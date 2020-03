Chile. Bloque de Organizaciones Populares: En marzo a conquistar las demandas del pueblo

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​2 de mar­zo de 2020

El pue­blo jun­to a los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de nues­tra cla­se sali­mos a las calles a demos­trar el des­con­ten­to por nues­tras nece­si­da­des mate­ria­les no resuel­tas.

Esto por­que sim­ple­men­te no nos alcan­za el suel­do para lle­gar a fin de mes y la tar­je­ta ya está sobre­gi­ra­da y el endeu­da­mien­to nos tie­ne en la mise­ria. Esta­mos abu­rri­dos de hacer mala­ba­res para resol­ver nues­tra situa­ción eco­nó­mi­ca hacien­do un polo­li­to, rea­li­zan­do bin­gos, sien­do cole­ro, sien­do comer­cian­te ambu­lan­te o ven­der por Inter­net, pedir pres­ta­do a algún fami­liar o amis­tad, o rea­li­zar todas las ante­rio­res para poder parar la olla, ade­más no nos pode­mos enfer­mar, tener un acci­den­te, emer­gen­cia o gas­to no pre­vis­to por­que el pre­su­pues­to no alcan­za ni para poder tener acce­so a la salud.

Por todo esto y al ver las injus­ti­cias entre ricos y pobres per­di­mos la pacien­cia y sali­mos a bus­car lo que es nues­tro… La dig­ni­dad. Sali­mos a parar el abu­so de polí­ti­cos y empre­sa­rios, sali­mos a ser escu­cha­dos, tomar con­cien­cia de lo que mere­ce­mos como cla­se tra­ba­ja­do­ra, sali­mos por la con­quis­ta de las deman­das y dere­chos popu­la­res nega­dos duran­te más de 30 años, nos abu­rri­mos de las pro­me­sas elec­to­ra­les, nos dimos cuen­ta que el votar no ase­gu­ra nada y no deja­re­mos de estar en las calles pro­tes­tan­do has­ta que el pue­blo que ha lucha­do reci­ba lo que se mere­ce.

Sabe­mos que Piñe­ra no deja­rá su car­go por las bue­nas y que tie­ne cóm­pli­ces de diver­sos sec­to­res polí­ti­cos que lo ayu­da­rán des­de la dere­cha con­ser­va­do­ra has­ta los refor­mis­tas y opor­tu­nis­tas, con su afán de gober­nar a todo cos­ta pre­ten­de callar las deman­das que exi­ge el pue­blo y las y los tra­ba­ja­do­res.

Segu­ra­men­te la repre­sión no para­rá al igual que las vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos sin que exis­ta jui­cio por los crí­me­nes que se come­tan.

Por eso es de vital impor­tan­cia for­ta­le­cer la pro­tes­ta popu­lar en sus diver­sas for­mas y expre­sio­nes y mul­ti­pli­car la exi­gen­cia del FUERA PIÑERA y todos sus secua­ces para avan­zar en la con­quis­ta de nues­tros dere­chos.

EN MARZO A CONQUISTAR LAS DEMANDAS DEL PUEBLO

#FUERA PIÑERA

BLOQUE DE ORGANIZACIONES POPULARES