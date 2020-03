Feminismos. De ética feminista, sexualidad, maternidades lésbicas y otras cuestiones

Por Anna Cas­ti­llo, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 3 de mar­zo de 2020

Foto­gra­fías: Rafa López

Las muje­res lle­va­mos algu­nos siglos luchan­do por una vida libre, por la liber­tad sexual y por la auto­no­mía. La rela­ción entre lo ínti­mo y lo ideo­ló­gi­co nos lle­va en nume­ro­sas oca­sio­nes a deba­tes inten­sí­si­mos sobre cómo nos rela­cio­na­mos con las demás per­so­nas des­de una éti­ca femi­nis­ta. Por ello, cómo pone­mos en rela­ción nues­tro cuer­po, nues­tra sexua­li­dad, sue­le ser un tema trans­ver­sal en esos aná­li­sis.

Hace ya tiem­po las femi­nis­tas denun­cia­mos que la “poten­cia sexual mas­cu­li­na”, que jus­ti­fi­ca que los varo­nes bus­quen satis­fa­cer­se afue­ra de la pare­ja mien­tras no tole­ran esa liber­tad en las muje­res, era otro inven­to del patriar­ca­do para obli­gar­nos a acep­tar la situa­ción de desigual­dad. Las femi­nis­tas nos pusi­mos de acuer­do en que si un hom­bre, de espal­das a su pare­ja mujer, man­te­nía una rela­ción sexual con otra mujer él era abso­lu­ta­men­te res­pon­sa­ble de sus actos. En esas situa­cio­nes yo siem­pre excu­sa­ba de res­pon­sa­bi­li­dad a la ter­ce­ra en dis­cor­dia. Argu­men­ta­ba que si una pare­ja hete­ro­se­xual tie­ne un pac­to de mono­ga­mia, el úni­co res­pon­sa­ble es aquél que rom­pe el pac­to. Algu­nas femi­nis­tas autó­no­mas de los años 70 me ense­ña­ron a ver que la mujer ubi­ca­da en el rol de aman­te tam­bién tenía un gra­do de res­pon­sa­bi­li­dad. Dado que el patriar­ca­do inven­tó para noso­tras el lugar de muje­res pasi­vas, a las que se les ocul­ta cosas, las femi­nis­tas no debe­ría­mos coad­yu­var a que nin­gún hom­bre sitúe a otra mujer en ese lugar. Las com­pli­ci­dad entre muje­res es un acto de soro­ri­dad.

La cues­tión se com­ple­ji­za cuan­do habla­mos de pare­jas de les­bia­nas femi­nis­tas. En el caso de pare­jas que no tie­nen roles de géne­ro tan deli­mi­ta­dos, a veces, es más difi­cul­to­so detec­tar cómo se repro­du­cen las prác­ti­cas patriar­ca­les que sitúan a las muje­res o les­bia­nas en luga­res de des­ven­ta­ja o desigual­dad.

No voy a entrar aquí en cues­tio­nes de poli­amor, por­que esta­mos par­tien­do de un supues­to de pac­to de mono­ga­mia. En todo caso, se tra­te de mono­ga­mia o poli­amor hay un deno­mi­na­dor común a tener en cuen­ta que como femi­nis­tas debe­ría­mos siem­pre exi­gir y prac­ti­car: se tra­ta de cons­truir con­fian­za y de res­pe­tar los pac­tos a tra­vés de la comu­ni­ca­ción. Es decir, el poli­amor no con­sis­te en tener múl­ti­ples rela­cio­nes sino más bien en ser hones­tas y sin­ce­ras con les otres. Por lo que, cuan­do alguien se escu­da en el poli­amor para repro­du­cir los tra­di­cio­na­les enga­ños, auto­en­ga­ños o mani­pu­la­cio­nes nos toca afi­nar olfa­to y pers­pi­ca­cia para reen­cau­zar las dis­cu­sio­nes, los dis­cur­sos y ser tra­ta­das con el res­pec­to que nos mere­ce­mos. Poli­amor y enga­ño no son sinó­ni­mos, poli­amor y res­pe­to a los pac­tos sí lo son.

Vol­vien­do a las pare­jas hete­ro­se­xua­les monó­ga­mas, un ejem­plo clá­si­co de este tipo de con­flic­tos se da en la eta­pa explo­si­va que pro­ce­de a la apa­ri­ción del pri­mer hijo o hija. La mater­ni­dad vivi­da (entre otras cosas) como una eta­pa de la sexua­li­dad de las muje­res, uni­da a la clá­si­ca divi­sión de roles, poten­cia los con­flic­tos de con­vi­ven­cia de cual­quier pare­ja. Máxi­me cuan­do la mujer cuen­ta con una tra­yec­to­ria de bús­que­da de mayor auto­no­mía y uso de su tiem­po o cues­tio­na­mien­to de los roles de géne­ro, o cuan­do el hom­bre no tie­ne desa­rro­lla­do un tra­ba­jo emo­ti­vo y se sien­te des­bor­da­do por la nue­va situa­ción. Los con­sul­to­rios tera­péu­ti­cos están lle­nos de pare­jas que explo­tan tras la apa­ri­ción del pri­mer hije; y sue­le ser entre el pri­mer y el segun­do año de edad del bebé que se rom­pe la pare­ja. Es tam­bién un clá­si­co de nues­tras socie­da­des patriar­ca­les que, esca­pan­do de la inten­si­dad del puer­pe­rio y la agi­ta­ción emo­cio­nal que pro­vo­ca la apa­ri­ción del pri­mer hije, el hom­bre sal­ga corrien­do en bus­ca de un espa­cio en don­de él sea el pro­ta­go­nis­ta y no el bebé o la dia­da con­for­ma­da por la mamá-bebé. Una aman­te pue­de ser un buen lugar en don­de vol­ver a ser valo­ra­do sin tener res­pon­sa­bi­li­da­des com­par­ti­das. Por ello, como femi­nis­tas que lucha­mos por la extin­ción de la divi­sión de roles de géne­ro y por la igual­dad entre hom­bres y muje­res en la crian­za y las res­pon­sa­bi­li­da­des del hogar, así como por la revo­lu­ción en los ámbi­tos sexua­les más ínti­mos, debe­ría­mos ser cui­da­do­sas con este tipo de situa­cio­nes en los momen­tos vita­les y prio­ri­zar la soro­ri­dad sobre cual­quier otra cues­tión.

Todo se com­ple­ji­za aún más en el caso de dos madres femi­nis­tas les­bia­nas, por­que si en una pare­ja hete­ro­se­xual hay una femi­nis­ta, en una de les­bia­nas ¡pue­de haber dos! Por lo tan­to, es pre­vi­si­ble pen­sar que una pare­ja de femi­nis­tas fren­te a la mater­ni­dad sea una bom­ba de relo­je­ría, por lo que supo­ne el puer­pe­rio, uni­do a los clá­si­cos con­flic­tos de pare­ja, más las nega­cio­nes sobre el uso del tiem­po y la auto­no­mía. Las femi­nis­tas hemos lucha­do vidas ente­ras para lograr ser ges­to­ras de nues­tro tiem­po y un tema toda­vía irre­so­lu­to es el de los cui­da­dos. ¿Quién nos cui­da a noso­tras?

Evi­den­te­men­te exis­ten pare­jas de les­bia­nas que con­vi­ven y cre­cen armó­ni­ca­men­te en don­de todo esto no ocu­rre o se resuel­ve des­de un lugar cons­cien­te y con mucho amor y soro­ri­dad, así como tam­po­co todas las pare­jas hete­ro­se­xua­les se rom­pen tras la apa­ri­ción de les hijes. Conoz­co inclu­so el caso de dos madres que, sien­do cons­cien­tes del hura­cán que iba a supo­ner la apa­ri­ción del hije, deci­die­ron tomar­se la baja de mater­ni­dad en simul­tá­neo, para que mien­tras una cui­da­ba del bebé pudie­ra a su vez ser cui­da­da por su pare­ja com­pa­ñe­ra. A nadie se le esca­pa que la situa­ción socio­eco­nó­mi­ca de la fami­lia o entorno influi­rá en las posi­bi­li­da­des de reso­lu­ción que se encuen­tren a esta cri­sis. Pero sea cual sea, debe­mos poner el ojo en que las res­pon­sa­bi­li­da­des se com­par­tan, las nece­si­da­des de ambas se con­tem­plen en su dimen­sión, y en que hay una nue­va per­so­na, abso­lu­ta­men­te depen­dien­te las 24 horas del día, que sin pedir per­mi­so va a tomar el tiem­po de la adul­ta que la cui­de.

Pare­jas de les­bia­nas hay tan­tas y tan dife­ren­tes como pare­jas hete­ro­se­xua­les. Es absur­do tra­tar de esta­ble­cer aquí un mode­lo. Pero sí que me atre­vo a afir­mar que si las femi­nis­tas hete­ro­se­xua­les han logra­do cada vez con­tra­tos de pare­ja más equi­ta­ti­vos, igua­li­ta­rios o jus­tos, pro­duc­to de nego­cia­cio­nes per­ma­nen­tes que topan a veces con lími­tes infran­quea­bles, en las pare­jas de les­bia­nas femi­nis­tas estas nego­cia­cio­nes cuen­tan con una ven­ta­ja. Ambas tie­nen el obje­ti­vo común de supe­rar el patriar­ca­do y son cons­cien­tes de que éste se com­ba­te supri­mien­do los roles, rotan­do las res­pon­sa­bi­li­da­des, com­par­tien­do el poder. Dis­cur­si­va­men­te no pue­den hacer­se las inge­nuas con res­pec­to al uso del tiem­po y la dis­tri­bu­ción entre tiem­po pro­duc­ti­vo y repro­duc­ti­vo. Otra cues­tión, como todo en la vida, es la dis­tan­cia que hay entre la teo­ría y la prác­ti­ca, la pala­bra y la acción. Por lo que en muchas pare­jas sigue sien­do moti­vo de dis­cu­sión quién va a hacer la com­pra, quién hace días que no coci­na, cómo se com­par­ten las res­pon­sa­bi­li­da­des eco­nó­mi­cas o cuál de las dos tie­ne más dere­cho a tomar­se el sába­do libre de crian­za para asis­tir a algu­na movi­da nada kids­friendly. La teo­ría siem­pre es mucho más fácil que la prác­ti­ca, en la mater­ni­dad esa dis­tan­cia se extre­ma con más faci­li­dad.

Por tan­to, si cons­trui­mos movi­mien­to, tra­ta­mos de crear entre­te­ji­dos de rela­cio­nes de con­fian­za y cui­da­dos entre noso­tras, habría que pre­gun­tar­se dón­de que­da la soro­ri­dad. Si dos les­bia­nas lle­van ade­lan­te una lucha coti­dia­na por rela­cio­nar­se des­de la igual­dad, más allá de los géne­ros, y se embar­can en la desafian­te aven­tu­ra de criar jun­tas en una socie­dad vio­len­ta­men­te hete­ro­nor­ma­ti­va, con­si­de­ro un des­co­no­ci­mien­to a esa valen­tía y esfuer­zo, el que otra per­so­na lle­ve ade­lan­te accio­nes que colo­que a una de las madres en uno de esos luga­res de capi­tu­la­ción que el patriar­ca­do ha inven­ta­do para noso­tras. Como movi­mien­to femi­nis­ta debe­ría­mos plan­tear­nos cómo ges­tio­na­mos la éti­ca femi­nis­ta en situa­cio­nes de esta com­ple­ji­dad, que como decía una femi­nis­ta comu­ni­ta­ria boli­via­na, “nos obli­gan a hilar más fino cada vez”. En situa­cio­nes así, si la aman­te apa­re­ce ade­más con una acti­tud acti­va de seduc­ción (alu­dien­do a su auto­no­mía, liber­tad, fal­ta de com­pro­mi­sos, poli­amor) está des­co­no­cien­do un momen­to crí­ti­co de la pare­ja, que si se ana­li­za des­de una pers­pec­ti­va femi­nis­ta, es cuan­to menos pre­vi­si­ble. Toda mater­ni­dad va a traer con­si­go algún movi­mien­to de aguas.

Si una femi­nis­ta en nom­bre de la auto­no­mía no tie­ne en con­si­de­ra­ción el lugar en el que deja a otra mujer, sólo se me ocu­rre que se deba a dos moti­vos: o tie­ne cier­ta caren­cia afec­ti­va que la lle­va a satis­fa­cer­se de for­ma depre­da­do­ra, sin con­si­de­rar for­ma, con­torno o con­tex­to, o tie­ne una con­cep­ción del femi­nis­mo según la cual no se prio­ri­za la soro­ri­dad. Y en ese caso cabe la pre­gun­ta, ¿qué hay del femi­nis­mo sin éti­ca femi­nis­ta?

Por otra par­te, está cla­ro que fren­te a quien deci­de resol­ver sus con­flic­tos al más clá­si­co esti­lo patriar­cal (sea hom­bre o les­bia­na), y ante la lle­ga­da de su hije sale corrien­do en bús­que­da de un oasis en don­de vol­ver a ser el cen­tro pro­ta­go­nis­ta y recep­tor de cui­da­dos, las femi­nis­tas debe­mos lle­var ade­lan­te una éti­ca femi­nis­ta que cui­de de nues­tras sexua­li­da­des, tan daña­das por la his­to­ria patriar­cal. Y ama­la­ya esta­blez­ca­mos rela­cio­nes basa­das en la res­pon­sa­bi­li­dad, la comu­ni­ca­ción y los cui­da­dos.

Fuen­te: Pika­ra