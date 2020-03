Chile. Festival de Viña del Mar, ensayo del Estado Policial que viene, ¿Cómo lo enfrentamos?

Euge­nio Mat­ta /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​29 de febre­ro de 2020

212 dete­ni­dos (177 cara­bi­ne­ros, 35 la PDI); muchos heri­dos inclu­yen­do repor­te­ros grá­fi­cos; zona cen­tro de Viña del Mar mili­ta­ri­za­da al máxi­mo; con­trol de entra­da al fes­ti­val tipo “esta­dio segu­ro”; labor de inte­li­gen­cia poli­cial hacia los orga­nis­mos socia­les que cri­ti­can el fes­ti­val; cen­su­ra en las tras­mi­sio­nes del fes­ti­val con lla­ma­da inclui­da de La Mone­da a TVN por las cosas que no le gus­tan al pre­si­den­te; orques­ta­ción polí­ti­ca y gre­mial con­tra los que difie­ren del fes­ti­val; alcal­de­sa de la ciu­dad muy cues­tio­na­da con hechos reñi­dos con la éti­ca que­re­llán­do­se con­tra los que pro­tes­tan, etc, etc.

Ade­más la PDI recal­có que tra­ba­ja­ron en con­jun­to con el Minis­te­rio Públi­co para “des­in­cen­ti­var y des­ar­ti­cu­lar gru­pos y per­so­nas que esta­ban direc­ta­men­te ame­na­zan­do o en sí, pre­pa­ran­do algún tipo de deli­to en con­tra del desa­rro­llo de este mis­mo fes­ti­val”, ante eso, advir­tió que se está tra­ba­jan­do en base a las denun­cias rea­li­za­das, “ya se está iden­ti­fi­can­do per­so­nas liga­das a la vio­len­cia” y “pron­to van a saber de esos resul­ta­dos”.

Las auto­ri­da­des eva­lúan como un éxi­to su plan para que el fes­ti­val se rea­li­za­ra, sal­vo la pri­me­ra jor­na­da que impli­co hechos de vio­len­cia pocas veces vis­to en la ciu­dad.

Todo el Esta­do Poli­cial des­ple­ga­do en torno a un even­to de pro­pa­gan­da del sis­te­ma para mos­trar una ima­gen inter­na­cio­nal de “nor­ma­li­dad” y éxi­to sis­té­mi­co.

Qué ”triun­fo” pírri­co para el sis­te­ma.

¿La lla­ma­da “demo­cra­cia” se podrá sos­te­ner en el tiem­po como una dic­ta­du­ra poli­cial como lo vis­to en la sema­na pasa­da en la quin­ta región? difí­cil.

Lo de Viña del Mar es lo que pro­po­ne la dere­cha, la mayo­ría de la ex con­cer­ta­ción e inclu­so sec­to­res del Fren­te Amplio para que Chi­le fun­cio­ne.

Los saquea­do­res de nues­tras rique­zas quie­ren seguir saquean­do Chi­le y están dis­pues­tos a todo para ello, sus dis­po­si­ti­vos de domi­na­ción cada vez se les ago­tan más, en espe­cial en las esfe­ras de lo “polí­ti­co”.

He aquí uno de los desafíos para la gen­te que quie­re cam­bios reales, cuan­do la polí­ti­ca falla, la fuer­za actúa más bru­tal­men­te y se tie­ne que pen­sar en lo que vie­ne.

Como siem­pre en cual­quier esce­na­rio sin orga­ni­za­ción popu­lar, sin volun­tad de lucha, no hay cam­bio real posi­ble.