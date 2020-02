Colombia. Comunidades del Catatumbo en medio de la guerra

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 27 de febre­ro de 2020.

El 21 de febre­ro de 2020, el Pro­gra­ma Ruta de Pre­ven­ción y

Pro­tec­ción a Defen­so­res y Defen­so­ras de Dere­chos Huma­nos del Noro­rien­te

Colom­biano inte­gra­do por la ASCAMCAT, ACVC, CAHUCOPANA, AHERAMIGUA,

IAP, ASORVIMM, Agen­cia Pren­sa Rural, ini­ció comi­sión de veri­fi­ca­ción

en el corre­gi­mien­to de San­ta Inés, muni­ci­pio del Car­men, con el

acom­pa­ña­mien­to de la Defen­so­ría del Pue­blo Regio­nal Oca­ña, Párro­co

igle­sia del Car­men, medios de comu­ni­ca­ción ATN, perió­di­co

Inter­na­cio­nal el País, con el obje­to de cons­truir aná­li­sis de ries­go y

ame­na­zas hacia las comu­ni­da­des cam­pe­si­na que vul­ne­ran los Dere­chos

Huma­nos e Infrin­gen el Dere­cho Inter­na­cio­nal Huma­ni­ta­rio que se está

pre­sen­tan­do en la comu­ni­dad.

Dan­do ini­cio a la comi­sión de veri­fi­ca­ción a las 10: 00 a.m. se

reali­zó con­tex­to de la situa­ción actual de la región del Cata­tum­bo por

la cual hoy se encuen­tra en cri­sis huma­ni­ta­ria y pos­te­rior­men­te se dio a

cono­cer el obje­to de ésta, en este sen­ti­do en asam­blea comu­ni­ta­ria los

asis­ten­tes expo­nen las ame­na­zas y vul­ne­ra­cio­nes a los Dere­chos Huma­nos

de la comu­ni­dad cam­pe­si­na y que infrin­gen el Dere­cho Inter­na­cio­nal

Huma­ni­ta­rio, así mis­mo se dio espa­cio bila­te­ral entre dele­ga­dos de la

comi­sión con miem­bros de la comu­ni­dad, y dele­ga­dos de la defen­so­ría

con la comu­ni­dad, con el fin de recep­cio­nar los hechos acae­ci­dos.

Según la comu­ni­dad:

1. Hay alta pre­sen­cia de la fuer­za públi­ca, repre­sen­ta­da en Ejér­ci­to Nacio­nal en el terri­to­rio.

2. Des­de el mes de sep­tiem­bre de 2019 mili­ta­res sin iden­ti­fi­car han

rea­li­za­do regis­tros sin orden judi­cial, inti­mi­da­ción, estig­ma­ti­za­ción y

seña­la­mien­tos de ser cola­bo­ra­do­res de gru­pos insur­gen­tes.

3. Empa­dro­na­mien­to: toma de foto­gra­fías de docu­men­to y foto­gra­fía cuan­do salen de sus casas.

4. Por la cri­sis huma­ni­ta­ria que se vive en el terri­to­rio, el blo­queo

eco­nó­mi­co efec­tua­do por los gru­pos insur­gen­tes y Ejér­ci­to Nacio­nal ha

gene­ra­do con­se­cuen­cias en: des­abas­te­ci­mien­to, per­di­da de la eco­no­mía

cam­pe­si­na, con­fi­na­mien­to y en gene­ral la limi­ta­ción a los dere­chos

fun­da­men­ta­les que se deben garan­ti­zar den­tro del Esta­do Social de

Dere­cho.

Ante la cri­sis huma­ni­ta­ria la comu­ni­dad mani­fies­ta:

La asam­blea comu­ni­ta­ria hace un lla­ma­mien­to y denun­cia la cri­sis

huma­ni­ta­ria del terri­to­rio, bus­can­do un diá­lo­go social para resol­ver la

vio­la­ción a los DDHH e infrac­cio­nes al DIH:

a) Exi­gi­mos volun­tad polí­ti­ca del Gobierno Nacio­nal en la

con­ti­nui­dad de la mesa de diá­lo­gos con el ELN y que se con­tem­ple la

posi­bi­li­dad de diá­lo­gos con otros gru­pos arma­dos.

b) Recha­za­mos la pre­sen­cia del Esta­do a tra­vés de las fuer­zas

mili­ta­res y la mili­ta­ri­za­ción en el terri­to­rio, exi­gi­mos su pre­sen­cia a

tra­vés de sus entes civi­les y de con­trol con inver­sión social,

pro­yec­tos pro­duc­ti­vos .

c) Exi­gi­mos la volun­tad polí­ti­ca del Gobierno Nacio­nal para la

efec­ti­va imple­men­ta­ción de los acuer­dos de paz fir­ma­dos entre Gobierno

Nacio­nal y Farc-Ep, en los pun­tos 4 de sus­ti­tu­ción de cul­ti­vos de uso

ilí­ci­to y pun­to 1 refor­ma rural inte­gral.

d) Exi­gi­mos a la ins­ti­tu­cio­na­li­dad depar­ta­men­tal y local en medio de

esta cri­sis huma­ni­ta­ria rea­li­zar accio­nes huma­ni­ta­rias para miti­gar los

impac­tos en medio del blo­queo eco­nó­mi­co.

e) Soli­ci­ta­mos a los entes de con­trol per­so­ne­ría, defen­so­ría y

pro­cu­ra­du­ría para que inves­ti­guen las afec­ta­cio­nes en el dere­cho a la

vida, a la salud de la comu­ni­dad y dere­chos de los niños, don­de se

evi­den­ció afec­ta­cio­nes y alte­ra­cio­nes del acue­duc­to de la comu­ni­dad,

pre­sen­ta­do infec­cio­nes res­pi­ra­to­rias, cutá­neas, epi­de­mias de gri­pe, por

el mal uso que hacen los mili­ta­res de alta mon­ta­ña que se encuen­tran

ins­ta­la­dos jun­to a la boca­to­ma del agua que sumi­nis­tra el líqui­do al

Corre­gi­mien­to de San­ta Inés y la Vere­da Los Cura­les del muni­ci­pio del

Car­men.

f) Peti­cio­nes a orga­nis­mos inter­na­cio­na­les y orga­ni­za­cio­nes

nacio­na­les: acom­pa­ña­mien­to a las asam­bleas comu­ni­ta­rias que van a

defi­nir que hacer con la región y acom­pa­ña­mien­to en posi­bles

cam­pa­men­tos de refu­gios huma­ni­ta­rios.

Este docu­men­to es ava­la­do y apro­ba­do por las comu­ni­da­des que par­ti­ci­pa­ron de los muni­ci­pios del Car­men y Con­ven­ción.

Corre­gi­mien­to San­ta Inés, Vere­da Los Cura­les, Vere­da Pla­na­das Altas,

Vere­da Boque­rón, Vere­da las Águi­las Muni­ci­pio del Car­men,

Corre­gi­mien­to de la Tri­ni­dad, Corre­gi­mien­to la Liber­tad, Vere­da San

Fran­cis­co, Vere­da Las Pal­mas, Vere­da Liber­tad Alta, Vere­da Las Pai­las

del muni­ci­pio de Con­ven­ción.

La comi­sión de veri­fi­ca­ción infor­ma que no con­ti­nuó las acti­vi­da­des

esta­ble­ci­das que se rea­li­za­rían has­ta el 23 de febre­ro cul­mi­nan­do en

la vere­da la are­no­sa del muni­ci­pio de Ábre­go, por cuan­to la comu­ni­dad

mani­fies­ta no haber garan­tías de segu­ri­dad tan­to para ellos ni para la

comi­sión, al haber una con­fu­sión con los dife­ren­tes comu­ni­ca­dos que se

han divul­ga­do de la ter­mi­na­ción o no del paro arma­do del EPL.

Con­ti­nua­re­mos la comu­ni­ca­ción per­ma­nen­te con la comu­ni­dad cam­pe­si­na y

en el momen­to en que se gene­ren las garan­tías de segu­ri­dad y la

comu­ni­dad lo requie­ra, nue­va­men­te la Ruta de Pre­ven­ción y Pro­tec­ción a

Defen­so­res y Defen­so­ras de Dere­chos Huma­nos del Noro­rien­te acti­va­rá el

meca­nis­mo extra­or­di­na­rio de pro­tec­ción per­ti­nen­te.

Mien­tras la comi­sión de veri­fi­ca­ción per­no­ta­ba en el corre­gi­mien­to

San­ta Inés del muni­ci­pio del Car­men, hizo pre­sen­cia un gru­po arma­do en

el trans­cur­so de la noche y rea­li­za­ron gra­fi­tis alu­si­vos a “Uni­dad El

Negro Elie­ser Gai­ta de las Farc-Ep Segun­da Mar­que­ta­lia Prsen­te”,

“FARC-EP SEGUNDA MARQUETALIA PRESENTE”, expo­nien­do a la comu­ni­dad en un

posi­ble enfren­ta­mien­to con el ejér­ci­to nacio­nal u otro gru­po arma­do, ya

que la comi­sión pre­sen­cio en entre las 4:30 p.m. y 5:00 p.m. dis­pa­ros

de armas de lar­go alcan­ce alre­de­dor del corre­gi­mien­to.

Fuen­te: Agen­cia Pren­sa Rural