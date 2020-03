Chile. Partidarios del rechazo marchan encapuchados, con cascos, chalecos antibalas y escoltados por Carabineros

Pasan­do por Pro­vi­den­cia, me topo con una mar­cha por el recha­zo. Con lumas teles­có­pi­cas, escol­ta­dos por pacos, ame­na­zan­do por sacar fotos al mis­mo tiem­po que te gra­ban, te dicen que no ten­gas mie­do, que aho­ra no te van a pegar, pero que con tu ima­gen ya saben quién eres. pic​.twit​ter​.com/​P​d​f​E​v​W​q​NFj

— Luis Emi­lio Bri­ce­ño Saint-Jean (@perspectivasNCC) February 29, 2020