Rein­cor­po­ra­rán a 205 des­pe­di­dos del Hos­pi­tal Posa­das

AM 750 – El Minis­te­rio de Salud de la Nación se com­pro­me­tió a rein­cor­po­rar a 205 tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Posa­das des­pe­di­dos por el macris­mo. La medi­da sur­gió a par­tir de una reunión que la Comi­sión de Des­pe­di­dos del Hos­pi­tal y dis­tin­tos gre­mios man­tu­vie­ron en la sede minis­te­rial el pasa­do vier­nes.

Según Mar­ta Már­quez, pre­si­den­ta de Aso­cia­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (CICOP), las rein­cor­po­ra­cio­nes se harán por tra­mos: 60 per­so­nas serán res­ti­tui­das en sus car­gos aho­ra y lue­go lo serán 30 per­so­nas por mes has­ta com­ple­tar las 205. “El pró­xi­mo paso es que nos reuni­re­mos de nue­vo para con­cre­tar esto en un acta fir­ma­da para poder ini­ciar este pro­ce­so”, ade­lan­tó.

“Esto es resul­ta­do de la lucha y lo salu­da­mos”, afir­mó Már­quez, quien tam­bién sos­tu­vo que “hay que avan­zar con la des­pre­ca­ri­za­ción labo­ral en el Hos­pi­tal Posa­das ter­mi­nan­do con los con­tra­tos tem­po­ra­rios y otras for­mas de pre­ca­ri­za­ción

Un por­cen­ta­je y 4 sumas fijas, el plan del Gobierno para des­tra­bar la pari­ta­ria nacio­nal docen­te

Info­gre­mia­les – Será el pri­mer encuen­tro en el que el Gobierno se pon­drá sobre la mesa una ofer­ta sala­rial. Se dise­ña una pro­pues­ta con un por­cen­ta­je y cua­tro sumas fijas.

Los minis­tros de Edu­ca­ción, Nico­lás Trot­ta, y de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, reci­bi­rán hoy a los diri­gen­tes sin­di­ca­les de los cin­co gre­mios docen­tes con repre­sen­ta­ción nacio­nal para poner sobre la mesa una ofer­ta sala­rial para el pri­mer semes­tre del año con el obje­ti­vo de que las cla­ses comien­cen en fecha.

El obje­ti­vo del encuen­tro es cerrar un acuer­do para incre­men­tar el piso sala­rial de los docen­tes, cuyo sala­rio míni­mo pasa­ría de $20.250 a $23.000, lo que refle­ja un incre­men­to del 13,5%.

Asi­mis­mo, el Poder Eje­cu­ti­vo pla­nea entre­gar cua­tro sumas fijas no remu­ne­ra­ti­vas ‑en los meses de mar­zo, abril, mayo y junio- de entre $1.000 y $1.500 cada una.

En tan­to, se pos­ter­ga­ría el aumen­to del Fon­do Nacio­nal de Incen­ti­vo Docen­te (Fonid) que se tra­du­ce en un mon­to de alre­de­dor de $1.210 que cobran todos los docen­tes y no se actua­li­za des­de 2016.

Quie­nes repre­sen­ta­rán a los docen­tes serán los titu­la­res de CTERA, UDA, Sadop (pri­va­dos), AMET (téc­ni­cos) y CEA, que serán los encar­ga­dos de cerrar el acuer­do que lue­go debe­rá repli­car­se en todas las pro­vin­cias del país.

De con­cre­tar­se el acuer­do, las cla­ses comen­za­rían el pró­xi­mo lunes, aun­que se pre­vén algu­nos paros en terri­to­rios don­de los docen­tes están pro­tes­tan­do por el retra­so en el pago de suel­dos por par­te de la admi­nis­tra­ción pro­vin­cial.

Des­de las cen­tra­les docen­tes des­car­ta­ron la posi­bi­li­dad de rea­li­zar un paro en el comien­zo de cla­ses, en tan­to que mani­fes­ta­ron que le pedi­rán al Gobierno que avan­ce en la reunión del Con­se­jo del Sala­rio, la mesa tri­par­ti­ta ‑Gobierno, empre­sa­rios y sin­di­ca­tos- que, entre otras cosas, fija­rá el Sala­rio Míni­mo Vital y Móvil (SMVM) que hoy es de $16.875.

Por regla gene­ral, el sala­rio docen­te debe estar 20% por enci­ma del SMVM, por lo que esta reunión del Con­se­jo es de espe­cial impor­tan­cia para los gre­mios.

Se defi­nen nue­vos aumen­tos para el per­so­nal de casas par­ti­cu­la­res

Mun­do Gre­mial – El pró­xi­mo 28 de febre­ro se reuni­rán los acto­res del sec­tor para acor­dar incre­men­tos en los sala­rios de la acti­vi­dad.

La Comi­sión Nacio­nal de Tra­ba­jo de Casas Par­ti­cu­la­res (CNTCP) se reuni­rá el pró­xi­mo vier­nes 28 para defi­nir nue­vos aumen­tos a los emplea­dos y emplea­das del sec­tor.

Con par­ti­ci­pa­ción de los gre­mios repre­sen­ta­ti­vos de la acti­vi­dad, se deba­ti­rá la apli­ca­ción del Decre­to 14⁄ 2020 de incre­men­to soli­da­rio esta­ble­ci­do por el gobierno nacio­nal.

Tam­bién se dará cum­pli­mien­to a la cláu­su­la de revi­sión pau­ta­da en el acuer­do pari­ta­rio vigen­te.

El encuen­tro fue con­fir­ma­do por el gre­mio de tra­ba­ja­do­res de casas par­ti­cu­la­res y ofi­cia­li­za­do por la Comi­sión con el obje­ti­vo de tra­tar la recom­po­si­ción sala­rial del rubro.

El decre­to 14⁄ 20 que esta­ble­ció el pago de sumas fijas a emplea­dos en rela­ción de depen­den­cia, dejó fue­ra a emplea­dos de ser­vi­cio domés­ti­co, pero el mis­mo decre­to habi­li­ta a la CNTCP a nego­ciar una medi­da simi­lar, en ese sen­ti­do se reuni­rá el pró­xi­mo vier­nes.

¿Cláu­su­las gati­llo, cláu­su­las de revi­sión, sumas fijas o pari­ta­rias cor­tas? El sala­rio a la deri­va

Por Luis Cam­pos del Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na (CTA Autó­no­ma)

En los últi­mos días se ha vuel­to a ins­ta­lar con fuer­za el deba­te sobre las for­mas de deter­mi­na­ción de los sala­rios nomi­na­les de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras.

Tan­to el Pre­si­den­te de la Nación como el Minis­tro de Tra­ba­jo inter­vi­nie­ron acti­va­men­te cues­tio­nan­do las deno­mi­na­das cláu­su­las gati­llo y sugi­rien­do de mane­ra más o menos explí­ci­ta que el gobierno vería con buen gra­do que las nego­cia­cio­nes sala­ria­les inclu­ye­ran incre­men­tos sala­ria­les de suma fija o en su defec­to tuvie­ran una exten­sión tem­po­ral más aco­ta­da.

Este deba­te se pro­du­ce en un con­tex­to don­de el sala­rio real se encuen­tra en los valo­res más bajos en más de una déca­da, lue­go de un pro­fun­do retro­ce­so en los últi­mos cua­tro años que alcan­zó al 17,7% en el sec­tor pri­va­do y al 22,9% en el sec­tor públi­co. En este mar­co, plan­tear estra­te­gias y accio­nes ten­dien­tes a recu­pe­rar dicho dete­rio­ro cons­ti­tu­ye una prio­ri­dad cen­tral.

Aho­ra bien, si el obje­ti­vo de la polí­ti­ca sala­rial es impe­dir que los ingre­sos de los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras sigan dete­rio­rán­do­se en tér­mi­nos reales, en pri­mer lugar deben esta­ble­cer­se garan­tías con­cre­tas de que el incre­men­to de los sala­rios nomi­na­les no que­da­rá por detrás de los nive­les de infla­ción. Estas garan­tías, en el plano de la nego­cia­ción colec­ti­va, se deno­mi­nan cláu­su­las gati­llo. Es decir, dis­po­si­cio­nes que esta­ble­cen que una vez que la infla­ción supera deter­mi­na­do por­cen­ta­je los sala­rios deben actua­li­zar­se de mane­ra auto­má­ti­ca sin nece­si­dad de que las par­tes deban incu­rrir en una nue­va nego­cia­ción.

Recien­te­men­te se ha sos­te­ni­do que dichas cláu­su­las solo per­mi­ten “empa­tar­le” a la infla­ción y por ende no serían efec­ti­vas para pro­mo­ver aumen­tos por enci­ma de ella. Este razo­na­mien­to no resis­te el menor aná­li­sis. De hecho, exis­ten expe­rien­cias recien­tes don­de sin­di­ca­tos y cáma­ras patro­na­les nego­cia­ron acuer­dos sala­ria­les equi­va­len­tes a la infla­ción más una deter­mi­na­da can­ti­dad de pun­tos por­cen­tua­les por enci­ma de ella. Por ejem­plo, la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Sani­dad en el año 2017 cerró sus acuer­dos sala­ria­les bajo la fór­mu­la “21% o cláu­su­la gati­llo + 2%, el que sea mayor”. En dicho ejem­plo, se garan­ti­za­ba que si la infla­ción esta­ba por deba­jo del 19% se apli­ca­ría el por­cen­ta­je esta­ble­ci­do en la nego­cia­ción ori­gi­nal, mien­tras que si la infla­ción era supe­rior a dicho núme­ro se apli­ca­ría un incre­men­to equi­va­len­te al aumen­to de pre­cios más un 2%. En otras pala­bras, la cláu­su­la gati­llo pue­de ser una herra­mien­ta no solo para garan­ti­zar que el sala­rio no se dete­rio­re en tér­mi­nos reales, sino tam­bién que pue­de tra­zar un sen­de­ro de cre­ci­mien­to sos­te­ni­do.

En los años 2018 y 2019 las cláu­su­las gati­llo vir­tual­men­te des­apa­re­cie­ron de las nego­cia­cio­nes colec­ti­vas del sec­tor pri­va­do, aun­que en algu­nas acti­vi­da­des como inter­me­dia­ción finan­cie­ra, cons­truc­ción y sani­dad se inclu­ye­ron cláu­su­las de revi­sión en fun­ción de la evo­lu­ción de la infla­ción que, si bien no dis­pa­ra­ban aumen­tos auto­má­ti­cos, sí obli­ga­ban a las par­tes a sen­tar­se a nego­ciar perió­di­ca­men­te tenien­do como pun­to de refe­ren­cia la evo­lu­ción de los pre­cios en el perío­do inme­dia­ta­men­te ante­rior. Por el con­tra­rio, don­de sí siguie­ron estan­do pre­sen­tes fue en algu­nas pro­vin­cias y ámbi­tos del sec­tor públi­co, en los que se trans­for­ma­ron en herra­mien­tas defen­si­vas muy impor­tan­tes.

El ata­que actual con­tra las cláu­su­las gati­llo tie­ne como obje­ti­vo libe­rar las barre­ras para lle­var ade­lan­te un ajus­te aún mayor sobre el sala­rio real de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras. Ello no quie­re decir que la inten­ción del Gobierno Nacio­nal, o los gobier­nos pro­vin­cia­les, sea nece­sa­ria­men­te redu­cir el sala­rio real. Ello depen­de­rá de múl­ti­ples fac­to­res y esce­na­rios que aún no están cla­ra­men­te defi­ni­dos. Pero sí pare­ce evi­den­te que la remo­ción de estas cláu­su­las les otor­ga a los emplea­do­res en gene­ral, y a los gobier­nos en par­ti­cu­lar, mayo­res már­ge­nes de acción para inter­ve­nir en la deter­mi­na­ción de los sala­rios nomi­na­les. El ejem­plo más extre­mo de esta situa­ción se obser­va actual­men­te en Tucu­mán, don­de el gobierno pro­vin­cial direc­ta­men­te deci­dió incum­plir con la últi­ma cuo­ta de la cláu­su­la gati­llo corres­pon­dien­te a 2019, lo que impli­ca direc­ta­men­te una reduc­ción sala­rial y un ajus­te sobre las cuen­tas públi­cas. Ade­más, el ata­que abier­to con­tra las cláu­su­las gati­llo bus­ca impe­dir que esta herra­mien­ta se gene­ra­li­ce, evi­tan­do así un efec­to con­ta­gio sobre otras acti­vi­da­des don­de no se han uti­li­za­do.

Por su par­te, las cláu­su­las de revi­sión han sido úti­les en los últi­mos años para impe­dir un ajus­te aun mayor sobre los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras, pero con un efec­to mucho más aco­ta­do que las cláu­su­las gati­llo. En efec­to, los meca­nis­mos de revi­sión tan solo gene­ran la obli­ga­ción de las par­tes de vol­ver a sen­tar­se a nego­ciar en caso de que el aumen­to pac­ta­do ori­gi­nal­men­te que­de des­na­tu­ra­li­za­do por la evo­lu­ción pos­te­rior de la infla­ción. En algu­nos años ellas fue­ron media­na­men­te efec­ti­vas, pero en otros como el 2019 solo pudie­ron ser uti­li­za­das por algu­nas acti­vi­da­des, mien­tras que otras como la admi­nis­tra­ción públi­ca nacio­nal, ali­men­ta­ción, comer­cio y la indus­tria meta­lúr­gi­ca, tan solo por citar algu­nas de las más nume­ro­sas, no las han podi­do acti­var aún y con­ti­núan regis­tran­do incre­men­tos sala­ria­les que están muy por deba­jo de la infla­ción del perío­do.

Final­men­te, en las últi­mas sema­nas des­de los ámbi­tos ofi­cia­les se ha suge­ri­do la posi­bi­li­dad de ir hacia esque­mas de nego­cia­ción de sumas fijas o de pari­ta­rias más cor­tas. En ambos casos el obje­ti­vo pare­ce ser pos­ter­gar la deter­mi­na­ción del meca­nis­mo de actua­li­za­ción sala­rial has­ta tan­to exis­ta un nue­vo régi­men macro­eco­nó­mi­co, actual­men­te con­di­cio­na­do por el resul­ta­do que ten­ga la rene­go­cia­ción de la deu­da públi­ca, tan­to a nivel nacio­nal como pro­vin­cial. En efec­to, los resul­ta­dos de dicho pro­ce­so son tan disí­mi­les y diver­gen­tes que resul­ta prác­ti­ca­men­te impo­si­ble hacer una pro­yec­ción que ten­ga algún viso de fac­ti­bi­li­dad. Un esce­na­rio de acuer­do con los acree­do­res ten­drá deter­mi­na­das con­se­cuen­cias sobre la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca y la capa­ci­dad esta­tal de con­du­cir el ciclo; un esce­na­rio de fal­ta de acuer­do nos enfren­ta­rá a otro tipo de desafíos que serán com­ple­ta­men­te dife­ren­tes. La polí­ti­ca sala­rial tan­to para el sec­tor pri­va­do como para el sec­tor públi­co será com­ple­ta­men­te dife­ren­te en uno u otro. La pro­mo­ción de acuer­dos cor­tos o sumas fijas no es más que un inten­to ofi­cial de ganar tiem­po has­ta tan­to esté un poco más cla­ro el pano­ra­ma macro­eco­nó­mi­co de cor­to pla­zo. En dicho mar­co, el esta­ble­ci­mien­to de cláu­su­las gati­llo podría cons­ti­tuir una garan­tía para los sec­to­res de ingre­sos fijos (tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras) que de lo con­tra­rio que­da­rán expues­tos una vez más a los vai­ve­nes de la reso­lu­ción de una cri­sis sobre la cual toda­vía que­da mucho por defi­nir.

Empre­sas dise­ñan aumen­tos sala­ria­les del 41% para 2020

Info­gre­mia­les – El incre­men­to sala­rial que cal­cu­lan otor­gar las empre­sas para el per­so­nal fue­ra de con­ve­nio duran­te el 2020 es de 41,2%, con una infla­ción esti­ma­da para el año del 40%, de acuer­do con una encues­ta difun­di­da hoy.

Según el rele­va­mien­to rea­li­za­do por la con­sul­to­ra Mer­cer, un 17% de las empre­sas mani­fes­tó incluir en la pau­ta sala­rial de este año un pro­me­dio de 7 pun­tos para recu­pe­rar la pér­di­da del poder adqui­si­ti­vo 2019.

De la encues­ta par­ti­ci­pa­ron 280 com­pa­ñías de dis­tin­tos rubros, y según el resul­ta­do, los mayo­res por­cen­ta­jes de incre­men­tos sala­ria­les se obser­va­ron en la indus­tria automotriz/​autopartista (48,4%), ser­vi­cios finan­cie­ros (45,67%), ener­gía (44,35%) y tec­no­lo­gía (43,63%).

«Se man­tie­ne como ten­den­cia la impor­tan­te dis­per­sión de los por­cen­ta­jes de aumen­tos entre indus­trias y e inclu­so entre empre­sas de una mis­ma indus­tria», eva­luó Iva­na Thorn­ton, direc­ti­va de Mer­cer.

El infor­me reve­ló ade­más que, en tér­mi­nos gene­ra­les, los por­cen­ta­jes de aumen­tos sala­ria­les anua­les más altos ‑tan­to en pro­me­dio como en media­na- corres­pon­den a las empre­sas de mayor ran­go de dota­ción y fac­tu­ra­ción.

«Sin embar­go, no se obser­vó una ten­den­cia uni­for­me en la mues­tra», acla­ró la con­sul­to­ra.

En la encues­ta tam­bién pre­gun­tó a las com­pa­ñías sobre el Decre­to 14⁄ 2020 , que dis­pu­so aumen­tos sala­ria­les para el sec­tor pri­va­do y públi­co.

Así, sólo el 14% de las empre­sas optó por otor­gar en una sola vez, en enero, el incre­men­to total de 4 mil mil pesos, en lugar de 3 mil pesos en enero y mil más a par­tir de febre­ro, como esta­ble­ce el decre­to.

En tan­to, el 63% de las empre­sas encues­ta­das expre­só que el mon­to defi­ni­do por ese D

ecre­to será toma­do como par­te del incre­men­to sala­rial pre­vis­to para 2020.

Cien­tí­fi­cos del Coni­cet bus­can esca­par del para­guas de UPCN y van por su pro­pio Con­ve­nio Colec­ti­vo

Info­gre­mia­les – Con una car­ta al Minis­tro de Cien­cia, Rober­to Sal­va­rez­za, los inves­ti­ga­do­res de Coni­cet reco­no­cie­ron las pri­me­ras medi­das del Gobierno, pero recla­ma­ron una «real recom­po­si­ción» sala­rial y el avan­ce en su pro­pio con­ve­nio de tra­ba­jo.

A tra­vés de una car­ta difun­di­da en redes socia­les, inves­ti­ga­do­res e inves­ti­ga­do­ras de CONICET, recla­ma­ron que el gobierno nacio­nal avan­ce con la crea­ción de un con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo que impac­te en una «recom­po­si­ción real» de los sala­rios de los cien­tí­fi­cos.

Si bien en la misi­va dada a cono­cer por el por­tal espe­cia­li­za­do Peri­fe­ria Cien­cia, diri­gi­da al Minis­tro de Cien­cia y Tec­no­lo­gía, Rober­to Sal­va­rez­za, y a la Pre­si­den­ta de CONICET, Ana Fran­chi, reco­no­cen en los pri­me­ros anun­cios ofi­cia­les, accio­nes del Gobierno «que ayu­da­rán a devol­ver soli­dez a los equi­pos de inves­ti­ga­ción a tra­vés de la mejo­ra del esti­pen­dio de becas», piden avan­zar en la con­for­ma­ción de un con­ve­nio colec­ti­vo de tra­ba­jo para los tra­ba­ja­do­res de cien­cia.

Hoy la actua­li­za­ción sala­rial de los inves­ti­ga­do­res de CONICET depen­de de las nego­cia­cio­nes sala­ria­les gene­ra­les de los tra­ba­ja­do­res del Esta­do, que lle­va ade­lan­te el gre­mio de UPCN con el gobierno.

En la últi­ma actua­li­za­ción, del año 2019, con una infla­ción cer­ca­na al 54%, el gre­mio pac­tó con Mau­ri­cio Macri una suba sala­rial del 28%, en cuo­tas. es por eso que los cien­tí­fi­cos recla­man modi­fi­ca­cio­nes y reco­no­ci­mien­to a nego­cia­cio­nes jus­tas, que per­mi­tan que los sala­rios de cien­tí­fi­cos «le ganen» a la infla­ción.

Las lla­ma­das «mini­cuo­tas Rodrí­guez», en refe­ren­cia a las nego­cia­cio­nes a las que el titu­lar de UPCN, Andrés Rodrí­guez, lle­gó con el gobierno de Macri, hicie­ron que los sala­rios pier­dan más de 30 pun­tos con­tra la infla­ción.

«Entre las pri­me­ras medi­das del gobierno actual, se anun­ció el aumen­to de los esti­pen­dios de las becas y, asi­mis­mo, el Minis­tro Dr. Sal­va­rez­za ha con­sig­na­do que se aumen­ta­rán los ingre­sos a carre­ra y los mon­tos de los pro­yec­tos de inves­ti­ga­ción 2018 que ten­drán un incre­men­to que sua­vi­ce la deva­lua­ción que ha sufri­do el pre­su­pues­to de los mis­mos», mani­fes­ta la car­ta, reco­no­cien­do la labor que vie­ne lle­van­do ade­lan­te la ges­tión de Alber­to Fer­nán­dez para el sec­tor cien­tí­fi­co.

Los inves­ti­ga­do­res pon­de­ra­ron, ade­más, «las decla­ra­cio­nes ver­ti­das en dis­tin­tos medios, en par­ti­cu­lar de la Dra. Fran­chi, don­de se ha reco­no­ci­do el dete­rio­ro de los sala­rios que per­ci­bi­mos quie­nes inte­gra­mos la carre­ra de inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca (CIC) resul­tan­do que esa mer­ma los ubi­ca entre los más bajos en la región».

Sin embar­go, apun­ta­ron que des­de 2016 «los aumen­tos sala­ria­les acor­da­dos por pari­ta­rias a nues­tro sec­tor se encuen­tran muy por deba­jo de la infla­ción, sufrien­do una pér­di­da de entre 30% y 40%».

Por ello los inves­ti­ga­do­res plan­tean una solu­ción estruc­tu­ral, a tra­vés de la crea­ción de un con­ve­nio colec­ti­vo y pari­ta­rias que per­mi­tan supe­rar la suba infla­cio­na­ria.

«Vemos con enor­me preo­cu­pa­ción que no ha habi­do nin­gu­na refe­ren­cia expre­sa res­pec­to de rever­tir la lamen­ta­ble situa­ción sala­rial y nin­gún ges­to de la actual ges­tión en rela­ción con el tema», con­si­de­ra­ron los cien­tí­fi­cos.

«El pro­ble­ma es más gra­ve aún si inclui­mos en ese cada vez menor sala­rio real, los cada vez más varia­dos requi­si­tos de acti­vi­da­des que debe­mos adi­cio­nar a nues­tras fun­cio­nes. En efec­to, cada vez se amplían más los reque­ri­mien­tos a la hora de las eva­lua­cio­nes y, asi­mis­mo, estos no guar­dan rela­ción con los linea­mien­tos esta­tu­ta­rios que rigen la CIC», mani­fies­tan en la car­ta.

En tal sen­ti­do, ase­gu­ran que «cree­mos fun­da­men­tal expre­sar a Uds. la com­ple­ji­dad de la situa­ción en la que nos encon­tra­mos y la nece­si­dad de con­tar con un Con­ve­nio Colec­ti­vo sec­to­rial que con­tem­ple la mul­ti­pli­ci­dad y espe­ci­fi­ci­dad de nues­tras tareas y res­pon­sa­bi­li­da­des».

En esa línea, le apun­tan a «los insó­li­tos des­cuen­tos» de ganan­cias. «Esos des­cuen­tos resul­tan abru­ma­do­res y abso­lu­ta­men­te desigua­les en los ingre­sos per­ci­bi­dos de un mes a otro a resul­tas de que, por ejem­plo, los sala­rios de una mis­ma per­so­na pue­den tener mer­ma de entre $2000 y $18000».

En tal sen­ti­do, ase­gu­ran que «es una prác­ti­ca que colo­ca a quie­nes tra­ba­ja­mos en la carre­ra de inves­ti­ga­ción cien­tí­fi­ca en la más abso­lu­ta pre­ca­rie­dad en tan­to no pode­mos cono­cer a cien­cia cier­ta cuál será nues­tro haber men­sual aun cuan­do el tra­ba­jo sea el mis­mo todos los meses».

La car­ta, remar­ca, ade­más, que el CONICET no ha modi­fi­ca­do su polí­ti­ca de des­cuen­tos de los sala­rios docen­tes uni­ver­si­ta­rios «cuan­do supe­ran el magro techo de lo que cobra un titu­lar con dedi­ca­ción sim­ple».

Pero, ade­más piden revi­sar el reco­no­ci­mien­to por­cen­tual a la anti­güe­dad en la Carre­ra de Inves­ti­ga­dor y los ítems que com­po­nen el con­jun­to de decre­tos de mejo­ra «que no se inte­gran al exi­guo sala­rio bási­co al que debe­rían estar incor­po­ra­dos».

Por últi­mo, los cien­tí­fi­cos fir­man­tes adhie­ren a «avan­zar en la con­for­ma­ción de una mesa de tra­ba­jo para la con­cre­ción de un Con­ve­nio Colec­ti­vo que esta­blez­ca con pre­ci­sión cuá­les son las obli­ga­cio­nes y dere­chos con los que con­ta­mos en la par­ti­cu­lar y espe­cí­fi­ca tarea que desa­rro­lla­mos, por un sis­te­ma cien­tí­fi­co que jerar­qui­ce la labor de sus cien­tis­tas».

El res­to de las empre­sas mani­fes­tó que no ade­lan­ta­rán los incre­men­tos sala­ria­les pla­ni­fi­ca­dos para el pri­mer semes­tre a los dos pri­me­ros meses del año.