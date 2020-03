Argentina. Larreta insistió con la Unicaba en la apertura del año de la Legislatura

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* 01 de mar­zo de 2020

En 2019 debió dar mar­cha atrás por las mul­ti­tu­di­na­rias mar­chas de los maes­tros, pero el Jefe de Gobierno por­te­ño afir­mó que vol­ve­rá a impul­sar la Uni­ver­si­dad Docen­te. Ade­más, des­ta­có su “voca­ción de diá­lo­go” con el gobierno nacio­nal.

Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta lla­mó al diá­lo­go con Nación y la Pro­vin­cia mien­tras dis­cu­te la copar­ti­ci­pa­ción con Casa Rosa­da. El jefe de Gobierno por­te­ño abrió el perio­do de sesio­nes ordi­na­rias de la Legis­la­tu­ra que no tuvo gran­des anun­cios: el eje estu­vo pues­to en la Edu­ca­ción y Segu­ri­dad.

Nación dis­cu­te la posi­bi­li­dad de recor­tar la copar­ti­ci­pa­ción que reci­be el dis­tri­to capi­ta­lino, que actual­men­te ascien­de al 3,25%. En la Ciu­dad argu­men­tan que podrían acep­tar una poda medio pun­to y que una qui­ta de un pun­to sería indi­ge­ri­ble para las finan­zas de por­te­ñas. Las nego­cia­cio­nes no están cerra­das, pero des­de Nación seña­lan que por la can­ti­dad de poli­cías tras­pa­sa­dos el por­cen­ta­je debe­ría ser mucho menor.

Res­pec­to de la Edu­ca­ción, el alcal­de salu­dó el ini­cio de cla­ses que ten­drá lugar maña­na, pro­me­tió lle­var las cla­ses de robó­ti­ca y pro­gra­ma­ción des­de prees­co­lar y tam­bién exten­der la Secun­da­ria del futu­ro a todas las escue­las por­te­ñas. Larre­ta tam­bién des­ta­có que impul­sa­rá la Uni­ver­si­dad Docen­te, bau­ti­za­da como Uni­ca­ba, que gene­ró el recha­zo de los gre­mios. Los sin­di­ca­tos docen­tes con­si­de­ran que bus­ca vaciar de alum­nos a los pro­fe­so­ra­dos.

En cuan­to a la segu­ri­dad, el jefe de gobierno ase­gu­ró que dupli­ca­rá el núme­ro de video­cá­ma­ras y suma­rá 10 mil nue­vos equi­pos. Ade­más del anun­cio de tres nue­vos corre­do­res del Metro­bus: la segun­da eta­pa del Metro­bus del Bajo, uno sobre la ave­ni­da Direc­to­rio y Alber­di, y otro Metro­bus Trans­ver­sal. Tam­bién des­ta­có la trans­for­ma­ción de 120 hec­tá­reas de la Ciu­dad en espa­cios ver­des, aun­que su gobierno fue cri­ti­ca­do en nume­ro­sas opor­tu­ni­da­des por la ven­ta y pri­va­ti­za­ción de terre­nos públi­cos.

Al con­tra­rio de oca­sio­nes ante­rio­res, no hubo dema­sia­da gen­te en las tri­bu­nas de la Legis­la­tu­ra, tan solo algu­nos ex legis­la­do­res y fun­cio­na­rios que no tie­nen ran­go minis­te­rial.

*Tiem­po Argen­tino