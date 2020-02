Argentina. Nora Cortiñas: «No me desdigo pero acepto las disculpas»

Por La Reta­guar­dia*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 de Febre­ro de 2020.

La inte­gran­te de Madres de Pla­za de Mayo de Línea Fun­da­do­ra se vio en la obli­ga­ción de acla­rar que no retro­ce­dió en el plan­teo al pre­si­den­te, aun­que acep­tó sus dis­cul­pas. Fer­nán­dez había defi­ni­do como «incon­duc­tas» al accio­nar de los geno­ci­das, ade­más de decir que «hay que dar vuel­ta la pági­na» de la his­to­ria, y Cor­ti­ñas lo cali­fi­có de nega­cio­nis­ta por esas expre­sio­nes. Ante el recha­zo de Nora y otros refe­ren­tes de Dere­chos Huma­nos, Fer­nán­dez se dis­cul­pó.

Nora Cor­ti­ñas con­si­de­ró acer­ta­das las dis­cul­pas del pre­si­den­te y las acep­tó, pero nun­ca se retrac­tó por sus pala­bras, como afir­man en algu­nos medios. «Están hacien­do un jue­go de ter­gi­ver­sa­ción que lamen­to, lo que dije lo dije, y lo dije con el mis­mo dolor con el que el pre­si­den­te reci­bió mi tér­mino (nega­cio­nis­ta) que le cayó mal», acla­ró Cor­ti­ñas.

«No me retrac­to para nada. El tér­mino que yo usé a él le dolió de la mis­ma mane­ra que a muchas Madres y Abue­las nos habían doli­do las pala­bras de él», agre­gó.

Cor­ti­ñas acla­ró que cuan­do dijo que no le vol­ve­ría a decir nega­cio­nis­ta, no se tra­ta­ba de que estu­vie­ra arre­pen­ti­da, sino a que des­pués de las dis­cul­pas del pre­si­den­te, no lo vol­ve­ría a lla­mar así.

Sobre las dis­cul­pas de Fer­nán­dez, Nora dijo: «Lamen­to pero agra­dez­co que el pre­si­den­te, que se ofre­ció cuan­do asu­mió a escu­char si había crí­ti­cas a sus equi­vo­ca­cio­nes y él iba a acep­tar­lo y me pare­ce que está muy bien. Es el pri­mer pre­si­den­te que acá en Argen­ti­na acep­ta reci­bir las crí­ti­cas y con­tes­tar».

