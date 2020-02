Ante la deci­sión toma­da por el Ayun­ta­mien­to de Etxa­rri de des­man­te­lar Guda­rien Txo­koa obe­de­cien­do a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re expre­sar lo siguien­te:

-Guda­rien Txo­koa fue crea­do por el movi­mien­to popu­lar en 2017, en el roble­dal de Dan­bo­lintxu­lo, en Etxa­rri. Allí colo­có un monu­men­to de pie­dra en recuer­do de los guda­ris ase­si­na­dos por el Esta­do espa­ñol, Axio Erdo­zia, Pello Mari­ñe­la­re­na y Josu Zaba­la “Basa­jaun”. Lo hizo en su recuer­do, pero tam­bién en recuer­do del res­to de guda­ris caídxs.

-Toma­mos la des­truc­ción de Guda­rien Txo­koa como un ata­que a la memo­ria de Eus­kal Herria y de lxs guda­ris, pero tam­bién como un ata­que con­tra el tra­ba­jo y la acti­vi­dad del movi­mien­to popu­lar. Tam­bién nosotrxs nos reafir­ma­mos en nues­tro com­pro­mi­so de seguir tra­ba­jan­do por un rela­to real de lo que ha suce­di­do y sigue suce­dien­do en nues­tro pue­blo. Segui­re­mos tra­ba­jan­do por dar el lugar que le corres­pon­de en la his­to­ria a la memo­ria de lxs guda­ris, o lo que es lo mis­mo, a la lucha de este pue­blo.

-Otra vez debe­mos decir que no le reco­no­ce­mos legi­ti­mi­dad algu­na a la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, por un lado por­que es una ins­ti­tu­ción fas­cis­ta crea­da para cas­ti­gar a nues­tro pue­blo, y por otra por­que para lle­var a cabo ese cas­ti­go ha sido un ele­men­to indis­pen­sa­ble para pro­te­ger a los ase­si­nos de los mili­tan­tes a los que recor­da­ba Guda­rien Txo­koa, y para donar de impu­ni­dad a los tor­tu­ra­do­res de otrxs tantxs mili­tan­tes.

-Es des­ta­ca­ble que el Ayun­ta­mien­to de Etxa­rri haya qui­ta­do el mono­li­to a la mis­ma hora a la que los fas­cis­tas home­na­jea­ban al que fue­ra Alcal­de fran­quis­ta de Etxa­rri, Jesús Ula­llar. Esto hace aún mayor la humi­lla­ción hacia lxs guda­ris.

-No acep­ta­mos las excu­sas dadas por EH Bil­du para des­tro­zar Guda­rien Txo­koa y robar el mono­li­to. Las ame­na­zas del tri­bu­nal fas­cis­ta no jus­ti­fi­can que hayan lle­va­do a cabo una injus­ti­cia. Este caso demues­tra que que lo que hay en reali­dad detrás de esa medi­da fal­sa ima­gen de revo­lu­cio­na­rios, es un par­ti­do ins­ti­tu­cio­nal que for­ma par­te del sis­te­ma. Hace tiem­po que algu­nos olvi­da­ron el sig­ni­fi­ca­do de la pala­bra “desobe­dien­cia”, y en su lugar están demos­tran­do una obe­dien­cia insul­tan­te.

-Sor­tu de Etxa­rri ha hecho públi­co un comu­ni­ca­do que pare­ce escri­to por un niño peque­ño, en el cuál hecha en cara al Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión el no haber pelea­do por defen­der el mono­li­to, y nos acu­sa de haber­nos escon­di­do para no asu­mir las con­se­cuen­cias de nues­tros actos. En ese aspec­to debe­mos recor­dar que el 3 de sep­tiem­bre de 2016, en el mis­mo Etxa­rri, el Movi­mien­to Pro Amnis­tía demos­tró que su apues­ta por la desobe­dien­cia es real. La Dele­ga­ción que el Gobierno espa­ñol tie­ne en Nafa­rroa nos prohi­bió la mani­fes­ta­ción por la liber­tad de lxs presxs polí­ticxs enfermxs que había­mos con­vo­ca­do para ese día, y la lle­va­mos a cabo igual­men­te entre car­gas y botes de humo de la Guar­dia Civil. Ese mis­mo día y tam­bién en Etxa­rri, dos de nues­tros mili­tan­tes, ambos ex pre­sos, cum­plían 20 días en huel­ga de ham­bre en deman­da de la liber­tad de lxs presxs enfermxs. En ade­lan­te segui­re­mos reivin­di­can­do la desobe­dien­cia.

En Eus­kal Herria, a 1 de febre­ro de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.