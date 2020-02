Argentina. Alperovich en la mira por abusador y encubridor / «Me siento liberada», dijo la denunciante

Por Anto­ne­lla Giu­so, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 de febre­ro de 2020

.

José Alpe­ro­vich fue repu­dia­do fuer­te­men­te en las calles tucu­ma­nas por don­de hoy pasó la Mar­cha Con­tra la Impu­ni­dad. El sena­dor nacio­nal, licen­cia­do de su car­go por estar denun­cia­do por abu­so sexual, fue acu­sa­do por encu­brir el femi­ci­dio de Pau­li­na Leb­bos. El cri­men de Pau­li­na ocu­rrió en 2006 y en este hay cua­tro poli­cías y un ex secre­ta­rio de segu­ri­dad de la pro­vin­cia impu­tados por encu­bri­mien­to.

Por otra par­te, la sobri­na y denun­cian­te del sena­dor, publi­có esta tar­de una car­ta fren­te al escri­to pre­sen­ta­do por la defen­sa de éste don­de des­vían el ori­gen de la cau­sa indi­can­do que la denun­cia es par­te de un com­plot.

Algu­nos frag­men­tos del tex­to de la joven afir­man “Como siem­pre esta­ré a dis­po­si­ción de la Jus­ti­cia por­que mi úni­co móvil es que se conoz­ca la ver­dad de lo suce­di­do, lo úni­co que pre­ten­do y quie­ro es jus­ti­cia”, y agre­gó “Las víc­ti­mas de vio­len­cia sexual no somos cul­pa­bles. No somos res­pon­sa­bles. No somos el blan­co”.

Foto: Lucia Mer­le

En ambos casos el común deno­mi­na­dor es la vio­len­cia de géne­ro, y la impu­ni­dad, su arma para per­pe­tuar­se, pero la olea­da femi­nis­ta cre­ce a cada año y pone en deba­te el sen­ti­do común ins­ta­la­do para rom­per con tan­ta injus­ti­cia. Así vemos como va en aumen­to el repu­dio popu­lar con­tra la vio­len­cia machis­ta y de esta for­ma a los Alpe­ro­vich se le aca­ban los pri­vi­le­gios.

«Me sien­to libe­ra­da, segu­ra y tran­qui­la», dijo la sobri­na del ex gober­na­dor Alpe­ro­vich que lo denun­ció por abu­so

Por Clau­dio Mar­do­nes, Resu­men lati­noa­me­ri­cano*, 26 febre­ro 2020

La joven emi­tió un comu­ni­ca­do a dos días de la audien­cia don­de se tra­ta­rá la ape­la­ción de la defen­sa del exgo­ber­na­dor de Tucu­mán.

foto: Alpe­ro­vich, el abu­sa­dor que no debe que­dar impu­ne.

La joven que denun­ció a Alpe­ro­vich por abu­so sexual, emi­tió un comu­ni­ca­do a tra­vés de su equi­po téc­ni­co a dos días de la audien­cia de ape­la­ción pedi­da por la defen­sa de su tío.

“Me sien­to libe­ra­da, segu­ra y tran­qui­la”, ase­gu­ró la joven de 29 años res­pon­dien­do de ese modo a la difu­sión de un escri­to pre­sen­ta­do en la Jus­ti­cia por par­te de la defen­sa del impu­tado y que inten­ta des­viar el ori­gen de la cau­sa.

El comu­ni­ca­do tam­bién mani­fies­ta que la joven man­tie­ne la con­fian­za en la Jus­ti­cia y en que las sen­das denun­cias avan­zan tan­to en Bue­nos Aires como en Tucu­mán. Tal como se rati­fi­có en ambas sedes judi­cia­les la cau­sa es úni­ca­men­te por abu­so sexual, por los epi­so­dios denun­cia­dos y el úni­co impu­tado es Alpe­ro­vich.

El tex­to se dio a cono­cer lue­go de que en los últi­mos días se difun­die­ra a tra­vés de medios de comu­ni­ca­ción un escri­to pre­sen­ta­do por la defen­sa de Alpe­ro­vich “que inten­ta des­viar el ori­gen de la cau­sa”, denun­cian­do un com­plot en con­tra del actual sena­dor, en uso de licen­cia, que invo­lu­cra­ría a dis­tin­tos fun­cio­na­rios de la pro­vin­cia de Tucu­mán.

La pre­sen­ta­ción fue des­es­ti­ma­da por el juez que lle­va ade­lan­te la cau­sa, Facun­do Mag­gio, fallo que fue ape­la­do por la defen­sa, por lo que el vier­nes se rea­li­za­rá una audien­cia para tra­tar este tema.

“Como siem­pre esta­ré a dis­po­si­ción de la jus­ti­cia por­que mi úni­co móvil es que se conoz­ca la ver­dad de lo suce­di­do, lo úni­co que pre­ten­do y quie­ro es jus­ti­cia”, sos­tu­vo la denun­cian­te al res­pec­to.

“Las víc­ti­mas de vio­len­cia sexual no somos cul­pa­bles. No somos res­pon­sa­bles. No somos el blan­co”, expre­só

La joven ade­lan­tó que se man­tie­ne expec­tan­te de las pró­xi­mas medi­das judi­cia­les en la cau­sa, ya que el juez Mag­gio hizo un lla­ma­do para que los tes­ti­gos de las par­tes se pre­sen­ten a decla­rar.

En tan­to, el equi­po téc­ni­co que cola­bo­ra con la denun­cian­te, mani­fes­tó: “Con­fia­mos en que la jus­ti­cia no va a per­mi­tir que se ter­gi­ver­sen los hechos y que arro­ja­rá luz a lo denun­cia­do”.

El 22 de noviem­bre, la sobri­na del Alpe­ro­vich que tra­ba­jó jun­to a él en su últi­ma cam­pa­ña para gober­na­dor lo denun­ció por vio­la­ción en los tri­bu­na­les de esa pro­vin­cia y en la Uni­dad Fis­cal Espe­cia­li­za­da de Vio­len­cia con­tra las Muje­res (UFEM), en la ciu­dad de Bue­nos Aires.

Alpe­ro­vich soli­ci­tó el 25 de noviem­bre una licen­cia de su ban­ca como sena­dor, que le fue con­ce­di­da por un lap­so de seis meses tras la apro­ba­ción de la Cáma­ra alta.

.

*Tiem­po Argen­tino