Chile. Carta de un prisionero político de la anterior etapa a los presxs políticxs de la revuelta

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 3 mar­zo 2020

COMPARTIMOS LA CARTA DE UN PRISIONERO POLÍTICO LAUTARINO A TODXS LXS PRISIONERXS POLITICXS DE LA REVUELTA

A los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras pre­sas polí­ti­cas de la Revuel­ta:

Com­pi­tas, des­de la Cár­cel de Máxi­ma Segu­ri­dad de San­tia­go, escri­bo estas líneas con un pro­fun­do sen­ti­mien­to de res­pe­to y afec­to hacia uste­des. Aun­que no nos conoz­ca­mos, com­par­ti­mos una mis­ma reali­dad: ser presxs polí­ticxs en el con­tex­to de la Revuel­ta Popu­lar. No cabe duda, que el 18 de octu­bre del 2019 abrió un nue­vo momen­to his­tó­ri­co, mani­fes­tán­do­se todos los males­ta­res, nece­si­da­des y cues­tio­na­mien­tos al mode­lo polí­ti­co, eco­nó­mi­co, social y cul­tu­ral hege­mó­ni­co. En esta vorá­gi­ne exqui­si­ta, es que del Nor­te can­den­te al Sur indó­mi­to, hom­bres y muje­res de todas las eda­des sali­mos a las calles, impul­sa­dos y exta­sia­dos por la irre­ve­ren­cia y osa­día de los estu­dian­tes secun­da­rios. El Poder, gol­pea­do por la poten­cia del des­bor­de masi­vo-popu­lar, res­pon­dió como his­tó­ri­ca­men­te lo ha hecho, con repre­sión. Sol­ta­ron a sus jau­rías de bes­tias ase­si­nas, quie­nes con total impu­ni­dad salie­ron a ase­si­nar, tor­tu­rar, muti­lar, abu­sar sexual­men­te y vio­lar. Des­de el pri­mer día de la Revuel­ta, es que comien­za a con­fi­gu­rar­se una nue­va reali­dad de Pri­sión Polí­ti­ca. En mi caso par­ti­cu­lar, fui dete­ni­do el 30 de octu­bre jun­to a dos com­pi­tas más (Este­ban y Beto) en la comu­na de Pedro Agui­rre Cer­da, sien­do tras­la­da­dos a la 51°Comisaría don­de per­so­nal de Inte­li­gen­cia de los pacos nos ame­na­za­ron y nos dicen que sere­mos for­ma­li­za­dos por infrac­ción a Ley de Ferro­ca­rri­les, espe­cí­fi­ca­men­te por barri­ca­das en la línea del tren, y que hare­mos cana; efec­ti­va­men­te, en el Mall de la Injus­ti­cia, una jue­za basán­do­se en el por­te de dos encen­de­do­res, nos con­si­de­ra “peli­gro para la socie­dad” y dic­ta nues­tro ingre­so a pri­sión pre­ven­ti­va. Camino en el “avión” a San­tia­go 1, Gen­dar­me­ría deci­de tras­la­dar­nos a esta cana, cuyo régi­men de encie­rro cons­ta de 21 horas al día en cel­das indi­vi­dua­les. Es una cana cerra­da, de cas­ti­go, que pre­ten­de hacer mier­da al pri­sio­ne­ro psi­co­ló­gi­ca­men­te. Ade­más de noso­tros, aquí están Jeremy y Omar, tam­bién pre­sos polí­ti­cos de la Revuel­ta. Por aquí pasó el pro­fe Rober­to Cam­pos, quien estu­vo pre­so 60 días en una cel­da vigi­la­da con cáma­ras de segu­ri­dad por pegar­le unas pata­das a un tor­ni­que­te. Tam­bién hay pre­sos polí­ti­cos ante­rio­res a la Revuel­ta, como Henry de la Villa Fran­cia y Mau­ri­cio Her­nán­dez, quien se encuen­tra en ais­la­mien­tos y que estu­vo 17 años en Bra­sil en esas mis­mas con­di­cio­nes. Los demás pre­sos son en su mayo­ría jóve­nes popu­la­res que vie­nen “pelo­tea­dos” de otras canas. Hay otro lote que corres­pon­den a casos más mediá­ti­cos. En lo que res­pec­ta al pro­ce­so judi­cial, el pasa­do 7 de enero fui for­ma­li­za­do por la Ley de Segu­ri­dad Inte­rior del Esta­do bajo el artícu­lo 6 en sus inci­sos a) y c), arries­gan­do una pena de 10 años y 1 día en caso de ser con­de­na­dos.

Com­pi­tas, por la infor­ma­ción que se mane­ja, se esti­ma que somos alre­de­dor de 2500 hom­bres y muje­res pri­va­dos de liber­tad en el con­tex­to de la Revuel­ta, ubi­ca­dos en dis­tin­tos pena­les a lo lar­go y ancho del país. Den­tro de estos, hay muchos jóve­nes meno­res de edad inter­na­dos en cen­tros del nefas­to SENAME. Con res­pec­to a la tota­li­dad de la reali­dad de Pri­sión Polí­ti­ca de la Revuel­ta, se pue­de afir­mar que:

Los pro­ce­sos judi­cia­les están lle­nos de vicios y abe­rra­cio­nes jurí­di­cas. En muchos casos, las deten­cio­nes han sido arbi­tra­rias, con caren­cia de prue­bas feha­cien­tes. Muchas veces, las úni­cas prue­bas son las decla­ra­cio­nes de los pacos, los cua­les cuen­tan con un his­to­rial de malos pro­ce­di­mien­tos y son reco­no­ci­dos por mon­tar prue­bas fal­sas. Arbi­tra­ria­men­te, los tri­bu­na­les de Garan­tía han dic­ta­do pri­sio­nes pre­ven­ti­vas sin con­tem­plar la irre­pro­cha­ble con­duc­ta ante­rior de los dete­ni­dos y la fal­ta de prue­bas. Es decir se ha ocu­pa­do la pri­sión pre­ven­ti­va como una nor­ma y no como una excep­ción, con­si­de­ran­do que exis­ten un con­jun­to de medi­das cau­te­la­res menos gra­vo­sas. Es evi­den­te que los Tri­bu­na­les de Garan­tía, las Cor­tes de Ape­la­cio­nes y la Cor­te Supre­mas, han ope­ra­do bajo un ses­go polí­ti­co, derrum­bán­do­se el dis­cur­so del Poder acer­ca del “Esta­do de Dere­cho” y de “la auto­no­mía de los pode­res del Esta­do”. A esto hay que sumar­le que en muchos casos, se nos for­ma­li­za por dis­tin­tas leyes para un mis­mo hecho, con el obje­ti­vo de las que las con­de­nas sean altí­si­mas y total­men­te des­pro­por­cio­na­das, lo que da cuen­ta del des­qui­cio del Poder.

*La apli­ca­ción de leyes de con­tex­to, la fal­ta de garan­tías de Tri­bu­na­les impar­cia­les, de debi­dos pro­ce­sos y de jui­cios jus­tos, cons­ti­tu­yen en si una vio­la­ción a nues­tros dere­chos fun­da­men­ta­les. A esto se suma que duran­te las deten­cio­nes muchos cam­pa­ñerxs fue­ron víc­ti­mas de apre­mios ile­gí­ti­mos de carác­ter físi­co y psi­co­ló­gi­co.

La pri­sión pre­ven­ti­va de 2500 hom­bres y muje­res, inclui­dos meno­res de edad, cons­ti­tu­yen un “cas­ti­go polí­ti­co” enmar­ca­do en una polí­ti­ca de cri­mi­na­li­za­ción de la Pro­tes­ta social, la cual con­tie­ne a su vez un con­jun­to de medi­das, como la “Ley anti-saqueos y anti-barri­ca­das”, la for­ma­ción de mili­cos en mate­ria de tác­ti­cas disua­si­vas, el Esta­tu­to para pro­te­ger a las poli­cías, el reite­ra­do dis­cur­so del “orden públi­co”, etc.

Como es de cono­ci­mien­to públi­co, hemos reci­bi­do un tra­to desigual e injus­to, mien­tras las cár­ce­les se lle­nan de pobla­do­res, estu­dian­tes y tra­ba­ja­do­res, poli­cías y mili­ta­res gozan de ple­na impu­ni­dad.

Que ante la vul­ne­ra­ción de los dere­chos fun­da­men­ta­les de 2500 hom­bres y muje­res pri­va­dos de liber­tad ha exis­ti­do un silen­cio de quie­nes debie­sen pro­nun­ciar­se al res­pec­to de esta situa­ción: los orga­nis­mos e ins­ti­tu­cio­nes de Dere­chos Huma­nos. A la fecha, el INDH no se ha pro­nun­cia­do, invi­si­bi­li­zan­do esta reali­dad. Aho­ra bien, la Casa de Memo­ria José Domin­go Cañas, la Unión de ex pre­sos polí­ti­cos, Villa Gri­mal­di y Lon­dres 38 si se han pro­nun­cia­do y han toma­do posi­ción soli­ci­tan­do nues­tra libe­ra­ción. Otros orga­nis­mos están dan­do el deba­te de carác­ter polí­ti­co de los 2500 pri­sio­ne­ros…

*Con res­pec­to al INDH, es más abe­rran­te aún que no se pro­nun­cien, con­si­de­ran­do que hay meno­res de edad pri­sio­nerxs polí­ticxs y que tie­nen la obli­ga­ción de velar por los Dere­chos Huma­nos.

Pese a la cam­pa­ña de invi­si­bi­li­za­ción orques­ta­da des­de el Poder, en las calles y en el coti­diano se ha ido ins­ta­lan­do la exi­gen­cia de Liber­tad inme­dia­ta a los presxs polí­ticxs de la revuel­ta, jugan­do un rol impor­tan­te los diver­sos colec­ti­vos y orga­ni­za­cio­nes que se han ido con­for­man­do en torno a esta nue­va reali­dad de Pri­sión Polí­ti­ca.

Trans­cu­rri­dos casi ya 4 meses del ini­cio de la Revuel­ta, comien­za a hacer­se notar el baga­je cane­ro y la apro­pia­ción de la cár­cel como espa­cio de lucha y de des­plie­gue polí­ti­co. Así, han apa­re­ci­do bole­ti­nes y pas­qui­nes hechos en cana (como el bole­tín CAPUCHE de los com­pa­ñe­ros de El Man­zano de Con­cep­ción), como tam­bién diver­sas ini­cia­ti­vas, como “La Biblio­te­ca cane­ra La Revuel­ta” y el Taller de músi­ca de los com­pa­ñe­ros del Módu­lo 14 de San­tia­go 1. Aquí en la Máxi­ma, hemos desa­rro­lla­do una ruti­na de deba­te coti­diano, inclu­yen­do en estas con­ver­sas a otros presos…también duran­te el mes de diciem­bre nos lan­za­mos a una Huel­ga de Ham­bre Líqui­da que duró 16 días y que fina­li­zó con el cam­bio de medi­da cau­te­lar a arres­to domi­ci­lia­rio total (des­pués la Cor­te de Ape­la­cio­nes de San Miguel revo­có esta medi­da y fui­mos dete­ni­dos nue­va­men­te). Emi­ti­mos un bole­tín lla­ma­do “En Huel­ga” y diver­sos comu­ni­ca­dos.

Para fina­li­zar, plan­tear que el esce­na­rio polí­ti­co pró­xi­mo se ve incierto…la cla­se polí­ti­ca ha pues­to todas sus fichas en el Ple­bis­ci­to de Abril, en su afán deses­pe­ra­do de re-legi­ti­mar una Demo­cra­cia que está por el piso. Esto suma­do al des­qui­cio repre­si­vo, dan cuen­ta de un Poder debi­li­ta­do. Como están las cosas, cual­quier esce­na­rio es posi­ble. Aho­ra bien, lo que se hue­le, es que este Ple­bis­ci­to está des­le­gi­ti­ma­do por la pobla­ción y que esta­ría­mos pre­sen­cian­do el par­to de un nue­vo frau­de his­tó­ri­co (hace 30 años fue la Demo­cra­cia con su ale­gría que nun­ca lle­gó…). La úni­ca cer­te­za que hay, es que mar­zo esta­rá car­ga­do de pro­tes­tas, en don­de la Revuel­ta se expre­sa­rá de mane­ra más poten­te y des­bor­dan­te. No es mala idea meter­se en esta coyun­tu­ra de for­ma con­tun­den­te para exi­gir la Liber­tad de todxs lxs presxs polí­ticxs de la Revuel­ta, que per­mi­ta rom­per el cer­co impues­to por el Poder y que ope­re como medi­da de pre­sión hacia el Poder Judi­cial.

Com­pi­tas, me des­pi­do afectuosamente…un abra­zo lleno de fuer­za, a no decaer, a apo­yar­se mutua­men­te y estar siem­pre cons­cien­tes de la jus­te­za de las ideas, ahí encon­tra­re­mos las ganas para seguir resis­tien­do y luchan­do.

¡¡¡AHORA LIBERTAD INMEDIATA A LXS PRISIONERXS POLÍTICXS DE LA REVUELTA!!!

Rubén Rivas R.

Pri­sio­ne­ro Polí­ti­co Lau­ta­rino

Cár­cel de Máxi­ma Segu­ri­dad. San­tia­go

Jue­ves 13 de febre­ro, 2020