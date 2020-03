Venezuela. Desactivando bombas mediáticas: La cobertura periodística del ingreso de la ayuda humanitaria (Opinión)

Por Nair­lay Andra­de, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 1 de mar­zo de 2020.

El 29 de sep­tiem­bre del año 2019 de for­ma tar­día y dis­cre­ta, Car­los Yár­noz, el Defen­sor del Lec­tor del perió­di­co espa­ñol El País, reco­no­ció en su colum­na que “ una cade­na de equi­vo­ca­cio­nes” había lle­va­do al dia­rio del Gru­po Pri­sa a infor­mar que el gobierno de Nico­lás Madu­ro había no sólo blo­quea­do el ingre­so de camio­nes con ayu­da huma­ni­ta­ria a Vene­zue­la, sino que ade­más, los había incen­dia­do.

Deci­mos

que esta rec­ti­fi­ca­ción lle­ga de for­ma

tar­día

por­que ocu­rre sie­te meses des­pués de los suce­sos en la fron­te­ra

colom­bo-vene­zo­la­na; y la cali­fi­ca­mos como dis­cre­ta

por­que

la pre­pon­de­ran­cia de esta colum­na no se equi­pa­ra a la del Edi­to­rial

de ese dia­rio, fecha­do el 25 de febre­ro, en el que se lee: “ El

régi­men ha deja­do al des­cu­bier­to su cara más mise­ra­ble al que­mar

algu­nos camio­nes car­ga­dos de medi­ci­nas y ali­men­tos”. Pero

ade­más, no hay répli­ca que le haga fren­te a la minu­cio­sa cober­tu­ra

que rodeó la

bata­lla

en

la zona fron­te­ri­za, orques­ta­da por una frac­ción de la opo­si­ción

vene­zo­la­na, enca­be­za­da por el dipu­tado Juan Guai­dó.

La

pro­me­sa de los prin­ci­pa­les titu­la­res del Gru­po Pri­sa, así como del

Gru­po de Dia­rios de Amé­ri­ca (GDA) para el 23 de febre­ro era de

gue­rra;

así que no es casua­li­dad que el títu­lo de la colum­na del Defen­sor

del Lec­tor de El País se lla­me “Bom­bas dur­mien­tes” para aler­tar

sobre “datos erró­neos no rec­ti­fi­ca­dos” que “cual arte­fac­tos

explo­si­vos ente­rra­dos tras las gue­rras” pue­den “esta­llar en

cual­quier momen­to para dañar la cre­di­bi­li­dad de quien la difun­dió”.

Lo

que no dice Yár­noz es que estas bom­bas

dur­mien­tes

fue­ron sem­bra­das con ale­vo­sía y res­pon­den no a una “cade­na de

equí­vo­cos” sino a una línea edi­to­rial que bien pode­mos des­cri­bir

como

intere­sa­da

y que da seña­les de un arrai­ga­do pro­ce­so de ins­tru­men­ta­li­za­ción,

enten­di­do como “la inje­ren­cia de intere­ses extra­pe­rio­dís­ti­cos

‑espe­cí­fi­ca­men­te polí­ti­cos y empre­sa­ria­les- en las con­di­cio­nes de

los pro­ce­sos de pro­duc­ción infor­ma­ti­va”

(Gue­rre­ro, 2017, pp. 115 – 116).

Este pro­ce­so es mucho más amplio que la mera pues­ta en cir­cu­la­ción

de noti­cias fal­sas y resul­ta en la dis­tor­sión del rol vigi­lan­te

(Watch­dog) de los medios sobre la demo­cra­cia, sus acto­res e

ins­ti­tu­cio­nes.

Las

con­se­cuen­cias de estas manio­bras

de gue­rra son

de lar­go alcan­ce; ya lo ha aler­ta­do el inves­ti­ga­dor bra­si­le­ño

Alfon­so Albu­quer­que

(2017)

“los medios y otras ins­ti­tu­cio­nes de accoun­ta­bi­lity pue­den soca­var

la demo­cra­cia a la vez que ase­gu­ran defen­der­la”

(p.3).

Es en esta dua­li­dad de roles defen­sa-cons­pi­ra­ción (para usar los

con­cep­tos de Albu­quer­que) don­de debe­mos enmar­car la “cade­na de

equi­vo­ca­cio­nes” de Yár­noz y que no es otra cosa que una intrin­ca­da

red de intere­ses dis­fra­za­dos (en algu­nos casos de mane­ra bur­da) bajo

la retó­ri­ca mani­da de la obje­ti­vi­dad. Pero lo cier­to es que hay una

bata­lla y como apun­ta José María Mara­vall

(1999, p.163),

en esce­na­rios de esta índo­le, “los titu­la­res con­ta­rán con el

res­pal­do de su pro­pio par­ti­do (los medios)”.

Que

los medios “tomen” par­ti­do no es una nove­dad. Ya hay

inves­ti­ga­cio­nes que evi­den­cian cómo en sis­te­mas demo­crá­ti­cos la

opo­si­ción sigue

en

lugar de lide­rar

a

los medios de comu­ni­ca­ción

(Mara­vall, p.162)

quie­nes pue­den mar­car la agen­da par­la­men­ta­ria, por ejem­plo, con su

flu­jo infor­ma­ti­vo. ¿Has­ta dón­de pue­de lle­gar esta diná­mi­ca?

Mara­vall advier­te que “ellos pue­den usar pre­sión, ame­na­zas,

chan­ta­je”

(p.163)

y alcan­zar abier­ta­men­te la des­es­ta­bi­li­za­ción. El autor espa­ñol ha

uti­li­za­do una fra­se bas­tan­te elo­cuen­te atri­bui­da a H. Tru­man: los

medios “pue­den ele­var la tem­pe­ra­tu­ra con­si­de­ra­ble­men­te en la

coci­na” (Ibí­dem)

y

todo indi­ca­ba el 23 de febre­ro que la sopa esta­ba por ser ser­vi­da.

Genea­lo­gía

de una noti­cia fal­sa

El

10 de enero, el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca, Nico­lás Madu­ro, asu­mió

un segun­do man­da­to. Una frac­ción de la opo­si­ción (que se abs­tu­vo de

par­ti­ci­par en la con­tien­da electoral)declaró

este hecho como una “usur­pa­ción” del car­go (pues des­co­no­cían

las elec­cio­nes y por ende la pro­cla­ma­ción) y en una hila­ran­te

inter­pre­ta­ción de la Cons­ti­tu­ción, la Asam­blea Nacio­nal ase­gu­ró

que había “fal­ta abso­lu­ta” (tér­mino emplea­do en la Car­ta Mag­na

para refe­rir­se a la muer­te del man­da­ta­rio; renun­cia; des­ti­tu­ción por

el Tri­bu­nal Supre­mo de Jus­ti­cia o inca­pa­ci­dad físi­ca o men­tal

per­ma­nen­te). Acto segui­do, el pre­si­den­te de turno del legis­la­ti­vo,

Juan Guai­dó, se auto­pro­cla­mó “Pre­si­den­te Encar­ga­do” de la

nación en un mitin ante unos cien­tos de segui­do­res en Cara­cas.

Cual­quier

lec­tu­ra aten­ta de la Cons­ti­tu­ción vene­zo­la­na hubie­se bas­ta­do para

redu­cir estos epi­so­dios a anéc­do­tas pin­to­res­cas de la dispu­ta por el

poder polí­ti­co en el país; pero no fue así. Juan Gua­dó fue

pre­sen­ta­do en las por­ta­das inter­na­cio­na­les como “Pre­si­den­te

Encar­ga­do” sin más. Esto da cuen­ta en un pri­mer momen­to de la

capa­ci­dad de los medios para “coor­di­nar e inclu­so acu­ñar una

retó­ri­ca común para des­cri­bir la reali­dad”

(Albu­quer­que 2017, p.13).

Pero

toda­vía más: esto evi­den­cia los alcan­ces de la mono­po­li­za­ción de

la infor­ma­ción y la res­pec­ti­va con­cen­tra­ción de la pro­pie­dad de los

medios (de comu­ni­ca­ción) en un puña­do de oli­go­po­lios.

El

ascen­so de Gua­dó era en la cró­ni­ca mediá­ti­ca inter­na­cio­nal

direc­ta­men­te pro­por­cio­nal a la caí­da del régi­men cha­vis­ta; la

esto­ca­da final sería dada el 23 de febre­ro cuan­do ingre­sa­rían

camio­nes de ayu­da huma­ni­ta­ria cos­tea­dos en su mayo­ría por la Usaid.

“ El

día espe­ra­do”;“el día D”;

así

fue pre­sen­ta­da la jor­na­da por los dia­rios de la región. En casa, El

Uni­ver­sal con­ju­ra­ba la con­tien­da de las pró­xi­mas horas

des­ta­can­do la peti­ción del Secre­ta­rio Gene­ral de Nacio­nes Uni­das de

“evi­tar la vio­len­cia” y en la mis­ma línea citan­do exhor­tos a las

Fuer­zas Arma­das para “per­mi­tir el ingre­so de la ayu­da al país.”

Los

pri­me­ros “tri­nos” sobre el incen­dio de camio­nes en el Puen­te

Inter­na­cio­nal Simón Bolí­var lle­ga­ron no des­de la fron­te­ra sino

des­de la Casa Blan­ca: el Vice­pre­si­den­te de EEUU, Mike

Pen­ce denun­cia­ba que “el tirano bai­la­ba en Cara­cas mien­tras sus

secua­ces ase­si­na­ban civi­les y que­ma­ban ali­men­tos y medi­ci­nas”.

Des­de lue­go, la rec­ti­fi­ca­ción de Pen­ce no ha lle­ga­do toda­vía.

Al

día siguien­te, los titu­la­res se hicie­ron eco de esta (fal­sa)

denun­cia: “Guar­dia cha­vis­ta que­ma ayu­da huma­ni­ta­ria y mata a 4

per­so­nas” (El Dia­rio de Hoy, El Sal­va­dor); “La comi­da y los

reme­dios para Vene­zue­la ardie­ron en la fron­te­ra” (Cla­rín,

Argen­ti­na); “Madu­ro resis­te, ata­ca ayu­da y rom­pe con Colom­bia”

(Fol­ha de S. Pau­lo, Bra­sil); “Madu­ro repri­mió ayu­da huma­ni­ta­ria”

(La Nación, Para­guay).

Des­de

lue­go, hubo voces disi­den­tes que des­min­tie­ron a Pen­ce (Tele­sur, entre

ellas), pero el coro inter­na­cio­nal fue tan estruen­do­so que la ver­dad

fue silen­cia­da. Así las cosas has­ta que apa­re­ció el pri­mer

repor­ta­je incó­mo­do: el dia­rio esta­dou­ni­den­se The

New York Times

publi­có unos videos que deja­ban en evi­den­cia cómo ocu­rrie­ron los

hechos: “un coc­tel molo­tov lan­za­do por un mani­fes­tan­te en con­tra

del gobierno es el cau­san­te más pro­ba­ble del incen­dio”

De

acuer­do al rela­to del dia­rio “el mis­mo mani­fes­tan­te es visi­ble en

otro video, unos vein­te minu­tos antes de lo suce­di­do, impac­tan­do otro

camión con un coc­tel Molo­tov, sin que ese vehícu­lo se que­ma­ra”.

Esto con­tra­di­ce el tes­ti­mo­nio en pri­me­ra per­so­na de corres­pon­sa­les de

medios digi­ta­les que decla­ra­ron des­de el puen­te que los camio­nes

habían sido incen­dia­dos por las bom­bas lacri­mó­ge­nas de las fuer­zas

de segu­ri­dad vene­zo­la­nas y espe­cial­men­te a la par­la­men­ta­ria opo­si­to­ra

Gaby Are­llano; una de las fuen­tes pri­ma­rias de la noti­cia

fal­sa.

Con

la ins­tau­ra­ción de la demo­cra­cia libe­ral como para­dig­ma glo­bal, la

liber­tad de pren­sa ha sido vis­ta como un pilar fun­da­men­tal de este

sis­te­ma; pero casos como el des­cri­to bien invi­tan a deba­tir sobre

estos pre­su­pues­tos. Pare­cie­ra que más allá de la liber­tad de pren­sa

(o de empre­sa como apun­tan algu­nos auto­res crí­ti­cos al libe­ra­lis­mo)

lo que requie­ren las demo­cra­cias es, en pala­bras de Adam Prze­wors­ki,

un “régi­men de libre infor­ma­ción”.

Con­clu­sio­nes



Cuan­do

Simón Bolí­var cali­fi­có a su perió­di­co como la arti­lle­ría

del pen­sa­mien­to

bien se podría pen­sar en una metá­fo­ra pro­pia del con­tex­to de gue­rra

por la eman­ci­pa­ción. No obs­tan­te, hoy en día, la pren­sa demues­tra

ser un arma bas­tan­te sofis­ti­ca­da, espe­cial­men­te en esce­na­rios de

alta pola­ri­za­ción y con­flic­to como es el caso de Vene­zue­la, don­de

hay que poner lupa en el bino­mio pre­sa libre-demo­cra­cia y ver la

com­ple­ji­dad de esta rela­ción que está atra­ve­sa­da por intere­ses

eco­nó­mi­cos y polí­ti­cos.

Cuan­do

los medios quie­ren enmen­dar la pla­na a los pue­blos es nece­sa­rio

revi­sar los alcan­ces (y des­de lue­go, las limi­ta­cio­nes) del rol de

watch­dog aso­cia­do a la pren­sa que encu­bre su posi­ción bajo el ropa­je

del rela­to obje­ti­vo y nos pre­sen­tan una deta­lla­dí­si­ma men­ti­ra muy

bien

dise­ña­da (bas­ta

ver los nutri­dos artícu­los del dia­rio El País cita­dos en este

tra­ba­jo o los rela­tos de los corres­pon­sa­les en la fron­te­ra). ¿Quien

vigi­la el com­por­ta­mien­to los (medios) vigi­lan­tes? Esta cues­tión es

cla­ve para la com­pren­sión de la rela­ción entre los medios y la

demo­cra­cia.

Ya

los vene­zo­la­nos hemos vivi­do otras “bata­llas” can­ta­das por la

pren­sa. En 2002, uno de los prin­ci­pa­les dia­rios del país, El

Nacio­nal, augu­ró el 11 de abril una con­tien­da final en Mira­flo­res

(pala­cio

de Gobierno).

Ese día se eje­cu­tó un gol­pe de Esta­do con­tra el enton­ces Pre­si­den­te

Hugo Chá­vez; pero ade­más se mar­có un pun­to de infle­xión en la

rela­ción entre los medios y la polí­ti­ca local. Des­de enton­ces, la

pola­ri­za­ción social ha hege­mo­ni­za­do la pren­sa: ya no hubo más que

ofi­cia­lis­tas con­tra opo­si­to­res (o vice­ver­sa). En este orden de cosas,

la reali­dad ha que­da­do redu­ci­da a dos casi­llas per­fec­ta­men­te

deli­mi­ta­das y todo el espe­sor, la com­ple­ji­dad u opa­ci­da­des de la

polí­ti­ca han sido redu­ci­das a estas cel­das de con­fi­na­mien­to. Supe­rar

esta tram­pa es vital para el robus­te­ci­mien­to de la demo­cra­cia.

Los

medios, ade­más de armas efi­ca­ces han sido ins­tru­men­to de cohe­sión

de la opo­si­ción; alcan­zan­do accio­nes coor­di­na­das para abrir paso a

vio­la­cio­nes fra­gan­tes a las leyes. De

hecho, las últi­mas manio­bras para soca­var la legi­ti­mi­dad del

gobierno de Nico­lás Madu­ro se han basa­do en inter­pre­ta­cio­nes sui

gene­ris del

tex­to cons­ti­tu­cio­nal y, aun­que han ido acom­pa­ña­das de inten­to­nas

gol­pis­tas, todos los expe­ri­men­tos (inclu­so los insu­rrec­cio­na­les) han

sido pre­sen­ta­dos como ejem­plos de ape­go a la ins­ti­tu­cio­na­li­dad.

La

úni­ca for­ma de des­ac­ti­var bom­bas mediá­ti­cas es con infor­ma­ción y

esto va más allá de la liber­tad de pren­sa e impli­ca la

demo­cra­ti­za­ción de la comu­ni­ca­ción; el robus­te­ci­mien­to de las

ins­ti­tu­cio­nes y con­tra­lo­ría popu­lar. De lo con­tra­rio, cada tan­to

habrá una nue­va víc­ti­ma y no será sola­men­te la cre­di­bi­li­dad de

quien difun­de la men­ti­ra sino que el esta­lli­do pue­de herir de muer­te

la vida demo­crá­ti­ca de un país.

Refe­ren­cias

Albu­quer­que, A (2017) Pro­tec­ting Demo­cracy or Cons­pi­ring Against It? Media and poli­tics in Latin Ame­ri­ca: a glim­pse from Bra­zil. Jour­na­lism : 1 – 18

Casey,

N; Koetll, C y Acos­ta, D. (10 de mar­zo de 2019) ¿Quién fue

res­pon­sa­ble del incen­dio de la ayu­da huma­ni­ta­ria para Vene­zue­la?:

CNN Chi­le (24 de

febre­ro de 2019) Ayu­da en lla­mas: las por­ta­das de los medios

inter­na­cio­na­les sobre la cri­sis en Vene­zue­la:

https://​www​.cnn​chi​le​.com/​m​u​n​d​o​/​m​e​d​i​o​s​-​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​e​s​-​p​o​r​t​a​d​a​s​-​c​r​i​s​i​s​-​e​n​-​v​e​n​e​z​u​e​l​a​_​2​0​1​9​0​2​24/

El País (25 de

febre­ro de 2019)

Edi­to­rial: Ayu­da Huma­ni­ta­ria.

https://​elpais​.com/​e​l​p​a​i​s​/​2​0​1​9​/​0​2​/​2​4​/​o​p​i​n​i​o​n​/​1​5​5​1​0​2​3​0​2​5​_​9​2​5​9​4​4​.​h​tml

El Uni­ver­sal (23 de

febre­ro de 2019) Lle­gó el día espe­ra­do:

https://m.eluniversal.com.co/home/portada-pdf/portada-23-de-febrero-de-2019-FK804025

El Uni­ver­sal

http://​kios​ko​.net/​v​e​/​2​019 – 02-23/np/ve_universal.html

Torra­do, S

(24 de febre­ro de 2019)

La “bata­lla” en el puen­te Simón Bolí­var de estre­lla con el muro

de los mili­ta­res. El País:

https://​elpais​.com/​i​n​t​e​r​n​a​c​i​o​n​a​l​/​2​0​1​9​/​0​2​/​2​4​/​a​c​t​u​a​l​i​d​a​d​/​1​5​5​0​9​7​5​5​9​6​_​0​3​9​8​7​4​.​h​t​m​l​#​?​r​e​f​=​r​s​s​&​f​o​r​m​a​t​=​s​i​m​p​l​e​&​l​i​n​k​=​l​ink

Gue­rre­ro,

M (2017) ¿Por qué defi­nir como «libe­ral cap­tu­ra­do» el mode­lo de

sis­te­mas mediá­ti­cos en Amé­ri­ca Lati­na? Infoa­mé­ri­ca, Revis­ta

Ibe­ro­ame­ri­ca­na de Comu­ni­ca­ción 97 – 128.

La Nación (23 de

febre­ro de 2019)

Ten­sión en Vene­zue­la: con­cier­tos y vio­len­cia antes del día D

Mara­vall,

JM. (1999) Accoun­ta­bi­lity and Mani­pu­la­tion. En: Adam Prze­wors­ki,

Susan Sto­kes y Ber­nard Manin (eds) Demo­cracy, Accoun­ta­bi­lity, and

Repre­sen­ta­tion. Cam­brid­ge Uni­ver­sity Press, pp. 154 – 196.

Prze­wors­ki,

A. (1998) Demo­cra­cia y repre­sen­ta­ción. Revis­ta del CLAD Refor­ma y

Demo­cra­cia. 10: 7 – 32.

RCN

Radio (23 de febre­ro de 2019) Guar­dia vene­zo­la­na que­ma ayu­das

huma­ni­ta­rias:

Yár­noz,

C (29 de sep­tiem­bre de 2019)

Bom­bas dur­mien­tes. El País:

https://​elpais​.com/​e​l​p​a​i​s​/​2​0​1​9​/​0​9​/​2​7​/​o​p​i​n​i​o​n​/​1​5​6​9​6​1​3​6​6​9​_​9​5​3​3​4​2​.​h​tml