Argentina. Fernández: “El campo tiene que entender que esta vez el esfuerzo lo van a hacer los que más tienen”

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 28 de Febre­ro de 2020.

.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró que los “auto­con­vo­ca­dos del cam­po son diri­gen­tes opo­si­to­res” y pidió que entien­dan la cri­sis que atra­vie­sa el país.

“El cam­po tie­ne que enten­der que esta vez el esfuer­zo lo van a hacer los que están en mejo­res con­di­cio­nes no los que menos tie­nen y los que expor­tan son los que tie­nen mejo­res con­di­cio­nes, por eso pido tam­bién la com­pren­sión y la ayu­da del cam­po”, sos­tu­vo el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez en diá­lo­go con Radio 10 al refe­rir­se a la posi­bi­li­dad del aumen­to de las reten­cio­nes a la expor­ta­ción de gra­nos.

«El cam­po debe enten­der que esta­mos en un país, no por cul­pa nues­tra, don­de el FMI dice que la Argen­ti­na no está en con­di­cio­nes de pagar sus deu­das. No pue­de ser que a uno le pidan que supere el défi­cit y al mis­mo tiem­po nadie quie­ra apor­tar nada», agre­gó.

En ese sen­ti­do, se refi­rió a un sec­tor de la diri­gen­cia rural que dife­ren­ció de la Mesa de Enla­ce, que el jue­ves man­tu­vo un encuen­tro con el minis­tro de Agri­cul­tu­ra, Luis Bas­te­rra. «Yo veo una acti­tud de par­te de las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les del cam­po y veo otra cosa en los auto­con­vo­ca­dos, que evi­den­te­men­te tie­nen una afi­ni­dad polí­ti­ca, evi­den­te­men­te son opo­si­to­res y como opo­si­to­res tie­nen todo el dere­cho del mun­do a expre­sar­se en con­tra, pero lo que debe­rían tener es la hones­ti­dad inte­lec­tual de pre­sen­tar­se como opo­si­to­res a la hora de hablar», remar­có.

En esa línea, seña­ló que, así, «uno sabe quién está hablan­do» por­que ‑agre­gó- «no es lo mis­mo que hable un pre­sun­to cha­ca­re­ro que un pre­sun­to mili­tan­te o diri­gen­te encu­bier­to».

«Eso está cla­ro, noso­tros lo sabe­mos, eso está mane­ja­do o indu­ci­do por los diri­gen­tes de Cam­bie­mos y par­ti­cu­lar­men­te del PRO», ase­ve­ró.

«Yo estoy cum­plien­do con mi pala­bra. Los que vota­ron, vota­ron sabien­do lo que yo creía y lo que que­ría­mos hacer como fuer­za polí­ti­ca. Estoy cum­plien­do con mi pala­bra pero los que a veces pata­lean pre­ten­den que uno de vuel­ta su com­pro­mi­so pero yo no lo voy a dar vuel­ta, mi com­pro­mi­so es inal­te­ra­ble: esta vez el esfuer­zo lo van a ser los que están en mejo­res con­di­cio­nes no los que menos tie­ne», insis­tió.

.

*Tiem­po Argen­tino /​Foto Por­ta­da: Fran­co Tro­vat­to Fuo­co (El Ciu­da­dano) /​Foto cuer­po nota: Telam