­ma­da «Ali Rodri­guez Ara­que» (Para­dó­ji­ca­men­te Nom­bre

de quien fue com­pa­ñe­ro de armas de Alfre­do Chi­ri­nos Cdte. «TRECO»,

padre del tra­ba­ja­dor Alfre­do Chi­ri­nos) mane­ja infor­ma­ción mal

inten­cio­na­da, pro­vo­can­do lamen­ta­bles decla­ra­cio­nes (anó­ni­mas) en fecha

de ayer, inten­tan­do con­fun­dir a nues­tro pre­si­den­te y a la matriz públi­ca

sobre los ver­da­de­ros corrup­tos de la nación.

Ambos tra­ba­ja­do­res de ori­gen y hábi­tos humil­des, for­ja­dos des­de su cuna

con ideo­lo­gía anti­im­pe­ria­lis­ta , con par­ti­ci­pa­ción acti­va en la

diri­gen­cia estu­dian­til liceís­ta, con mili­tan­cia en gru­po Guar­da­par­ques

uni­ver­si­ta­rios, con tra­ba­jo cul­tu­ral en el tea­tro de calle, volun­ta­rios

en las cam­pa­ñas elec­to­ra­les a favor de la cau­sa revo­lu­cio­na­ria,

ciclis­tas como medio de trans­por­te a su ofi­ci­na en PDVSA, repre­sen­tan­tes

nacio­na­les como Atle­tas de esca­la­da en su cor­to tiem­po libre y sin

vivien­da pro­pia, sien­do hijo del com­ba­tien­te «Tre­co» y sobrino del

legen­da­rio Coman­dan­te «Mago­ya». Arye­nis Torreal­ba, hija de pro­fe­so­res

jubi­la­dos, su madre par­te de la estruc­tu­ra del PSUV Lara, Jefa de UBCH

Voz de Lara. Ante esta tra­yec­to­ria revo­lu­cio­na­ria de mili­tan­cia

revo­lu­cio­na­ria inta­cha­ble, de sol­ven­cia moral per­fec­ta­men­te com­pro­ba­ble,

es sen­ci­lla­men­te IMPOSIBLE que trai­cio­nen a la patria ante quien

reco­no­cen como su prin­ci­pal enemi­go natu­ral: El Impe­rio Esta­dou­ni­den­se.

Lue­go de su deten­ción arbi­tra­ria en su cen­tro de tra­ba­jo por el DGCIM el

pasa­do vier­nes 28 de Mar­zo, fue­ron lle­va­dos pre­sun­ta­men­te a una de sus

sedes, no hay cer­te­za de dón­de se encuen­tran, ya que la fami­lia no ha

sido comu­ni­ca­da al res­pec­to, por lo cual se teme por la inte­gri­dad

físi­ca y psi­co­ló­gi­ca de estos cama­ra­das, ya que los man­tie­nen

inco­mu­ni­ca­dos total­men­te. Pos­te­rior al alla­na­mien­to desa­rro­lla­do de

mane­ra irre­gu­lar en su vivien­da en Cara­cas, no han encon­tra­do prue­ba

algu­na incri­mi­na­to­ria, por la sen­ci­lla razón de que NO exis­ten prue­bas

ni deli­tos de estos dos tra­ba­ja­do­res. Por lo tan­to el comu­ni­ca­do ofi­cial

emi­ti­do por la Comi­sión Pre­si­den­cial Ali Rodrí­guez Ata­que vio­len­ta de

mane­ra fla­gran­te el debi­do pro­ce­so, la pre­sun­ción de inocen­cia, los

dere­chos cons­ti­tu­cio­na­les plas­ma­dos en la CRBV, y los dere­chos huma­nos

con­sa­gra­dos en nues­tras nor­mas vigen­tes nacio­na­les e inter­na­cio­na­les a

las cuá­les esta­mos ads­cri­tos.

Exhor­ta­mos al Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca a que atien­da este caso de

mane­ra espe­cial y per­so­nal, que ade­más de incul­par a dos inocen­tes, está

dejan­do libre a los ver­da­de­ros trai­do­res del lega­do del coman­dan­te

Chá­vez, enquis­ta­dos den­tro de la ins­ti­tu­cio­na­li­dad para seguir

come­tien­do sus fecho­rías, esta­mos dis­pues­tos a seguir cola­bo­ran­do con

todas las inves­ti­ga­cio­nes que sean nece­sa­rias, pero es nece­sa­rio que

tomen un sen­ti­do cohe­ren­te apun­tan­do a quie­nes se han enri­que­ci­do den­tro

esta­tal petro­le­ra, y no hacia tra­ba­ja­do­res inocen­tes y humil­des.

¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!

MERCEDES AZUAJE V‑2.522.279

ALFREDO CHIRINOS V‑6.127.771

JHENSY TORREALBA V‑12.702.503

CARIBAY CHIRINOS V‑12.229.367

IRACARA CHIRINOS V‑13.230.787

BELKIS BARRIOS DE TORREALBA V‑4.380.167

COMUNA EL MAIZAL

COMUNA NEGRO MIGUEL

COMUNA COMANDANTE ADRIAN MONCADA

COLECTIVO GERARDO PEREZ

CORREDOR TERRITORIAL FABRICIO OJEDA

GRUPO NACIONAL DE ESCALADA

ASOCIACIÓN CIVIL MANDINGA COMEDIA

MOVIMIENTO MUJERES POR LA VIDA

Los jóve­nes dete­ni­dos ALFREDO CHIRINOS Y ARYENIS TORREALBA

El Colec­ti­vo de la Radio Comu­ni­ta­ria Sana­re­ña denun­cia la men­ti­ra y el mon­ta­je que pre­ten­den hacer con nues­tros her­ma­nos de lucha Arye­nis Torreal­ba y Alfre­do Chi­ri­nos

Si quie­ren que se ade­cen­te PDVSA no bus­quen en quie­nes por años han denun­cia­do la corrup­ción sino en quie­nes han mer­ma­do la capa­ci­dad ope­ra­ti­va de la empre­sa al pun­to de impor­tar gaso­li­na y hacer lar­gas colas para abas­te­cer com­bus­ti­ble en el país con mayo­res reser­vas petro­le­ras del mun­do.

Si nece­si­tan decla­rar a algu­nas per­so­nas trai­do­res a la patria vayan a la emba­ja­da de Chi­le, de Espa­ña y bus­quen a esos «vene­zo­la­nos» quie­nes cons­pi­ran des­de esas sedes diplo­má­ti­cas.

Si quie­ren espo­sar, humi­llar, apre­sar, inco­mu­ni­car y mon­tar expe­dien­tes con­tra alguien que ven­da infor­ma­ción a nues­tros enemi­gos impe­ria­lis­tas, les tene­mos una lis­ta lar­ga: Guai­dó, Tin­to­ri, Macha­do, Zam­brano, Flo­ri­do, Ramos Allup, Velás­quez, Gua­ni­pa por sólo nom­brar algu­nos que cami­nan impu­ne­men­te por las calles de nues­tro país.

Si pre­ten­den cerrar sus infa­mes y fal­sos comu­ni­ca­dos con la con­sig­na lea­les siem­pre, trai­do­res nun­ca hágan­se mere­ce­do­res de la dig­ni­dad de este Pue­blo que tan­to ayer como hoy segui­rá luchan­do por la Patria Boni­ta, ésa que soñó el pani­ta Alí y uste­des des­tru­yen sis­te­má­ti­ca­men­te con accio­nes de este tipo.

Del ex dipu­tado AMILCAR FIGUEROA:

Acla­ro: por éste medio y a tra­vés de mi núme­ro tf (Amíl­car Jesús Figue­roa Sala­zar C.I. 3.946.770), que figu­ra como Edi­to­rial Trin­che­ra, difun­dí el Twit­ter del Com­pa­trio­ta William Iza­rra exi­gien­do una acla­ra­to­ria sobre la deten­ción del Joven Alfre­do Chi­ri­nos. Lo hice aten­dien­do a las siguien­tes con­si­de­ra­cio­nes:

1.- Siem­pre he sido cui­da­do­so en reen­viar men­sa­jes que cir­cu­lan por la red pero en éste caso conoz­co de tra­to y comu­ni­ca­ción a la per­so­na que incul­pan y, me cues­ta tra­ba­jo dudar de su hones­ti­dad como joven Revo­lu­cio­na­rio que ha sido des­de que tie­ne uso de razón

2.- En días pasa­dos Alfre­do me había mani­fes­ta­do su preo­cu­pa­ción por mane­jos que él había detec­ta­do y que, segun él, son con­tra­rios al inte­rés de la Patria

ESA SITUACIÓN DEBE SER REVISADA, PERMITIR EL DEBIDO PROCESO ANTES DE SOMETER AL ESCARNIO PÚBLICO A UNA PERSONA QUE SIEMPRE HA SOSTENIDO POSTURAS ANTIIMPERIALISTAS

No, en nom­bre de Alí, No!

Por: Juan Ramón Guz­mán | Mar­tes, 03/​03/​2020

«Los gobier­nos pasan, pero la poli­cía es eter­na»

Julio Esca­lo­na

Alfre­do Chi­ri­nos y Arye­nis Torreal­ba han sido apre­sadxs por la Comi­sión

Inter­ven­to­ra de PDVSA. Dos jóve­nes pro­fe­sio­na­les sin poder alguno de

deci­sión como para haber rea­li­za­do los deli­tos que se le impu­tan. Dos

jóve­nes que si se les da el opor­tuno y debi­do dere­cho a la defen­sa,

podrán des­mon­tar ese ade­fe­sio hecho a la medi­da de «mos­trar resul­ta­dos».

Espe­re­mos que los órga­nos de jus­ti­cia actúen res­pon­sa­ble­men­te.

Yo, en lo per­so­nal, conoz­co a Alfre­do Chi­ri­nos. Un joven moto­ri­za­do y

soña­dor, de ori­gen pobre y cam­pe­sino, que tuvo la opor­tu­ni­dad de

pro­fe­sio­na­li­zar­se y entrar a tra­ba­jar como inge­nie­ro en lo que otro­ra

fue­se la prin­ci­pal empre­sa del país. Ade­más de tener el orgu­llo de

pro­ve­nir de padres revo­lu­cio­na­rios, quie­nes le incul­ca­ron la for­ma­ción

polí­ti­ca que él tie­ne, la hones­ti­dad y su amor irre­fre­na­ble por

Vene­zue­la. A Arye­nis no la conoz­co, pero sí es su com­pa­ñe­ra de vida, no

ten­go nin­gu­na duda en que se rige por sus mis­mos valo­res. Sus vidas

están allí, sus com­por­ta­mien­tos están allí, ple­nos sobre la luz del

medio­día, y lo des­men­ti­rán todo. Repi­to, si reci­ben jus­ti­cia.

PDVSA está podri­da. Y urge su rege­ne­ra­ción para el bien del país, tal

como lo ha exi­gi­do el Pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro. Pero no sobre la base

de fabri­car «chi­nos de Reca­di» en el afán de demos­trar un logro rápi­do

y… fácil. No, el país quie­re gran­des cabe­zas pre­sas, y no dos

fun­cio­na­rios de ter­ce­ra línea de man­do sin poder de deci­sión, y en medio

de un enre­ve­sa­do entra­ma­do de pro­ce­di­mien­tos y jefa­tu­ras, que

con­vier­ten a las acu­sa­cio­nes que se les hacen, sino fue­se por lo

peli­gro­so y sucio, en un gro­tes­co chis­te de mal gus­to. No, el país

quie­re ver altos direc­ti­vos pre­sos, quie­nes mane­jan lo que Roc­ke­fe­ller

lla­mó «el mejor nego­cio del mun­do» a sus anchas, y con­vir­tie­ron PDVSA en

su coto par­ti­cu­lar. ¡Que­re­mos peces gor­dos pre­sos, no tra­ba­ja­do­res

inocen­tes, señor El Ais­sa­mi!

Por otro lado, vuel­vo a recha­zar que esa Comi­sión Inter­ven­to­ra de PDVSA

malu­ti­li­ce, mano­see, mal use el nom­bre de un hom­bre tan lim­pio, como lo

fue Alí Rodrí­guez Ara­que. Eso equi­va­le a redu­cir su lega­do his­tó­ri­co y

su tra­yec­to­ria polí­ti­ca en una com­pac­ta­do­ra de basu­ra. El padre de ese

joven hoy pre­so, fue ami­go per­so­nal del doc­tor Alí por más de 55 años.

¿Qué sen­ti­rá «El Tre­co» Chi­ri­nos, al ver que a su hijo lo enlo­dan hoy,

bajo el nom­bre de su que­ri­do Coman­dan­te Faus­to, a quien sir­vió con

leal­tad cama­ra­da en el Fren­te Gue­rri­lle­ro «José Leo­nar­do Chi­rino», y amó

como a un her­mano? «Alí Rodrí­guez Ara­que» debe lla­mar­se un Ins­ti­tu­to de

Altos Estu­dios Ener­gé­ti­cos del país, o una Escue­la de For­ma­ción

Polí­ti­ca de Juven­tu­des Revo­lu­cio­na­rias Vene­zo­la­nas, ¡pero no una

comi­sión inter­ven­to­ra que supues­ta­men­te «lim­pia» la mugre en PDVSA,

come­tien­do injus­ti­cias!

¡LIBERTAD PARA ALFREDO CHIRINOS Y ARYENIS TORREALBA!

¡CÁRCEL PERPETUA PARA LOS CORRUPTOS Y LAS CORRUPTAS QUE DESTRUYEN PDVSA!

Aca­ri­gua, 2 de mar­zo de 2020