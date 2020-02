Argentina. Diputados aprobó el proyecto de reforma de jubilaciones de privilegio de la justicia y diplomáticos

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 27 de Febre­ro de 2020.

.

La Cáma­ra de Dipu­tados apro­bó y envió al Sena­do el pro­yec­to de ley de refor­ma de las jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio de la jus­ti­cia y del ser­vi­cio exte­rior, en una sesión espe­cial que se reali­zó con la ausen­cia del inter­blo­que de Jun­tos por el Cam­bio.

La ini­cia­ti­va fue san­cio­na­da en gene­ral con el voto de 128 dipu­tados y 2 abs­ten­cio­nes, tuvo un rápi­do tra­ta­mien­to en par­ti­cu­lar y podría tra­tar­se maña­na en la comi­sión de Tra­ba­jo y Pre­vi­sión Social del Sena­do.

La apro­ba­ción del pro­yec­to se reali­zó en una sesión calien­te que estu­vo mar­ca­da por la denun­cia de irre­gu­la­ri­da­des que efec­tuó Jun­tos por el Cam­bio sobre la con­for­ma­ción del qúo­rum, al sos­te­ner que el dipu­tado Daniel Scio­li no podía par­ti­ci­par de la deli­be­ra­ción por­que fue desig­na­do emba­ja­dor en Bra­sil.

El pre­si­den­te del inter­blo­que Jun­tos por el Cam­bio, Mario Negri, advir­tió que el acto era “invá­li­do” debi­do a que se con­for­mó con la pre­sen­cia de “un miem­bro del Poder Eje­cu­ti­vo, ya que el dipu­tado Daniel Scio­li fue desig­na­do como emba­ja­dor de Bra­sil y ya tie­ne acuer­do del Sena­do” para ello.

“Esta Cáma­ra ha fun­cio­na­do estos dos meses con la cola­bo­ra­ción de Jun­tos por el Cam­bio y noso­tros está­ba­mos dis­pues­tos a alcan­zar acuer­dos sobre las jubi­la­cio­nes pero no vamos acep­tar este atro­pe­llo de armar quó­rum con un emba­ja­dor”, advir­tió Negri.

Ante ese recla­mo, el pre­si­den­te de la Cáma­ra de Dipu­tados, Ser­gio Mas­sa, acla­ró que mien­tras Scio­li “no haya pre­sen­ta­do la renun­cia sigue sien­do dipu­tado” y deta­lló que su desig­na­ción como emba­ja­dor se ofi­cia­li­za­rá “cuan­do se haya publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial”.

Por su par­te, Scio­li infor­mó que pre­sen­ta­rá su renun­cia el lunes 2 de mar­zo y pre­ci­só que su nom­bra­mien­to requie­re de un decre­to del gobierno que se publi­ca­rá en el Bole­tín Ofi­cial.

El Fren­te de Todos pudo con­se­guir el quó­rum con la pre­sen­cia de 114 de sus 118 legis­la­do­res, el apor­te de los ocho dipu­tados del inter­blo­que de Uni­dad Fede­ral, cua­tro cor­do­be­ses, 2 de la izquier­da y la dipu­tada del Movi­mien­to Popu­lar Neu­quino, Alma Sapag.

Tras la deci­sión del prin­ci­pal blo­que opo­si­tor de aban­do­nar el recin­to de sesio­nes y anun­ciar que iba a pre­sen­tar en la jus­ti­cia para inva­li­dar la sesión, se ini­ció el deba­te con la pre­sen­cia del Fren­te de Todos, el inter­blo­que de Uni­dad Fede­ral para el Desa­rro­llo, el Movi­mien­to Popu­lar Neu­quino y los cua­tro dipu­tados cor­do­be­ses.

El Inter­blo­que Fede­ral, que con­du­ce el bonae­ren­se Eduar­do “Bali” Buc­ca, exhi­bió sus dife­ren­cias por­que mien­tras los dipu­tados que res­pon­den al gober­na­dor cor­do­bés Juan Schia­ret­ti y el bonae­ren­se Ale­jan­dro “Topo” Rodrí­guez, res­pal­da­ron el pro­yec­to, el res­to de los legis­la­do­res no par­ti­ci­pa­ron del deba­te.

El qúo­rum se con­for­mó con la pre­sen­cia de 114 de los 118 dipu­tados del Fren­te de Todos, ocho del Inter­blo­que Uni­dad Fede­ral, cua­tro cor­do­be­ses, una del Movi­mien­to Popu­lar Neu­quino y dos de la izquier­da.

El pro­yec­to apro­ba­do esta tar­de fue envia­do al Sena­do para bus­car la san­ción de la refor­ma del sis­te­ma de jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio de la jus­ti­cia y el ser­vi­cio exte­rior y esta­ble­ce una nue­va fór­mu­la para cal­cu­lar el haber ini­cial, con la mira pues­ta en redu­cir el défi­cit fis­cal de estos regí­me­nes espe­cia­les.

.

* Tiem­po Argen­tino.

El Fren­te de Izquier­da se abs­tu­vo

La fun­da­men­ta­ción del dipu­tado Del Caño

En una escan­da­lo­sa sesión en dipu­tados, Nico­lás del Caño inter­vino en la mis­ma para defen­der el dic­ta­men de mino­ría del Fren­te de Izquier­da y cues­tio­nó dura­men­te el pro­yec­to del ofi­cia­lis­mo, plan­tean­do que está muy lejos de la inten­ción de ter­mi­nar con los pri­vi­le­gios de unos pocos. Mirá su inter­ven­ción com­ple­ta.

Nico­lás Del Caño «No hay que enga­ñar­se, acá no se plan­tea eli­mi­nar los pri­vi­le­gio» – You­Tu­be

«En pri­mer lugar creo que hay que decir que hoy esta­mos en esta sesión dis­cu­tien­do esto no por­que se pre­ten­da eli­mi­nar las jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio, sino jus­ta­men­te por el escán­da­lo que sig­ni­fi­có el ajus­te a millo­nes de jubi­la­das y jubi­la­dos que cobran un poco más de la míni­ma. Recuer­dan uste­des cuan­do se votó la Ley de Emer­gen­cia en diciem­bre, noso­tros lo seña­la­mos, nos decían: «no, no va a haber un ajus­te». Sin embar­go hay un ajus­te».

«Los jue­ces son vita­li­cios y van a seguir sién­do­lo, fíjen­se que los jue­ces son nom­bra­dos por las com­po­nen­das de los par­ti­dos mayo­ri­ta­rios y eso va a seguir sien­do así. Fíjen­se que los jue­ces cobran die­tas abul­ta­dí­si­mas y eso va a seguir sien­do así. Fíjen­se que los jue­ces van a seguir sien­do exi­mi­do de pagar el impues­to a las ganan­cias cuan­do se lo cobran a las tra­ba­ja­do­ras y a los tra­ba­ja­do­res. Fíjen­se que van a tener el 82 por cien­to móvil que se le nie­ga a la gran mayo­ría de los que tra­ba­ja­ron toda su vida enton­ces acá se está man­te­nien­do lo fun­da­men­tal de los pri­vi­le­gios que tie­nen»

«Hay que eli­mi­nar los pri­vi­le­gios no sola­men­te de los jue­ces, fis­ca­les, sino tam­bién y algo que ni se men­cio­na en este pro­yec­to del ofi­cia­lis­mo, eli­mi­nar las jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio de expre­si­den­tes y vice­pre­si­den­tes, minis­tros de la cor­te. Los minis­tros de la cor­te que cobran como bási­co alre­de­dor de 370 mil pesos van a seguir tenien­do el bene­fi­cio de jubi­lar­se al cien por cien­to, y eso tam­bién es el bási­co que cobran expre­si­den­tes y vice».

«Los miem­bros de la jerar­quía de la Igle­sia, arzo­bis­pos, exar­zo­bis­pos, exobis­pos que per­ci­ben una vez de entre 103 mil y 119 mil sete­cien­tos pesos por mes. Eso le paga el esta­do por lo que dice un decre­to de la dic­ta­du­ra de Jor­ge Rafael Vide­la y nin­gún gobierno lo modi­fi­có, nin­gún gobierno y éste tam­po­co. ¿Por qué este gobierno man­tie­ne los pri­vi­le­gios de la jerar­quía de la igle­sia y este decre­to?».

«Sabe­mos pre­si­den­te qué es lo que hace la jerar­quía de la Igle­sia. Son los que impi­die­ron el dere­cho al abor­to legal segu­ro y gra­tui­to y aho­ra tam­bién están mili­tan­do en con­tra de los dere­chos de las muje­res y de las disi­den­cias sexua­les. Tam­bién pre­si­den­te, quie­ro decir que noso­tros hemos insis­ti­do con nues­tro pro­yec­to, no sola­men­te este que plan­tea la eli­mi­na­ción de todos estos pri­vi­le­gios, sino tam­bién con el pro­yec­to que plan­tea que todos los fun­cio­na­rios polí­ti­cos cobren lo mis­mo que un docen­te. Es decir que cobre lo mis­mo que una tra­ba­ja­do­ra, que un tra­ba­ja­dor, que se ter­mi­nen los pri­vi­le­gios de la cas­ta polí­ti­ca».

«Nin­gún gobierno qui­so dis­cu­tir este pro­yec­to que pre­sen­ta­mos, los pri­vi­le­gios que gozan dipu­tadas y dipu­tados, sena­do­res y los fun­cio­na­rios polí­ti­cos. ¿Sabe por qué? por­que nece­si­tan un fun­cio­na­ria­do polí­ti­co y judi­cial que legis­le y que impar­ta jus­ti­cia en fun­ción de los intere­ses de los gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos, de los gran­des ban­que­ros, de los gran­des terra­te­nien­tes, de las petro­le­ras. Por eso no quie­ren tocar los pri­vi­le­gios que tie­nen tam­bién la Cáma­ra de Dipu­tados y de Sena­do­res».

«Ese ajus­te es lo que está pidien­do el Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal, no es casua­li­dad la sus­pen­sión de la movi­li­dad, tie­ne que ver con las exi­gen­cias de los acree­do­res que son esos espe­cu­la­do­res que se bene­fi­cia­ron con el mega endeu­da­mien­to de Macri y el FMI los que impo­nen esas con­di­cio­nes. Aun­que digan que es una deci­sión sobe­ra­na, robar­le al jubi­la­do, a la jubi­la­da que cobra 20 mil pesos, que equi­va­le a menos de la mitad de lo que cues­ta la canas­ta bási­ca que se cal­cu­la alre­de­dor de los 42 mil pesos. Ten­go que decir que el 90% de las jubi­la­das y jubi­la­dos están por deba­jo de ese mon­to y por deba­jo del lími­te de la pobre­za».

«Quie­ro decir que este pro­yec­to como lo dice los fun­da­men­tos del men­sa­je del poder eje­cu­ti­vo, bus­ca ser la ante­sa­la del ata­que a los regí­me­nes espe­cia­les de colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que por su movi­li­za­ción y sus años de lucha han con­quis­ta­do. Esos regí­me­nes que plan­tean este el 82 por cien­to móvil o una jubi­la­ción anti­ci­pa­da por insa­lu­bri­dad, por la carac­te­rís­ti­ca de ese tra­ba­jo que rea­li­zan duran­te años por las con­se­cuen­cias que tie­nen en su salud».

«Esos regí­me­nes espe­cia­les que com­pren­den a sec­to­res de tra­ba­ja­do­res de la salud, ferro­via­rios, mine­ros, docen­tes, luz y fuer­za, la cons­truc­ción, hay muchos sec­to­res de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que com­pren­den estos regí­me­nes espe­cia­les y que este pro­yec­to dice tex­tual­men­te que per­si­gue ´el fin de redu­cir las inequi­da­des exis­ten­tes en el sis­te­ma pre­vi­sio­nal en bue­na par­te ori­gi­na­da por regí­me­nes espe­cia­les cuyas reglas de acce­so y deter­mi­na­ción de los bene­fi­cios han con­so­li­da­do ver­da­de­ros sec­to­res de pri­vi­le­gio den­tro del régi­men públi­co de repar­to´. Estos son los fun­da­men­tos que están en el men­sa­je del poder eje­cu­ti­vo, es decir que cla­ra­men­te es una ante­sa­la de ata­car a los regí­me­nes espe­cia­les de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res que en Fran­cia esta­mos vien­do el ata­que de Macrón a los regí­me­nes espe­cia­les, a 42 regí­me­nes espe­cia­les de sin­di­ca­tos pode­ro­sí­si­mos como el trans­por­te y muchos otros que se han reve­la­do que han hecho una huel­ga his­tó­ri­ca y que aún siguen resis­tien­do a este ata­que a las con­quis­tas his­tó­ri­cas».

«Vemos el ata­que a las jubi­la­cio­nes al régi­men pre­vi­sio­nal en Bra­sil de par­te del ultra­de­re­chis­ta Bol­so­na­ro que apli­có esta refor­ma pre­vi­sio­nal para ele­var la edad jubi­la­to­ria, enton­ces ten­dría que tener en cuen­ta el Minis­tro Moro­ni que no se tra­ta de un chis­te. Enton­ces creo pre­si­den­te que no esta­mos dis­cu­tien­do aquí un tema sola­men­te que hace a la Argen­ti­na, sino que tam­bién a nivel inter­na­cio­nal los dis­tin­tos Gobier­nos tie­nen la polí­ti­ca de ata­car los sis­te­mas pre­vi­sio­na­les, fíje­se lo que pasa en Chi­le, que por ahí muchos lo toman como mode­lo de ejem­plo, aque­llos que ata­can al sis­te­ma de repar­to toman como mode­lo Chi­le, bueno cada uno tie­ne la jubi­la­ción en fun­ción del apor­te que hace con las AFJP que la admi­nis­tra­ción pri­va­da en Chi­le don­de hay una enor­me rebe­lión popu­lar, una de las cau­sas pro­fun­das de esa rebe­lión es que quie­nes se jubi­lan, se jubi­lan con pen­sio­nes mise­ra­bles pre­si­den­te y es uno de los paí­ses don­de las per­so­nas adul­tas mayo­res se sui­ci­dan en una tasa más alta que en otros paí­ses para no ser una car­ga para su fami­lia.»

«Esa es una de las moti­va­cio­nes por las cua­les la juven­tud y las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res de Chi­le se han levan­ta­do por los 30 años de Neo­li­be­ra­lis­mo, Neo­li­be­ra­lis­mo que tam­bién se ven expre­sa­dos en la vida, en la pre­ca­ri­za­ción de la vida tam­bién de los adul­tos mayo­res, por eso pre­si­den­te este argu­men­to que tam­bién se repi­te cons­tan­te­men­te sobre el des­fi­nan­cia­mien­to del sis­te­ma pre­vi­sio­nal acá se lo plan­tea como una cosa natu­ral.»

«Ayer escu­chá­ba­mos a Moro­ni y a varios de los fun­cio­na­rios hablar del des­fi­nan­cia­mien­to como si fue­ra un fenó­meno natu­ral y no fue­ra pro­duc­to de las polí­ti­cas que han apli­ca­do los Gobier­nos a lo lar­go de todos estos años. El des­fi­nan­cia­mien­to tie­ne que ver con la reba­ja de las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les, tie­ne que ver con el frau­de labo­ral que hacen las patro­na­les en la argen­ti­na don­de más de el 35 por cien­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra se encuen­tra en una situa­ción no regis­tra­da, enton­ces cuál es la situa­ción real­men­te? ¿cuál es la razón por la cual esta­ría finan­cia­do el sis­te­ma pre­vi­sio­nal?»

«En reali­dad lo que suce­de cuan­do se nie­ga el 82% móvil para todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, cuan­do se lo nie­ga es jus­ti­fi­car la reba­ja de las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les y dar por hecho. ¿Enton­ces hay que ajus­tar al jubi­la­do que cobra 20 mil pesos? No de nin­gu­na mane­ra, nues­tro pro­yec­to lo que plan­tea no sola­men­te es el 82% móvil para las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res del poder judi­cial, sino tam­bién para todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del país de qué mane­ra res­ti­tu­yen­do las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les al 33% como esta­ban antes de que Cava­lo las redu­je­ra en los 90 y, ade­más un impues­to a la ren­ta finan­cie­ra que fue eli­mi­na­do por este Gobierno, un exi­guo impues­to a la ren­ta finan­cie­ra que exis­tía y que fue eli­mi­na­do y por supues­to todos los impues­tos a las gran­des for­tu­nas.»

«Vuel­vo a insis­tir, noso­tros tene­mos una mul­ti­tud de pro­yec­tos, entre ellos está tam­bién que es la regis­tra­ción para el blan­queo de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, es un pro­yec­to muy sen­ci­llo que tam­bién hemos pre­sen­ta­do como par­te de un pro­gra­ma que noso­tros hemos plan­tea­do en defen­sa de los intere­ses de las gran­des mayo­rías, del pue­blo tra­ba­ja­dor, pero insis­to con algo, noso­tros cree­mos que los jue­ces no sólo hay que eli­mi­nar las jubi­la­cio­nes de pri­vi­le­gio, sino que ade­más los jue­ces tie­nen que ser ele­gi­dos por el voto popu­lar, por sufra­gio uni­ver­sal, tie­nen que apli­car­se los jui­cios por jura­dos, tie­nen que ser revo­ca­bles, no pue­de ser que sigan sien­do vita­li­cios.»

«Tie­nen que cobrar lo mis­mo que lo que cobra un tra­ba­ja­dor, una tra­ba­ja­do­ra, enton­ces insis­to señor pre­si­den­te, noso­tros con este dic­ta­men esta­mos defen­dien­do los pro­yec­tos que hemos pre­sen­ta­do jun­to a mi com­pa­ñe­ra Romi­na del Pla, que son los pro­yec­tos del Fren­te de Izquier­da para ter­mi­nar con todos los pri­vi­le­gios de la cas­ta polí­ti­ca y judi­cial y defen­der el 82% móvil para todas las jubi­la­das y jubi­la­dos. muchas gra­cias.»

.

*Izquier­da Dia­rio.