Frantz Fanon: el brillo del metal

N.de R: Damos a cono­cer un excep­cio­nal mate­rial rea­li­za­do por el Ins­ti­tu­to Tri­con­ti­nen­tal. Cono­cer y estu­diar a Frantz Fanon es impres­cin­di­ble para quie­nes sos­te­ne­mos una lucha anti­ca­pi­ta­lis­ta pero sobre todo anti­co­lo­nial.

Foto: Frantz Fanon cami­nan­do por la pasa­re­la de un bar­co. A la dere­cha de Fanon está Rhe­da Malek, un perio­dis­ta del perió­di­co del Fren­te de Libe­ra­ción Nacio­nal Arge­lino El Moud­jahid.

Frantz Fanon Archi­ves /​IMEC

Mapa colo­nial fran­cés de Mar­ti­ni­ca del Atlas Nou­veau de Covens & Mor­tier, 1942.

Wiki­me­dia Com­mons /​Geo­grap­hi­cus Rare Anti­que Maps

En esta tie­rra exis­te aque­llo que mere­ce vida Mah­moud Dar­wish

Frantz Fanon nació en la isla cari­be­ña de Mar­ti­ni­ca el 25 de julio de

1925. Murió de leu­ce­mia en los Esta­dos Uni­dos el 6 de diciem­bre de

1961. Tenía 36 años. A esa edad había sido pro­ta­go­nis­ta de dos gue­rras,

mili­tan­te polí­ti­co en el Cari­be, Euro­pa y Áfri­ca del Nor­te, dra­ma­tur­go,

psi­quia­tra en ejer­ci­cio, autor de nume­ro­sos artícu­los en revis­tas

cien­tí­fi­cas, pro­fe­sor, diplo­má­ti­co, perio­dis­ta, direc­tor de un perió­di­co

anti­co­lo­nial, autor de tres libros y un impor­tan­te pan­a­fri­ca­nis­ta e

inter­na­cio­na­lis­ta.

Como Ernes­to “Che” Gue­va­ra —otro revo­lu­cio­na­rio que valo­ró la poé­ti­ca

y fue un inter­na­cio­na­lis­ta com­pro­me­ti­do, médi­co, sol­da­do, pro­fe­sor y

teó­ri­co— la vida de Fanon estu­vo mar­ca­da por un movi­mien­to per­ma­nen­te,

mili­tan­te y valien­te hacia el pre­sen­te, y hacia la espe­ci­fi­ci­dad de las

situa­cio­nes en las que se encon­tra­ba.

El pen­sa­mien­to de Fanon lle­va, en la fra­se memo­ra­ble de Ato

Sek­yi-Otu, “una irre­pri­mi­ble aper­tu­ra hacia lo uni­ver­sal”. En el ámbi­to

de lo polí­ti­co, como en el poé­ti­co, la ruta más ver­da­de­ra hacia lo

uni­ver­sal ha sido siem­pre a tra­vés de un inten­so com­pro­mi­so con lo

par­ti­cu­lar en sus mani­fes­ta­cio­nes con­cre­tas en el tiem­po y el espa­cio:

este peda­zo de tie­rra ocu­pa­do en los inters­ti­cios de esta ciu­dad, estas

muje­res recons­tru­yen­do en las rui­nas del últi­mo ata­que, el plás­ti­co

que­mán­do­se en este bra­se­ro mien­tras la noche avan­za, estos hom­bres

salien­do de las som­bras con estas armas.

“La valen­tía”, escri­be Alan Badiou, “es una vir­tud local. Es par­te de

la mora­li­dad del lugar”. Ese es el terreno en el que fun­da­men­tan su

inte­lec­to los pen­sa­do­res radi­ca­les que pro­du­cen tra­ba­jos que man­tie­nen

una capa­ci­dad de ilus­tra­ción e ins­pi­ra­ción a tra­vés del tiem­po y el

espa­cio. Pue­de ser un terreno peli­gro­so. Para el mili­tan­te, el pre­cio

por la posi­bi­li­dad de que —en pala­bras de Fanon escri­tas en Fran­cia en

1952— “dos o tres ver­da­des lan­cen sobre el mun­do su cla­ri­dad esen­cial”

pue­de ser “afron­tar el ries­go de la ani­qui­la­ción”.

Para el inte­lec­tual radi­cal, la con­fron­ta­ción con lo par­ti­cu­lar pue­de

reque­rir a veces tra­ba­jo en soli­ta­rio, como en algu­nas for­mas de

escri­tu­ra en la cár­cel. Pero el prin­ci­pal fun­da­men­to de la razón

mili­tan­te es, en pala­bras de Karl Marx, “la par­ti­ci­pa­ción en polí­ti­ca y,

por lo tan­to, en las luchas reales”. Y la eman­ci­pa­ción —el comu­nis­mo en

pala­bras de Marx— es “el movi­mien­to real que supri­me el esta­do actual

de las cosas” y no “un ideal al que la reali­dad [ten­drá] que ajus­tar­se”.

Para Marx, el mun­do solo será mol­dea­do por las ideas más valio­sas del

esfuer­zo filo­só­fi­co cuan­do la pro­pia filo­so­fía se haga mun­da­na a tra­vés

de la par­ti­ci­pa­ción en la lucha. Cedric Robin­son habla de este

impe­ra­ti­vo cuan­do escri­be que para “cimen­tar el dolor en el pro­pó­si­to,

la expe­rien­cia en la expec­ta­ti­va, la con­cien­cia en la acción colec­ti­va”,

es nece­sa­rio ase­gu­rar­se de que “la prác­ti­ca de la teo­ría esté infor­ma­da

por la lucha”.

Para Fanon, el desa­rro­llo de la razón radi­cal, es decir, la razón

eman­ci­pa­to­ria, cier­ta­men­te inclu­ye la con­ver­sa­ción con la filo­so­fía tal

como la defi­ne Pau­lin Houn­tond­ji: “no un sis­te­ma, sino una his­to­ria”.

Sin embar­go, el plano del deve­nir en el que este tra­ba­jo se cons­ti­tu­ye

es —no muy dife­ren­te de la filo­so­fía de la pra­xis de Anto­nio Grams­ci— el

de la lucha, de las luchas de los con­de­na­dos de la tie­rra. Fanon es, en

tér­mi­nos de Grams­ci, un filó­so­fo demo­crá­ti­co. “Este filó­so­fo”, escri­be

Peter Tho­mas, “ya no se defi­ne más en tér­mi­nos de sepa­ra­ción de ‘la vida

del pue­blo’, sino como un ele­men­to expre­si­vo de esa vida que pre­ten­de

cul­ti­var, aumen­tan­do su capa­ci­dad para las rela­cio­nes acti­vas de

cono­ci­mien­to y prác­ti­ca”.

Des­de su muer­te a fina­les de 1961, el pen­sa­mien­to de Fanon ha teni­do

una vida extra­or­di­na­ria, que va des­de la vorá­gi­ne de la revo­lu­ción

arge­li­na has­ta la cár­cel esta­dou­ni­den­se, el subur­bio fran­cés, la fave­la

bra­si­le­ña y mucho más allá. Expre­sa­da a veces a tra­vés de una poé­ti­ca

poten­te y siem­pre enrai­za­da en un huma­nis­mo radi­cal —una afir­ma­ción

inme­dia­ta, uni­ver­sal y mili­tan­te de la igual­dad y del valor de la vida

huma­na — , su visión polí­ti­ca se opo­ne deci­di­da­men­te a la lógi­ca mani­quea

del colo­nia­lis­mo. El mani­queís­mo

es un con­cep­to cen­tral en el pen­sa­mien­to de Fanon. El tér­mino vie­ne de

una reli­gión fun­da­da por Mani, cono­ci­do por sus segui­do­res en Babi­lo­nia

en el siglo III como el “Após­tol de la Luz”. Mani entre­te­jió un con­jun­to

de reli­gio­nes diver­sas en una sola nue­va fe que pro­po­nía el dua­lis­mo

abso­lu­to entre el bien y el mal, repre­sen­ta­dos, en tér­mi­nos sim­bó­li­cos,

por la luz y la oscu­ri­dad. Traí­do al dis­cur­so con­tem­po­rá­neo como

metá­fo­ra, el mani­queís­mo habla de una divi­sión abso­lu­ta entre todas las

cosas cla­ras y bue­nas (y lo ver­da­de­ro, lo bello, lo lim­pio, lo sano, lo

prós­pe­ro, etc.), y todas las cosas oscu­ras y mal­va­das (y lo fal­so, lo

feo, lo sucio, lo enfer­mo, lo empo­bre­ci­do, etc.). Es una acti­tud

inhe­ren­te­men­te para­noi­ca hacia el mun­do.

El pen­sa­mien­to de Fanon está mar­ca­do por un com­pro­mi­so axio­má­ti­co con

un igua­li­ta­ris­mo inme­dia­to y radi­cal, inclu­yen­do el reco­no­ci­mien­to de

la capa­ci­dad uni­ver­sal de racio­ci­nio. Está mol­dea­do, en su estruc­tu­ra

pro­fun­da, por un sen­ti­do pro­fun­da­men­te dia­léc­ti­co de la capa­ci­dad del

ser humano para estar en movi­mien­to. Su pen­sa­mien­to, toma­do en su

con­jun­to, no se apar­ta de lo que Aimé Césai­re, el extra­or­di­na­rio poe­ta

surrea­lis­ta, des­cri­bió como la obli­ga­ción de “ver cla­ro y pen­sar cla­ro,

enten­der atre­vi­da­men­te”.

La libe­ra­ción debe, insis­te Fanon, “devol­ver la dig­ni­dad a cada

ciu­da­dano, poblar los cere­bros, lle­nar los ojos de cosas huma­nas,

desa­rro­llar un pano­ra­ma humano, habi­ta­do por hom­bres cons­cien­tes y

sobe­ra­nos”. Para Fanon, la res­tau­ra­ción de la dig­ni­dad no es una

cues­tión de retorno. El camino hacia lo que, en una car­ta escri­ta al

inte­lec­tual ira­ní Ali Sha­ria­ti en el últi­mo año de su vida, lla­mó “ese

des­tino don­de la huma­ni­dad vive bien” se lle­va a cabo a tra­vés de un

pro­ce­so cons­tan­te de con­ver­sión y amplia­ción de la esfe­ra de la razón

demo­crá­ti­ca. Como seña­la Lewis Gor­don, para Fanon la legi­ti­mi­dad no es

cues­tión de ofre­cer prue­bas de auten­ti­ci­dad racial o cul­tu­ral, sino que

“sur­ge de la par­ti­ci­pa­ción acti­va en las luchas por la trans­for­ma­ción

social y en la cons­truc­ción de ins­ti­tu­cio­nes e ideas que nutren y

libe­ran a los anti­guos colo­ni­za­dos”.

Para el inte­lec­tual con for­ma­ción uni­ver­si­ta­ria, Fanon plan­tea una

deman­da sim­ple, pero que man­tie­ne su car­ga radi­cal casi 60 años des­pués:

ir más allá del orden onto­ló­gi­co y espa­cial de la opre­sión y

com­pro­me­ter­se con una for­ma de pra­xis insur­gen­te y demo­crá­ti­ca en la que

“una corrien­te de edi­fi­ca­ción y enri­que­ci­mien­to recí­pro­co” se

desa­rro­lla entre pro­ta­go­nis­tas de ubi­ca­cio­nes socia­les dife­ren­tes.

Frantz Fanon en una rue­da de pren­sa de escri­to­res en Túnez, 1959.

Frantz Fanon Archi­ves /​IMEC

Malas inter­pre­ta­cio­nes

El últi­mo libro de Fanon, Les dam­nés de la terre [publi­ca­do en espa­ñol en 1961 como Los con­de­na­dos de la tie­rra], lle­gó al mun­do poco des­pués de que él lo deja­ra. En 1963 fue mal tra­du­ci­do al inglés como The Wret­ched of the Earth [Los mise­ra­bles de la tie­rra]. Algu­nos eru­di­tos pre­fie­ren refe­rir­se a él como The Dam­ned of the Earth,

que es una mejor tra­duc­ción. Des­de el comien­zo, Jean-Paul Sar­tre, un

inte­lec­tual anti­co­lo­nial com­pro­me­ti­do, des­vió a muchos lec­to­res con una

intro­duc­ción que, aun­que ama­ble, malin­ter­pre­tó a Fanon como un pen­sa­dor

mani­queo. En 1970 Han­nah Arendt, una pen­sa­do­ra que alcan­zó una posi­ción

impor­tan­te en la aca­de­mia esta­dou­ni­den­se y más allá a pesar de tomar

con­sis­ten­te­men­te posi­cio­nes anti-negras, agra­vó el pro­ble­ma con otra

mala inter­pre­ta­ción influ­yen­te que redu­jo el pen­sa­mien­to com­ple­jo de

Fanon a su apo­yo a la lucha arma­da con­tra el colo­nia­lis­mo.

Sin embar­go, hay un con­jun­to de inte­lec­tua­les que han leí­do a Fanon

como un pen­sa­dor sofis­ti­ca­do y no como un arque­ti­po racial. Pau­lo Frei­re

fue uno de los pri­me­ros inte­lec­tua­les impor­tan­tes que enten­dió la

teo­ría de la pra­xis de Fanon. En 1968, Frei­re esta­ba ter­mi­nan­do el

manus­cri­to de su segun­do libro, Peda­go­gía del opri­mi­do, en

San­tia­go de Chi­le, mien­tras vivía en el exi­lio de la dic­ta­du­ra mili­tar

en Bra­sil. En una entre­vis­ta en Cali­for­nia en 1987, recor­da­ba: “un joven

que esta­ba en San­tia­go con una tarea polí­ti­ca me dio el libro Los con­de­na­dos de la tie­rra. Yo esta­ba escri­bien­do Peda­go­gía del opri­mi­do, y casi había ter­mi­na­do el libro cuan­do leí a Fanon. Tuve que rees­cri­bir el libro”.

Des­pués de leer a Fanon, Frei­re desa­rro­lló un huma­nis­mo radi­cal

com­pro­me­ti­do con el reco­no­ci­mien­to inme­dia­to de la huma­ni­dad ple­na e

igual de los opri­mi­dos como una pre­con­di­ción para la acción

eman­ci­pa­do­ra. Al igual que Fanon, su for­ma de pra­xis se basa en una

éti­ca de mutua­li­dad entre el inte­lec­tual auto­ri­za­do y las per­so­nas que

no han teni­do acce­so a mucha edu­ca­ción for­mal.

Peda­go­gía del opri­mi­do fue publi­ca­da más tar­de ese año y en

1972 fue reco­gi­da por la Orga­ni­za­ción de Estu­dian­tes Sud­afri­ca­nos (SASO,

por su sigla en inglés), que había sido crea­da en 1968 por Ste­ve Biko,

Bar­ney Pit­ya­na, Rubin Phi­llip y otros. Des­de Dur­ban, Sudá­fri­ca, las

ideas de Frei­re se con­vir­tie­ron en el cen­tro de una for­ma de acción

radi­cal­men­te demo­crá­ti­ca que tenía como obje­ti­vo tra­ba­jar hacia la

con­cien­cia crí­ti­ca como un pro­yec­to com­par­ti­do, en lugar de anun­ciar al

pue­blo nue­vas ver­sio­nes de lo que Marx había lla­ma­do “abs­trac­ción

dog­má­ti­ca”.

A fina­les de la déca­da de los seten­ta y duran­te los ochen­ta, las

ideas de Frei­re sobre la pra­xis —mol­dea­das en un gra­do sig­ni­fi­ca­ti­vo por

Fanon y en muchos casos leí­das jun­to con Fanon— fue­ron fun­da­men­ta­les

para el tra­ba­jo polí­ti­co lle­va­do a cabo en las luchas labo­ra­les y

comu­ni­ta­rias de toda Sudá­fri­ca. La teo­ría de la pra­xis de Frei­re

per­mi­tió el sur­gi­mien­to de algu­nas de las fuer­zas socia­les más pode­ro­sas

e impre­sio­nan­tes del pla­ne­ta en ese momen­to, en las que la gen­te común

se vol­vió pro­ta­go­nis­ta de la lucha y de la cons­truc­ción de sen­ti­do,

con­tra­po­der e his­to­ria des­de aba­jo.

En tér­mi­nos de la lec­tu­ra de Fanon como teó­ri­co de la pra­xis, la

rápi­da pero extra­or­di­na­ria y dura­de­ra res­pues­ta de Syl­via Wyn­ter a los

dis­tur­bios de Los Ánge­les en 1992 fue ejem­plar. En su con­clu­sión

explí­ci­ta­men­te fano­nia­na de No Humans Invol­ved: A Let­ter to My Collea­gues [No hay huma­nos invo­lu­cra­dos: una car­ta a mis cole­gas,

en tra­duc­ción libre], fue más allá de Los Ánge­les hacia “las vidas

desecha­bles… de la vas­ta mayo­ría de las per­so­nas que viven en la

favela/​barrio mar­gi­nal del pla­ne­ta y sus archi­pié­la­gos de des­em­pleo”.

Wyn­ter argu­men­tó que para los inte­lec­tua­les for­ma­dos en la uni­ver­si­dad

—a quie­nes ella entien­de como “gra­má­ti­cos” for­ma­dos del orden

cons­ti­tui­do, un orden que no con­si­de­ra a todos como igual­men­te huma­nos—

es impe­ra­ti­vo “casar nues­tro pen­sa­mien­to” con el de los opri­mi­dos.

En 1996, Sek­yi-Otu pro­du­jo una bri­llan­te y pro­fun­da­men­te dia­léc­ti­ca

lec­tu­ra de Fanon cen­tra­da en Áfri­ca, que situó la cues­tión de la pra­xis

y, espe­cial­men­te, lo que lla­ma “el apla­za­mien­to de la razón pró­di­ga” en

el cora­zón de lo que Fanon se refie­re como “la mar­cha labo­rio­sa hacia el

cono­ci­mien­to racio­nal”. Aca­dé­mi­cos como Nigel Gib­son, Lewis Gor­don y

Tracy Shar­pley-Whi­ting tam­bién han enri­que­ci­do sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te la

eru­di­ción sobre Fanon.

Reunión de Abah­la­li baseM­jon­do­lo, el movi­mien­to de habi­tan­tes de barra­cas de Sudá­fri­ca, febre­ro de 2020.

Rajesh Jan­ti­lal

Huma­nis­mo radi­cal

En la Sudá­fri­ca con­tem­po­rá­nea, Fanon se lee y se dis­cu­te des­de el

taller de for­ma­ción polí­ti­ca orga­ni­za­do en una ocu­pa­ción de tie­rras

urba­nas, pasan­do por la escue­la de for­ma­ción polí­ti­ca de un sin­di­ca­to,

has­ta la aca­de­mia, tan­to en sus espa­cios disi­den­tes como en sus más

altas cum­bres. La vida y la obra de Fanon ofre­cen ins­pi­ra­ción y agu­de­za

ana­lí­ti­ca a todas estas audien­cias. Achi­lle Mbem­be, escri­bien­do des­de

Johan­nes­bur­go, expli­ca:

Yo mis­mo me sen­tí atraí­do por el nom­bre y

la voz de Fanon por­que ambos tie­nen el bri­llo del metal. El suyo es un

pen­sa­mien­to meta­mór­fi­co, ani­ma­do por una indes­truc­ti­ble volun­tad de

vivir. Lo que da a este pen­sa­mien­to metá­li­co su fuer­za y su poder es el

aire de indes­truc­ti­bi­li­dad y, su coro­la­rio, el man­da­to de levan­tar­se. Es

el inago­ta­ble silo de huma­ni­dad que alber­ga, el que ayer dio fuer­za a

los colo­ni­za­dos y hoy nos per­mi­te mirar hacia el futu­ro.

Hay nume­ro­sas líneas de cone­xión que abren posi­bi­li­da­des fruc­tí­fe­ras

para un diá­lo­go entre el tra­ba­jo de Fanon y for­mas con­tem­po­rá­neas de

lucha. Esto va des­de su recuen­to de la cen­tra­li­dad de la racia­li­za­ción

del espa­cio y la espa­cia­li­za­ción de la raza en el pro­yec­to de

colo­ni­za­ción, a cues­tio­nes de la len­gua, la vigi­lan­cia poli­cial, el

incons­cien­te racial y, por supues­to, las bru­ta­les reali­da­des de lo que

se ha veni­do a lla­mar la pos-colo­nia.

En la aca­de­mia metro­po­li­ta­na, el huma­nis­mo de Fanon es a menu­do

igno­ra­do o tra­ta­do como algo supe­ra­do o inclu­so pre-crí­ti­co, con

excep­cio­nes nota­bles, como el valio­so tra­ba­jo de Paul Gil­roy. La

con­des­cen­den­cia bur­lo­na de gen­te cuya huma­ni­dad jamás fue pues­ta en duda

no es rara. Pero en la Sudá­fri­ca con­tem­po­rá­nea es la cues­tión de lo

humano, de cómo se hace la cuen­ta de qué es humano y cómo se afir­ma la

huma­ni­dad, lo que vin­cu­la más estre­cha­men­te el tra­ba­jo teó­ri­co de Fanon

con el tra­ba­jo inte­lec­tual lle­va­do a cabo en las luchas, a menu­do

peli­gro­sas, por la tie­rra y la dig­ni­dad. Aquí, la dig­ni­dad se entien­de

como el reco­no­ci­mien­to de la huma­ni­dad ple­na e igual, inclu­yen­do el

dere­cho a par­ti­ci­par en las deci­sio­nes sobre los asun­tos públi­cos. Este

tipo de luchas, fre­cuen­te­men­te empren­di­das con­tra una vio­len­cia

con­si­de­ra­ble del Esta­do y del par­ti­do gober­nan­te, y el des­pre­cio de la

socie­dad civil, están fun­da­men­tal­men­te enrai­za­das en un huma­nis­mo

insur­gen­te que legi­ti­ma y sos­tie­ne la resis­ten­cia. El impor­tan­te tra­ba­jo

de Nigel Gib­son sobre Fanon y Sudá­fri­ca tie­ne una fir­me com­pren­sión de

esto.

La poten­cia polí­ti­ca con­tem­po­rá­nea del huma­nis­mo radi­cal no es

exclu­si­va de Sudá­fri­ca. Des­de Cara­cas has­ta La Paz, pasan­do por Puer­to

Prín­ci­pe, los rela­tos de polí­ti­cas popu­la­res y poten­cial­men­te

eman­ci­pa­do­ras con fre­cuen­cia des­ta­can el barrio como un lugar de lucha

impor­tan­te, el blo­queo de carre­te­ras y la ocu­pa­ción como tác­ti­cas

rele­van­tes y la afir­ma­ción de la huma­ni­dad de los opri­mi­dos como la base

de la fuer­za para sos­te­ner la resis­ten­cia. Esta afir­ma­ción se sue­le

expli­car como sus­ten­ta­da por prác­ti­cas socia­les en las que las muje­res

desem­pe­ñan un papel de lide­raz­go y con fre­cuen­cia se habla de ella en

tér­mi­nos de recu­pe­ra­ción de la dig­ni­dad. No es raro escu­char a las

per­so­nas hablar de la indig­ni­dad como con­se­cuen­cia de la expro­pia­ción

del dere­cho a par­ti­ci­par en la toma de deci­sio­nes sobre asun­tos

públi­cos, así como sobre la tie­rra, el tra­ba­jo y la auto­no­mía cor­po­ral.

La cues­tión de lo humano es, en par­te, una cues­tión de cómo la

opre­sión tra­ta de dis­tri­buir la atri­bu­ción de la capa­ci­dad de razón y de

reco­no­cer a algu­nos dis­cur­sos como tales, a la par que des­car­ta a otros

como mero rui­do, rui­do pro­duc­to de la irra­cio­na­li­dad. La cues­tión es

cómo deter­mi­na­mos quién es hon­ra­do y quién des­hon­ra­do, quién pue­de ser

calum­nia­do con impu­ni­dad y quién mere­ce res­pe­to públi­co; las vidas de

quié­nes se valo­ran y las de quié­nes no; qué vidas han de ser gober­na­das

por la ley y cuá­les deben ser gober­na­das ruti­na­ria­men­te por la

vio­len­cia; por la muer­te de quién hacer due­lo y por la de quién no. La

nega­ción de la huma­ni­dad ple­na e igual per­mi­te a la opre­sión tra­zar la

línea divi­so­ria entre las for­mas de orga­ni­za­ción y resis­ten­cia que

pue­den con­si­de­rar­se polí­ti­cas y las que no; y entre la socie­dad civil y

la esfe­ra de acti­vi­dad que con­si­de­ra sin sen­ti­do, cri­mi­nal o una

mani­fes­ta­ción cons­pi­ra­to­ria.

El huma­nis­mo radi­cal de Fanon, un huma­nis­mo hecho —en la famo­sa fra­se

de Césai­re— “a la medi­da del mun­do”, man­tie­ne una capa­ci­dad de hablar

con poder real de muchas de las for­mas en las que la cues­tión de lo

humano se plan­tea y se impug­na, des­de el inte­rior de las for­mas

con­tem­po­rá­neas de mili­tan­cia de base empren­di­das en zonas de exclu­sión y

domi­na­ción social.

La dimen­sión abier­ta de toda con­cien­cia

Antes de ir a Fran­cia a fina­les de 1946 para estu­diar medi­ci­na, y lue­go espe­cia­li­zar­se en psi­quia­tría, Fanon fue sol­da­do de las For­ces fra­nçai­ses libres

luchan­do con­tra el fas­cis­mo en Euro­pa, a la vez que con­fron­ta­ba el

racis­mo cons­tan­te den­tro del ejér­ci­to fran­cés. En 1944 fue heri­do en la

bata­lla por Col­mar, un pue­blo fran­cés cer­ca de la fron­te­ra con Ale­ma­nia y

reci­bió la Cruz de Gue­rra por su valen­tía. En 1945 regre­só a casa en

Mar­ti­ni­ca, don­de tra­ba­jó en la exi­to­sa cam­pa­ña de Césai­re para ser

ele­gi­do alcal­de de Fort de Fran­ce con una pla­ta­for­ma comu­nis­ta.

Des­de el prin­ci­pio, los escri­tos de Fanon en Fran­cia se preo­cu­pa­ron

de cómo el racis­mo pro­du­cía lo que Michel-Rolph Troui­llot deno­mi­na­ría

más tar­de como “una onto­lo­gía, una orga­ni­za­ción implí­ci­ta del mun­do y

sus habi­tan­tes”. En un ensa­yo que publi­có a los 26 años titu­la­do El sín­dro­me nor­te­afri­cano,

Fanon exa­mi­nó cómo la cien­cia médi­ca fran­ce­sa se apro­xi­ma­ba al migran­te

nor­te­afri­cano con “una acti­tud a prio­ri” que, sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te, no se

deri­va “expe­ri­men­tal­men­te”, sino más bien “sobre la base de una

tra­di­ción oral”. Obser­vó que “el nor­te­afri­cano no vie­ne con un sus­tra­to

común a su raza, sino con una base cons­trui­da por los euro­peos. En otras

pala­bras, el nor­te­afri­cano, espon­tá­nea­men­te, por el hecho mis­mo de

apa­re­cer en esce­na, entra en un mar­co pre­exis­ten­te”. En este mar­co, el

nor­te­afri­cano apa­re­ce para el médi­co fran­cés como “un simu­la­dor, un

men­ti­ro­so, un enfer­mo fin­gi­do, un hara­gán, un ladrón”.

Ste­ve

Biko (de pie) en la con­fe­ren­cia de 1971 de la Orga­ni­za­ción de

Estu­dian­tes Sud­afri­ca­nos (SASO). La resi­den­cia Alan Tay­lor, don­de se

cele­bró el even­to, era la resi­den­cia exclu­si­va para estu­dian­tes de

medi­ci­na negros en la Uni­ver­si­dad de Natal duran­te el apart­heid.

Ste­ve Biko Foun­da­tion

Fanon mues­tra que en la cons­cien­cia del racis­ta y en el inte­lec­to

gene­ral de for­ma­cio­nes socia­les racis­tas, la divi­sión onto­ló­gi­ca

ima­gi­na­da de la que depen­de la ideo­lo­gía racis­ta es par­te de lo que

Imma­nuel Kant lla­mó el a prio­ri, las cate­go­rías a tra­vés de las

cua­les se da sen­ti­do a la expe­rien­cia. Este enga­ño de la razón —lo que

Gor­don deno­mi­na “racio­na­li­dad racis­ta”— tie­ne como resul­ta­do socie­da­des

racis­tas que pro­du­cen for­mas de cono­ci­mien­to que, aun­que auto­ri­za­das

como las ins­tan­cias más for­ma­das de la razón en fun­cio­na­mien­to, son

fun­da­men­tal­men­te irra­cio­na­les.

El pri­mer libro de Fanon, Peau noi­re, mas­ques blancs (tra­du­ci­do al espa­ñol como Piel negra, más­ca­ras blan­cas en 1968), se publi­có en el verano fran­cés de 1952, unos pocos meses des­pués de El sín­dro­me nor­te­afri­cano y en el mis­mo año de Invi­si­ble Man

de Richard Wright, con el cual se lee a menu­do. Mag­ní­fi­ca­men­te

ana­li­za­do por Gor­don, es una decla­ra­ción de com­pro­mi­so radi­cal y

afir­ma­ti­vo con la liber­tad huma­na a la vez que una bri­llan­te crí­ti­ca al

racis­mo en el Cari­be y la metró­po­li que tra­ta asun­tos que van des­de el

idio­ma has­ta la cul­tu­ra popu­lar, pasan­do por el roman­ce y el sexo, des­de

la antro­po­lo­gía has­ta la psi­co­lo­gía. Has­ta el día de hoy sigue sien­do

un tex­to fun­da­cio­nal para los estu­dios crí­ti­cos sobre las razas.

Fanon dic­tó Piel negra, más­ca­ras blan­cas a Josie Dublé,

com­pa­ñe­ra y aman­te con quien des­pués se casa­ría, mien­tras se pasea­ba

arri­ba y aba­jo en su cuar­to de estu­dian­te en Lyon. La pro­sa tie­ne la

caden­cia de ese movi­mien­to y está escul­pi­da por una poé­ti­ca con­vin­cen­te

con influen­cias dis­cer­ni­bles de su lec­tu­ra de poe­tas como Aimé Césai­re y

Jac­ques Rou­main. Par­tes del libro se pue­den leer de mane­ra simi­lar a

cier­tos pasa­jes de Walt Whit­man, como si estu­vie­ran des­ti­na­dos a ser

decla­ma­dos.

Toda polí­ti­ca se basa, cons­cien­te­men­te o no, en una onto­lo­gía, en una

teo­ría del ser humano. Para Fanon hay dos hechos cla­ve sobre el ser

humano, ambos media­dos por una dis­po­si­ción afir­ma­ti­va. El pri­me­ro es que

el ser humano es “movi­mien­to hacia el mun­do”. En la tra­di­ción de la

filo­so­fía fran­ce­sa que va de Sar­tre a Badiou, la pers­pec­ti­va de lo que

Fanon lla­mó la “muta­ción” de la con­cien­cia, la capa­ci­dad del ser humano

para cam­biar, será un tema cen­tral de su pen­sa­mien­to has­ta el final. En

su tra­ba­jo pro­du­ci­do duran­te su inmer­sión en la Revo­lu­ción arge­li­na, la

muta­ción de la con­cien­cia sería explo­ra­da en el con­tex­to de la lucha

colec­ti­va.

Para Fanon, la con­cien­cia no es solo diná­mi­ca. El segun­do hecho sobre

el ser humano es que la con­cien­cia es libre en la for­ma en que lo es

para el exis­ten­cia­lis­mo de Sar­tre. Para Fanon, “en el mun­do al que me

enca­mino, me creo inter­mi­na­ble­men­te. Soy soli­da­rio del ser en la medi­da

en que lo supero”. Pero Fanon no com­par­te el pesi­mis­mo de la visión de

Sar­tre de que lo humano es “una pasión inú­til”. El huma­nis­mo de Fanon

lle­va un opti­mis­mo fun­da­men­tal, que pue­de ser ubi­ca­do en una tra­di­ción

de huma­nis­mo cari­be­ño con ante­ce­den­tes afri­ca­nos y para­le­los que van de

Tous­saint Lou­ver­tu­re a Aimé Césai­re y has­ta Syl­via Wyn­ter y

Jean-Ber­trand Aris­ti­de. Fanon comien­za y ter­mi­na su libro insis­tien­do

que “el hom­bre es un sí”.

Su huma­nis­mo tam­bién tie­ne una dimen­sión uni­ver­sal: “el anti­se­mi­tis­mo

me afec­ta en ple­na car­ne, me amo­tino, una con­tes­ta­ción horri­ble me hace

pali­de­cer, se me nie­ga la posi­bi­li­dad de ser un hom­bre”. Fanon afir­ma

que “Cada vez que un hom­bre ha con­se­gui­do que triun­fe la dig­ni­dad del

espí­ri­tu, cada vez que un hom­bre ha dicho no ante un inten­to de

some­ti­mien­to de su seme­jan­te, me he sen­ti­do soli­da­rio de su acción”. Por

supues­to, el uso de len­gua­je con géne­ro, que a veces (pero no siem­pre)

se intro­du­ce en la tra­duc­ción al inglés, es des­afor­tu­na­do para un

inte­lec­tual que insis­tía en que “debe­mos guar­dar­nos con­tra el peli­gro de

per­pe­tuar las tra­di­cio­nes feu­da­les que con­sa­gran la prio­ri­dad del

ele­men­to mas­cu­lino sobre el ele­men­to feme­nino”.

Para Fanon, el impe­ra­ti­vo de reco­no­cer cada cons­cien­cia como autó­no­ma

y en pose­sión de capa­ci­dad de razo­nar y de ejer­cer la liber­tad es éti­co

y empí­ri­co. Ter­mi­na su pri­mer libro, Piel negra, más­ca­ras blan­cas,

insis­tien­do en que “Al final de esta obra me gus­ta­ría que sin­tie­ran,

como noso­tros, la dimen­sión abier­ta de toda con­cien­cia”. El com­pro­mi­so

de Fanon con el reco­no­ci­mien­to de toda con­cien­cia como una puer­ta

abier­ta es un prin­ci­pio uni­ver­sal, un axio­ma mili­tan­te, total­men­te

opues­to a la con­cep­ción aris­to­crá­ti­ca de la filo­so­fía que, de Pla­tón a

Nietz­sche y has­ta sus des­cen­dien­tes con­tem­po­rá­neos, reser­va la razón

para una cas­ta pri­vi­le­gia­da. Antes en el libro, Fanon escri­be como

clí­ni­co y en la inti­ma­ción de la teo­ría de la pra­xis que lue­go se

ela­bo­ra­ría en el vór­ti­ce de la gue­rra de Arge­lia:

Fren­te a esa vie­ja cam­pe­si­na de 73 años,

débil men­tal, en pleno pro­ce­so de demen­cia, de gol­pe sien­to que se

hun­den las ante­nas con las que toco y con las que soy toca­do. El hecho

para mí de adop­tar un len­gua­je apro­pia­do a la demen­cia, a la debi­li­dad

men­tal, el hecho para mí de “aga­char­me” ante esta pobre vie­ja de 73

años; el hecho para mí de ir hacia ella, en bús­que­da de un diag­nós­ti­co,

es el estig­ma de un some­ti­mien­to en mis rela­cio­nes huma­nas.

Reunión

del Fren­te Demo­crá­ti­co Uni­do (UDF), un orga­nis­mo líder en la lucha

con­tra el apart­heid que se for­mó en 1983 y se unió a las luchas de

muchas orga­ni­za­cio­nes sud­afri­ca­nas.

Archi­vo His­tó­ri­co de la Uni­ver­si­dad de Wit­wa­ters­rand

Deli­rio mani­queo

Piel negra, más­ca­ras blan­cas tam­bién es una teo­ría de cómo el

racis­mo “enca­ja” al ser humano. Fanon des­cri­be su deseo “Hubie­ra que­ri­do

lle­gar igual y joven a un mun­do nues­tro y edi­fi­car jun­tos”, pero se

encuen­tra “ence­rra­do en esta obje­ti­vi­dad aplas­tan­te”. Plan­tea una teo­ría

de la ideo­lo­gía racis­ta como una for­ma de “deli­rio mani­queo” en la que,

en la ima­gi­na­ción racis­ta que estruc­tu­ra todo, de la publi­ci­dad al

entre­te­ni­mien­to, la cien­cia y el incons­cien­te, la blan­cu­ra es aso­cia­da

con la belle­za, la razón, la vir­tud, la lim­pie­za, etc. y la negri­tud con

lo opues­to. En la limi­ta­da medi­da en que el pro­gre­so es posi­ble den­tro

de la lógi­ca de este esque­ma, “Entre el negro y el blan­co se tra­za la

línea de muta­ción. Se es blan­co como se es rico, como se es bello, como

se es inte­li­gen­te”.

Fanon des­cri­be el fra­ca­so inevi­ta­ble de los inten­tos por encon­trar

una mane­ra de ganar el reco­no­ci­mien­to nece­sa­rio para vivir libre­men­te

con­tra el peso aplas­tan­te del racis­mo: “en todos los lan­ces juga­ba a

per­der”. Uno de esos lan­ces per­de­do­res fue la razón. El fana­tis­mo con el

que la razón fue codi­fi­ca­da como blan­ca en la ima­gi­na­ción racis­ta fue

tal que era impo­si­ble ser reco­no­ci­do simul­tá­nea­men­te como negro y

razo­na­ble: “cuan­do yo esta­ba pre­sen­te, ella [la razón] no lo esta­ba,

cuan­do ella esta­ba allí, yo ya no esta­ba”. El resul­ta­do final es el

colap­so: “Ayer, al abrir los ojos sobre el mun­do, vi el cie­lo revol­ver­se

de par­te a par­te. Yo qui­se levan­tar­me, pero el silen­cio sin entra­ñas

reflu­yó hacia mi, sus alas para­li­za­das. Irres­pon­sa­ble, a caba­llo entre

la Nada y el Infi­ni­to, me puse a llo­rar”.

Fanon con­clu­ye que no pue­de haber una solu­ción per­so­nal al pro­ble­ma

del racis­mo. Lo que se requie­re es “rees­truc­tu­rar el mun­do”. Ter­mi­na Piel negra, más­ca­ras blan­cas afir­man­do que “Con­du­cir al hom­bre a ser accio­nal,

a man­te­ner en su cir­cu­la­ri­dad el res­pe­to de los valo­res fun­da­men­ta­les

que hacen un mun­do humano, esa es la pri­me­ra urgen­cia de aquel que, tras

haber refle­xio­na­do, se dis­po­ne a actuar”. Se tra­ta de un com­pro­mi­so con

la pra­xis, tér­mino que apa­re­ce cons­tan­te­men­te en las publi­ca­cio­nes

ori­gi­na­les en fran­cés de la obra que segui­ría pro­du­cien­do en Túnez, pero

que gene­ral­men­te se elu­de en las tra­duc­cio­nes al inglés.

Muta­cio­nes radi­ca­les

Des­pués de con­cluir sus estu­dios en Fran­cia, Fanon asu­mió el car­go de

direc­tor del Hos­pi­tal Siquiá­tri­co Bli­da-Join­vi­lle en Arge­lia, una

ins­ti­tu­ción colo­nial en la que imple­men­tó refor­mas radi­ca­les. Ali­ce

Cher­ki, inter­na en el hos­pi­tal y pos­te­rior­men­te la bió­gra­fa más sen­si­ble

de Fanon, recuer­da que su obje­ti­vo como clí­ni­co no era “silen­ciar la

locu­ra, sino escu­char­la”.

En 1956, des­cri­bien­do la socie­dad colo­nial como “una tela­ra­ña de

men­ti­ras, cobar­día y des­pre­cio por el hom­bre”, renun­ció a su car­go en el

hos­pi­tal para unir­se a la revo­lu­ción con­tra el colo­nia­lis­mo fran­cés

des­de una base en Túnez. Tra­ba­jó para la revo­lu­ción como siquia­tra,

perio­dis­ta, edi­tor y diplo­má­ti­co, reali­zó tra­ba­jos de reco­no­ci­mien­to y

ense­ñó filo­so­fía —inclu­yen­do La crí­ti­ca de la razón dia­léc­ti­ca de

Jean Paul Sar­tre— a los sol­da­dos en el fren­te. En sus años como

revo­lu­cio­na­rio se encon­tra­ría con per­so­nas como Simo­ne de Beau­voir,

Cheik Anta Diop, Patri­ce Lumum­ba, Es’kia Mphah­le­le, Kwa­me Nkru­mah, y

Jean-Paul Sar­tre.

En diciem­bre de 1957, Aba­ne Ram­da­ne, el com­pa­ñe­ro más cer­cano de

Fanon en el movi­mien­to de libe­ra­ción arge­lino, fue ase­si­na­do por una

fac­ción de dere­cha den­tro del movi­mien­to, que pre­ten­día subor­di­nar el

tra­ba­jo polí­ti­co a la auto­ri­dad mili­tar. El nom­bre de Fanon fue pues­to

en una lis­ta de per­so­nas a ser vigi­la­das, y suje­to a una suer­te simi­lar

en caso de que hubie­ra un desafío abier­to den­tro del movi­mien­to en

res­pues­ta al ase­si­na­to. Des­de ese momen­to, Fanon vivió sabien­do que

había un poten­cial de ries­go sig­ni­fi­ca­ti­vo de los nacio­na­lis­tas

auto­ri­ta­rios en el movi­mien­to y una lucha vital den­tro de la lucha.

El segun­do libro de Fanon, Socio­lo­gie d’une révo­lu­tion (L’an V de la révo­lu­tion algé­rien­ne) [Socio­lo­gía de una revo­lu­ción. El año V de la Revo­lu­ción arge­li­na] fue publi­ca­do en 1959 y tra­du­ci­do al inglés en 1965. En inglés se lo cono­ce como A Dying Colo­nia­lism [Un colo­nia­lis­mo ago­ni­zan­te] des­de 1967. En espa­ñol fue publi­ca­do en 1968 como Socio­lo­gía de una revo­lu­ción.

El libro es, expli­ca Fanon, un recuen­to de cómo la par­ti­ci­pa­ción en la

lucha “para impo­ner la razón a la sin­ra­zón [colo­nial]”, para opo­ner­se a

“esta indig­ni­dad, con­sen­ti­da y ali­men­ta­da cada maña­na”, gene­ra lo que él

deno­mi­na como “cam­bios esen­cia­les en la con­cien­cia del colo­ni­za­do”.

Es, como obser­va Cher­ki, un libro que tra­ta deli­be­ra­da­men­te sobre

“los hom­bres y las muje­res comu­nes”, muje­res y hom­bres en una socie­dad

en movi­mien­to, más que sobre las per­so­na­li­da­des y accio­nes de una eli­te

revo­lu­cio­na­ria. En con­tras­te con for­mas eli­tis­tas de anti­co­lo­nia­lis­mo

que pre­ten­den diri­gir a “las masas” des­de arri­ba, el impe­ra­ti­vo de

reco­no­cer “la dimen­sión abier­ta de toda con­cien­cia” se extien­de a la

gen­te común.

Fanon acla­ra su posi­ción des­de el prin­ci­pio: “El poder de la

Revo­lu­ción arge­li­na resi­de, des­de hoy en ade­lan­te, en el cam­bio radi­cal

que se ha pro­du­ci­do en el pro­pio hom­bre arge­lino”. En el con­tex­to de la

lucha revo­lu­cio­na­ria, el cam­bio ha esca­pa­do del estran­gu­la­mien­to de la

ideo­lo­gía racis­ta, que solo entien­de el pro­gre­so como el movi­mien­to de

negro a blan­co, y aho­ra es un pro­ce­so autó­no­mo y auto­di­ri­gi­do.

El libro pre­sen­ta cin­co estu­dios de caso del tipo de “cam­bio radi­cal”

o trans­for­ma­ción de la con­cien­cia que pue­de tener lugar en el vór­ti­ce

de la lucha, del movi­mien­to colec­ti­vo. En cada caso, Fanon ofre­ce un

rela­to de cómo se rom­pe en la lucha el mani­queís­mo intro­du­ci­do por el

colo­nia­lis­mo. El libro exa­mi­na cómo tec­no­lo­gías intro­du­ci­das a tra­vés

del colo­nia­lis­mo e ini­cial­men­te iden­ti­fi­ca­das como inhe­ren­te­men­te

colo­nia­les, como por ejem­plo la radio y la medi­ci­na bio­mé­di­ca, son

apro­pia­das en la lucha, cómo las rela­cio­nes de géne­ro cam­bian en la

lucha y, en el últi­mo capí­tu­lo, cómo par­te de la mino­ría euro­pea eli­ge

apo­yar la revo­lu­ción anti­co­lo­nial.

Frantz Fanon y su equi­po médi­co en el Hos­pi­tal Psi­quiá­tri­co Bli­da-Join­vi­lle en Arge­lia, don­de tra­ba­jó entre 1953 y 1956.

Frantz Fanon Archi­ves /​IMEC

Tal vez no es sor­pren­den­te, dado el con­tex­to de todo o nada de la

gue­rra de Arge­lia, que los estu­dios de caso de Fanon sobre el desa­rro­llo

de soli­da­ri­da­des polí­ti­cas radi­ca­les atra­ve­san­do cla­se, géne­ro y raza,

tra­cen todos un movi­mien­to uni­di­rec­cio­nal de ilus­tra­ción pro­gre­si­va. Por

ejem­plo, el médi­co, antes vis­to como un agen­te del colo­nia­lis­mo, pero

aho­ra “dur­mien­do en el sue­lo con los hom­bres y las muje­res de las mech­tas, vivien­do el dra­ma del pue­blo”, se con­vier­te en “nues­tro médi­co”.

Las nor­mas de géne­ro tam­bién se mues­tran cam­bian­tes en la lucha.

Fanon des­cri­be a la mujer arge­li­na “que ocu­pa un lugar cada vez más

impor­tan­te en la acción revo­lu­cio­na­ria”, y “hace esta­llar el mun­do

redu­ci­do e irres­pon­sa­ble en el que vivía, y fra­ter­nal­men­te cola­bo­ra en

la des­truc­ción del colo­nia­lis­mo y en el naci­mien­to de una nue­va mujer”.

Este aspec­to del tra­ba­jo de Fanon y su com­pro­mi­so más amplio con el

géne­ro está muy bien ana­li­za­do por Shar­pley-Whi­ting, quien con­clu­ye, en

un rigu­ro­so aná­li­sis femi­nis­ta, que está cla­ro que “Fanon reco­no­ció el

dere­cho de la mujer arge­li­na a exis­tir como un ser social com­ple­to y

autó­no­mo”.

Cual­quie­ra que haya par­ti­ci­pa­do en una lucha popu­lar sos­te­ni­da

reco­no­ce­rá inme­dia­ta­men­te el valor y la vali­dez del rela­to de Fanon

sobre “cam­bios radi­ca­les” que pue­den cam­biar, dra­má­ti­ca y a menu­do

rápi­da­men­te, las capa­ci­da­des y el pen­sa­mien­to de las per­so­nas. Sin

embar­go, en Socio­lo­gía de una revo­lu­ción, no hay una idea de la

lucha den­tro de la lucha, ni de que el pro­gre­so dia­léc­ti­co pue­de ser

rever­ti­do, y que eso acon­te­ce a menu­do una vez que las luchas han

dis­mi­nui­do.

Un rojo muy fuer­te

En junio de 1959, Fanon sufrió heri­das gra­ves cuan­do un jeep en el

que via­ja­ba fue vola­do por una mina cer­ca de la fron­te­ra entre Túnez y

Arge­lia. Fue envia­do a Roma para reci­bir tra­ta­mien­to médi­co, don­de

esca­pó por poco de ser ase­si­na­do, muy pro­ba­ble­men­te a manos de una

vio­len­ta orga­ni­za­ción de colo­nos vin­cu­la­da al esta­do fran­cés.

En mar­zo de 1960, Fanon fue envia­do a Accra como emba­ja­dor iti­ne­ran­te

del gobierno pro­vi­sio­nal del movi­mien­to de libe­ra­ción nacio­nal de

Arge­lia, el Front de libé­ra­tion natio­na­le (Fren­te de Libe­ra­ción

Nacio­nal). Sus encuen­tros con Esta­dos recien­te­men­te inde­pen­di­za­dos a

menu­do fue­ron des­alen­ta­do­res. En noviem­bre de 1960, for­mó par­te de un

equi­po encar­ga­do de una misión de reco­no­ci­mien­to des­ti­na­da a abrir un

fren­te meri­dio­nal en la fron­te­ra con Mali, con líneas de sumi­nis­tro que

irían des­de Bama­ko a tra­vés del Saha­ra. En el últi­mo minu­to, sos­pe­chan­do

que era una tram­pa, aban­do­na­ron su plan de via­jar en avión y con­du­je­ron

los dos mil kiló­me­tros de Mon­ro­via a Bama­ko. El avión en el que tenían

pre­vis­to via­jar fue des­via­do a Abi­jan, don­de fue regis­tra­do por el

ejér­ci­to fran­cés.

En su cua­derno de bitá­co­ra, Fanon regis­tró su preo­cu­pa­ción por los

lími­tes de las polí­ti­cas que no logran ir más allá del mani­queís­mo

intro­du­ci­do por el colo­nia­lis­mo para desa­rro­llar ideas y prác­ti­cas

eman­ci­pa­do­ras: “El colo­nia­lis­mo y sus deri­va­dos no cons­ti­tu­yen, de

hecho, los actua­les enemi­gos de Áfri­ca. En poco tiem­po este con­ti­nen­te

será libe­ra­do. Por mi par­te, mien­tras más pro­fun­da­men­te entro en las

cul­tu­ras y los círcu­los polí­ti­cos, más segu­ro estoy de que el gran

peli­gro que ame­na­za a Áfri­ca es la ausen­cia de ideo­lo­gía”.

Con­mo­vi­do por los vas­tos pai­sa­jes del desier­to, y retor­nan­do a la

poe­sía de sus pri­me­ras obras, Fanon escri­bió: “A veces vemos una pues­ta

de sol que tor­na el man­to del cie­lo de un vio­le­ta bri­llan­te. En estos

días encon­tra­mos un rojo muy fuer­te”. Aun­que el via­je a tra­vés del

desier­to le había deja­do visi­ble­men­te exhaus­to, fue inme­dia­ta­men­te a

Accra a escri­bir una con­tri­bu­ción para una publi­ca­ción en inglés del

gobierno pro­vi­sio­nal de Arge­lia. Un examen rea­li­za­do por un médi­co en

Accra plan­teó la posi­bi­li­dad de una leu­ce­mia. Regre­só a Túnez, se hizo

un examen de san­gre y se diag­nos­ti­có a sí mis­mo de leu­ce­mia. Esa noche

anun­ció su deci­sión de escri­bir un nue­vo libro. Des­pués de reci­bir

tra­ta­mien­to en una clí­ni­ca a las afue­ras de Mos­cú, tuvo un bre­ve tiem­po

para escri­bir mien­tras el cán­cer entró en remi­sión.

Des­pués

de la muer­te de Frantz Fanon en 1961, su cuer­po fue lle­va­do a tra­vés de

la fron­te­ra de Túnez para ser ente­rra­do en Arge­lia.

Frantz Fanon Archi­ves /​IMEC

La mar­cha labo­rio­sa hacia el cono­ci­mien­to racio­nal

Par­tes de la últi­ma obra de Fanon, Los con­de­na­dos de la tie­rra,

fue­ron dic­ta­das mien­tras moría, des­de un col­chón en el sue­lo de un

apar­ta­men­to en la ciu­dad de Túnez. El libro ofre­ce una apa­sio­na­da

acu­sa­ción del colo­nia­lis­mo, un rela­to crí­ti­co de la lucha en su con­tra,

un rela­to igual­men­te ardien­te del pan­tano pos­co­lo­nial, y una visión

radi­cal­men­te demo­crá­ti­ca de la pra­xis eman­ci­pa­do­ra. Ter­mi­na con un

recuen­to des­ga­rra­dor de los daños cau­sa­dos por la vio­len­cia de la gue­rra

colo­nial.

La crí­ti­ca de la ciu­dad colo­nial en las pri­me­ras pági­nas del libro es

par­ti­cu­lar­men­te pode­ro­sa y con­ti­núa reso­nan­do en el pre­sen­te. La

ideo­lo­gía mani­quea que Fanon cri­ti­có en Fran­cia toma una for­ma mate­rial

con­cre­ta en el mun­do colo­nial, de la cual el apart­heid fue un caso

para­dig­má­ti­co. El mun­do colo­nial está divi­di­do en zonas dife­ren­tes,

des­ti­na­das a dife­ren­tes tipos de per­so­nas. Es un mun­do de “enre­dos de

alam­bre de púas”, “un mun­do en com­par­ti­men­tos”, “un mun­do cor­ta­do en

dos”, “un mun­do estre­cho sem­bra­do de vio­len­cia”. En la opi­nión de Fanon,

la autén­ti­ca des­co­lo­ni­za­ción requie­re un final deci­si­vo para una

situa­ción en la cual “ese mun­do en com­par­ti­mien­tos, ese mun­do cor­ta­do en

dos está habi­ta­do por espe­cies dife­ren­tes.”

La des­crip­ción de la lucha anti­co­lo­nial con­ti­núa la explo­ra­ción de los cam­bios colec­ti­vos desa­rro­lla­da en Socio­lo­gía de una revo­lu­ción.

En la narra­ti­va de Fanon, la res­pues­ta ini­cial a la opre­sión colo­nial

está mol­dea­da fun­da­men­tal­men­te por aque­llo a lo que se opo­ne: “el

mani­queís­mo del colono pro­du­ce un mani­queís­mo del colo­ni­za­do”. Fanon no

pue­de ser más cla­ro acer­ca de los cos­tos de este con­tra-mani­queís­mo: “A

la men­ti­ra de la situa­ción colo­nial, el colo­ni­za­do res­pon­de con una

men­ti­ra equi­va­len­te”. Den­tro de la lucha hay, dice él, una ini­cial

“bru­ta­li­dad y un des­pre­cio de las suti­le­zas”.

Pero, a medi­da que hay un movi­mien­to a lo lar­go de lo que Fanon lla­ma

“la mar­cha labo­rio­sa hacia el cono­ci­mien­to racio­nal”, los para­dig­mas

colo­nia­les son tras­cen­di­dos más que sim­ple­men­te inver­ti­dos. El pue­blo

comien­za a “pasar del nacio­na­lis­mo total e indis­cri­mi­na­do a una

con­cien­cia social y eco­nó­mi­ca”. Fanon tie­ne cla­ro que en este pro­ce­so

“el pue­blo debe­rá, igual­men­te, aban­do­nar el sim­plis­mo que carac­te­ri­za­ba a

su per­cep­ción del domi­na­dor”, ya que “el nivel racial y racis­ta es

supe­ra­do en los dos sen­ti­dos”.

Sek­yi-Otu, seña­lan­do un pun­to que es cru­cial para per­mi­tir lec­tu­ras

serias de la obra, mues­tra que un con­jun­to de decla­ra­cio­nes enfá­ti­cas

ofre­ci­das como decla­ra­cio­nes defi­ni­ti­vas al comien­zo del libro son lue­go

desafia­das a medi­da que la narra­ti­va de Fanon se desa­rro­lla. Para tomar

solo un ejem­plo, al comien­zo afir­ma que “La con­duc­ta con los nacio­na­les

es abier­ta; cris­pa­da e ile­gi­ble con los colo­nos. La ver­dad es lo que

pre­ci­pi­ta la dis­lo­ca­ción del régi­men colo­nial y pier­de a los

extran­je­ros”. Más tar­de Fanon expli­ca que, en la medi­da en que se hace

evi­den­te que “la explo­ta­ción pue­de pre­sen­tar una apa­rien­cia negra o

ára­be”, las cer­te­zas ini­cia­les se encuen­tran con lími­tes obvios.

Fanon escri­be que, a medi­da que las cer­te­zas mani­queas que mar­can el

pri­mer momen­to de la lucha comien­zan a derrum­bar­se, “A la cla­ri­dad

idí­li­ca e irreal del prin­ci­pio, la sus­ti­tu­ye una penum­bra que que­bran­ta

la con­cien­cia”. Con el tiem­po, a medi­da que se desa­rro­lla la lucha, “La

con­cien­cia des­cu­bre labo­rio­sa­men­te ver­da­des par­cia­les, limi­ta­das,

ines­ta­bles.” Las cosas se repien­san a la luz de la expe­rien­cia de la

lucha, del movi­mien­to colec­ti­vo con­tra el colo­nia­lis­mo. El pro­pó­si­to

fun­da­men­tal del rela­to de Fanon de este movi­mien­to fue­ra de la lógi­ca

mani­quea del colo­nia­lis­mo es, como argu­men­ta Sek­yi-Otu, “para

esce­ni­fi­car el sur­gi­mien­to de modos más ricos de razo­nar, juz­gar y

actuar” que aque­llos inme­dia­ta­men­te acce­si­bles den­tro de los lími­tes del

pen­sa­mien­to colo­nial.

30 Octo­ber 1974: The anni­ver­sary of the 1962 Alge­rian War for Inde­pen­den­ce.

Alamy

Su crí­ti­ca a la bur­gue­sía nacio­nal, “la bur­gue­sía rapaz”, a su uso

del Esta­do como un ins­tru­men­to para aco­sar a la socie­dad y su mal uso de

la his­to­ria de la lucha colec­ti­va para apun­ta­lar su pro­pia auto­ri­dad,

es impla­ca­ble. Para Fanon está cla­ro que hay for­mas de mili­tan­cia

nacio­na­lis­ta que man­tie­nen los mis­mos “jui­cios peyo­ra­ti­vos” sobre los

más opri­mi­dos entre los colo­ni­za­dos que “recuer­dan en más de un con­cep­to

la doc­tri­na racis­ta de los anti­guos repre­sen­tan­tes de la poten­cia

colo­nial”. Insis­te en que la con­cien­cia nacio­nal, “ese can­to mag­ní­fi­co

que suble­vó a las masas con­tra el opre­sor”, debe ser com­ple­men­ta­da con

la con­cien­cia polí­ti­ca y social.

Fanon lan­za una adver­ten­cia cla­ra res­pec­to a los par­ti­dos que

pre­ten­den “encua­drar a las masas según un esque­ma a prio­ri” y a los

inte­lec­tua­les que deci­den “reen­con­trar el camino de la coti­dia­ni­dad” con

fór­mu­las que son “esté­ri­les en extre­mo”. Para Fanon, la voca­ción del

inte­lec­tual mili­tan­te es lle­gar “a este sitio de ocul­to des­equi­li­brio

don­de se encuen­tra el pue­blo”, al “núcleo en ebu­lli­ción don­de se

pre­fi­gu­ra el saber” y, allí, “cola­bo­rar en el plano físi­co”. Está cla­ro

que el inte­lec­tual for­ma­do en la uni­ver­si­dad debe evi­tar tan­to la

“inep­ti­tud del inte­lec­tual colo­ni­za­do para dia­lo­gar”, como su anver­so,

con­vir­tién­do­se en “una espe­cie de ben­di­to sí-sí que asien­te ante cada

fra­se del pue­blo”. En con­tra de esto, reco­mien­da “la inser­ción del

inte­lec­tual colo­ni­za­do en la marea popu­lar” con el obje­ti­vo de lograr,

como se ha seña­la­do ante­rior­men­te, “una corrien­te de edi­fi­ca­ción y

enri­que­ci­mien­to recí­pro­co”.

Fanon afir­ma la prác­ti­ca de la mutua­li­dad arrai­ga­da en un com­pro­mi­so

inme­dia­to con la igual­dad radi­cal, algo como la visión de juven­tud de

Marx de “una aso­cia­ción de seres huma­nos libres que se edu­can unos a

otros”. Su com­pro­mi­so con­sis­ten­te con el reco­no­ci­mien­to de “la dimen­sión

abier­ta de toda con­cien­cia” lo lle­va a una com­pren­sión radi­cal­men­te

demo­crá­ti­ca de la lucha arrai­ga­da en prác­ti­cas loca­les, en las que se

afir­ma la dig­ni­dad, se lle­van a cabo dis­cu­sio­nes y se toman deci­sio­nes.

Para Fanon, la tarea prin­ci­pal de la for­ma­ción polí­ti­ca es mos­trar que

“no hay demiur­go, que no hay hom­bre ilus­tre y res­pon­sa­ble de todo, que

el demiur­go es el pue­blo y que las manos mági­cas no son en defi­ni­ti­va

sino las manos del pue­blo”. Afir­ma la impor­tan­cia de “la libre

cir­cu­la­ción de un pen­sa­mien­to ela­bo­ra­do con las nece­si­da­des reales de

las masas”. Hay cla­ras reso­nan­cias de la famo­sa afir­ma­ción de C. L. R.

James, en una fra­se que toma pres­ta­da de Vla­di­mir Lenin, “cual­quier

coci­ne­ro pue­de gober­nar”. Fanon, com­pro­me­ti­do has­ta el final con la

eman­ci­pa­ción de la razón, con su eman­ci­pa­ción en y a tra­vés de la lucha,

ter­mi­nó su últi­mo libro con el impe­ra­ti­vo de “desa­rro­llar un

pen­sa­mien­to nue­vo”.

Para ser digno de su nom­bre, el pen­sa­mien­to comu­nis­ta debe ser una

expre­sión del inte­lec­to en movi­mien­to, del inte­lec­to arrai­ga­do en un

movi­mien­to real y, por eso, en diá­lo­go per­ma­nen­te con otros en lucha.

Debe lle­var el deseo mili­tan­te por —en la bre­ve sín­te­sis de Étien­ne

Bali­bar de un eje cen­tral de la Éti­ca de Baruch Spi­no­za— “tan­tos

como sea posi­ble, pen­san­do tan­to como sea posi­ble”. Esta es la for­ma de

mili­tan­cia des­de la cual Fanon nos habla hoy, con un poder tan

con­vin­cen­te, con el bri­llo del metal.

Una huel­ga orga­ni­za­da por tra­ba­ja­dorxs tex­ti­les de Dano en Ham­mars­da­le, Sudá­fri­ca, 1982.

Archi­vo His­tó­ri­co de la Uni­ver­si­dad de Wit­wa­ters­rand

