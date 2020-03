Chile. Múltiples muestras de repudio a declaraciones de Piñera sobre las mujeres abusadas (video)

Resu­men Latinoamericano/​2 mar­zo 2020

Este lunes el pre­si­den­te Sebas­tián Piñe­ra reali­zó un acto en La Mone­da por la pro­mul­ga­ción de la lla­ma­da Ley Gabrie­la (por la joven Gabrie­la Alcaíno, que fue­ra ase­si­na­da) que amplía la tipi­fi­ca­ción de femi­ci­dio. En un pun­to de pren­sa jun­to a la minis­tra Isa­bel Plá, el man­da­ta­rio ase­gu­ró que «a veces no es sola­men­te la volun­tad de los hom­bres de abu­sar, sino que tam­bién la posi­ción de las muje­res de ser abu­sa­das».

Des­pués de estas decla­ra­cio­nes se suce­die­ron nume­ro­sas crí­ti­cas por par­te de diver­sos diri­gen­tes polí­ti­cos y dipu­tados de la opo­si­ción

El Padre de Gabrie­la Alcaíno reac­cio­na a dichos de Piñe­ra: “Es no escu­char, es no enten­der que acá la cul­pa no es de la mujer”

Fabián Alcaíno se refi­rió a los dichos del pre­si­den­te Sebas­tián Piñe­ra en medio de la pro­mul­ga­ción de la lla­ma­da Ley Gabrie­la, don­de res­pon­sa­bi­li­zó a las muje­res de algu­nos casos de abu­sos.

“A veces no es sola­men­te la volun­tad de los hom­bres de abu­sar, sino que tam­bién la posi­ción de las muje­res de ser abu­sa­das“, indi­có el man­da­ta­rio en La Mone­da.

En con­ver­sa­ción con radio Coope­ra­ti­va, Fabián Alcaíno cues­tio­nó los dichos de Piñe­ra y advir­tió que “son pala­bras bas­tan­te des­afor­tu­na­das, por­que es no escu­char, es no enten­der que acá la cul­pa no es de la mujer”.

El femi­ci­da ase­si­nó a su hija, Gabrie­la y a Caro­li­na, madre de la joven.

“Des­afor­tu­na­da­men­te, este tipo de hom­bres (los mal­tra­ta­do­res) tie­nen una mez­cla súper letal de inte­li­gen­cia y habi­li­dad para envol­ver y dis­mi­nuir a una mujer, pero la cul­pa nun­ca va a ser de la mujer en estos casos“, recal­có.

PIÑERA ACORRALADO POR LA INDIGNACIÓN DE QUIENES SE ENTERARON DE SUS DICHO QUISO RETRACTARSE PERO COMO EN OTROS TEMAS, NADIE LE CREE

El pre­si­den­te Sebas­tián Piñe­ra debió inte­rrum­pir su par­ti­ci­pa­ción en el comi­té polí­ti­co de los días lunes para salir a acla­rar sus dichos en medio de la pro­mul­ga­ción de la Ley Gabrie­la.

“Quie­ro ser muy cla­ro, la posi­ción

de nues­tro gobierno es tole­ran­cia cero con­tra todo tipo de vio­len­cia o

abu­sos con­tra las muje­res y por eso lla­mo a todas las muje­res de Chi­le a

denun­ciar de inme­dia­to cual­quier ries­go o cual­quier ame­na­za con­tra su

inte­gri­dad, con­tra su vida, para que pue­dan reci­bir en for­ma opor­tu­na y

efi­caz la pro­tec­ción del Esta­do”.

Según con­sig­nó Radio Bío Bío, con estas pala­bras el man­da­ta­rio inten­tó acla­rar sus polé­mi­cos dichos, reti­rán­do­se del lugar sin res­pon­der pre­gun­tas.

LO QUE FALTABA, LA MINISTRA DE LA MUJER INTENTÓ REINTERPRETAR LO QUE «SU» PRESIDENTE DIJO

La minis­tra de la Mujer, Isa­bel Plá,

fuer­te­men­te cri­ti­ca­da por su ausen­cia y silen­cio en los casos de

vio­len­cia, abu­so y vio­la­cio­nes en con­tra de muje­res des­de el 18 de

octu­bre, salió a expli­car las insó­li­tas decla­ra­cio­nes del Pre­si­den­te Sebas­tián Piñe­ra, duran­te la pro­mul­ga­ción de la Ley Gabrie­la en el Pala­cio de La Mone­da.

El man­da­ta­rio dijo en su dis­cur­so que “a veces no es

sola­men­te la volun­tad de los hom­bres de abu­sar, sino tam­bién la posi­ción

de las muje­res de ser abu­sa­das. Tene­mos que corre­gir al que abu­sa y

tam­bién tene­mos que decir­le a la per­so­na abu­sa­da que no pue­de per­mi­tir

que eso ocu­rra y que la socie­dad ente­ra la va a ayu­dar en res­pal­dar y evi­tar que esos hechos sigan ocu­rrien­do”.

Rápi­da­men­te sur­gie­ron las reac­cio­nes del mun­do polí­ti­co y de orga­ni­za­cio­nes socia­les que cali­fi­ca­ron los dichos de “inacep­ta­bles” y de “jus­ti­fi­car la vio­len­cia machis­ta”, entre otras cosas.

Ante esto, la minis­tra Plá salió a expli­car las pala­bras del pre­si­den­te. “El Pre­si­den­te lo que ha que­ri­do decir no tie­ne que ver nun­ca con res­pon­sa­bi­li­zar a la mujer, el Pre­si­den­te lo que ha dicho, ‘sepan las muje­res, sepan las muje­res de nues­tro país que cuan­do uste­des denun­cian van a con­tar con el apo­yo de la socie­dad, con el apo­yo de las ins­ti­tu­cio­nes y con el apo­yo de todos los pode­res de Esta­do’, eso es lo que ha que­ri­do decir”, expli­có la minis­tra de la Mujer.