Argentina. Acto en la Embajada venezolana: Recordación del Caracazo y apoyo a la Revolución y al presidente Maduro

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 27 febre­ro 2020

Nume­ro­sos mili­tan­tes de orga­ni­za­cio­nes socia­les y polí­ti­cas de Argen­ti­na y un buen núme­ro de resi­den­tes vene­zo­la­nos par­ti­ci­pa­ron este jue­ves en un acto para recor­dar el 31 aniver­sa­rio del Cara­ca­zo, ocu­rri­do en Vene­zue­la el 27 de febre­ro de 1989. El even­to for­ma par­te de una acti­vi­dad inter­na­cio­nal, repe­ti­da en varios paí­ses, para res­pal­dar a la Revo­lu­ción Boli­va­ria­na y repu­diar la polí­ti­ca de san­cio­nes y blo­queo que Esta­dos Uni­dos efec­túa con­tra Vene­zue­la.

Anfi­trio­na fun­da­men­tal de la acti­vi­dad fue la nue­va Jefa de Misión y Encar­ga­da de Nego­cios de la Emba­ja­da de la Repú­bli­ca Boli­va­ria­na de Vene­zue­la en Argen­ti­na, Ste­lla Lugo, quien evo­có la lucha de su pue­blo con­tra el neo­li­be­ra­lis­mo y los malos gobier­nos que pre­ce­die­ron a la apa­ri­ción en la esce­na polí­ti­ca del Coman­dan­te Hugo Chá­vez. Tam­bién des­ta­có la heroi­ci­dad del pue­blo vene­zo­lano para afron­tar todos estos años de embes­ti­da impe­ria­lis­ta, y pon­de­ró a la vez el rol juga­do por el pre­si­den­te Nico­lás Madu­ro.

Lue­go le tocó el turno de pala­bra al ex emba­ja­dor en Egip­to y Qatar, Juan Anto­nio Her­nán­dez, quien rela­tó con pasión lo que fue­ron aque­llos días del Cara­ca­zo, cuan­do el pue­blo se levan­tó no solo en la capi­tal sino en todo el país con­tra el gobierno de Car­los Andrés Pérez. Incur­sio­nó en his­to­rias épi­cas de esa pue­bla­da, y rela­tó con lujo de deta­lles los hechos de vio­len­cia repre­si­va, que no logra­ron que­brar la resis­ten­cia popu­lar a pesar de que muchos fue­ron los pobla­do­res ase­si­na­dos en esos días de terror.

Final­men­te, se abrió un con­ver­sa­to­rio, don­de varios ora­do­res des­ta­ca­ron las rela­cio­nes de amis­tad y soli­da­ri­dad del pue­blo argen­tino y sus orga­ni­za­cio­nes popu­la­res con la Revo­lu­ción ini­cia­da por Hugo Chá­vez y hoy con­ti­nua­da por Nico­lás Madu­ro.

Cerró el acto el emba­ja­dor de Cuba en Argen­ti­na, Pedro Pablo Pra­da, quien seña­ló que el pue­blo cubano y su diri­gen­cia revo­lu­cio­na­ria están total­men­te con­sus­tan­cia­dos con la lucha del pue­blo y el gobierno vene­zo­lano.

Habla Juan Anto­nio Her­nán­dez, ex emba­ja­dor vene­zo­lano en Egip­to