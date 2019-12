En Galiza hay presas y presos políticos y quienes defienden sus derechos estan en el punto de mira de la Audiencia Nacional

Tras la desor­bi­ta­da peti­ción fis­cal en for­ma de años de cár­cel y diso­lu­ción de Cei­var y Cau­sa Gali­za hablo con Iria, mili­tan­te de Cei­var.

En los últi­mos días se ha cono­ci­do una peti­ción fis­cal que afec­ta a Cau­sa Gali­za y Cei­var con peti­cio­nes de lar­gos años de cár­cel para varios inde­pen­den­tis­tas gale­gos y gale­gas y que inclu­yen la ile­ga­li­za­ción de ambos colec­ti­vos.

He deci­di­do hablar con Iria, miem­bro de Cei­var, uno del colec­ti­vo obje­ti­vo de esta agre­sión espa­ño­la que nos expli­ca­rá los por­me­no­res de esta situa­ción.

Ando­ni Base­rri­go­rri: Lo pri­me­ro mani­fes­tar­te mi soli­da­ri­dad más abso­lu­ta ante esta acu­sa­ción, es un hecho bien cono­ci­do en Eus­kal Herria y que no debe ser toma­do en bro­ma. La pri­me­ra pre­gun­ta sería si os espe­ra­bais seme­jan­te peti­ción y como os pilla de ani­mo.

Iria: Antes de nada agra­de­cer­te el inte­rés y la soli­da­ri­dad mos­tra­da, estas cosas son las que nos hacen seguir ade­lan­te. Sobre si nos espe­rá­ba­mos una peti­ción tan alta, la ver­dad es que no. Noso­tras fui­mos dete­ni­das en junio de 2017, acu­sa­das de un deli­to de enal­te­ci­mien­to del terro­ris­mo por el reci­bi­mien­to al expre­so inde­pen­den­tis­ta Antom San­tos. Aho­ra nos encon­tra­mos con que somos acu­sa­das de tres deli­tos de enal­te­ci­mien­to, en mi caso, y de cua­tro en el caso de mis dos com­pa­ñe­ros, ade­más de inte­gra­ción en orga­ni­za­ción cri­mi­nal. Esto últi­mo lla­ma la aten­ción, por­que Cei­var lle­va tra­ba­jan­do die­ci­sie­te años la soli­da­ri­dad en la más abso­lu­ta lega­li­dad, pero es jus­to aho­ra que se acuer­dan de que es una orga­ni­za­ción cri­mi­nal cuyo fin es enal­te­cer el terro­ris­mo.

De áni­mo esta­mos muy bien, nos sen­ti­mos arro­pa­das y tran­qui­las.

Qui­zá con­ven­dría que expli­ca­ses un poco qué es Cei­var y cuá­les sus acti­vi­da­des en Gali­za. Lo pre­gun­to por­que qui­zá fue­ra de Gali­za no se sepa bien lo que es Cei­var.

Cei­var es una orga­ni­za­ción inde­pen­den­tis­ta y anti-repre­si­va de Gali­za. Tra­ba­ja­mos la soli­da­ri­dad con las per­so­nas que son repre­sa­lia­das por su mili­tan­cia en el inde­pen­den­tis­mo, pero tam­bién hace­mos exten­si­ble esa soli­da­ri­dad a otras per­so­nas que sin ser inde­pen­den­tis­tas sean repre­sa­lia­das por sus ideas polí­ti­cas.

Damos voz a las pre­sas y pre­sos inde­pen­den­tis­tas gale­gos y a los pre­sos y pre­sas polí­ti­cas en gene­ral, para hacer públi­co la vul­ne­ra­bi­li­dad de dere­chos que sufren, la dis­per­sión, las caren­cias a nivel sani­ta­rio…

Tam­bién hace­mos tra­ba­jo de for­ma­ción, tene­mos un libre­to expli­ca­ti­vo sobre cues­tio­nes de segu­ri­dad para la mili­tan­cia, hace­mos cur­sos sobre segu­ri­dad infor­má­ti­ca, cuan­do se apro­bó la ley Mor­da­za y la refor­ma del Códi­go Penal, dimos char­las con abo­ga­dos para infor­mar de esos cam­bios… En este sen­ti­do, aho­ra esta­mos movien­do un con­cur­so al que lla­ma­mos «Saber e Safar» son pre­gun­tas y res­pues­tas en cla­ve de humor sobre situa­cio­nes que se pue­den dar en una mani­fes­ta­ción, deten­ción… para que las acti­vis­tas conoz­can sus dere­chos.

¿Cual es la situa­ción actual de los pre­sos polí­ti­cos gale­gos?

En este momen­to hay cua­tro pre­sos y una pre­sa den­tro del Colec­ti­vo de Pre­sas y Pre­sos Inde­pen­den­tis­tas Galle­gos. Dos de ellos se encuen­tran en pri­sio­nes de Gali­za, Rober­to Rodrí­guez está en Tei­xei­ro y Eduar­do Vigo en A Lama.

Miguel Gar­cía, Antón Gar­cía y Asun­ción Losa­da están en pri­sión pre­ven­ti­va, en Soto del Real el pri­me­ro y en Estre­me­ra las otras dos.

Todos los últi­mos vier­nes de cada mes hacen un ayuno para exi­gir el fin de la dis­per­sión, el reagru­pa­mien­to en una mis­ma cár­cel, que se reco­noz­ca que son pre­sos y pre­sas polí­ti­cas, la mejo­ra de sus con­di­cio­nes de vida… Este ayuno se acom­pa­ña en la calle con una con­cen­tra­ción des­de el año 2010.

Cau­sa Gali­za, al cual ya entre­vis­té hace varios meses, entra tam­bién den­tro de la peti­ción… ¿Tenéis con ellos una rela­ción orgá­ni­ca que hace que la fis­ca­lía os meta «en el mis­mo saco»?

Cau­sa Gali­za es una orga­ni­za­ción polí­ti­ca inde­pen­den­tis­ta y Cei­var es una orga­ni­za­ción anti-repre­si­va, tene­mos bue­na rela­ción pero tra­ba­ja­mos en ámbi­tos dife­ren­tes.

Cuan­do la fis­ca­lía deci­dió jun­tar las cau­sas, nues­tros abo­ga­dos recla­ma­ron que se sepa­ra­ran dado que no había­mos sido dete­ni­das ni por lo mis­mo, ni en el mis­mo momen­to… Fíja­te que a ellas las detie­nen en 2015 y a noso­tras en 2017! Pero a fis­ca­lía le intere­sa­ba jun­tar las cau­sas en un macro-suma­rio con­tra el inde­pen­den­tis­mo galle­go con la cla­ra inten­ción de cri­mi­na­li­zar una ideo­lo­gía polí­ti­ca.

Lla­ma la aten­ción que la peti­ción fis­cal pro­vi­ne de una fis­ca­lía que depen­de de Pedro Sán­chez, del PSOE, esos a los que algu­nos lla­man «gobierno pro­gre­sis­ta» ¿Qué lec­tu­ra hacéis?

A nivel repre­si­vo el PSOE siem­pre demos­tró estar «a la altu­ra», suya era la inten­ción de apro­bar la «ley Cor­cue­ra», suyos son los GAL, tam­bién hay cien­tos de denun­cias de mili­tan­tes de todo el Esta­do de las tor­tu­ras sufri­das en los cuar­te­les mien­tras gober­na­ban ellos, refor­mas pena­les durí­si­mas…

En una rue­da de pren­sa recien­te que pudi­mos ver en la web de Gali­za Con­tra­in­fo ( https://​gali​za​.lahai​ne​.org/​v​i​d​e​o​-​c​o​m​u​n​i​c​a​d​o​-​d​o​s​-​i​n​d​e​p​e​n​d​e​n​t​i​s​t​a​s​-​p​r​o​c​e​s​a​dos) hacéis un lla­ma­mien­to a los dife­ren­tes colec­ti­vos, par­ti­dos y movi­mien­tos que ope­ran en Gali­za para dar una res­pues­ta como nación. ¿Qué res­pues­ta estáis tenien­do?

Muy bue­na. Ya des­de el pri­mer momen­to en que se cono­ció la peti­ción fis­cal hemos reci­bi­do el apo­yo de la mayo­ría del movi­men­to social, e inclu­so de muchas for­ma­cio­nes polí­ti­cas muy ale­ja­das del inde­pen­den­tis­mo, ade­más de por supues­to mul­ti­tud de per­so­nas, acti­vis­tas o no, que nos expre­san su cari­ño direc­ta­men­te o a tra­vés de las redes socia­les. Aho­ra mis­mo esta­mos tra­ba­jan­do para arti­cu­lar esa ola de soli­da­ri­dad, dán­do­le con­te­ni­do y pro­pues­tas con­cre­tas.

¿Podrías anti­ci­par algu­na que ten­gáis como res­pues­ta a la peti­ción fis­cal?

Nues­tra inten­ción es cana­li­zar esta sim­pa­tía hacia una gran cam­pa­ña de denun­cia, que se ten­drá que con­cre­tar en los pró­xi­mos meses, antes del jui­cio. Esta­mos tenien­do reunio­nes con muchas per­so­nas y orga­ni­za­cio­nes para dar­le for­ma, que es algo que suce­de­rá en los pró­xi­mos días. A par­tir de ahí, espe­ra­mos poner en la calle un buen núme­ro de ini­cia­ti­vas de muy diver­so tipo, en las que se expre­se no solo la indig­na­ción por este pro­ce­so judi­cial, sino tam­bién la deter­mi­na­ción de todo un pue­blo de defen­der dere­chos esen­cia­les, como son la par­ti­ci­pa­ción polí­ti­ca y la soli­da­ri­dad con los repre­sa­lia­dos.

Para noso­tras es muy impor­tan­te que se entien­da que en este jui­cio no solo se va a deci­dir si doce per­so­nas entran en pri­sión y dos orga­ni­za­cio­nes son ile­ga­li­za­das, sino si las galle­gas y galle­gos esta­mos dis­pues­tos a dejar que nos supri­man por la fuer­za nues­tra capa­ci­dad para opo­ner­nos al régi­men espa­ñol y nues­tro dere­cho a apo­yar a las per­so­nas que sufren repre­sión polí­ti­ca.

¿Valo­ráis que la deri­va fas­cis­ta del Esta­do espa­ñol es para empe­zar a preo­cu­par­se y a tomar la ini­cia­ti­va plan­tan­do cara al fas­cis­mo?

¡Cla­ro! Pero es que en el Esta­do espa­ñol nun­ca hubo una demo­cra­cia real, nos impu­sie­ron todo a base de oxtias. El nacio­na­lis­mo siem­pre estu­vo per­se­gui­do y no dejó de haber pre­sos y pre­sas polí­ti­cas des­de los tiem­pos del fran­quis­mo. De hecho, a nivel legis­la­ti­vo, las penas a la disi­den­cia no han deja­do de incre­men­tar­se (en núme­ro de años y en actos con­si­de­ra­dos repen­ti­na­men­te delic­ti­vos), el aba­ni­co de medi­das repre­si­vas se ha ensan­cha­do has­ta pun­tos inima­gi­na­bles (cie­rre de publi­ca­cio­nes, sus­pen­sio­nes cau­te­la­res de par­ti­dos polí­ti­cos, prohi­bi­ción de par­ti­ci­par en mani­fes­ta­cio­nes, inclu­so cie­rre guber­na­ti­vo de redes de comu­ni­ca­cio­nes), al tiem­po en que el con­trol social tota­li­ta­rio se ha gene­ra­li­za­do has­ta hacer de esta la socie­dad más espia­da y moni­to­ri­za­da de la his­to­ria. ¡Si esto no es fas­cis­mo, se le pare­ce mucho!

La última pregunta… tampoco quiero robaros mucho tiempo, seguro que lo necesitáis para activar respuestas… Para quien lea esta entrevista y sea de fuera de Galiza. ¿Que les diríais ¿Qué puede hacer una persona que no sea galega, que viva en otras partes del mundo o del Estado español y quiera solidarizarse con vosotras?

Le diría­mos que la soli­da­ri­dad es la ter­nu­ra de los pue­blos y que en estos tiem­pos que tocan vivir es impor­tan­te estar las unas al lado de las otras unien­do nues­tras voces con­tra el fas­cis­mo. Por eso nos ayu­da­ría mucho que se habla­se de que en Gali­za tam­bién hay pre­sos y pre­sas polí­ti­cas y que las per­so­nas y la orga­ni­za­ción que defien­de sus dere­chos está en el pun­to de mira de la Audien­cia Nacio­nal.

Tam­bién, que esta­mos lle­van­do ade­lan­te una cam­pa­ña en la que le pedi­mos a la gen­te que se saque una foto indi­vi­dual con una ima­gen en la que se pue­de leer «a nos­sa soli­da­rie­da­de é impa­rá­vel», que se pue­de des­car­gar des­de el twit­ter de Cei­var (no hace fal­ta tener twit­ter para poder acce­der). Nos pue­den man­dar la foto por correo elec­tró­ni­co ([email protected]​ceivar.​org) o subir­la ellas mis­mas al twit­ter con el has­tag #soli­da­rie­da­deim­pa­ra­vel y nom­bran­do a @Ceivar_Opar. La idea es ir muy arro­pa­das de cara al jui­cio.

Pues nada más, no os qui­to más tiem­po. Reite­rar mi soli­da­ri­dad ante vues­tra situa­ción y lo que esté en mi mano solo tenéis que decir­me… la soli­da­ri­dad, el inter­na­cio­na­lis­mo es impres­cin­di­ble en estos años que nos toca vivir. Un salu­do y toda mi cer­ca­nía.

8 de diciem­bre de 2019