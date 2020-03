Uruguay. Asumió el derechista Lacalle Pou /El referente del Frente Amplio declaró que «apostarán al diálogo constructivo»

1 mar­zo 2020

Dis­cur­so de Laca­lle Pou al asu­mir el car­go:

Que­ri­da fami­lia, madre, her­ma­nos, Loli, Luis, Vio­le­ta y Manue­la, fuen­te de amor y sos­ten per­ma­nen­te. Ami­gos y ami­gas, uru­gua­yos todos en cual­quier ciu­dad, en cual­quier pue­blo y en el medio de la cam­pa­ña

Por

sép­ti­ma vez con­se­cu­ti­va el Uru­guay se apres­ta a vivir un cam­bio de man­do

entre dos pre­si­den­tes elec­tos por el pue­blo. Los ocho pre­si­den­tes de la

vuel­ta a la demo­cra­cia han cum­pli­do su man­da­to. Tres par­ti­dos polí­ti­cos

dis­tin­tos se han suce­di­do en el ejer­ci­cio del Poder Eje­cu­ti­vo y a lo

lar­go de estos últi­mos 35 años la Cons­ti­tu­ción ha teni­do ple­na vigen­cia.

Hemos sido reco­no­ci­dos como una de las demo­cra­cias más ple­nas del

mun­do.

Somos

here­de­ros de una lar­ga his­to­ria y tene­mos la res­pon­sa­bi­li­dad de cui­dar­la

y con­ti­nuar­la. Uru­guay, nues­tro país, noso­tros. Somos una gran nación

cons­trui­da por mucha gen­te de muchas ideo­lo­gías aun antes de ser Esta­do.

Somos cons­cien­tes de esto y por eso sen­ti­mos una enor­me res­pon­sa­bi­li­dad

sobre nues­tros hom­bros. En demo­cra­cia a los gober­nan­tes los eli­gen, los

exi­gen y los cam­bia la gen­te. Por esta razón, la base últi­ma y

fun­da­men­tal es una ciu­da­da­nía com­pro­me­ti­da y res­pon­sa­ble que ejer­ce sus

dere­chos y asu­me sus obli­ga­cio­nes. A la demo­cra­cia uru­gua­ya la

cons­tru­yen quie­nes votan cada cin­co años eli­gien­do libre y de mane­ra

sobe­ra­na a quie­nes van a repre­sen­tar­los. Lo cons­tru­yen los mili­tan­tes

polí­ti­cos y socia­les que dejan tiem­po de su vida para la cau­sa común. Lo

cons­tru­yen los pro­fe­sio­na­les de la comu­ni­ca­ción que nos sumi­nis­tran

infor­ma­ción y ali­men­tan el deba­te públi­co. La cons­tru­yen los docen­tes

que ayu­dan a las nue­vas gene­ra­cio­nes a ejer­cer ciu­da­da­nía y per­se­guir

sus pro­yec­tos per­so­na­les. La cons­tru­yen tam­bién los inte­lec­tua­les y los

agen­tes cul­tu­ra­les que nos ayu­dan a enten­der el sen­ti­do pro­fun­do de

nues­tras deci­sio­nes. La cons­tru­yen quie­nes tra­ba­jan, quie­nes empren­den,

quie­nes pro­du­cen, quie­nes comer­cian, por­que ellos son los que ase­gu­ran

la base mate­rial nece­sa­ria para que poda­mos cum­plir nues­tros sue­ños de

liber­tad, jus­ti­cia y opor­tu­ni­da­des. La cons­tru­yen los fun­cio­na­rios

públi­cos en cada rin­cón del país, que ayu­dan a sos­te­ner esa gran

estruc­tu­ra que es el Esta­do que debe estar al ser­vi­cio de la gen­te. La

cons­tru­yen los poli­cías que man­tie­nen el orden y los mili­ta­res que

cum­plen sus fun­cio­nes en estric­to res­pe­to al poder civil.

Hay que

tener siem­pre pre­sen­te que somos inqui­li­nos del poder, inqui­li­nos

tran­si­to­rios. Debe­mos recor­dar que somos los emplea­dos de los

ciu­da­da­nos, y esta­mos para ser­vir­los. La polí­ti­ca y el gobierno son al

fin y al cabo eso, ser­vi­cio, y por eso el gobierno que hoy empie­za

pre­ten­de con sus emplea­do­res, tener una rela­ción trans­pa­ren­te de

comu­ni­ca­ción cons­tan­te para poder gene­rar con­fian­za.

Hoy

esta­mos ante un momen­to de cam­bio polí­ti­co, es la pri­me­ra vez en la

his­to­ria que el gobierno será ejer­ci­do por una coa­li­ción com­pues­ta de

cin­co par­ti­dos polí­ti­cos. Y obvia­men­te como todo lo nue­vo gene­ra

incer­ti­dum­bres, y se hace camino al andar. Son los ciu­da­da­nos los que

empie­zan los cam­bios, y ese comien­zo se mani­fies­ta en una volun­tad

popu­lar y la depo­si­ta sobre los hom­bros de los polí­ti­cos. Esta vez la

ciu­da­da­nía nos dio un men­sa­je cla­ro, con­tun­den­te. Dijo: es nece­sa­rio un

cam­bio, pero un cam­bio acom­pa­ña­do de acuer­dos, es hora enton­ces de

cum­plir con la volun­tad popu­lar. Se ter­mi­nan hoy los tiem­pos de los

dis­cur­sos. Por supues­to que el dia­lo­go cons­tan­te con, los par­ti­dos

polí­ti­cos que no for­man par­te de nues­tro gobierno y con todas las

orga­ni­za­cio­nes civi­les, pero en segui­da del diá­lo­go, la acción.

Si la gen­te eli­gió un cam­bio es para la acción y la trans­for­ma­ción de la que nos vamos a hacer car­go.

Hace

mucho tiem­po que quien habla sos­tie­ne —y creo repre­sen­tar al res­to de

los miem­bros del gobierno— que no tene­mos com­ple­jos refun­da­cio­na­les. Que

aquí no se tra­ta en la trans­mi­sión de man­do tie­rra arra­sa­da. Hici­mos

cam­pa­ña de una mane­ra y lo vamos a prac­ti­car en el gobierno. Nos nega­mos

a que esta eta­pa sea cam­biar una mitad de la socie­dad por otra. La

unión es lo que nos piden los uru­gua­yos.

Y por eso esta­mos aquí,

para con­ti­nuar lo que se hizo bien. Para corre­gir lo que se hizo mal. Y

sobre todo para hacer lo que no se supo o no se qui­so hacer en estos

años. Suma­do a eso en este cam­bio de épo­ca en el cual la trans­for­ma­ción

cons­tan­te nos obli­ga al desafío de acom­pa­ñar­la e inclu­so tra­tar de

ade­lan­tar­se.

El gobierno que hoy comien­za car­ga con un

com­pro­mi­so elec­to­ral, que es un con­tra­to con los orien­ta­les. Es un

con­tra­to basa­do en un diag­nós­ti­co de la reali­dad nacio­nal, y ade­más un

con­jun­to de medi­das con­cre­tas que ofre­ci­mos a la ciu­da­da­nía. En ese

entorno, es que lamen­ta­ble­men­te la situa­ción eco­nó­mi­ca se ha

dete­rio­ra­do, la inver­sión ha baja­do y más de 50.000 uru­gua­yos han

per­di­do su empleo. Este es un pro­ble­ma de la socie­dad por supues­to, pero

tam­bién una tra­ge­dia indi­vi­dual y fami­liar para muchos uru­gua­yos. La

cifra de des­em­pleo es la más alta en los últi­mos años. Debe­mos actuar

sobre los cos­tos de pro­du­cir, comer­ciar, indus­tria­li­zar y pres­tar

ser­vi­cios. Debe­mos ini­ciar urgen­te­men­te una recu­pe­ra­ción de la

com­pe­ti­ti­vi­dad nacio­nal. Por eso tene­mos un com­pro­mi­so inelu­di­ble con

mejo­rar la cali­dad y el pre­cio de los ser­vi­cios públi­cos, de orde­nar

ade­cua­da­men­te los recur­sos huma­nos del Esta­do, de gene­rar apo­yo direc­to a

las micro-peque­ñas empre­sas y de gene­rar aper­tu­ra de mer­ca­do en mejo­res

con­di­cio­nes para nues­tros bie­nes.

Al mis­mo tiem­po debe­mos

mejo­rar la situa­ción fis­cal, esta luce muy dete­rio­ra­da. El défi­cit

fis­cal de nues­tro país es el más alto en los últi­mos 30 años y todos

sabe­mos aquí que el ciu­da­dano ya ha hecho el esfuer­zo, un esfuer­zo

gran­de para sos­te­ner el gas­to públi­co y el apa­ra­to esta­tal. Este

gobierno tie­ne un com­pro­mi­so de mane­jar­se de mane­ra aus­te­ra. Cui­da­re­mos

cada peso de los con­tri­bu­yen­tes. Por esta razón, des­de el ini­cio del

perio­do impul­sa­re­mos una ver­da­de­ra regla fis­cal. Ade­más crea­re­mos la

Agen­cia de Eva­lua­ción y Moni­to­reo de las polí­ti­cas públi­cas, que ayu­da­rá

al segui­mien­to de pro­ce­sos en tiem­po real para opti­mi­zar y corre­gir

even­tual­men­te los mis­mos.

Por otra par­te, es inmi­nen­te una

refor­ma de la segu­ri­dad social. El gobierno salien­te defi­nió su

urgen­cia, pero no la acción. Y nos com­pro­me­te­mos a la bre­ve­dad de

con­vo­car a todos los par­ti­dos polí­ti­cos, a toda la socie­dad civil y a

los téc­ni­cos idó­neos en la mate­ria, para urgen­te­men­te tenien­do en cuen­ta

le expec­ta­ti­va y la cali­dad de vida moder­nas, hacer del sis­te­ma de

segu­ri­dad social un sis­te­ma sos­te­ni­ble.

Nues­tro país atra­vie­sa

por una cri­sis de segu­ri­dad huma­na. No tene­mos dudas que esta­mos ante

una emer­gen­cia. El pre­su­pues­to en segu­ri­dad públi­ca se ha mul­ti­pli­ca­do

por cua­tro des­de el año 2005, y a pesar del enor­me gas­to, el dete­rio­ro

es cada día mayor. Por esto es que maña­na mis­mo como lo diji­mos duran­te

la cam­pa­ña, con­jun­ta­men­te con el minis­tro del inte­rior en la Torre

Eje­cu­ti­va a las 9 de la maña­na, con­vo­ca­re­mos a todas las jerar­quías

poli­cia­les del país para dar­le ins­truc­cio­nes cla­ras res­pec­to a la

estra­te­gia y tác­ti­ca que vamos a lle­var ade­lan­te para cui­dar a la enor­me

mayo­ría de los uru­gua­yos que se sien­ten des­pro­te­gi­dos.

El

gobierno pre­ten­de intro­du­cir cam­bios en mate­ria penal, de pro­ce­di­mien­to

penal, y en las herra­mien­tas al alcan­ce de la poli­cía. Apo­yo legal y

apo­yo moral a los uni­for­ma­dos de azul. Vamos a cui­dar a los que nos

cui­dan.

No

esta­mos dis­pues­tos a ceder terri­to­rio a la delin­cuen­cia, al

nar­co­trá­fi­co, y vamos a per­se­guir el abi­gea­to que desola gran par­te del

inte­rior de nues­tro país. Vamos a recu­pe­rar el con­trol de cada rin­cón de

nues­tra patria, y tam­bién de las cár­ce­les; por supues­to que en el

cen­tro y en el fon­do están allí las cau­sas de la exclu­sión social.

Hace

muchos años que enfren­to una bata­lla con Hob­bes, por­que no doy el bra­zo

a tor­cer: el hom­bre no es el lobo del hom­bre, el hom­bre es un ser que

vive en paz y debe de cui­dar a sus seme­jan­tes. Lo que sí es cier­to es

que atra­ve­sa­mos en muchos luga­res de nues­tro país, pro­ce­sos de anomia en

el cual la ausen­cia o con­flic­to de nor­mas de algu­na mane­ra dis­tor­sio­na

las rela­cio­nes pací­fi­cas.

Estos años han sido tam­bién un perio­do

de retro­ce­so en nues­tra ense­ñan­za. Pese a las gran­des can­ti­da­des de

dine­ro inver­ti­do, nues­tro país pasó de estar a la van­guar­dia de Amé­ri­ca

Lati­na, a estar entre los más atra­sa­dos en el por­cen­ta­je de jóve­nes que

cul­mi­nan la edu­ca­ción media. A esto se suma que no hemos podi­do mejo­rar

la cali­dad del apren­di­za­je de aque­llos que siguen asis­tien­do a cla­se, y

la fal­ta de bue­nos resul­ta­dos en la edu­ca­ción se con­vier­te rápi­da­men­te

en una frac­tu­ra social. Quie­nes no acce­den a una edu­ca­ción de cali­dad,

no ten­drán opor­tu­ni­dad de tra­ba­jos de cali­dad en el futu­ro pró­xi­mo. Y

por eso como lo diji­mos en cam­pa­ña elec­to­ral, como lo mani­fes­ta­mos en el

borra­dor de la Ley de Urgen­te Con­si­de­ra­ción, vamos a pro­po­ner un cam­bio

en la gober­na­ción de la edu­ca­ción para hacer­la más ágil y efec­ti­va. Con

las nue­vas auto­ri­da­des de la edu­ca­ción vamos a impul­sar cam­bios en el

fun­cio­na­mien­to coti­diano de los cen­tros de ense­ñan­za, para así

for­ta­le­cer autén­ti­cas comu­ni­da­des edu­ca­ti­vas. Para eso hay que tra­ba­jar

en el invo­lu­cra­mien­to de docen­tes, alum­nos, fami­lias y la comu­ni­dad

local. Es inelu­di­ble el com­pro­mi­so de que cada alumno con­si­ga supe­rar

debi­li­da­des pre­exis­ten­tes para poder gene­rar un hori­zon­te de

opor­tu­ni­da­des. Debe haber un cam­bio en la currí­cu­la y al mis­mo tiem­po

inno­var en mate­ria de méto­dos y moda­li­da­des de super­vi­sión, todo esto

por supues­to se va a lle­var ade­lan­te en el más estric­to res­pe­to dela

auto­no­mía de los entes de la ense­ñan­za.

Rela­cio­na­do con el tema

edu­ca­ti­vo Uru­guay tie­ne un enor­me desafío en lo que refie­re a

inno­va­ción, tan­to el Esta­do como el sec­tor pri­va­do han hecho un camino

intere­san­te. Esta­mos nece­si­tan­do un sal­to cua­li­ta­ti­vo y cuan­ti­ta­ti­vo en

este tema.

Las tec­no­lo­gías de la infor­ma­ción y la comu­ni­ca­ción

están pre­sen­tes en cual­quier acti­vi­dad de nues­tras vidas. Aun en las más

bási­cas, como el sec­tor agro­pe­cua­rio, don­de el valor agre­ga­do muchas

veces tie­ne un com­po­nen­te inno­va­dor. Tene­mos un sue­ño que no está lejos

de con­ver­tir­se en reali­dad, que es con­ver­tir a nues­tro país en un cen­tro

inter­na­cio­nal de for­ma­ción e inver­sión en las TICS. En ese sen­ti­do

debe­mos como lo decía­mos ante­rior­men­te modi­fi­car la currí­cu­la edu­ca­ti­va

con la intro­duc­ción fun­da­men­tal de habi­li­da­des y cono­ci­mien­tos en

cuen­cia, tec­no­lo­gía, inge­nie­ría y mate­má­ti­cas. Y al mis­mo tiem­po aún más

impul­sar las carre­ras ter­cia­rias. rela­cio­na­das a la cien­cia, la

inves­ti­ga­ción y la tec­no­lo­gía.

Sabe­mos

que hay una posi­bi­li­dad inmi­nen­te que uni­ver­si­da­des del mun­do ven­gan a

com­ple­men­tar el sis­te­ma edu­ca­ti­vo en esta mate­ria. Tec­no­lo­gía,

infor­ma­ción y comu­ni­ca­ción que pue­den sig­ni­fi­car un fuer­te apo­yo para la

nece­sa­ria des­cen­tra­li­za­ción demo­grá­fi­ca y eco­nó­mi­ca de nues­tro país.

Uru­guay

pade­ce un des­equi­li­brio pobla­cio­nal entre las zonas metro­po­li­ta­nas y el

res­to del país agra­ván­do­se este mis­mo en otros luga­res. Cla­ra­men­te esta

migra­ción tie­ne un con­te­ni­do eco­nó­mi­co, un com­po­nen­te edu­ca­ti­vo y

sani­ta­rio suma­do al con­fort nece­sa­rio para esta épo­ca. Nues­tro gobierno

va a poten­ciar todos los ins­tru­men­tos que ten­ga al alcan­ce para

esti­mu­lar la radi­ca­ción de inver­sio­nes en el inte­rior del país.

Al mis­mo

tiem­po tene­mos un com­pro­mi­so de for­ta­le­cer la red edu­ca­ti­va, con­tan­do

para ello con las for­mas tra­di­cio­na­les y con la herra­mien­ta de la

edu­ca­ción a dis­tan­cia. El cen­tra­lis­mo está dado tam­bién por el sis­te­ma

de trans­por­te y logís­ti­ca en nues­tro país. En ese sen­ti­do esta­mos

con­ven­ci­dos que un sis­te­ma nacio­nal de puer­tos que ten­ga en cuen­ta las

for­ta­le­zas y nece­si­da­des, va a ayu­dar a este desa­rro­llo de dis­tin­tas

regio­nes.

Esta­mos com­pro­me­ti­dos con hacer via­ble la hidro­vía del

río Uru­guay, que va a gene­rar fuer­te ali­vio en el cos­to del tras­la­do de

bie­nes. No des­car­ta­mos tam­po­co la posi­bi­li­dad del puer­to en el este del

país uti­li­zan­do ríos y lagu­nas así como tam­po­co que­re­mos des­apro­ve­char

el puer­to de La Palo­ma en Rocha. Con el debi­do ana­li­sis del trán­si­to

futu­ro de mer­ca­de­rías y apos­tan­do al estí­mu­lo de algu­nas zonas del país

tene­mos el com­pro­mi­so de fota­le­cer algu­nos ejes via­les, como por ejem­plo

el de la ruta seis.

Nues­tro gobierno tie­ne asu­mi­do un com­pro­mi­so

cla­ro con cer­ca de 190.000 uru­gua­yos que a pesar de la bonan­za

eco­nó­mi­ca de estos años viven en asen­ta­mien­tos. Sabe­mos que este tema no

se resuel­ve en cin­co años, pero es fun­da­men­tal mejo­rar y ace­le­rar las

situa­cio­nes habi­ta­cio­na­les para estas fami­lias. La vivien­da popu­lar va a

tener prio­ri­dad en nues­tra ges­tión, recu­rrien­do a todos los meca­nis­mos

lega­les y téc­ni­cas de cons­truc­ción que ten­ga­mos a nues­tro alcan­ce.

El

gobierno asu­me hoy un com­pro­mi­so éti­co con las gene­ra­cio­nes actua­les y

futu­ras. No pode­mos seguir miran­do para el cos­ta­do mien­tras nues­tro

medio ambien­te con­ti­núa dete­rio­rán­do­se. Vamos a jerar­qui­zar el tema

crean­do un minis­te­rio espe­cí­fi­co, vamos a ace­le­rar la pues­ta en prác­ti­ca

de pro­ce­so ami­ga­ble con el eco­sis­te­ma. Pre­mia­re­mos a los que ayu­dan a

miti­gar la acción huma­na y sere­mos seve­ros con aque­llos que con­ta­mi­nan

el ambien­te. Urge tener un diag­nós­ti­co aca­ba­do de la cali­dad de nues­tras

aguas. Y actuar en con­se­cuen­cia.

No

quie­ro dejar pasar el día sin refe­rir­me al Uru­guay inter­na­cio­nal. A las

rela­cio­nes exte­rio­res. Este mun­do en el cual el dina­mis­mo moderno, la

polí­ti­ca media cla­ra­men­te entre la ofer­ta y la deman­da nos obli­ga a

actuar rápi­do y cla­ro. Hay que for­ta­le­cer la región, el Mer­co­sur, y al

mis­mo tiem­po lograr fle­xi­bi­li­zar el blo­que para que cada socio pue­da

avan­zar en pro­ce­sos bila­te­ra­les con otros paí­ses. Debe­mos ter­mi­nar los

pro­ce­sos e inter­na­li­zar el tra­ta­do fir­ma­do por Uru­guay y el Mer­co­sur con

la Unión Euro­pea. Los pro­ce­sos ini­cia­dos deben de ter­mi­nar­se, si no se

ter­mi­nan gene­ran des­crei­mien­to. No debe impor­tar el signo polí­ti­co de

cada uno de los miem­bros del Mer­co­sur. Para afian­zar nues­tros intere­ses

en común debe­mos de dejar­lo de lado, redu­ci­dos a las cues­tio­nes

par­ti­cu­la­res de cada país. Si deja­mos de lado estas cues­tio­nes

ideo­ló­gi­cas que nos pue­den dife­ren­ciar, el blo­que se va a for­ta­le­cer en

el con­cier­to inter­na­cio­nal.

Seño­ras y seño­res, hoy asu­me un

gobierno, un pre­si­den­te que se com­pro­me­te a res­pe­tar el dere­cho de

todos. El dere­cho de quie­nes tie­nen sim­pa­tía por nues­tro gobierno y el

de aque­llos que hubie­ran pre­fe­ri­do que gober­na­ran otros. Los dere­chos de

quie­nes viven de su tra­ba­jo y los dere­chos de quie­nes gene­ran esos

pues­tos de tra­ba­jo. Los dere­chos de hom­bres y muje­res de dis­tin­tas

creen­cias y orien­ta­cio­nes sexua­les. Los dere­chos de quie­nes están pre­sos

y los dere­chos de quie­nes se ven ame­na­za­dos o son víc­ti­ma de deli­to.

Por supues­to que tam­bién los dere­chos de aque­llos que com­ba­ten el

cri­men. Los dere­chos de aque­llos que no se ani­man a dejar su casa sola y

los de quie­nes no tie­nen una casa para vivir. Los dere­chos de aque­llos

que se unen para recla­mar en orga­ni­za­cio­nes de tra­ba­ja­do­res o

empre­sa­rios, y los dere­chos de aque­llos que lamen­ta­ble­men­te no tie­ne

voz. Los dere­chos de aque­llos que sufren estre­chez en la vejez y los de

quie­nes aho­rran para no sufrir­la. Los dere­chos de aque­llos que pade­cen

una dis­ca­pa­ci­dad y los de su fami­lia para poder aten­der­los.

A un

país a nues­tro país lo hace gran­de su gen­te. Le corres­pon­de al gobierno

gene­rar herra­mien­tas, opor­tu­ni­da­des, ser jus­to y ase­gu­rar la

con­vi­ven­cia pací­fi­ca. Den­tro de cin­co años podrán eva­luar los uru­gua­yos

nues­tro desem­pe­ño. Esta­mos con­ven­ci­dos que si al final del perio­do los

uru­gua­yos son más libres, habre­mos hecho bien las cosas. De lo con­tra­rio

habre­mos falla­do en lo esen­cial.

Per­mí­tan­me enton­ces invi­tar­los

a tra­ba­jar por la liber­tad en todas sus for­mas, la liber­tad de poder

vivir en paz, la liber­tad de poder ele­gir un tra­ba­jo digno, la liber­tad

de poder dar­le un techo a la fami­lia, la liber­tad de poder per­se­guir los

sue­ños per­so­na­les por­que se cuen­ta con las herra­mien­tas para hacer­lo,

al liber­tad de expre­sar las ideas de cada uno sin temor a ser hos­ti­ga­do

por quie­nes pien­san dis­tin­to. La liber­tad de crear, de inno­var, de

empren­der y de ten­der a la exce­len­cia. La liber­tad de cri­ti­car al

gobierno cuan­do se lo merez­ca. La liber­tad de bus­car la feli­ci­dad de

cada uno de noso­tros, por los cami­nos que cada uno eli­ja reco­rrer. Esta

es la tarea del gobierno que hoy empie­za. Y con­du­cir esa tarea es la

fun­ción del pre­si­den­te dela Repú­bli­ca. Nos hemos pre­pa­ra­do para este

desafío. Lo asu­mi­mos con con­cien­cia y tam­bién con mucha con­fian­za. Lle­gó

la hora de hacer­nos car­go, lle­gó la hora de hacer­me car­go. Viva la

patria

Un gru­po de dere­chis­tas uru­gua­yos ova­cio­na­ron a Bol­so­na­ro

El pre­si­den­te bra­si­le­ño se acer­có a mani­fes­tan­tes que ento­na­ban el cán­ti­co «Bol­so­na­ro, Bol­so­na­ro, Bol­so­na­ro».

Jair

Bol­so­na­ro, pre­si­den­te de Bra­sil, fue ova­cio­na­do en las afue­ras del

Pala­cio Legis­la­ti­vo poco antes de que Luis Laca­lle Pou y Bea­triz Argi­món

arri­ba­ran para ser inves­ti­dos como pre­si­den­te y vice­pre­si­den­ta de la

Repú­bli­ca, res­pec­ti­va­men­te.

Antes de entrar, Bol­so­na­ro se acer­có a mani­fes­tan­tes que espe­ra­ban por fue­ra del valla­do al gri­to de «Bol­so­na­ro, Bol­so­na­ro, Bol­so­na­ro» y ondeó una ban­de­ra uru­gua­ya, según publi­có el man­da­ta­rio en su cuen­ta de Twit­ter.

El fren­team­plis­ta Mar­tí­nez ante la asun­ción de Laca­lle: «Apos­ta­re­mos al diá­lo­go cons­truc­ti­vo»

El excan­di­da­to a la

pre­si­den­cia por el Fren­te Amplio y actual can­di­da­to a la Inten­den­cia de

Mon­te­vi­deo se expre­só a tra­vés de Twit­ter.

01 mar­zo 2020

Daniel Mar­tí­nez. Foto: Mar­ce­lo Bon­jour

El aho­ra can­di­da­to a la inten­den­cia de Mon­te­vi­deo y ex con­trin­can­te de Luis Laca­lle Pou a la pre­si­den­cia, Daniel Mar­tí­nez, se expre­só a tra­vés de Twit­ter sobre la asun­ción del nue­vo gobierno.

«Siem­pre apos­ta­re­mos por el diá­lo­go cons­truc­ti­vo,

pero sin aban­do­nar nues­tros idea­les pro­gre­sis­tas. Valo­ra­mos con más

fuer­za que nun­ca la demo­cra­cia y la ins­ti­tu­cio­na­li­dad. Salu­da­mos al

nue­vo gobierno y segui­re­mos tra­ba­jan­do por la jus­ti­cia social para

cons­truir el mejor Uru­guay».