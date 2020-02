Bolivia. Exdirigente campesina denuncia detención ilegal

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 27 febre­ro 2020

Feli­pa Huan­ca expu­so la per­se­cu­ción en su con­tra y ase­gu­ró que la man­tie­nen inco­mu­ni­ca­da, sin opor­tu­ni­dad de hablar con su fami­lia ni abo­ga­dos.

La exdi­ri­gen­te boli­via­na de las Muje­res Cam­pe­si­nas «Bar­to­li­na Sisa», Feli­pa Huan­ca, denun­ció este miér­co­les su deten­ción ile­gal e inco­mu­ni­ca­ción en cel­das de la Fuer­za Espe­cial de Lucha con­tra el Cri­men de La Paz, bajo el pre­tex­to de supues­ta­men­te impe­dir su fuga.

“No me han noti­fi­ca­do, ni siquie­ra me han cita­do”, decla­ró Huan­ca,

quien fue dete­ni­da por un trá­mi­te que reali­zó para par­ti­ci­par de un

Con­gre­so de Muje­res Cam­pe­si­nas en Méxi­co.

“Esto tie­ne que

escla­re­cer­se, no pue­den seguir acu­sán­do­me y min­tien­do. ¿Qué cla­se de

Gobierno tene­mos?”, aña­dió la líder cam­pe­si­na y reite­ró su inocen­cia

res­pec­to al supues­to des­fal­co en el Fon­do Indí­ge­na por el que es

inves­ti­ga­da.

Huan­ca expu­so la per­se­cu­ción en su con­tra y mani­fes­tó que “ni

siquie­ra me han deja­do sacar el celu­lar, hablar con mi fami­lia o

abo­ga­dos, es muy lamen­ta­ble. (Estoy) inco­mu­ni­ca­da”. Ade­más, recla­mó los

dere­chos de las muje­res, y el cum­pli­mien­to de las leyes.

La aprehen­sión se

pro­du­jo menos de un día des­pués de que la Direc­ción Nacio­nal de

Migra­ción repor­ta­ra que, el pasa­do 20 de febre­ro, Huan­ca había inten­ta­do

tra­mi­tar su pasa­por­te, lo cual le fue nega­do al veri­fi­car­se que cuen­ta

con una aler­ta migra­to­ria ema­na­da por auto­ri­dad juris­dic­cio­nal.

«Has­ta aho­ra no me han com­pro­ba­do nada, yo ten­go dere­cho de estar

cami­nan­do, es una per­se­cu­ción polí­ti­ca, yo no he roba­do», sos­tu­vo poco

des­pués de su deten­ción y acu­só a Rafael Quis­pe, actual direc­tor del

nue­vo Fon­do de Desa­rro­llo Indí­ge­na, de impu­tar­la sin prue­bas y

difa­mar­la.

En 2014, Quis­pe

pre­sen­tó una denun­cia en con­tra de la exdi­ri­gen­ta por supues­ta

legi­ti­ma­ción de ganan­cias ilí­ci­tas, mal­ver­sa­ción, con­tra­tos lesi­vos al

Esta­do, incum­pli­mien­to de debe­res, reso­lu­cio­nes con­tra­rias a la

Cons­ti­tu­ción y con­duc­ta anti­eco­nó­mi­ca, pero en 2016 la Fis­ca­lía recha­zó

el recur­so.